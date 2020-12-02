من درر السلف...الحلقة رقم 177

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والمسائل الحِسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عند شرحه حديث /
( إسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا : فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ) ..
قال /
فالمرأة عند زوجها : تشبه الرقيق والأسير ..
فليس لها أن تخرج من منزله : إلا بإذنه ..
سواء : أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 32 ورقة / 263 ...
ومنها ...
وقال تلميذ شيخ الإسلام إبن تيمية إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على قدر غفلة العبد عن الذكر : يكون بعده عن الله ..
أنظره / الوابل الصيب ورقة / 95 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( إنّ ) العَبْد إِذا آمن بِالْكتاب واهتدى بِهِ مُجملاً ؛ وَقبل أوامره ؛ وَصدّق بأخباره : كَانَ ذَلِك سَبباً لهدايةٍ أُخْرَى تحصل لَهُ على التَّفْصِيل ..
فَإِن الْهِدَايَة : لَا نِهَايَة لَهَا وَلَو بلغ العَبْد فِيهَا مَا بلغ ..
ففوق هدايته : هِدَايَة أُخْرَى ..
وَفَوق تِلْكَ الْهِدَايَة : هِدَايَة أُخْرَى إِلَى غير غَايَة ..
فَكلما اتَّقى العَبْد ربه : إرْتقى إِلَى هِدَايَة أُخْرَى ..
فَهُوَ فِي مزِيد هِدَايَة مَا دَامَ : فِي مزِيد من التَّقْوَى ..
وَكلما فوَّتَ خُطاً من التَّقْوَى : فَاتَهُ حَظّ من الْهِدَايَة بِحَسبِهِ ..
فَكلما اتَّقى : زَاد هداه ..
وَكلما اهْتَدَى : زَادَت تقواه ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ..
فهداهم أَولاً : للْإيمَان ..
فَلَمَّا آمنُوا : هدَاهُم للْإيمَان هِدَايَةً بعد هِدَايَةٍ ..
وَنَظِير هَذَا قَوْله : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هدى ﴾ . .. إلى آخر ماقال ..
أنظره / الفوائد ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إن مجالس الذكر : مجالس الملائكة ..
ومجالس اللغو والغفلة : مجالس الشياطين ..
فليختر العبد : أعجبها إليه وأولاها به ..
فهو مع أهله : في الدنيا والآخرة . ..
أنظره / الوابل الصيّب أيضاً ورقة / 99 ...
ومنها ...
وقال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
البخل والسخاء : درجات ..
وأشد درجات البخل : أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه ..
فكم من بخيل : يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة فيمنعه منها : البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه : مع الحاجة ..
وبين من يؤثر على نفسه : مع الحاجة ..
والأخلاق : عطايا ؛ يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
أنظره / منهاج القاصدين ورقة / 265 ...
ومن الدرر والمسائل الحِسان ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عند شرحه حديث /
( إسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا : فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ) ..
قال /
فالمرأة عند زوجها : تشبه الرقيق والأسير ..
فليس لها أن تخرج من منزله : إلا بإذنه ..
سواء : أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 32 ورقة / 263 ...
ومنها ...
وقال تلميذ شيخ الإسلام إبن تيمية إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على قدر غفلة العبد عن الذكر : يكون بعده عن الله ..
أنظره / الوابل الصيب ورقة / 95 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
( إنّ ) العَبْد إِذا آمن بِالْكتاب واهتدى بِهِ مُجملاً ؛ وَقبل أوامره ؛ وَصدّق بأخباره : كَانَ ذَلِك سَبباً لهدايةٍ أُخْرَى تحصل لَهُ على التَّفْصِيل ..
فَإِن الْهِدَايَة : لَا نِهَايَة لَهَا وَلَو بلغ العَبْد فِيهَا مَا بلغ ..
ففوق هدايته : هِدَايَة أُخْرَى ..
وَفَوق تِلْكَ الْهِدَايَة : هِدَايَة أُخْرَى إِلَى غير غَايَة ..
فَكلما اتَّقى العَبْد ربه : إرْتقى إِلَى هِدَايَة أُخْرَى ..
فَهُوَ فِي مزِيد هِدَايَة مَا دَامَ : فِي مزِيد من التَّقْوَى ..
وَكلما فوَّتَ خُطاً من التَّقْوَى : فَاتَهُ حَظّ من الْهِدَايَة بِحَسبِهِ ..
فَكلما اتَّقى : زَاد هداه ..
وَكلما اهْتَدَى : زَادَت تقواه ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ..
فهداهم أَولاً : للْإيمَان ..
فَلَمَّا آمنُوا : هدَاهُم للْإيمَان هِدَايَةً بعد هِدَايَةٍ ..
وَنَظِير هَذَا قَوْله : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هدى ﴾ . .. إلى آخر ماقال ..
أنظره / الفوائد ورقة / 130 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
إن مجالس الذكر : مجالس الملائكة ..
ومجالس اللغو والغفلة : مجالس الشياطين ..
فليختر العبد : أعجبها إليه وأولاها به ..
فهو مع أهله : في الدنيا والآخرة . ..
أنظره / الوابل الصيّب أيضاً ورقة / 99 ...
ومنها ...
وقال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
البخل والسخاء : درجات ..
وأشد درجات البخل : أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه ..
فكم من بخيل : يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة فيمنعه منها : البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه : مع الحاجة ..
وبين من يؤثر على نفسه : مع الحاجة ..
والأخلاق : عطايا ؛ يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
أنظره / منهاج القاصدين ورقة / 265 ...