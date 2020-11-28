من درر السلف....الحلقة رقم 173

الحمد لله ...ومن المسائل الحِسَان ...منها ...قال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال إبن الجوزي ( عليه رَحَمَات الله ) /رأيت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من المصائب : إشتغلوا تارةً بالجزع والشكوى ..وتارةً : بالتداوي إلى أن يشتد عليهم فيشغلهم إشتداده عن الإلتفات إلى المصالح : من وصية ..أو : فعل خير ..أو : تأهب للموت ..فكم ممن له ذنوب : لا يتوب منها ..أو عنده ودائع : لا يردها ..أو عليه : دين أو زكاة ..أو في ذمته : ظلامة لا يخطر له تداركها ..وإنما حزنه على فراق الدنيا : إذ لا هم له سواه ..وربما أفاق وأوصى بجور ..قال المنبجيّ /وسبب ذلك : ضعف الإيمان كما قال تعالى : ﴿ فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا * ذلك مبلغهم من العلم ﴾ ..وأحدهم لا هم له : إلا الدنيا ..ولا يتأسف : إلا عليها ..والعين المتطلعة إلى الآخرة : ضعيفة جداً ..وقد عم هذا : أكثر الخلق في زماننا نعوذ بالله من الخذلان . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 23 - 24 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا ريب في أن النكاح مع الإعلان : يصح ..وإن لم يشهد : شاهدان . ..أنظره / الإختيارات الفقهية ورقة / 177 ...ومنها ...و قال الحافظ أبو الجبل إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أَمَّا الْفَاسِقَانِ فَفِي إنْعِقَادِ النِّكَاحِ بِشَهَادَتِهِمَا : رِوَايَتَانِ ..إحْدَاهُمَا / لَا يَنْعَقِدُ ؛ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ..وَالثَّانِيَةُ / يَنْعَقِدُ بِشَهَادَتِهِمَا ؛ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ..وَعَلَى كِلْتَا الرِّوَايَتَين : لا يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الْعَدَالَةِ ..بَلْ يَنْعَقِدُ : بِشَهَادَةِ مَسْتُورِي الْحَالِ ..لِأَنَّ النِّكَاحَ : يَكُونُ فِي الْقُرَى وَالْبَادِيَةِ ؛ وَبَيْنَ عَامَّةِ النَّاسِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ حَقِيقَةَ الْعَدَالَةِ ..فَاعْتِبَارُ ذَلِكَ : يَشُقُّ ..فَاكْتُفِيَ : بِظَاهِرِ الْحَالِ ..وَكَوْنِ الشَّاهِدِ مَسْتُورًا لَمْ يَظْهَرْ : فِسْقُهُ . ..أنظره / المغني ج 07 ورقة / 09 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ / أَجْمَع أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْأَخِ لِأَخِيهِ : جَائِزَةٌ .. ( أي : في الزواج ) .رُوِيَ هَذَا عَنْ / ابْنِ الزُّبَيْرِ ..وَبِهِ قَالَ : شُرَيْحٌ ..وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ..وَالشَّعْبِيُّ ..وَالنَّخَعِيُّ ..وَالثَّوْرِيُّ ..وَمَالِكٌ ..وَالشَّافِعِيُّ ..وَأَبُو عُبَيْدٍ ..وَإِسْحَاقُ ..وَأَبُو ثَوْرٍ ..وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . ..أنظره / المغني ج 10 ورقة / 175 ...