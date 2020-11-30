من درر السلف...الحلقة رقم 174

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه /
القتل في سبيل الله كفَّارة كلِّ ذنب : إلَّا الأمَانَة ..
وإنَّ الأمَانَة : الصَّلاة !!
والزَّكاة !!
والغسل مِن الجنابة !!
والكيل !!
والميزان !!
والحديث !!
وأعظم مِن ذلك : الودائع . ..
🥀 أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطيّ رقم / 159 ورقة / 69 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 09 ورقة / 68 - 69 موقوفاً عنه ثم قال /
والموقوف أخرجه البيهقي في الشعب من طريق : عبد الله بن بشر عن الأعمش به موقوفاً ..
وإبن بشر هذا - هو الرقيّ القاضي - وثقه : أحمد وغيره ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال نافع مولى إبن عمر رضي الله عنهم أجمعين /
طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين ؛ فقال له رجل مِن قريش : ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن !!!
فقال ابن عمر /
أنتم أكثر منَّا : طوافًا ..
وصيامًا ..
ونحن خير منكم : بصدق الحديثِ وأداءِ الأمَانَة وإنجازِ الوعدِ .. .
🥀 أنظره / الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 04 ورقة / 500 ..
ورواه الفاكهيّ في أخبار مكة ج 01 ورقة / 211 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإجتماع القوَّة والأمَانَة في النَّاس : قليل ..
ولهذا كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول : اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثِّقة .. ..
فالواجب في كلِّ ولاية : الأصلح بحسبها ..
فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة : قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية ؛ وأقلهما ضررًا فيها ..
فيُقَدَّم في إمارة الحروب : الرَّجل القوي الشُّجاع - وان كان فيه فجور - على الرَّجل الضَّعيف العاجز ؛ وإن كان أمينًا كما سُئل الإمام أحمد : عن الرَّجلين يكونان أميرين في الغزو ؛ وأحدهما قويٌّ فاجر ؛ والآخر صالح ضعيف ؛ مع أيِّهما يُغْزى ؟؟؟
فقال / أمَّا الفاجر القويُّ : فقوَّته للمسلمين وفجوره على نفسه ..
وأمَّا الصَّالح الضَّعيف : فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ..
فيُغْزَى : مع القويِّ الفاجر ..
وقد قال النَّبيُّ / إنَّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر .. ..
( رواه البخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 254 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومِن الأمَانَةِ : أمانة الولاية ..
وهي : أعظمها مسؤوليَّة ..
الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة ؛ فالسُّلطان : أمينٌ على الأمَّة كلِّها على مصالحها الدِّينية ؛ ومصالحها الدُّنيويَّة على أموالها التي تكون في بيت المال ؛ لا يبذِّرها ؛ ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك ..
وهناك أمانات أخرى دونها كأمانة : الوزير في وزارته ..
وأمانة الأمير : في منطقته ..
وأمانة القاضي : في عمله ..
وأمانة الإنسان : في أهله . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 463 ... 🌾🌾🌾
 
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