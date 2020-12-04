ريما مازن
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4 أشياء يجب مراعاتها عند اختيار النظارات الشمسية متجر ايلاش
تعتبر النظارات الشمسية ضرورية لحماية عينيك أكثر من كونها مجرد أزياء. بدونها يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بعدسة العين والقرنية، مما قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين أو سرطان الجلد في الأنسجة الهشة حول العين. في ما يلي نشارك معكم نصائح تابيثا فولر لاختيار النظارات الشمسية الأكثر أمانًا وفعالية أخصائية البصريات وهي طبيبة عيون في مجموعة أطباء بيدمونت
1. حماية من الأشعة فوق البنفسجية
يجب أن تتمتع النظارات الشمسية بحماية 100٪ من كل من الأشعة فوق البنفسجية UVB و UVA. على الرغم من أنه من المعروف أن UVB أكثر ضررًا للبشرة والعينين، يقترح الأطباء تجنب كلا النوعين من الأشعة.
يجب أن تحجب العدسات أيضًا موجات الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى 400 نانومتر.
يجب استبدال النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية مع الخدوش أو إصلاحها، لأن الضرر الذي يلحق بالطلاء الواقي يمكن أن يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مهمة بشكل خاص للأطفال والمراهقين. يقول فولر: "تمتص عيون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المزيد من الأشعة فوق البنفسجية أكثر من البالغين". "ثمانون في المائة من تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية طوال حياته يحدث قبل سن 18 عامًا".
2. الحجم
تغطي الإطارات الأكبر مساحة أكبر من الوجه، وبالتالي توفر المزيد من الحماية للبشرة والعينين. يمكن أن تكون النظارات الشمسية ذات العدسات الملفوفة مفيدة لحجب الأشعة القادمة من الجانبين.
تعد النظارات المناسبة بشكل صحيح أحد أهم جوانب اختيار النظارات الشمسية. تقول: "تريد أن يكون وجهك مناسبًا تمامًا". "من الناحية المثالية ، أنت تريد نظارات شمسية ملفوفة لحجب أكبر قدر ممكن من الضوء."
3. اللون
نظرًا لأن الطبقة الواقية من الأشعة فوق البنفسجية واضحة، فإن العدسات الداكنة ليست بالضرورة أكثر فائدة من العدسات الفاتحة، ومع ذلك يمكن أن يكون لون النظارات أكثر ملاءمة لبعض الإعدادات.
بينما تعمل النظارات ذات اللون الرمادي على تقليل السطوع الكلي دون تشويه الألوان ، تعمل العدسات الكهرمانية بشكل أفضل في الظروف ذات إعدادات الإضاءة المنخفضة ويمكن أن تعزز إدراك العمق.
ومع ذلك قد يكون تفضيلك للون أكثر ارتباطًا بلون عينيك. يقول فولر: "الأشخاص ذوو العيون الزرقاء الذين لديهم حساسية أعلى للضوء يميلون إلى العدسات الرمادية لأنهم يحجبون المزيد من الضوء المرئي"، "يميل الأشخاص ذوو العيون البنية نحو العدسات البنية حتى لا يضطروا إلى أخذ نظاراتهم وإيقافه بشكل متكرر. "
4. الجودة
العدسات الداكنة التي لا تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية تحجب الضوء المرئي ، مما يؤدي إلى اتساع حدقة العين.
بدون حماية من الأشعة فوق البنفسجية ، يمكن أن تدخل المزيد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى العين من خلال بؤبؤ العين المتوسعة، حتى لو كنت تشعر أنك محمي. وأوضح فولر أن "النظارات الشمسية المستقطبة توفر أكبر حماية من الأشعة فوق البنفسجية ، حيث تحجب جميع الأشعة فوق البنفسجية الأفقية".
إذا كنت تجد نفسك تحدق كثيرًا من الوهج - ربما من التزلج أو القيادة أو صيد الأسماك - فقد تكون العدسات المستقطبة مفيدة لك. يمكن أن تقلل هذه العدسات الضوء الذي ينعكس على أسطح مثل الثلج والطريق والمياه. اتبع هذه النصائح لضمان شراء النظارات الشمسية التي تحمي عينيك بشكل أفضل ، وإذا كانت لديك أي أسئلة ، فيمكن لطبيب العيون أو أخصائي العيون المرخص مساعدتك.
هنا انتهت نصائح الطبيبة تابيثا فولر، وفي ما يلي بعد نقاط نزيدها عليكم:
أظهرت الدراسات أن التعرض المتراكم للأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، وهو سبب رئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم ونمو مثل الظفرة وأنواع عديدة من سرطان العين، مثل التهاب القرنية الضوئي.
في حين أنه من المحتمل أن يعاني كل شخص من هذه الحالات، يجب على الأطفال والأشخاص ذوي العيون الفاتحة توخي الحذر بشكل خاص لأن عيونهم قد تكون أكثر عرضة للتلف من أشعة الشمس.
أهم شيء يجب البحث عنه عند شراء النظارات الشمسية لحماية عينيك هو ملصق أو علامة تشير إلى أنها تحجب 100 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن أقل من نصف الأشخاص الذين يشترون النظارات الشمسية يهتمون بالتحقق مما إذا كانت العدسات تحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لمسح الأكاديمية الوطني للسلامة من الشمس لعام 2014.
