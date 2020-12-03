دورة كاملة لتعلم الفوتوشوب مجانا Formation Complète Photoshop

T

tatouf barca

:: عضو منتسِب ::
إنضم
12 سبتمبر 2020
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
سعيدة
الجنس
ذكر

السلام عليكم

قبل كل شيئ

لمطالعة جميع الدورات المجانية Formations Gratuites

دورات مجانية Formation Gratuite

نقدم لكم اليوم دورة كاملة لتعلم برنامج فوتوشوب Photoshop

مجانية من الصفر نحو الاحتراف


الدورة متكونة من


Introduction

Les bases

Les Documents

Les Calques

Les Outils

Les Calques de réglages

Techniques avancées

Travail Pratiques 01 02 03

هدية اخيرة كورس مدفوع بالعربية ✅

الرابط

www.tatoufdz.net

Tatouf Dz : دورة كاملة لتعلم الفوتوشوب مجانا Formation Complète Photoshop

دورة كاملة لتعلم الفوتوشوب مجانا Formation Complète Photoshop
www.tatoufdz.net www.tatoufdz.net
 
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