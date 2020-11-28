من درر السلف....الحلقة رقم 173

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحِسَان ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال إبن الجوزي ( عليه رَحَمَات الله ) /
رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من المصائب : إشتغلوا تارةً بالجزع والشكوى ..
وتارةً : بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم إشتداده عن الإلتفات إلى المصالح : من وصية ..
أو : فعل خير ..
أو : تأهب للموت ..
فكم ممن له ذنوب : لا يتوب منها ..
أو عنده ودائع : لا يردها ..
أو عليه : دين أو زكاة ..
أو في ذمته : ظلامة لا يخطر له تداركها ..
وإنما حزنه على فراق الدنيا : إذ لا هم له سواه ..
وربما أفاق وأوصى بجور ..
قال المنبجيّ /
وسبب ذلك : ضعف الإيمان كما قال تعالى : ﴿ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم ﴾ ..
وأحدهم لا هم له : إلا الدنيا ..
ولا يتأسف : إلا عليها ..
والعين المتطلعة إلى الآخرة : ضعيفة جداً ..
وقد عم هذا : أكثر الخلق في زماننا نعوذ بالله من الخذلان . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 23 - 24 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا ريب في أن النكاح مع الإعلان : يصح ..
وإن لم يشهد : شاهدان . ..
🥀 أنظره / الإختيارات الفقهية ورقة / 177 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الحافظ أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَمَّا الْفَاسِقَانِ فَفِي إنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَتِهِمَا : رِوَايَتَانِ ..
إحْدَاهُمَا / لَا يَنْعَقِدُ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ..
وَالثَّانِيَةُ / يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ..
وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَين : لا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ ..
بَلْ يَنْعَقِدُ : بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ ..
لِأَنَّ النِّكَاحَ : يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ ؛ وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ ..
فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ : يَشُقُّ ..
فَاكْتُفِيَ : بِظَاهِرِ الْحَالِ ..
وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ : فِسْقُهُ . ..
🥀 أنظره / المغني ج 07 ورقة / 09 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ / أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ : جَائِزَةٌ .. ( أي : في الزواج ) .
رُوِيَ هَذَا عَنْ / ابْنِ الزُّبَيْرِ ..
وَبِهِ قَالَ : شُرَيْحٌ ..
وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..
وَالشَّعْبِيُّ ..
وَالنَّخَعِيُّ ..
وَالثَّوْرِيُّ ..
وَمَالِكٌ ..
وَالشَّافِعِيُّ ..
وَأَبُو عُبَيْدٍ ..
وَإِسْحَاقُ ..
وَأَبُو ثَوْرٍ ..
وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ..
🥀 أنظره / المغني ج 10 ورقة / 175 ... 🌾🌾🌾
 
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