من درر السلف...الحلقة رقم 174

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه /
القتل في سبيل الله كفَّارة كلِّ ذنب : إلَّا الأمَانَة ..
وإنَّ الأمَانَة : الصَّلاة !!
والزَّكاة !!
والغسل مِن الجنابة !!
والكيل !!
والميزان !!
والحديث !!
وأعظم مِن ذلك : الودائع . ..
أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطيّ رقم / 159 ورقة / 69 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 09 ورقة / 68 - 69 موقوفاً عنه ثم قال /
والموقوف أخرجه البيهقي في الشعب من طريق : عبد الله بن بشر عن الأعمش به موقوفاً ..
وإبن بشر هذا - هو الرقيّ القاضي - وثقه : أحمد وغيره ...
ومنها ...
وقال نافع مولى إبن عمر رضي الله عنهم أجمعين /
طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين ؛ فقال له رجل مِن قريش : ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن !!!
فقال ابن عمر /
أنتم أكثر منَّا : طوافًا ..
وصيامًا ..
ونحن خير منكم : بصدق الحديثِ وأداءِ الأمَانَة وإنجازِ الوعدِ .. .
أنظره / الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 04 ورقة / 500 ..
ورواه الفاكهيّ في أخبار مكة ج 01 ورقة / 211 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإجتماع القوَّة والأمَانَة في النَّاس : قليل ..
ولهذا كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول : اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثِّقة .. ..
فالواجب في كلِّ ولاية : الأصلح بحسبها ..
فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة : قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية ؛ وأقلهما ضررًا فيها ..
فيُقَدَّم في إمارة الحروب : الرَّجل القوي الشُّجاع - وان كان فيه فجور - على الرَّجل الضَّعيف العاجز ؛ وإن كان أمينًا كما سُئل الإمام أحمد : عن الرَّجلين يكونان أميرين في الغزو ؛ وأحدهما قويٌّ فاجر ؛ والآخر صالح ضعيف ؛ مع أيِّهما يُغْزى ؟؟؟
فقال / أمَّا الفاجر القويُّ : فقوَّته للمسلمين وفجوره على نفسه ..
وأمَّا الصَّالح الضَّعيف : فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ..
فيُغْزَى : مع القويِّ الفاجر ..
وقد قال النَّبيُّ / إنَّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر .. ..
( رواه البخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 254 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومِن الأمَانَةِ : أمانة الولاية ..
وهي : أعظمها مسؤوليَّة ..
الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة ؛ فالسُّلطان : أمينٌ على الأمَّة كلِّها على مصالحها الدِّينية ؛ ومصالحها الدُّنيويَّة على أموالها التي تكون في بيت المال ؛ لا يبذِّرها ؛ ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك ..
وهناك أمانات أخرى دونها كأمانة : الوزير في وزارته ..
وأمانة الأمير : في منطقته ..
وأمانة القاضي : في عمله ..
وأمانة الإنسان : في أهله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 463 ...
ومن الفوائد والدرر ...
ومنها ...
قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه /
القتل في سبيل الله كفَّارة كلِّ ذنب : إلَّا الأمَانَة ..
وإنَّ الأمَانَة : الصَّلاة !!
والزَّكاة !!
والغسل مِن الجنابة !!
والكيل !!
والميزان !!
والحديث !!
وأعظم مِن ذلك : الودائع . ..
أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطيّ رقم / 159 ورقة / 69 ...
وقال العلاّمة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سلسلة الأحاديث الضعيفة ج 09 ورقة / 68 - 69 موقوفاً عنه ثم قال /
والموقوف أخرجه البيهقي في الشعب من طريق : عبد الله بن بشر عن الأعمش به موقوفاً ..
وإبن بشر هذا - هو الرقيّ القاضي - وثقه : أحمد وغيره ...
ومنها ...
وقال نافع مولى إبن عمر رضي الله عنهم أجمعين /
طاف ابن عمر سبعًا وصلَّى ركعتين ؛ فقال له رجل مِن قريش : ما أسرع ما طفت وصلَّيت يا أبا عبد الرَّحمن !!!
فقال ابن عمر /
أنتم أكثر منَّا : طوافًا ..
وصيامًا ..
ونحن خير منكم : بصدق الحديثِ وأداءِ الأمَانَة وإنجازِ الوعدِ .. .
أنظره / الأداب الشرعية لابن مفلح الحنبلي ج 04 ورقة / 500 ..
ورواه الفاكهيّ في أخبار مكة ج 01 ورقة / 211 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وإجتماع القوَّة والأمَانَة في النَّاس : قليل ..
ولهذا كان عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه يقول : اللَّهمَّ أشكو إليك جلد الفاجر وعجز الثِّقة .. ..
فالواجب في كلِّ ولاية : الأصلح بحسبها ..
فإذا تعيَّن رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوَّة : قُدِّم أنفعهما لتلك الولاية ؛ وأقلهما ضررًا فيها ..
فيُقَدَّم في إمارة الحروب : الرَّجل القوي الشُّجاع - وان كان فيه فجور - على الرَّجل الضَّعيف العاجز ؛ وإن كان أمينًا كما سُئل الإمام أحمد : عن الرَّجلين يكونان أميرين في الغزو ؛ وأحدهما قويٌّ فاجر ؛ والآخر صالح ضعيف ؛ مع أيِّهما يُغْزى ؟؟؟
فقال / أمَّا الفاجر القويُّ : فقوَّته للمسلمين وفجوره على نفسه ..
وأمَّا الصَّالح الضَّعيف : فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ..
فيُغْزَى : مع القويِّ الفاجر ..
وقد قال النَّبيُّ / إنَّ الله يؤيِّد هذا الدِّين بالرَّجل الفاجر .. ..
( رواه البخاريّ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ) . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 254 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الشيخ محمد إبن صالح العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومِن الأمَانَةِ : أمانة الولاية ..
وهي : أعظمها مسؤوليَّة ..
الولاية العامَّة والولايات الخاصَّة ؛ فالسُّلطان : أمينٌ على الأمَّة كلِّها على مصالحها الدِّينية ؛ ومصالحها الدُّنيويَّة على أموالها التي تكون في بيت المال ؛ لا يبذِّرها ؛ ولا ينفقها في غير مصلحة المسلمين وما أشبه ذلك ..
وهناك أمانات أخرى دونها كأمانة : الوزير في وزارته ..
وأمانة الأمير : في منطقته ..
وأمانة القاضي : في عمله ..
وأمانة الإنسان : في أهله . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 463 ...