من درر السلف...الحلقة رقم 178

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ أبودواد السِجستَانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سننه/
حدّثنا مسدد قال :
حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة / أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيهُ فأهْوى إليه فقال : إني جُنبٌ !!!
فقال : إن المُسلم ليس بنجسٍ . ..
( حديث صحيح ورواه مسلمٌ في الصحيح ) ..
قال الحافظ الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى عليه رَحَمَات الله تعالى /
هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم : حياً وميتاً ..
فأما الحيّ : فطاهر بإجماع المسلمين ..
وأما الميت : ففيه خلاف ..
وعن بعض أصحابنا : أنه غير طاهر ..
فلذلك : يغسل ..
والصحيح : أنه طاهر وهو قول الشافعيّ في
الصحيح لإطلاق الحديث ..
وغسل الميت : أمر تعبدي لا لكونه نجساً ..
والكافر حكمه [ حكم ] : المسلم عند الجمهور ..
وقال بعض الظاهرية : إن المشرك نجس بظاهر قوله تعالى : ( إنّما المُشْركُون نجس ) ..
ثم قال /
المراد به : نجاسة الإعتقاد والإستقذار ..
وليس المراد أن أعضاءهم نجسٌ كنجاسةِ : البول والغائط ونحوهما ..
فإذا ثبت طهارة للآدمي مسلماً كان أو
كافراً ؛ إستوى فيه أن يكون : طاهراً أو محدثاً أو جنب أو حائضاً ..
ويكون سؤرهم وعرقُهم ولعابُهم ودمعهم : طاهرة بالإجماع . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود ج 01 ورقة / 512 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
قَال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ / إِنَّمَا نَهَى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِأَنَّ مُصَلِّي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ : قَدْ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ لِصَلَاتِهِ ..
فَنُهِيَ أَنْ يَسْمُرَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ النَّاسِ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي كَلَامِهِ : مَا يُدَنِّسُ نَفْسَهُ بِالذَّنْبِ بَعْدَ طَهَارَةٍ . ..
ينظر / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 166 فقرة رقم / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ ..
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ / قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ /
تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ : مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَنَامَ عَلَى هَذَا !!!
فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَغْفَرْتُ ؛ وَمَا قُلْتُ هَذَا لِأُزَكِّي نَفْسِي وَلَكِنْ : لَيَعْمَلَ بِهِ بَعْضُكُمْ . ..
( سنده / صحيح ) ..
أنظره كتابه / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 167 فقرة برقم / 113 ...
منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ : أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ..
وَالِإسْتِعَانَةَ بِالصَّلَاةِ : عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ..
وَلَمْ يَخُصَّ بِالِإسْتَعَانَةِ بِهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ..
وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالصَّبْرِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَجَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل : من الصَّلَاةِ ..
وَغَيْرِهَا لَا تَتِمُّ : إِلَّا بِالصَّبْرِ ..
ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ..
وَهُمُ : الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَرَهْبَةً مِنْهُ ..
فَشَهِدَ لِمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهَا لَهُ : إِنَّهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ ..
وَكَيْفَ لَا يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الصَّلَاةِ : وَهِيَ عِمَادُ دِينِهِمْ . ..
أنظره / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 218 ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ أبودواد السِجستَانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سننه/
حدّثنا مسدد قال :
حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة / أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيهُ فأهْوى إليه فقال : إني جُنبٌ !!!
فقال : إن المُسلم ليس بنجسٍ . ..
( حديث صحيح ورواه مسلمٌ في الصحيح ) ..
قال الحافظ الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى عليه رَحَمَات الله تعالى /
هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم : حياً وميتاً ..
فأما الحيّ : فطاهر بإجماع المسلمين ..
وأما الميت : ففيه خلاف ..
وعن بعض أصحابنا : أنه غير طاهر ..
فلذلك : يغسل ..
والصحيح : أنه طاهر وهو قول الشافعيّ في
الصحيح لإطلاق الحديث ..
وغسل الميت : أمر تعبدي لا لكونه نجساً ..
والكافر حكمه [ حكم ] : المسلم عند الجمهور ..
وقال بعض الظاهرية : إن المشرك نجس بظاهر قوله تعالى : ( إنّما المُشْركُون نجس ) ..
ثم قال /
المراد به : نجاسة الإعتقاد والإستقذار ..
وليس المراد أن أعضاءهم نجسٌ كنجاسةِ : البول والغائط ونحوهما ..
فإذا ثبت طهارة للآدمي مسلماً كان أو
كافراً ؛ إستوى فيه أن يكون : طاهراً أو محدثاً أو جنب أو حائضاً ..
ويكون سؤرهم وعرقُهم ولعابُهم ودمعهم : طاهرة بالإجماع . ..
أنظره / شرح سنن أبي داود ج 01 ورقة / 512 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
قَال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ / إِنَّمَا نَهَى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِأَنَّ مُصَلِّي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ : قَدْ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ لِصَلَاتِهِ ..
فَنُهِيَ أَنْ يَسْمُرَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ النَّاسِ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي كَلَامِهِ : مَا يُدَنِّسُ نَفْسَهُ بِالذَّنْبِ بَعْدَ طَهَارَةٍ . ..
ينظر / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 166 فقرة رقم / 111 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ ..
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ / قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ /
تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ : مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَنَامَ عَلَى هَذَا !!!
فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَغْفَرْتُ ؛ وَمَا قُلْتُ هَذَا لِأُزَكِّي نَفْسِي وَلَكِنْ : لَيَعْمَلَ بِهِ بَعْضُكُمْ . ..
( سنده / صحيح ) ..
أنظره كتابه / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 167 فقرة برقم / 113 ...
منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ : أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ..
وَالِإسْتِعَانَةَ بِالصَّلَاةِ : عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ..
وَلَمْ يَخُصَّ بِالِإسْتَعَانَةِ بِهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ..
وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالصَّبْرِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَجَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل : من الصَّلَاةِ ..
وَغَيْرِهَا لَا تَتِمُّ : إِلَّا بِالصَّبْرِ ..
ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ..
وَهُمُ : الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَرَهْبَةً مِنْهُ ..
فَشَهِدَ لِمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهَا لَهُ : إِنَّهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ ..
وَكَيْفَ لَا يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الصَّلَاةِ : وَهِيَ عِمَادُ دِينِهِمْ . ..
أنظره / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 218 ...