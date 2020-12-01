ايلول على
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
تنزيل الفيديو من الفيس بوك على الهاتف اصبح سهل الان فيمكنك ان تقوم بتحميل اى فيديو على الفيس بوك بكل سهولة ولكن يجب ان تستخدم متصفح الهاتف اولا لتقوم بفتح الفيس بوك واختيار الفيديو الذي ترغب في تحميلة وبعدها يمكنك ان تقوم بنسخ رابط هذا الفيديو والذهاب الى صفحة اخري في نفس المتصفح وفتح موقعنا ليظهر لك مكان لإدخال رابط الفيديو الذي قمت بنسخة مسبقاً بعدها استكمل خطوات تحميل الفيديو ليكون لديك الفيديو فى قائمة التنزيلات على الهاتف مباشرة ،يمكنك استخدام الموقع بدون اى شروط وفي اى وقت ولا تقلق نحن لا نحتفظ بأى نوع من الفيديوهات الذي تقوم بتنزيلها على موقعنا فيمكنك تحميل جميع انواع الفيديوهات ولكن يجب عليك ان تراعي حقوق الملكية لناشر الفيديو في ان تقوم بتحميل فيديو ونشرة مرة اخري وهو ما يرفض بعض ناشري محتوي الفيديوهات .