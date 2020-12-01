ايلول على
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
اذا كنت تبحث عن موقع يوفر لك امكانية برنامج تحميل الفيديو من اليوتيوب فهو ما وفرناه لك في موقع مميز جدا وسهل فى الاستخدام يعمل على هواتف الاندرويد بشكل سريع وتم تطويرة ليعمل على جميع انواع الهواتف والاجهزة اللوحية ،يمكنك ان تضغط على الصورة او الفيديو الذي ترغب في ان يكون لديك من الانستقرام وتقوم بنسخ عنوان URL وبعدها تذهب الى موقعنا الرائع بخطوتان فقط يكون لديك الصورة او الفيديو فى اى وقت وهى اولا ان تضع رابط الفيديو او الصورة التى قمت بنسخة وبعدها تضغط على العلامة فى الجانب الايمن وسوف تنتقل مباشرة الى رابط التحميل ،يوفر هذا الموقع الرائع مميزات رائعة وهى انه يمكنك اختيار جودة الصورة او الفيديو على ان تكون الملف الاصلي بنفس الجودة او أعلى وعادة ما يتوافر تنسيق MP4 والفيديوهات تكون بدقة 720p وبذلك تستطيع الاستمتاع بأفضل جودة للصور او الفيديوهات المحملة من الانستقرام .