من درر السلف....الحلقة رقم 179

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر الحسان ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /العدل : نظام كلّ شيء ..فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت ؛ وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..ومتى لم تقم بعدل : لم تقم ؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146...ومنها ...وقال الإمام إبن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أفضل نعم الله تعالى على المرء : أن يطبعه على العدل وحبّه ..وعلى الحقّ : وإيثاره . ..أنظره / الأخلاق والسير ورقة / 90 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /العدل : نظام كلّ شيء ..فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..ومتى لم تقم بعدل : لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...ومنها ...وقال أيضا /وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الإشتراك في أنواع الإثم : أكثر ممّا تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ..ولهذا قيل / إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت : كافرة ..ولا يقيم الظالمة وإن كانت : مسلمة ..ويقال / الدنيا تدوم : مع العدل والكفر ..ولا تدوم : مع الظلم والإسلام . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛ ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ؛ وأنه عدل فوق عدلها ؛ ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛ تبين له : أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ..وفرع : من فروعها ..وأن من أحاط علماً بمقاصدها ؛ ووضعها موضعها ؛ وحسن فهمه فيها : لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ..فإن السياسة نوعان /سياسة : ظالمة ؛ فالشريعة تحرمها ..وسياسة : عادلة ؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر ..فهي من الشريعة : علمها من علمها ؛ وجهلها من جهلها . ..أنظره / الطرق الحكمية ورقة : 05 ...ومنها ...قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السِعْديّ ( رحمه الله ) : أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ..وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت : سقطت ..ولكنها : ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار ..فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية ..فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..فينبغي : أن نثابر ولا نيأس ..فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..وينبغي لنا : ألاّ نتشاءم بل نتفاءل ..وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..أنظره / كتاب العلم ج 26 ورقة / 121 - 122 بتصرف يسير ...