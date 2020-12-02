من درر السلف...الحلقة رقم 177

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والمسائل الحِسان ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عند شرحه حديث /( إسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا : فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ) ..قال /فالمرأة عند زوجها : تشبه الرقيق والأسير ..فليس لها أن تخرج من منزله : إلا بإذنه ..سواء : أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 32 ورقة / 263 ...ومنها ...وقال تلميذ شيخ الإسلام إبن تيمية إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /على قدر غفلة العبد عن الذكر : يكون بعده عن الله ..أنظره / الوابل الصيب ورقة / 95 ...ومنها ...وقال أيضاً /( إنّ ) العَبْد إِذا آمن بِالْكتاب واهتدى بِهِ مُجملاً ؛ وَقبل أوامره ؛ وَصدّق بأخباره : كَانَ ذَلِك سَبباً لهدايةٍ أُخْرَى تحصل لَهُ على التَّفْصِيل ..فَإِن الْهِدَايَة : لَا نِهَايَة لَهَا وَلَو بلغ العَبْد فِيهَا مَا بلغ ..ففوق هدايته : هِدَايَة أُخْرَى ..وَفَوق تِلْكَ الْهِدَايَة : هِدَايَة أُخْرَى إِلَى غير غَايَة ..فَكلما اتَّقى العَبْد ربه : إرْتقى إِلَى هِدَايَة أُخْرَى ..فَهُوَ فِي مزِيد هِدَايَة مَا دَامَ : فِي مزِيد من التَّقْوَى ..وَكلما فوَّتَ خُطاً من التَّقْوَى : فَاتَهُ حَظّ من الْهِدَايَة بِحَسبِهِ ..فَكلما اتَّقى : زَاد هداه ..وَكلما اهْتَدَى : زَادَت تقواه ..قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ..وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ..فهداهم أَولاً : للْإيمَان ..فَلَمَّا آمنُوا : هدَاهُم للْإيمَان هِدَايَةً بعد هِدَايَةٍ ..وَنَظِير هَذَا قَوْله : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هدى ﴾ . .. إلى آخر ماقال ..أنظره / الفوائد ورقة / 130 ...ومنها ...وقال أيضاً /إن مجالس الذكر : مجالس الملائكة ..ومجالس اللغو والغفلة : مجالس الشياطين ..فليختر العبد : أعجبها إليه وأولاها به ..فهو مع أهله : في الدنيا والآخرة . ..أنظره / الوابل الصيّب أيضاً ورقة / 99 ...ومنها ...وقال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /البخل والسخاء : درجات ..وأشد درجات البخل : أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه ..فكم من بخيل : يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ..ويشتهي الشهوة فيمنعه منها : البخل ..فكم بين من يبخل على نفسه : مع الحاجة ..وبين من يؤثر على نفسه : مع الحاجة ..والأخلاق : عطايا ؛ يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..أنظره / منهاج القاصدين ورقة / 265 ...