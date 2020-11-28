من درر السلف....الحلقة رقم 173

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحِسَان ...
منها ...
قال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال إبن الجوزي ( عليه رَحَمَات الله ) /
رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من المصائب : إشتغلوا تارةً بالجزع والشكوى ..
وتارةً : بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم إشتداده عن الإلتفات إلى المصالح : من وصية ..
أو : فعل خير ..
أو : تأهب للموت ..
فكم ممن له ذنوب : لا يتوب منها ..
أو عنده ودائع : لا يردها ..
أو عليه : دين أو زكاة ..
أو في ذمته : ظلامة لا يخطر له تداركها ..
وإنما حزنه على فراق الدنيا : إذ لا هم له سواه ..
وربما أفاق وأوصى بجور ..
قال المنبجيّ /
وسبب ذلك : ضعف الإيمان كما قال تعالى : ﴿ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم ﴾ ..
وأحدهم لا هم له : إلا الدنيا ..
ولا يتأسف : إلا عليها ..
والعين المتطلعة إلى الآخرة : ضعيفة جداً ..
وقد عم هذا : أكثر الخلق في زماننا نعوذ بالله من الخذلان . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 23 - 24 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب في أن النكاح مع الإعلان : يصح ..
وإن لم يشهد : شاهدان . ..
أنظره / الإختيارات الفقهية ورقة / 177 ...
ومنها ...
و قال الحافظ أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا الْفَاسِقَانِ فَفِي إنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَتِهِمَا : رِوَايَتَانِ ..
إحْدَاهُمَا / لَا يَنْعَقِدُ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ..
وَالثَّانِيَةُ / يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ..
وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَين : لا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ ..
بَلْ يَنْعَقِدُ : بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ ..
لِأَنَّ النِّكَاحَ : يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ ؛ وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ ..
فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ : يَشُقُّ ..
فَاكْتُفِيَ : بِظَاهِرِ الْحَالِ ..
وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ : فِسْقُهُ . ..
أنظره / المغني ج 07 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ / أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ : جَائِزَةٌ .. ( أي : في الزواج ) .
رُوِيَ هَذَا عَنْ / ابْنِ الزُّبَيْرِ ..
وَبِهِ قَالَ : شُرَيْحٌ ..
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
وَالشَّعْبِيُّ ..
وَالنَّخَعِيُّ ..
وَالثَّوْرِيُّ ..
وَمَالِكٌ ..
وَالشَّافِعِيُّ ..
وَأَبُو عُبَيْدٍ ..
وَإِسْحَاقُ ..
وَأَبُو ثَوْرٍ ..
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ..
أنظره / المغني ج 10 ورقة / 175 ...
ومن المسائل الحِسَان ...
منها ...
قال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال إبن الجوزي ( عليه رَحَمَات الله ) /
رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من المصائب : إشتغلوا تارةً بالجزع والشكوى ..
وتارةً : بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم إشتداده عن الإلتفات إلى المصالح : من وصية ..
أو : فعل خير ..
أو : تأهب للموت ..
فكم ممن له ذنوب : لا يتوب منها ..
أو عنده ودائع : لا يردها ..
أو عليه : دين أو زكاة ..
أو في ذمته : ظلامة لا يخطر له تداركها ..
وإنما حزنه على فراق الدنيا : إذ لا هم له سواه ..
وربما أفاق وأوصى بجور ..
قال المنبجيّ /
وسبب ذلك : ضعف الإيمان كما قال تعالى : ﴿ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم ﴾ ..
وأحدهم لا هم له : إلا الدنيا ..
ولا يتأسف : إلا عليها ..
والعين المتطلعة إلى الآخرة : ضعيفة جداً ..
وقد عم هذا : أكثر الخلق في زماننا نعوذ بالله من الخذلان . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 23 - 24 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب في أن النكاح مع الإعلان : يصح ..
وإن لم يشهد : شاهدان . ..
أنظره / الإختيارات الفقهية ورقة / 177 ...
ومنها ...
و قال الحافظ أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا الْفَاسِقَانِ فَفِي إنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَتِهِمَا : رِوَايَتَانِ ..
إحْدَاهُمَا / لَا يَنْعَقِدُ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ..
وَالثَّانِيَةُ / يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ..
وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَين : لا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ ..
بَلْ يَنْعَقِدُ : بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ ..
لِأَنَّ النِّكَاحَ : يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ ؛ وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ ..
فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ : يَشُقُّ ..
فَاكْتُفِيَ : بِظَاهِرِ الْحَالِ ..
وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ : فِسْقُهُ . ..
أنظره / المغني ج 07 ورقة / 09 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ / أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ : جَائِزَةٌ .. ( أي : في الزواج ) .
رُوِيَ هَذَا عَنْ / ابْنِ الزُّبَيْرِ ..
وَبِهِ قَالَ : شُرَيْحٌ ..
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
وَالشَّعْبِيُّ ..
وَالنَّخَعِيُّ ..
وَالثَّوْرِيُّ ..
وَمَالِكٌ ..
وَالشَّافِعِيُّ ..
وَأَبُو عُبَيْدٍ ..
وَإِسْحَاقُ ..
وَأَبُو ثَوْرٍ ..
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ..
أنظره / المغني ج 10 ورقة / 175 ...