من درر السلف....الحلقة رقم 179

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت ؛ وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم ؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام إبن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أفضل نعم الله تعالى على المرء : أن يطبعه على العدل وحبّه ..
وعلى الحقّ : وإيثاره . ..
🥀 أنظره / الأخلاق والسير ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضا /
وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الإشتراك في أنواع الإثم : أكثر ممّا تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ..
ولهذا قيل / إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت : كافرة ..
ولا يقيم الظالمة وإن كانت : مسلمة ..
ويقال / الدنيا تدوم : مع العدل والكفر ..
ولا تدوم : مع الظلم والإسلام . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛ ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ؛ وأنه عدل فوق عدلها ؛ ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛ تبين له : أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ..
وفرع : من فروعها ..
وأن من أحاط علماً بمقاصدها ؛ ووضعها موضعها ؛ وحسن فهمه فيها : لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ..
فإن السياسة نوعان /
سياسة : ظالمة ؛ فالشريعة تحرمها ..
وسياسة : عادلة ؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر ..
فهي من الشريعة : علمها من علمها ؛ وجهلها من جهلها . ..
🥀 أنظره / الطرق الحكمية ورقة : 05 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السِعْديّ ( رحمه الله ) : أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ..
وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت : سقطت ..
ولكنها : ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار ..
فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية ..
فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..
فينبغي : أن نثابر ولا نيأس ..
فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..
وينبغي لنا : ألاّ نتشاءم بل نتفاءل ..
وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..
🥀 أنظره / كتاب العلم ج 26 ورقة / 121 - 122 بتصرف يسير ... 🌾🌾🌾
 
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