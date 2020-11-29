أرقى أنواع العطور العربية والعالمية من متجر أبانمي للعود بتجربة شراء أونلاين مميزة

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
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العطور والكولونيا هي روائح يضعها الرجال والنساء لتعزيز جمالهم أو حتى جذب رفيق محتمل، ويمكنهم رفع الحالة المزاجية واستحضار الذكريات الجميلة أو ببساطة مساعدتك على شم رائحة طيبة حقًا. هناك الآلاف من العطور والكولونيا المختلفة المتوفرة في السوق اليوم. في الواقع ، أصبحت العطور تجارة بمليارات الدولارات سنويًا. بفضل التسويق الجديد والعلامات التجارية الجديدة وخطوط المصممين، يختار الناس أكثر من أي وقت مضى أنواعًا مختلفة من العطور والكولونيا. إذن كيف تعرف أي رائحة ستكون الأنسب لك؟ هناك عدة طرق مختلفة يمكنك أن تقرر بها كيفية اختيار الرائحة المثالية التي تناسب أسلوبك وشخصيتك الفريدة.
اختيار الرائحة
يتكون كل عطر أو كولونيا من "نوتات" مختلفة، وتحدد هذه المكونات الرائحة بشكل عام، وتتكون هذه المكونات من ثلاث طبقات مختلفة تسمى القاعدة، والعليا، والوسطى ، وتعمل جميعها في تآزر لخلق رائحة معينة. تعتبر بعض العطور؛ على سبيل المثال، من الأزهار وتحتوي على روائح مختلفة مثل الورد أو الغردينيا أو إبرة الراعي.
قد يكون البعض الآخر أكثر فاكهة قليلاً ، مع نغمات من الحمضيات أو التفاح، وتحتوي العطور الغريبة على مكونات حارة مثل الينسون أو القرفة.
روائح الرجال لها روائح مختلفة أيضًا. تحتوي روائح المسك على نغمة أثقل وأكثر ذكورية، بينما قد تحتوي روائح المسك الأخرى على روائح مثل الصنوبر أو حتى الملاحظات ذات الأساس الجلدي، ومن الجيد دائمًا تحديد أنواع الكولونيا أو العطور التي تفضلها ثم معرفة المكونات الأساسية التي تحتوي عليها قبل اتخاذ قرار الشراء. يمكنك معرفة المزيد حول الملاحظات المختلفة المستخدمة في صنع الكولونيا والعطور من أجل الحصول على فكرة أفضل عن تلك التي تعتقد أنها تناسب أذواقك.
كيف تشتري عطرًا أونلاين بدون شمه؟
نحن نحب التسوق عبر الإنترنت، ولا يمكننا فقط طلب أحمر شفاه جديد تمامًا، ولكنه يتيح لنا أيضًا تجنب الازدحام والتصفح لأطول فترة ممكنة، والجانب السلبي الوحيد؟ في بعض الأحيان، سنتلقى منتجًا فقط لندرك أنه لم يكن تمامًا ما كنا نتوقعه، وهذا ينطبق بشكل خاص على العطور. بعد كل شيء ، قد يكون من الصعب اختيار الرائحة المناسبة دون شمها.
لمساعدتنا في تبسيط عملية شراء العطور ، جمعنا نصائح من خبراء العطور لشراء عطر عبر الإنترنت - وحبه لفترة طويلة بعد ذلك.
1. قم ببحثك:
كن حذرًا من العطور المخفضة؛ يمكنك في الواقع أن ينتهي بك الأمر بعطر سيء حقًا إذا طلبت من شركة أقل شهرة، وقم بواجبك المنزلى؛ تحقق من مراجعات العملاء للتأكد من شرعية الموقع الذي تطلب منه. وللحصول على فكرة أفضل عن كيف يميل الأشخاص الآخرون إلى الإعجاب بالعطر المَعني، قم بإجراء بحث لمعرفة ما إذا كان قد تمت تغطيته بواسطة أي مدونين أو منافذ إخبارية، وقد تساعد خبراتهم في إبلاغ قرارك. تأكد أيضًا من تدوين ملاحظات حول أي سياسات إرجاع للتأكد من قدرتك على إرجاع المنتج الذي لم تكن راضيًا عنه.
2. الاشتراك في اختبار:
لا تقلق، فأنت تريد أن يتم تصنيفك في هذا النوع من الاختبارات. تقدم بعض مواقع الويب والشركات اختبارات شخصية عطرية ستساعدك على تحديد تفضيلاتك الشمية (أي أنواع الروائح التي تفضلها) وشخصيتك الفعلية ونوع نمط حياتك الذي تعيشه.
