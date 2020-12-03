tatouf barca
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 12 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 8
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- سعيدة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
قبل كل شيئ
لمطالعة جميع الدورات المجانية Formations Gratuites
دورات مجانية Formation Gratuite
نقدم لكم اليوم دورة كاملة لتعلم برنامج فوتوشوب Photoshop
مجانية من الصفر نحو الاحتراف
الدورة متكونة من
Introduction
Les bases
Les Documents
Les Calques
Les Outils
Les Calques de réglages
Techniques avancées
Travail Pratiques 01 02 03
هدية اخيرة كورس مدفوع بالعربية
الرابط
Tatouf Dz : دورة كاملة لتعلم الفوتوشوب مجانا Formation Complète Photoshop
دورة كاملة لتعلم الفوتوشوب مجانا Formation Complète Photoshop
www.tatoufdz.net