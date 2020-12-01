من درر السلف...الحلقة رقم 175

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر المُفيدة ...منها ...أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله عليهِ /خَلَقَ الْخَلْقَ : على أربعة أقسام ..فآدم عليه الصلاة والسلام : مَخْلُوقٌ مِنْ تُرَابٍ لَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ..وَحَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : مَخْلُوقَةٌ مِنْ ذَكَرٍ بِلَا أُنْثَى ..وَسَائِرُ الْخَلْقِ سِوَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكَرٍ ..فَتَمَّتِ الدَّلَالَةُ : بخلق عيسى إبن مريم عليهما الصلاة والسلام ..ولهذا قال تعالى : ( وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ) ..فَهَذَا الْمَقَامُ : فِي الْآبَاءِ ..وَالْمَقَامُ الْأَوَّلُ : فِي الْأَبْنَاءِ ..وَكُلٌّ مِنْهُمَا : أَرْبَعَةُ أقسام ..فسبحان العليم القدير . ..أنظره / تفسير القرآن العظيم ج 07 ورقة / 198 ...ومنها ...وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى طَلَبِ الْوَلَدِ وَهِيَ سُنَّةُ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً ) .. .. ..وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى بَعْضِ جُهَّالِ الْمُتَصَوِّفَةِ حَيْثُ قَالَ / الَّذِي يَطْلُبُ الْوَلَدَ :،أَحْمَقُ ..وَمَا عَرَفَ أَنَّهُ [ هُوَ ] : الْغَبِيُّ الْأَخْرَقُ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) ..وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قرةأَعْيُنٍ ) ..وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا : بَابَ طَلَبِ الْوَلَدِ . ..أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 72 - 73 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ؛ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 198...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْكَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ؛ فَإِذَا أَمَرْتَ بِشَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْفَاعِلِينَ لَهُ ..الْمُؤْتَمِرِينَ : بِهِ ..وَإِذَا نَهَيْتَ عَنْ شَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْمُنْتَهِينَ عَنْهُ ..وَقَدْ قِيلَ /يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ .. هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ ..تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ مِنَ الضَّنَى .. وَمِنَ الضَّنَى تُمْسِي وَأَنْتَ سَقِيمُ ..لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ .. عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَمِيمُ ..إبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا .. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ..هُنَاكَ يُقْبَلُ مَا تَقُولُ وَيُقْتَدَى .. بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ ..فَالْعَمَى عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ : مِنْ شُرُوطِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِمَوْعِظَتِهِ . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 445 - 446 ...ومنها ...وقال أيضاً في كلامٍ خطيرٍ جداً /فَالْإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ : مَعْصِيَةٌ أُخْرَى ..وَالْقُعُودُ عَنْ تَدَارُكِ الْفَارِطِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ : إِصْرَارٌ وَرِضًا بِهَا ؛ وَطُمَأْنِينَةٌ إِلَيْهَا ؛ وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْهَلَاكِ ..وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ : الْمُجَاهَرَةُ بِالذَّنْبِ مَعَ تَيَقُّنِ نَظَرِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ إِلَيْهِ ..فَإِنْ آمَنَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَأَقْدَمَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ : فَعَظِيمٌ ..وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ : فَكُفْرٌ ..وَانْسِلَاخٌ مِنَ الْإِسْلَامِ : بِالْكُلِّيَّةِ ..فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْن : بَيْنَ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَمُجَاهَرَةِ نَظَرِ اللَّهِ إِلَيْهِ ..وَبَيْنَ : الْكُفْرِ وَالِانْسِلَاخِ مِنَ الدِّينِ. ..أنظره / المدارج ج 01 ورقة / 199 ...