من درر السلف....الحلقة رقم 179

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت ؛ وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم ؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146...
ومنها ...
وقال الإمام إبن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أفضل نعم الله تعالى على المرء : أن يطبعه على العدل وحبّه ..
وعلى الحقّ : وإيثاره . ..
أنظره / الأخلاق والسير ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال أيضا /
وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الإشتراك في أنواع الإثم : أكثر ممّا تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ..
ولهذا قيل / إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت : كافرة ..
ولا يقيم الظالمة وإن كانت : مسلمة ..
ويقال / الدنيا تدوم : مع العدل والكفر ..
ولا تدوم : مع الظلم والإسلام . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛ ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ؛ وأنه عدل فوق عدلها ؛ ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛ تبين له : أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ..
وفرع : من فروعها ..
وأن من أحاط علماً بمقاصدها ؛ ووضعها موضعها ؛ وحسن فهمه فيها : لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ..
فإن السياسة نوعان /
سياسة : ظالمة ؛ فالشريعة تحرمها ..
وسياسة : عادلة ؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر ..
فهي من الشريعة : علمها من علمها ؛ وجهلها من جهلها . ..
أنظره / الطرق الحكمية ورقة : 05 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السِعْديّ ( رحمه الله ) : أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ..
وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت : سقطت ..
ولكنها : ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار ..
فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية ..
فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..
فينبغي : أن نثابر ولا نيأس ..
فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..
وينبغي لنا : ألاّ نتشاءم بل نتفاءل ..
وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..
أنظره / كتاب العلم ج 26 ورقة / 121 - 122 بتصرف يسير ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه أيضاً /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت ؛ وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم ؛ وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146...
ومنها ...
وقال الإمام إبن حزم الأندلسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أفضل نعم الله تعالى على المرء : أن يطبعه على العدل وحبّه ..
وعلى الحقّ : وإيثاره . ..
أنظره / الأخلاق والسير ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العدل : نظام كلّ شيء ..
فإذا أقيم أمر الدّنيا بعدل : قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق ..
ومتى لم تقم بعدل : لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال أيضا /
وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الإشتراك في أنواع الإثم : أكثر ممّا تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم ..
ولهذا قيل / إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت : كافرة ..
ولا يقيم الظالمة وإن كانت : مسلمة ..
ويقال / الدنيا تدوم : مع العدل والكفر ..
ولا تدوم : مع الظلم والإسلام . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن له ذوق في الشريعة وإطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ؛ ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ؛ وأنه عدل فوق عدلها ؛ ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح ؛ تبين له : أن السياسة العادلة جزء من أجزائها ..
وفرع : من فروعها ..
وأن من أحاط علماً بمقاصدها ؛ ووضعها موضعها ؛ وحسن فهمه فيها : لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة ..
فإن السياسة نوعان /
سياسة : ظالمة ؛ فالشريعة تحرمها ..
وسياسة : عادلة ؛ تخرج الحق من الظالم الفاجر ..
فهي من الشريعة : علمها من علمها ؛ وجهلها من جهلها . ..
أنظره / الطرق الحكمية ورقة : 05 ...
ومنها ...
قال شيخنا العلاّمة إبن العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد حدثني شيخنا المثابر عبد الرحمن السِعْديّ ( رحمه الله ) : أنه ذكر عن الكسائي إمام أهل الكوفة في النحو أنه طلب النحو فلم يتمكن ..
وفي يوم من الأيام وجد نملة تحمل طعاماً لها وتصعد به إلى الجدار ؛ وكلما صعدت : سقطت ..
ولكنها : ثابرت حتى تخلصت من هذه العقبة وصعدت الجدار ..
فقال الكسائي / هذه النملة ثابرت حتى وصلت الغاية ..
فثابر حتى صار : إماماً في النحو ..
فينبغي : أن نثابر ولا نيأس ..
فإن اليأس معناه : سد باب الخير ..
وينبغي لنا : ألاّ نتشاءم بل نتفاءل ..
وأن نعد أنفسنا : خيراً . ..
أنظره / كتاب العلم ج 26 ورقة / 121 - 122 بتصرف يسير ...