من درر السلف...الحلقة رقم 174

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...ومنها ...قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه /القتل في سبيل الله كفَّارة كلِّ ذنب : إلَّا الأمَانَة ..وإنَّ الأمَانَة : الصَّلاة !!والزَّكاة !!والغسل مِن الجنابة !!والكيل !!والميزان !!والحديث !!وأعظم مِن ذلك : الودائع . ..أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطيّ رقم / 159 ورقة / 69 ...وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 09 ورقة / 68 - 69 موقوفاً عنه ثم قال /والموقوف أخرجه البيهقي في الشعب من طريق : عبد الله بن بشر عن الأعمش به موقوفاً ..وإبن بشر هذا - هو الرقيّ القاضي - وثقه : أحمد وغيره ...ومنها ...وقال نافع مولى إبن عمر رضي الله عنهم أجمعين /طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين ؛ فقال له رجل مِن قريش : ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن !!!فقال ابن عمر /أنتم أكثر منَّا : طوافًا ..وصيامًا ..ونحن خير منكم : بصدق الحديثِ وأداءِ الأمَانَة وإنجازِ الوعدِ .. .أنظره / الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 04 ورقة / 500 ..ورواه الفاكهيّ في أخبار مكة ج 01 ورقة / 211 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وإجتماع القوَّة والأمَانَة في النَّاس : قليل ..ولهذا كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول : اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثِّقة .. ..فالواجب في كلِّ ولاية : الأصلح بحسبها ..فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة : قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية ؛ وأقلهما ضررًا فيها ..فيُقَدَّم في إمارة الحروب : الرَّجل القوي الشُّجاع - وان كان فيه فجور - على الرَّجل الضَّعيف العاجز ؛ وإن كان أمينًا كما سُئل الإمام أحمد : عن الرَّجلين يكونان أميرين في الغزو ؛ وأحدهما قويٌّ فاجر ؛ والآخر صالح ضعيف ؛ مع أيِّهما يُغْزى ؟؟؟فقال / أمَّا الفاجر القويُّ : فقوَّته للمسلمين وفجوره على نفسه ..وأمَّا الصَّالح الضَّعيف : فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ..فيُغْزَى : مع القويِّ الفاجر ..وقد قال النَّبيُّ / إنَّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر .. ..( رواه البخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 254 ...ومنها ...قال العلاّمة الشيخ محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومِن الأمَانَةِ : أمانة الولاية ..وهي : أعظمها مسؤوليَّة ..الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة ؛ فالسُّلطان : أمينٌ على الأمَّة كلِّها على مصالحها الدِّينية ؛ ومصالحها الدُّنيويَّة على أموالها التي تكون في بيت المال ؛ لا يبذِّرها ؛ ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك ..وهناك أمانات أخرى دونها كأمانة : الوزير في وزارته ..وأمانة الأمير : في منطقته ..وأمانة القاضي : في عمله ..وأمانة الإنسان : في أهله . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 463 ...