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تعتبر النظارات الشمسية ضرورية لحماية عينيك أكثر من كونها مجرد أزياء. بدونها يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بعدسة العين والقرنية، مما قد يؤدي إلى إعتام عدسة العين أو سرطان الجلد في الأنسجة الهشة حول العين. في ما يلي نشارك معكم نصائح تابيثا فولر لاختيار النظارات الشمسية الأكثر أمانًا وفعالية أخصائية البصريات وهي طبيبة عيون في مجموعة أطباء بيدمونت
1. حماية من الأشعة فوق البنفسجية
يجب أن تتمتع النظارات الشمسية بحماية 100٪ من كل من الأشعة فوق البنفسجية UVB و UVA. على الرغم من أنه من المعروف أن UVB أكثر ضررًا للبشرة والعينين، يقترح الأطباء تجنب كلا النوعين من الأشعة.
يجب أن تحجب العدسات أيضًا موجات الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى 400 نانومتر.
يجب استبدال النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية مع الخدوش أو إصلاحها، لأن الضرر الذي يلحق بالطلاء الواقي يمكن أن يسمح بدخول الأشعة فوق البنفسجية. الحماية من الأشعة فوق البنفسجية مهمة بشكل خاص للأطفال والمراهقين. يقول فولر: "تمتص عيون الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا المزيد من الأشعة فوق البنفسجية أكثر من البالغين". "ثمانون في المائة من تعرض الإنسان للأشعة فوق البنفسجية طوال حياته يحدث قبل سن 18 عامًا".
2. الحجم
تغطي الإطارات الأكبر مساحة أكبر من الوجه، وبالتالي توفر المزيد من الحماية للبشرة والعينين. يمكن أن تكون النظارات الشمسية ذات العدسات الملفوفة مفيدة لحجب الأشعة القادمة من الجانبين.
تعد النظارات المناسبة بشكل صحيح أحد أهم جوانب اختيار النظارات الشمسية. تقول: "تريد أن يكون وجهك مناسبًا تمامًا". "من الناحية المثالية ، أنت تريد نظارات شمسية ملفوفة لحجب أكبر قدر ممكن من الضوء."
3. اللون
نظرًا لأن الطبقة الواقية من الأشعة فوق البنفسجية واضحة، فإن العدسات الداكنة ليست بالضرورة أكثر فائدة من العدسات الفاتحة، ومع ذلك يمكن أن يكون لون النظارات أكثر ملاءمة لبعض الإعدادات.
بينما تعمل النظارات ذات اللون الرمادي على تقليل السطوع الكلي دون تشويه الألوان ، تعمل العدسات الكهرمانية بشكل أفضل في الظروف ذات إعدادات الإضاءة المنخفضة ويمكن أن تعزز إدراك العمق.
ومع ذلك قد يكون تفضيلك للون أكثر ارتباطًا بلون عينيك. يقول فولر: "الأشخاص ذوو العيون الزرقاء الذين لديهم حساسية أعلى للضوء يميلون إلى العدسات الرمادية لأنهم يحجبون المزيد من الضوء المرئي"، "يميل الأشخاص ذوو العيون البنية نحو العدسات البنية حتى لا يضطروا إلى أخذ نظاراتهم وإيقافه بشكل متكرر. "
4. الجودة
العدسات الداكنة التي لا تحتوي على حماية من الأشعة فوق البنفسجية تحجب الضوء المرئي ، مما يؤدي إلى اتساع حدقة العين.
بدون حماية من الأشعة فوق البنفسجية ، يمكن أن تدخل المزيد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة إلى العين من خلال بؤبؤ العين المتوسعة، حتى لو كنت تشعر أنك محمي. وأوضح فولر أن "النظارات الشمسية المستقطبة توفر أكبر حماية من الأشعة فوق البنفسجية ، حيث تحجب جميع الأشعة فوق البنفسجية الأفقية".
إذا كنت تجد نفسك تحدق كثيرًا من الوهج - ربما من التزلج أو القيادة أو صيد الأسماك - فقد تكون العدسات المستقطبة مفيدة لك. يمكن أن تقلل هذه العدسات الضوء الذي ينعكس على أسطح مثل الثلج والطريق والمياه. اتبع هذه النصائح لضمان شراء النظارات الشمسية التي تحمي عينيك بشكل أفضل ، وإذا كانت لديك أي أسئلة ، فيمكن لطبيب العيون أو أخصائي العيون المرخص مساعدتك.
هنا انتهت نصائح الطبيبة تابيثا فولر، وفي ما يلي بعد نقاط نزيدها عليكم:
أظهرت الدراسات أن التعرض المتراكم للأشعة فوق البنفسجية من الشمس يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، وهو سبب رئيسي للعمى في جميع أنحاء العالم ونمو مثل الظفرة وأنواع عديدة من سرطان العين، مثل التهاب القرنية الضوئي.
في حين أنه من المحتمل أن يعاني كل شخص من هذه الحالات، يجب على الأطفال والأشخاص ذوي العيون الفاتحة توخي الحذر بشكل خاص لأن عيونهم قد تكون أكثر عرضة للتلف من أشعة الشمس.
أهم شيء يجب البحث عنه عند شراء النظارات الشمسية لحماية عينيك هو ملصق أو علامة تشير إلى أنها تحجب 100 بالمائة من الأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك فإن أقل من نصف الأشخاص الذين يشترون النظارات الشمسية يهتمون بالتحقق مما إذا كانت العدسات تحمي العينين من الأشعة فوق البنفسجية، وفقًا لمسح الأكاديمية الوطني للسلامة من الشمس لعام 2014.
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