3. انتبه إلى الأوصاف:
كما اتضح، فإن هذه الأوصاف للعطور على مواقع الويب ليست مزيفة بالتأكيد، يجب أن توصف العطور بشيء يثير نوعًا من المشاعر، وبهذه الطريقة، ستفهم ما إذا كان هذا النوع من الرائحة يتوافق مع شخصيتك وأسلوب حياتك أم لا.
4. تعرف على ملاحظاتك:
نضمن لك رؤية كلمة "ملاحظات" في وصف أي عطر عبر الإنترنت، ونقسم الملاحظات المختلفة إلى أربعة موضوعات رئيسية أو عائلات: طازجة وزهرية وخشبية وشرقية. قد تساعدك معرفة الموضوع الذي يناسبك على اختيار العطر المناسب. اعتبر هذا دليلك:
الطازجة المنعشة:
تتكون هذه العائلة من ملاحظات بسيطة وأنيقة ونظيفة - بمعنى أي شيء حمضيات أو خضراء أو عضوية (فكر في الهواء النقي بعد عاصفة ممطرة). استخدم عطرًا بمكونات منعشة إذا كنت تبحث عن شيء خارج المنزل وشبابي.
الزهرية:
في هذه العائلة، ستجد ملاحظات من الورود والزنابق والياسمين ، على سبيل المثال لا الحصر. ستجد أيضًا مزيجًا من الأزهار ، مثل الفاكهة الزهرية (التي ستحتوي على روائح الفراولة أو الرمان أو الجوافة ، على سبيل المثال) والزهور الشرقية (التي ستحتوي على مكونات من التوابل مثل الفانيليا وجوزة الطيب والقرفة). لهذا السبب ، لديك مجموعة كبيرة جدًا من الخيارات عندما يتعلق الأمر برائحة الأزهار. ستجد كلًا من الروائح الناعمة والرائعة بالإضافة إلى الروائح الجريئة والغريبة في هذه الفئة، وهذه المجموعة من الروائح هي الأفضل للفتاة فائقة الأنوثة.
الخشبية:
مثالي لأولئك الذين يحبون أن يكونوا في الهواء الطلق ومتطور، فإن الروائح في هذه العائلة تذكر الناس بالهواء الطلق الرائع، في هذه الفئة، ستجد ملاحظات من خشب الصندل وخشب البتولا والأرز، على سبيل المثال لا الحصر. غالبًا ما تُستخدم الروائح الخشبية أيضًا في عطور الرجال، لذا ضع في اعتبارك هذه المكونات إذا وجدت نفسك تنتعش (وتحب) كولونيا صديقك.
الشرقية:
الروائح في هذه العائلة ليست لضعاف القلوب. إنها كبيرة وجريئة ومثالية للأشخاص ذوي الشخصية الحسية والمثيرة التي تتناسب معها. ستجد روائح الفانيليا والمسك وجوزة الطيب والكزبرة والمزيد في هذه الفئة.
اختيار الرائحة
يتكون كل عطر أو كولونيا من "نوتات" مختلفة، وتحدد هذه المكونات الرائحة بشكل عام، وتتكون هذه المكونات من ثلاث طبقات مختلفة تسمى القاعدة، والعليا، والوسطى ، وتعمل جميعها في تآزر لخلق رائحة معينة. تعتبر بعض العطور؛ على سبيل المثال، من الأزهار وتحتوي على روائح مختلفة مثل الورد أو الغردينيا أو إبرة الراعي.
قد يكون البعض الآخر أكثر فاكهة قليلاً ، مع نغمات من الحمضيات أو التفاح، وتحتوي العطور الغريبة على مكونات حارة مثل الينسون أو القرفة.
روائح الرجال لها روائح مختلفة أيضًا. تحتوي روائح المسك على نغمة أثقل وأكثر ذكورية، بينما قد تحتوي روائح المسك الأخرى على روائح مثل الصنوبر أو حتى الملاحظات ذات الأساس الجلدي، ومن الجيد دائمًا تحديد أنواع الكولونيا أو العطور التي تفضلها ثم معرفة المكونات الأساسية التي تحتوي عليها قبل اتخاذ قرار الشراء. يمكنك معرفة المزيد حول الملاحظات المختلفة المستخدمة في صنع الكولونيا والعطور من أجل الحصول على فكرة أفضل عن تلك التي تعتقد أنها تناسب أذواقك.
كيف تشتري عطرًا أونلاين بدون شمه؟
نحن نحب التسوق عبر الإنترنت، ولا يمكننا فقط طلب أحمر شفاه جديد تمامًا، ولكنه يتيح لنا أيضًا تجنب الازدحام والتصفح لأطول فترة ممكنة، والجانب السلبي الوحيد؟ في بعض الأحيان، سنتلقى منتجًا فقط لندرك أنه لم يكن تمامًا ما كنا نتوقعه، وهذا ينطبق بشكل خاص على العطور. بعد كل شيء ، قد يكون من الصعب اختيار الرائحة المناسبة دون شمها.
