من درر السلف...الحلقة رقم 175

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر المُفيدة ...
منها ...
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله عليهِ /
خَلَقَ الْخَلْقَ : على أربعة أقسام ..
فآدم عليه الصلاة والسلام : مَخْلُوقٌ مِنْ تُرَابٍ لَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ..
وَحَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : مَخْلُوقَةٌ مِنْ ذَكَرٍ بِلَا أُنْثَى ..
وَسَائِرُ الْخَلْقِ سِوَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكَرٍ ..
فَتَمَّتِ الدَّلَالَةُ : بخلق عيسى إبن مريم عليهما الصلاة والسلام ..
ولهذا قال تعالى : ( وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ) ..
فَهَذَا الْمَقَامُ : فِي الْآبَاءِ ..
وَالْمَقَامُ الْأَوَّلُ : فِي الْأَبْنَاءِ ..
وَكُلٌّ مِنْهُمَا : أَرْبَعَةُ أقسام ..
فسبحان العليم القدير . ..
أنظره / تفسير القرآن العظيم ج 07 ورقة / 198 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى طَلَبِ الْوَلَدِ وَهِيَ سُنَّةُ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً ) .. .. ..
وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى بَعْضِ جُهَّالِ الْمُتَصَوِّفَةِ حَيْثُ قَالَ / الَّذِي يَطْلُبُ الْوَلَدَ :،أَحْمَقُ ..
وَمَا عَرَفَ أَنَّهُ [ هُوَ ] : الْغَبِيُّ الْأَخْرَقُ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) ..
وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قرةأَعْيُنٍ ) ..
وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا : بَابَ طَلَبِ الْوَلَدِ . ..
أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 72 - 73 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ؛ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..
وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..
وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 198...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْكَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ؛ فَإِذَا أَمَرْتَ بِشَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْفَاعِلِينَ لَهُ ..
الْمُؤْتَمِرِينَ : بِهِ ..
وَإِذَا نَهَيْتَ عَنْ شَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْمُنْتَهِينَ عَنْهُ ..
وَقَدْ قِيلَ /
يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ .. هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ ..
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ مِنَ الضَّنَى .. وَمِنَ الضَّنَى تُمْسِي وَأَنْتَ سَقِيمُ ..
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ .. عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَمِيمُ ..
إبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا .. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ..
هُنَاكَ يُقْبَلُ مَا تَقُولُ وَيُقْتَدَى .. بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ ..
فَالْعَمَى عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ : مِنْ شُرُوطِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِمَوْعِظَتِهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 445 - 446 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ خطيرٍ جداً /
فَالْإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ : مَعْصِيَةٌ أُخْرَى ..
وَالْقُعُودُ عَنْ تَدَارُكِ الْفَارِطِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ : إِصْرَارٌ وَرِضًا بِهَا ؛ وَطُمَأْنِينَةٌ إِلَيْهَا ؛ وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْهَلَاكِ ..
وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ : الْمُجَاهَرَةُ بِالذَّنْبِ مَعَ تَيَقُّنِ نَظَرِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ إِلَيْهِ ..
فَإِنْ آمَنَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَأَقْدَمَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ : فَعَظِيمٌ ..
وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ : فَكُفْرٌ ..
وَانْسِلَاخٌ مِنَ الْإِسْلَامِ : بِالْكُلِّيَّةِ ..
فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْن : بَيْنَ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَمُجَاهَرَةِ نَظَرِ اللَّهِ إِلَيْهِ ..
وَبَيْنَ : الْكُفْرِ وَالِانْسِلَاخِ مِنَ الدِّينِ. ..
أنظره / المدارج ج 01 ورقة / 199 ...
ومن الدرر المُفيدة ...
منها ...
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشيّ البصريّ ثم الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله عليهِ /
خَلَقَ الْخَلْقَ : على أربعة أقسام ..
فآدم عليه الصلاة والسلام : مَخْلُوقٌ مِنْ تُرَابٍ لَا مِنْ ذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى ..
وَحَوَّاءُ عَلَيْهَا السَّلَامُ : مَخْلُوقَةٌ مِنْ ذَكَرٍ بِلَا أُنْثَى ..
وَسَائِرُ الْخَلْقِ سِوَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ : مِنْ أُنْثَى بِلَا ذَكَرٍ ..
فَتَمَّتِ الدَّلَالَةُ : بخلق عيسى إبن مريم عليهما الصلاة والسلام ..
ولهذا قال تعالى : ( وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ ) ..
فَهَذَا الْمَقَامُ : فِي الْآبَاءِ ..
وَالْمَقَامُ الْأَوَّلُ : فِي الْأَبْنَاءِ ..
