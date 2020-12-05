من درر السلف....الحلقة رقم 180

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال السلف : رجاء بلا إهمال ..
وخوف : بلا قنوط ..
ولابد من : حسن الظن بالله تعالى . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 456 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عن شيخه عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخَوْفِ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي أُمُورِ النَّاسِ ..
وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الرَّجَاءِ بِلَا خَوْفٍ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْأَمْنِ لِمَكْرِ اللَّهِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي النَّاسِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 462 ...
ومنها ...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول/ إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله ..
فليحمد الله عليها وليحدث بها ..
وإذا رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان ..
فليستعذ من شرها ؛ ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء /
أن يتعوذ بالله : من شرها ومن شر الشيطان ..
وأن يتفل : حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً ..
ولا يذكرها : لأحدٍ أصلاً . ..
أنظره / فتح الباري ج 12 ورقة / 370 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أول عَلَامَات الْمحبَّة : دموع الْعين ..
وأوسطها : قلق الْقلب ..
ونهايتها : إحتراقه . ..
أنظره / المدهش ورقة / 439 ...
ومنها ...
وقال إبن حجر الهيتمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل نميمة : غيبة ..
وليس كل غيبة : نميمة ..
فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد : وهذا غيبة ..
وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد : وهذا غيبة ونميمة معاً . ..
أنظره / تطهير العيبة من دنس الغيبة ورقة / 45 ...
ومنها ...
وقيل لعدي بن حاتم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أي الأشياء أوضع للرجال ؟؟؟
قال /
كثرة الكلام ..
وإضاعة السرّ ..
والثقة بكل أحدٍ . ..
أنظره / لباب الآداب لأسامة بن منقذ ورقة / 243 ...
ومنها ...
وكان يقال /
الكاتم سرّه بين إحدى فضيلتين :
الظّفر : بحاجته ..
والسلامة : من شرّ إذاعته . ..
أنظره / نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريّ ورقة / 83 ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال السلف : رجاء بلا إهمال ..
وخوف : بلا قنوط ..
ولابد من : حسن الظن بالله تعالى . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 456 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عن شيخه عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخَوْفِ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي أُمُورِ النَّاسِ ..
وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الرَّجَاءِ بِلَا خَوْفٍ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْأَمْنِ لِمَكْرِ اللَّهِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي النَّاسِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 462 ...
ومنها ...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول/ إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله ..
فليحمد الله عليها وليحدث بها ..
وإذا رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان ..
فليستعذ من شرها ؛ ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء /
أن يتعوذ بالله : من شرها ومن شر الشيطان ..
وأن يتفل : حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً ..
ولا يذكرها : لأحدٍ أصلاً . ..
أنظره / فتح الباري ج 12 ورقة / 370 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أول عَلَامَات الْمحبَّة : دموع الْعين ..
وأوسطها : قلق الْقلب ..
ونهايتها : إحتراقه . ..
أنظره / المدهش ورقة / 439 ...
ومنها ...
وقال إبن حجر الهيتمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل نميمة : غيبة ..
وليس كل غيبة : نميمة ..
فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد : وهذا غيبة ..
وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد : وهذا غيبة ونميمة معاً . ..
أنظره / تطهير العيبة من دنس الغيبة ورقة / 45 ...
ومنها ...
وقيل لعدي بن حاتم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أي الأشياء أوضع للرجال ؟؟؟
قال /
كثرة الكلام ..
وإضاعة السرّ ..
والثقة بكل أحدٍ . ..
أنظره / لباب الآداب لأسامة بن منقذ ورقة / 243 ...
ومنها ...
وكان يقال /
الكاتم سرّه بين إحدى فضيلتين :
الظّفر : بحاجته ..
والسلامة : من شرّ إذاعته . ..
أنظره / نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريّ ورقة / 83 ...