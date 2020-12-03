من درر السلف...الحلقة رقم 178

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر الحسان ...منها ...قال الحافظ أبودواد السِجستَانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سننه/حدّثنا مسدد قال :حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة / أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيهُ فأهْوى إليه فقال : إني جُنبٌ !!!فقال : إن المُسلم ليس بنجسٍ . ..( حديث صحيح ورواه مسلمٌ في الصحيح ) ..قال الحافظ الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى عليه رَحَمَات الله تعالى /هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم : حياً وميتاً ..فأما الحيّ : فطاهر بإجماع المسلمين ..وأما الميت : ففيه خلاف ..وعن بعض أصحابنا : أنه غير طاهر ..فلذلك : يغسل ..والصحيح : أنه طاهر وهو قول الشافعيّ فيالصحيح لإطلاق الحديث ..وغسل الميت : أمر تعبدي لا لكونه نجساً ..والكافر حكمه [ حكم ] : المسلم عند الجمهور ..وقال بعض الظاهرية : إن المشرك نجس بظاهر قوله تعالى : ( إنّما المُشْركُون نجس ) ..ثم قال /المراد به : نجاسة الإعتقاد والإستقذار ..وليس المراد أن أعضاءهم نجسٌ كنجاسةِ : البول والغائط ونحوهما ..فإذا ثبت طهارة للآدمي مسلماً كان أوكافراً ؛ إستوى فيه أن يكون : طاهراً أو محدثاً أو جنب أو حائضاً ..ويكون سؤرهم وعرقُهم ولعابُهم ودمعهم : طاهرة بالإجماع . ..أنظره / شرح سنن أبي داود ج 01 ورقة / 512 ...ومنها ...قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/قَال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ / إِنَّمَا نَهَى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِأَنَّ مُصَلِّي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ : قَدْ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ لِصَلَاتِهِ ..فَنُهِيَ أَنْ يَسْمُرَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ النَّاسِ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي كَلَامِهِ : مَا يُدَنِّسُ نَفْسَهُ بِالذَّنْبِ بَعْدَ طَهَارَةٍ . ..ينظر / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 166 فقرة رقم / 111 ...ومنها ...وقال أيضاً /حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ ..ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ / قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ /تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ : مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَنَامَ عَلَى هَذَا !!!فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَغْفَرْتُ ؛ وَمَا قُلْتُ هَذَا لِأُزَكِّي نَفْسِي وَلَكِنْ : لَيَعْمَلَ بِهِ بَعْضُكُمْ . ..( سنده / صحيح ) ..أنظره كتابه / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 167 فقرة برقم / 113 ...منها ...قال الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ : أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ..وَالِإسْتِعَانَةَ بِالصَّلَاةِ : عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ..وَلَمْ يَخُصَّ بِالِإسْتَعَانَةِ بِهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ..وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالصَّبْرِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَجَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل : من الصَّلَاةِ ..وَغَيْرِهَا لَا تَتِمُّ : إِلَّا بِالصَّبْرِ ..ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ..وَهُمُ : الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَرَهْبَةً مِنْهُ ..فَشَهِدَ لِمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهَا لَهُ : إِنَّهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ ..وَكَيْفَ لَا يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الصَّلَاةِ : وَهِيَ عِمَادُ دِينِهِمْ . ..أنظره / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 218 ...