من درر السلف...الحلقة رقم 175

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...وذكر شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عنِ مالكٍ أنه قال /وكان يقال في كل شيء : وفاء وتطفيف ..فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال : فما الظن بالمطففين في الصلاة ؟؟؟أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 30 ...ومنها ...قال الحافظ الإمام محمد إبن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيحه /حَدَّثَنَا أبو نعيمٍ حَدَّثَنَا إبن عيينة عَنِ الزهريّ عَنْ سالمٍ عن أبيهِ / عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ / لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ . ..قَالَ الإمام النَّوَوِيُّ عليه رحمات الله تعالى عليه /هَذَا عَامٌّ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهَا ..وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا : فَإِنَّ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا ؛ دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ ..وَإِنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..وَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ : زَالَ الْمَنْعُ . ..أنظره / عون المعبود ج 14 ورقة / 108 ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال مالك بن دينار / القلب إذا لم يكن فيه حزن : خرب ..كما أن البيت إذا لم يسكن : خرب . ..وقال عبد الله بن أحمد /حدثني علي بن مسلم ؛ ثنا بشار ؛ ثنا جعفر ؛ ثنا إبراهيم بن عيسى قال /ما رأيت أطول حزناً : من الحسن ..ولما رأيته : حسبته حديث عهد بمصيبة . ..ثم ذكر بسنده عن مالك قال / بقدر ما تحزن للدنيا : كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 46 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقال أصحاب الشافعي وغيرهم /النوح : حرام . ..وقال أبو عمر بن عبد البر / أجمع العلماء على أن النياحة : لاتجوز للرجال ولا للنساء . ..أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 47 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ تَعَالَى : ( ثمَّ كَانَ من الَّذين آمنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ وَتَوَاصَوْا بالمرحمة ) ..فَذكر سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصبرِ وَالرَّحْمَة ..وَالنَّاس أَرْبَعَة اقسام /مِنْهُم من يكون فِيهِ : صَبر بقسوة ..وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : رَحْمَة بجزع ..وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : الْقَسْوَة والجزع ..وَالْمُؤمن الْمَحْمُود : الَّذِي يصبر على مَا يُصِيبهُ وَيرْحَم النَّاس ..وَقد فطن طَائِفَة من المصنفين فِي هَذَا الْبَاب / أَن الرِّضَا عَن الله : من تَوَابِع الْمحبَّة لَهُ ..وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه على المأخذ الأول وَهُوَ : الرِّضَا عَنهُ لاستحقاقه ذَلِك بِنَفسِهِ مَعَ قطع العَبْد النّظر عَن حَظه بِخِلَاف المأخذ الثَّانِي ..وَهُوَ : الرِّضَا لعلمه بِأَن الْمقْضِي خير لَهُ ..ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..لَكِن قد يُقَال فِي تَقْرِير مَا قَالَ هَذَا المُصَنّف وَنَحْوه / إِن الْمحبَّة لله : نَوْعَانِ ..محبَّة لَهُ نَفسه ..ومحبة لما مِنْهُم : من الاحسان ..وَكَذَلِكَ الْحَمد : لَهُ نَوْعَانِ ..حمد لله على مَا يسْتَحقّهُ : بِنَفسِهِ ..وَحمد على إحسانه : لعَبْدِهِ ..فالنوعان للرضا : كالنوعين للمحبة ..وَأما الرِّضَا بِهِ وبدينه وبرسوله : فَذَلِك من حَظّ الْمحبَّة ..وَلِهَذَا ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ : ذاق طعم الْإِيمَان من رَضِي بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا . .. إلى آخر ما قال ..أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 58 - 59 ...