لمساعدتنا في تبسيط عملية شراء العطور ، جمعنا نصائح من خبراء العطور لشراء عطر عبر الإنترنت - وحبه لفترة طويلة بعد ذلك.
1. قم ببحثك:
كن حذرًا من العطور المخفضة؛ يمكنك في الواقع أن ينتهي بك الأمر بعطر سيء حقًا إذا طلبت من شركة أقل شهرة، وقم بواجبك المنزلى؛ تحقق من مراجعات العملاء للتأكد من شرعية الموقع الذي تطلب منه. وللحصول على فكرة أفضل عن كيف يميل الأشخاص الآخرون إلى الإعجاب بالعطر المَعني، قم بإجراء بحث لمعرفة ما إذا كان قد تمت تغطيته بواسطة أي مدونين أو منافذ إخبارية، وقد تساعد خبراتهم في إبلاغ قرارك. تأكد أيضًا من تدوين ملاحظات حول أي سياسات إرجاع للتأكد من قدرتك على إرجاع المنتج الذي لم تكن راضيًا عنه.
2. الاشتراك في اختبار:
لا تقلق، فأنت تريد أن يتم تصنيفك في هذا النوع من الاختبارات. تقدم بعض مواقع الويب والشركات اختبارات شخصية عطرية ستساعدك على تحديد تفضيلاتك الشمية (أي أنواع الروائح التي تفضلها) وشخصيتك الفعلية ونوع نمط حياتك الذي تعيشه.
3. انتبه إلى الأوصاف:
كما اتضح، فإن هذه الأوصاف للعطور على مواقع الويب ليست مزيفة بالتأكيد، يجب أن توصف العطور بشيء يثير نوعًا من المشاعر، وبهذه الطريقة، ستفهم ما إذا كان هذا النوع من الرائحة يتوافق مع شخصيتك وأسلوب حياتك أم لا.
4. تعرف على ملاحظاتك:
نضمن لك رؤية كلمة "ملاحظات" في وصف أي عطر عبر الإنترنت، ونقسم الملاحظات المختلفة إلى أربعة موضوعات رئيسية أو عائلات: طازجة وزهرية وخشبية وشرقية. قد تساعدك معرفة الموضوع الذي يناسبك على اختيار العطر المناسب. اعتبر هذا دليلك:
الطازجة المنعشة:
تتكون هذه العائلة من ملاحظات بسيطة وأنيقة ونظيفة - بمعنى أي شيء حمضيات أو خضراء أو عضوية (فكر في الهواء النقي بعد عاصفة ممطرة). استخدم عطرًا بمكونات منعشة إذا كنت تبحث عن شيء خارج المنزل وشبابي.
الزهرية:
في هذه العائلة، ستجد ملاحظات من الورود والزنابق والياسمين ، على سبيل المثال لا الحصر. ستجد أيضًا مزيجًا من الأزهار ، مثل الفاكهة الزهرية (التي ستحتوي على روائح الفراولة أو الرمان أو الجوافة ، على سبيل المثال) والزهور الشرقية (التي ستحتوي على مكونات من التوابل مثل الفانيليا وجوزة الطيب والقرفة). لهذا السبب ، لديك مجموعة كبيرة جدًا من الخيارات عندما يتعلق الأمر برائحة الأزهار. ستجد كلًا من الروائح الناعمة والرائعة بالإضافة إلى الروائح الجريئة والغريبة في هذه الفئة، وهذه المجموعة من الروائح هي الأفضل للفتاة فائقة الأنوثة.
الخشبية:
مثالي لأولئك الذين يحبون أن يكونوا في الهواء الطلق ومتطور، فإن الروائح في هذه العائلة تذكر الناس بالهواء الطلق الرائع، في هذه الفئة، ستجد ملاحظات من خشب الصندل وخشب البتولا والأرز، على سبيل المثال لا الحصر. غالبًا ما تُستخدم الروائح الخشبية أيضًا في عطور الرجال، لذا ضع في اعتبارك هذه المكونات إذا وجدت نفسك تنتعش (وتحب) كولونيا صديقك.
الشرقية:
الروائح في هذه العائلة ليست لضعاف القلوب. إنها كبيرة وجريئة ومثالية للأشخاص ذوي الشخصية الحسية والمثيرة التي تتناسب معها. ستجد روائح الفانيليا والمسك وجوزة الطيب والكزبرة والمزيد في هذه الفئة.