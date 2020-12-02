من درر السلف...الحلقة رقم 177

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,260
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والمسائل الحِسان ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه عند شرحه حديث /
( إسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا : فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ ) ..
قال /
فالمرأة عند زوجها : تشبه الرقيق والأسير ..
فليس لها أن تخرج من منزله : إلا بإذنه ..
سواء : أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 32 ورقة / 263 ... 🌾🌾🥀

🥀🥀 ومنها ...
وقال تلميذ شيخ الإسلام إبن تيمية إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
على قدر غفلة العبد عن الذكر : يكون بعده عن الله ..
🥀 أنظره / الوابل الصيب ورقة / 95 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
( إنّ ) العَبْد إِذا آمن بِالْكتاب واهتدى بِهِ مُجملاً ؛ وَقبل أوامره ؛ وَصدّق بأخباره : كَانَ ذَلِك سَبباً لهدايةٍ أُخْرَى تحصل لَهُ على التَّفْصِيل ..
فَإِن الْهِدَايَة : لَا نِهَايَة لَهَا وَلَو بلغ العَبْد فِيهَا مَا بلغ ..
ففوق هدايته : هِدَايَة أُخْرَى ..
وَفَوق تِلْكَ الْهِدَايَة : هِدَايَة أُخْرَى إِلَى غير غَايَة ..
فَكلما اتَّقى العَبْد ربه : إرْتقى إِلَى هِدَايَة أُخْرَى ..
فَهُوَ فِي مزِيد هِدَايَة مَا دَامَ : فِي مزِيد من التَّقْوَى ..
وَكلما فوَّتَ خُطاً من التَّقْوَى : فَاتَهُ حَظّ من الْهِدَايَة بِحَسبِهِ ..
فَكلما اتَّقى : زَاد هداه ..
وَكلما اهْتَدَى : زَادَت تقواه ..
قَالَ تَعَالَى : ﴿ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ..
وَقَالَ تَعَالَى : ﴿ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ..
فهداهم أَولاً : للْإيمَان ..
فَلَمَّا آمنُوا : هدَاهُم للْإيمَان هِدَايَةً بعد هِدَايَةٍ ..
وَنَظِير هَذَا قَوْله : ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهتدوا هدى ﴾ . .. إلى آخر ماقال ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 130 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
إن مجالس الذكر : مجالس الملائكة ..
ومجالس اللغو والغفلة : مجالس الشياطين ..
فليختر العبد : أعجبها إليه وأولاها به ..
فهو مع أهله : في الدنيا والآخرة . ..
🥀 أنظره / الوابل الصيّب أيضاً ورقة / 99 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو الجبل الحافظ إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
البخل والسخاء : درجات ..
وأشد درجات البخل : أن يبخل الإنسان على نفسه مع الحاجة إليه ..
فكم من بخيل : يمسك المال ويمرض فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة فيمنعه منها : البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه : مع الحاجة ..
وبين من يؤثر على نفسه : مع الحاجة ..
والأخلاق : عطايا ؛ يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
🥀 أنظره / منهاج القاصدين ورقة / 265 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top