من درر السلف...الحلقة رقم 175

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عنِ مالكٍ أنه قال /
وكان يقال في كل شيء : وفاء وتطفيف ..
فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال : فما الظن بالمطففين في الصلاة ؟؟؟
أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 30 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام محمد إبن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيحه /
حَدَّثَنَا أبو نعيمٍ حَدَّثَنَا إبن عيينة عَنِ الزهريّ عَنْ سالمٍ عن أبيهِ / عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ / لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ . ..
قَالَ الإمام النَّوَوِيُّ عليه رحمات الله تعالى عليه /
هَذَا عَامٌّ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهَا ..
وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا : فَإِنَّ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا ؛ دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ ..
وَإِنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ : زَالَ الْمَنْعُ . ..
أنظره / عون المعبود ج 14 ورقة / 108 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال مالك بن دينار / القلب إذا لم يكن فيه حزن : خرب ..
كما أن البيت إذا لم يسكن : خرب . ..
وقال عبد الله بن أحمد /
حدثني علي بن مسلم ؛ ثنا بشار ؛ ثنا جعفر ؛ ثنا إبراهيم بن عيسى قال /
ما رأيت أطول حزناً : من الحسن ..
ولما رأيته : حسبته حديث عهد بمصيبة . ..
ثم ذكر بسنده عن مالك قال / بقدر ما تحزن للدنيا : كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم /
النوح : حرام . ..
وقال أبو عمر بن عبد البر / أجمع العلماء على أن النياحة : لاتجوز للرجال ولا للنساء . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 47 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ( ثمَّ كَانَ من الَّذين آمنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ وَتَوَاصَوْا بالمرحمة ) ..
فَذكر سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصبرِ وَالرَّحْمَة ..
وَالنَّاس أَرْبَعَة اقسام /
مِنْهُم من يكون فِيهِ : صَبر بقسوة ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : رَحْمَة بجزع ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : الْقَسْوَة والجزع ..
وَالْمُؤمن الْمَحْمُود : الَّذِي يصبر على مَا يُصِيبهُ وَيرْحَم النَّاس ..
وَقد فطن طَائِفَة من المصنفين فِي هَذَا الْبَاب / أَن الرِّضَا عَن الله : من تَوَابِع الْمحبَّة لَهُ ..
وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه على المأخذ الأول وَهُوَ : الرِّضَا عَنهُ لاستحقاقه ذَلِك بِنَفسِهِ مَعَ قطع العَبْد النّظر عَن حَظه بِخِلَاف المأخذ الثَّانِي ..
وَهُوَ : الرِّضَا لعلمه بِأَن الْمقْضِي خير لَهُ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
لَكِن قد يُقَال فِي تَقْرِير مَا قَالَ هَذَا المُصَنّف وَنَحْوه / إِن الْمحبَّة لله : نَوْعَانِ ..
محبَّة لَهُ نَفسه ..
ومحبة لما مِنْهُم : من الاحسان ..
وَكَذَلِكَ الْحَمد : لَهُ نَوْعَانِ ..
حمد لله على مَا يسْتَحقّهُ : بِنَفسِهِ ..
وَحمد على إحسانه : لعَبْدِهِ ..
فالنوعان للرضا : كالنوعين للمحبة ..
وَأما الرِّضَا بِهِ وبدينه وبرسوله : فَذَلِك من حَظّ الْمحبَّة ..
وَلِهَذَا ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ : ذاق طعم الْإِيمَان من رَضِي بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا . .. إلى آخر ما قال ..
أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 58 - 59 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عنِ مالكٍ أنه قال /
وكان يقال في كل شيء : وفاء وتطفيف ..
فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال : فما الظن بالمطففين في الصلاة ؟؟؟
أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 30 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام محمد إبن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيحه /
حَدَّثَنَا أبو نعيمٍ حَدَّثَنَا إبن عيينة عَنِ الزهريّ عَنْ سالمٍ عن أبيهِ / عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ / لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ . ..
قَالَ الإمام النَّوَوِيُّ عليه رحمات الله تعالى عليه /
هَذَا عَامٌّ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهَا ..
وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا : فَإِنَّ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا ؛ دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ ..
وَإِنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ : زَالَ الْمَنْعُ . ..
أنظره / عون المعبود ج 14 ورقة / 108 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال مالك بن دينار / القلب إذا لم يكن فيه حزن : خرب ..
كما أن البيت إذا لم يسكن : خرب . ..
وقال عبد الله بن أحمد /
حدثني علي بن مسلم ؛ ثنا بشار ؛ ثنا جعفر ؛ ثنا إبراهيم بن عيسى قال /
ما رأيت أطول حزناً : من الحسن ..
ولما رأيته : حسبته حديث عهد بمصيبة . ..
ثم ذكر بسنده عن مالك قال / بقدر ما تحزن للدنيا : كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 46 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم /
النوح : حرام . ..
وقال أبو عمر بن عبد البر / أجمع العلماء على أن النياحة : لاتجوز للرجال ولا للنساء . ..
أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 47 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ( ثمَّ كَانَ من الَّذين آمنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ وَتَوَاصَوْا بالمرحمة ) ..
فَذكر سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصبرِ وَالرَّحْمَة ..
وَالنَّاس أَرْبَعَة اقسام /
مِنْهُم من يكون فِيهِ : صَبر بقسوة ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : رَحْمَة بجزع ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : الْقَسْوَة والجزع ..
وَالْمُؤمن الْمَحْمُود : الَّذِي يصبر على مَا يُصِيبهُ وَيرْحَم النَّاس ..
وَقد فطن طَائِفَة من المصنفين فِي هَذَا الْبَاب / أَن الرِّضَا عَن الله : من تَوَابِع الْمحبَّة لَهُ ..
وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه على المأخذ الأول وَهُوَ : الرِّضَا عَنهُ لاستحقاقه ذَلِك بِنَفسِهِ مَعَ قطع العَبْد النّظر عَن حَظه بِخِلَاف المأخذ الثَّانِي ..
وَهُوَ : الرِّضَا لعلمه بِأَن الْمقْضِي خير لَهُ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
لَكِن قد يُقَال فِي تَقْرِير مَا قَالَ هَذَا المُصَنّف وَنَحْوه / إِن الْمحبَّة لله : نَوْعَانِ ..
محبَّة لَهُ نَفسه ..
ومحبة لما مِنْهُم : من الاحسان ..
وَكَذَلِكَ الْحَمد : لَهُ نَوْعَانِ ..
حمد لله على مَا يسْتَحقّهُ : بِنَفسِهِ ..
وَحمد على إحسانه : لعَبْدِهِ ..
فالنوعان للرضا : كالنوعين للمحبة ..
وَأما الرِّضَا بِهِ وبدينه وبرسوله : فَذَلِك من حَظّ الْمحبَّة ..
وَلِهَذَا ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ : ذاق طعم الْإِيمَان من رَضِي بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا . .. إلى آخر ما قال ..
أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 58 - 59 ...