من درر السلف...الحلقة رقم 178

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ أبودواد السِجستَانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في سننه/
حدّثنا مسدد قال :
حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة / أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لقيهُ فأهْوى إليه فقال : إني جُنبٌ !!!
فقال : إن المُسلم ليس بنجسٍ . ..
( حديث صحيح ورواه مسلمٌ في الصحيح ) ..
قال الحافظ الإمام أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى عليه رَحَمَات الله تعالى /
هذا الحديث أصل عظيم في طهارة المسلم : حياً وميتاً ..
فأما الحيّ : فطاهر بإجماع المسلمين ..
وأما الميت : ففيه خلاف ..
وعن بعض أصحابنا : أنه غير طاهر ..
فلذلك : يغسل ..
والصحيح : أنه طاهر وهو قول الشافعيّ في
الصحيح لإطلاق الحديث ..
وغسل الميت : أمر تعبدي لا لكونه نجساً ..
والكافر حكمه [ حكم ] : المسلم عند الجمهور ..
وقال بعض الظاهرية : إن المشرك نجس بظاهر قوله تعالى : ( إنّما المُشْركُون نجس ) ..
ثم قال /
المراد به : نجاسة الإعتقاد والإستقذار ..
وليس المراد أن أعضاءهم نجسٌ كنجاسةِ : البول والغائط ونحوهما ..
فإذا ثبت طهارة للآدمي مسلماً كان أو
كافراً ؛ إستوى فيه أن يكون : طاهراً أو محدثاً أو جنب أو حائضاً ..
ويكون سؤرهم وعرقُهم ولعابُهم ودمعهم : طاهرة بالإجماع . ..
🥀 أنظره / شرح سنن أبي داود ج 01 ورقة / 512 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه/
قَال بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ / إِنَّمَا نَهَى عَنِ السَّمَرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِأَنَّ مُصَلِّي الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ : قَدْ كُفِّرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ لِصَلَاتِهِ ..
فَنُهِيَ أَنْ يَسْمُرَ فِي الْحَدِيثِ مَعَ النَّاسِ خَوْفًا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي كَلَامِهِ : مَا يُدَنِّسُ نَفْسَهُ بِالذَّنْبِ بَعْدَ طَهَارَةٍ . ..
🥀 ينظر / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 166 فقرة رقم / 111 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَبُو الْعَبَّاسِ ..
ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ / قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ /
تَكَلَّمْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقُلْتُ : مَا يَنْبَغِي لِي أَنْ أَنَامَ عَلَى هَذَا !!!
فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ وَاسْتَغْفَرْتُ ؛ وَمَا قُلْتُ هَذَا لِأُزَكِّي نَفْسِي وَلَكِنْ : لَيَعْمَلَ بِهِ بَعْضُكُمْ . ..
( سنده / صحيح ) ..
🥀 أنظره كتابه / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 167 فقرة برقم / 113 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ : أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى الصَّلَاةِ ..
وَالِإسْتِعَانَةَ بِالصَّلَاةِ : عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ..
وَلَمْ يَخُصَّ بِالِإسْتَعَانَةِ بِهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ فَقَالَ : ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾ ..
وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالصَّبْرِ قَبْلَهَا ؛ لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَجَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل : من الصَّلَاةِ ..
وَغَيْرِهَا لَا تَتِمُّ : إِلَّا بِالصَّبْرِ ..
ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ ..
وَهُمُ : الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لِلَّهِ وَرَهْبَةً مِنْهُ ..
فَشَهِدَ لِمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهَا لَهُ : إِنَّهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ ..
وَكَيْفَ لَا يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الصَّلَاةِ : وَهِيَ عِمَادُ دِينِهِمْ . ..
🥀 أنظره / تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 218 ... 🌾🌾🌾
 
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