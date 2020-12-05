من درر السلف....الحلقة رقم 180

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر الحسان ...ومنها ...وقال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حال السلف : رجاء بلا إهمال ..وخوف : بلا قنوط ..ولابد من : حسن الظن بالله تعالى . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 456 ...ومنها ...وقال أيضاً عن شيخه عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخَوْفِ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ ..إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..وَإِمَّا : فِي أُمُورِ النَّاسِ ..وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الرَّجَاءِ بِلَا خَوْفٍ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْأَمْنِ لِمَكْرِ اللَّهِ ..إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..وَإِمَّا : فِي النَّاسِ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 462 ...ومنها ...عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول/ إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله ..فليحمد الله عليها وليحدث بها ..وإذا رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان ..فليستعذ من شرها ؛ ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره . ..رواه البخاريّ في الصحيح ...قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء /أن يتعوذ بالله : من شرها ومن شر الشيطان ..وأن يتفل : حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً ..ولا يذكرها : لأحدٍ أصلاً . ..أنظره / فتح الباري ج 12 ورقة / 370 ...ومنها ...قال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أول عَلَامَات الْمحبَّة : دموع الْعين ..وأوسطها : قلق الْقلب ..ونهايتها : إحتراقه . ..أنظره / المدهش ورقة / 439 ...ومنها ...وقال إبن حجر الهيتمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كل نميمة : غيبة ..وليس كل غيبة : نميمة ..فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد : وهذا غيبة ..وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد : وهذا غيبة ونميمة معاً . ..أنظره / تطهير العيبة من دنس الغيبة ورقة / 45 ...ومنها ...وقيل لعدي بن حاتم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أي الأشياء أوضع للرجال ؟؟؟قال /كثرة الكلام ..وإضاعة السرّ ..والثقة بكل أحدٍ . ..أنظره / لباب الآداب لأسامة بن منقذ ورقة / 243 ...ومنها ...وكان يقال /الكاتم سرّه بين إحدى فضيلتين :الظّفر : بحاجته ..والسلامة : من شرّ إذاعته . ..أنظره / نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريّ ورقة / 83 ...