وَكُلٌّ مِنْهُمَا : أَرْبَعَةُ أقسام ..
فسبحان العليم القدير . ..
أنظره / تفسير القرآن العظيم ج 07 ورقة / 198 ...
ومنها ...
وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
دَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى طَلَبِ الْوَلَدِ وَهِيَ سُنَّةُ الْمُرْسَلِينَ وَالصِّدِّيقِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وَذُرِّيَّةً ) .. .. ..
وَفِي هَذَا رَدٌّ عَلَى بَعْضِ جُهَّالِ الْمُتَصَوِّفَةِ حَيْثُ قَالَ / الَّذِي يَطْلُبُ الْوَلَدَ :،أَحْمَقُ ..
وَمَا عَرَفَ أَنَّهُ [ هُوَ ] : الْغَبِيُّ الْأَخْرَقُ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : ( وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ) ..
وَقَالَ : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قرةأَعْيُنٍ ) ..
وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيُّ عَلَى هَذَا : بَابَ طَلَبِ الْوَلَدِ . ..
أنظره / الجامع في أحْكَام القرآن ج 04 ورقة / 72 - 73 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فَقَدْ أَجْمَعَ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ عَلَى أَنَّ الْخِذْلَانَ : أَنْ يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ؛ وَيُخَلِّيَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا ..
وَالتَّوْفِيقَ : أَنْ لَا يَكِلَكَ اللَّهُ إِلَى نَفْسِكَ ..
وَلَهُ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ التَّخْلِيَةِ - بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذَّنْبِ وَخِذْلَانِكَ حَتَّى وَاقَعْتَهُ - حِكَمٌ وَأَسْرَارٌ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 198...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُقْبَلَ مِنْكَ الْأَمْرُ وَالنَّهْيُ ؛ فَإِذَا أَمَرْتَ بِشَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْفَاعِلِينَ لَهُ ..
الْمُؤْتَمِرِينَ : بِهِ ..
وَإِذَا نَهَيْتَ عَنْ شَيْءٍ : فَكُنْ أَوَّلَ الْمُنْتَهِينَ عَنْهُ ..
وَقَدْ قِيلَ /
يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ الْمُعَلِّمُ غَيْرَهُ .. هَلَّا لِنَفْسِكَ كَانَ ذَا التَّعْلِيمُ ..
تَصِفُ الدَّوَاءَ لِذِي السِّقَامِ مِنَ الضَّنَى .. وَمِنَ الضَّنَى تُمْسِي وَأَنْتَ سَقِيمُ ..
لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ .. عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَمِيمُ ..
إبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَانْهَهَا عَنْ غَيِّهَا .. فَإِذَا انْتَهَتْ عَنْهُ فَأَنْتَ حَكِيمُ ..
هُنَاكَ يُقْبَلُ مَا تَقُولُ وَيُقْتَدَى .. بِالْقَوْلِ مِنْكَ وَيَنْفَعُ التَّعْلِيمُ ..
فَالْعَمَى عَنْ عَيْبِ الْوَاعِظِ : مِنْ شُرُوطِ تَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِمَوْعِظَتِهِ . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 445 - 446 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في كلامٍ خطيرٍ جداً /
فَالْإِصْرَارُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ : مَعْصِيَةٌ أُخْرَى ..
وَالْقُعُودُ عَنْ تَدَارُكِ الْفَارِطِ مِنَ الْمَعْصِيَةِ : إِصْرَارٌ وَرِضًا بِهَا ؛ وَطُمَأْنِينَةٌ إِلَيْهَا ؛ وَذَلِكَ عَلَامَةُ الْهَلَاكِ ..
وَأَشَدُّ مِنْ هَذَا كُلِّهِ : الْمُجَاهَرَةُ بِالذَّنْبِ مَعَ تَيَقُّنِ نَظَرِ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ إِلَيْهِ ..
فَإِنْ آمَنَ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَأَقْدَمَ عَلَى الْمُجَاهَرَةِ : فَعَظِيمٌ ..
وَإِنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِنَظَرِهِ إِلَيْهِ وَاطِّلَاعِهِ عَلَيْهِ : فَكُفْرٌ ..
وَانْسِلَاخٌ مِنَ الْإِسْلَامِ : بِالْكُلِّيَّةِ ..
فَهُوَ دَائِرٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْن : بَيْنَ قِلَّةِ الْحَيَاءِ وَمُجَاهَرَةِ نَظَرِ اللَّهِ إِلَيْهِ ..
وَبَيْنَ : الْكُفْرِ وَالِانْسِلَاخِ مِنَ الدِّينِ. ..
أنظره / المدارج ج 01 ورقة / 199 ...