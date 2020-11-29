من درر السلف...الحلقة رقم 175

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
وذكر شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عنِ مالكٍ أنه قال /
وكان يقال في كل شيء : وفاء وتطفيف ..
فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال : فما الظن بالمطففين في الصلاة ؟؟؟
🥀 أنظره / الصلاة وأحكام تاركها ورقة / 30 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الإمام محمد إبن إسماعيل البخاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيحه /
حَدَّثَنَا أبو نعيمٍ حَدَّثَنَا إبن عيينة عَنِ الزهريّ عَنْ سالمٍ عن أبيهِ / عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ / لاَ تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ . ..
قَالَ الإمام النَّوَوِيُّ عليه رحمات الله تعالى عليه /
هَذَا عَامٌّ ؛ يَدْخُلُ فِيهِ : نَارُ السِّرَاجِ وَغَيْرُهَا ..
وَأَمَّا الْقَنَادِيلُ الْمُعَلَّقَةُ فِي الْمَسَاجِدِ وَغَيْرِهَا : فَإِنَّ خِيفَ حَرِيقٌ بِسَبَبِهَا ؛ دَخَلَتْ فِي الْأَمْرِ بِالْإِطْفَاءِ ..
وَإِنْ أُمِنَ ذَلِكَ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ : فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْكِهَا لِانْتِفَاءِ الْعِلَّةِ الَّتِي عَلَّلَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..
وَإِذَا انْتَفَتِ الْعِلَّةُ : زَالَ الْمَنْعُ . ..
🥀 أنظره / عون المعبود ج 14 ورقة / 108 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ محمد بن محمد شمس الدين المنبجيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال مالك بن دينار / القلب إذا لم يكن فيه حزن : خرب ..
كما أن البيت إذا لم يسكن : خرب . ..
وقال عبد الله بن أحمد /
حدثني علي بن مسلم ؛ ثنا بشار ؛ ثنا جعفر ؛ ثنا إبراهيم بن عيسى قال /
ما رأيت أطول حزناً : من الحسن ..
ولما رأيته : حسبته حديث عهد بمصيبة . ..
ثم ذكر بسنده عن مالك قال / بقدر ما تحزن للدنيا : كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 46 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال أصحاب الشافعي وغيرهم /
النوح : حرام . ..
وقال أبو عمر بن عبد البر / أجمع العلماء على أن النياحة : لاتجوز للرجال ولا للنساء . ..
🥀 أنظره / تسلية أهل المصائب ورقة / 47 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ تَعَالَى : ( ثمَّ كَانَ من الَّذين آمنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصبرِ وَتَوَاصَوْا بالمرحمة ) ..
فَذكر سُبْحَانَهُ : التواصي بِالصبرِ وَالرَّحْمَة ..
وَالنَّاس أَرْبَعَة اقسام /
مِنْهُم من يكون فِيهِ : صَبر بقسوة ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : رَحْمَة بجزع ..
وَمِنْهُم من يكون فِيهِ : الْقَسْوَة والجزع ..
وَالْمُؤمن الْمَحْمُود : الَّذِي يصبر على مَا يُصِيبهُ وَيرْحَم النَّاس ..
وَقد فطن طَائِفَة من المصنفين فِي هَذَا الْبَاب / أَن الرِّضَا عَن الله : من تَوَابِع الْمحبَّة لَهُ ..
وَهَذَا إِنَّمَا يتَوَجَّه على المأخذ الأول وَهُوَ : الرِّضَا عَنهُ لاستحقاقه ذَلِك بِنَفسِهِ مَعَ قطع العَبْد النّظر عَن حَظه بِخِلَاف المأخذ الثَّانِي ..
وَهُوَ : الرِّضَا لعلمه بِأَن الْمقْضِي خير لَهُ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
ثمَّ إِن الْمحبَّة : مُتَعَلقَة بِهِ ..
وَالرِّضَا : مُتَعَلق بِقَضَائِهِ ..
لَكِن قد يُقَال فِي تَقْرِير مَا قَالَ هَذَا المُصَنّف وَنَحْوه / إِن الْمحبَّة لله : نَوْعَانِ ..
محبَّة لَهُ نَفسه ..
ومحبة لما مِنْهُم : من الاحسان ..
وَكَذَلِكَ الْحَمد : لَهُ نَوْعَانِ ..
حمد لله على مَا يسْتَحقّهُ : بِنَفسِهِ ..
وَحمد على إحسانه : لعَبْدِهِ ..
فالنوعان للرضا : كالنوعين للمحبة ..
وَأما الرِّضَا بِهِ وبدينه وبرسوله : فَذَلِك من حَظّ الْمحبَّة ..
وَلِهَذَا ذكر عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ : ذاق طعم الْإِيمَان من رَضِي بِاللَّه رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دينا وَبِمُحَمَّدٍ نَبيا . .. إلى آخر ما قال ..
🥀 أنظره / أمراض القلوب وشفاؤها ورقة / 58 - 59 ... 🌾🌾🌾
 
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