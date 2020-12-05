من درر السلف....الحلقة رقم 180

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حال السلف : رجاء بلا إهمال ..
وخوف : بلا قنوط ..
ولابد من : حسن الظن بالله تعالى . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 456 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عن شيخه عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم /
مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الْخَوْفِ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْيَأْسِ وَالْقُنُوطِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي أُمُورِ النَّاسِ ..
وَمَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ حَالُ الرَّجَاءِ بِلَا خَوْفٍ : أَوْقَعَهُ فِي نَوْعٍ مِنْ الْأَمْنِ لِمَكْرِ اللَّهِ ..
إمَّا : فِي نَفْسِهِ ..
وَإِمَّا : فِي النَّاسِ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 462 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه /
أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول/ إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها : فإنما هي من الله ..
فليحمد الله عليها وليحدث بها ..
وإذا رأى غير ذلك مما يكره : فإنما هي من الشيطان ..
فليستعذ من شرها ؛ ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره . ..
رواه البخاريّ في الصحيح ...

قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وحاصل ما ذكر من أدب الرؤيا المكروهة أربعة أشياء /
أن يتعوذ بالله : من شرها ومن شر الشيطان ..
وأن يتفل : حين يهب من نومه عن يساره ثلاثاً ..
ولا يذكرها : لأحدٍ أصلاً . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 12 ورقة / 370 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن الجوزي الواعظ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أول عَلَامَات الْمحبَّة : دموع الْعين ..
وأوسطها : قلق الْقلب ..
ونهايتها : إحتراقه . ..
🥀 أنظره / المدهش ورقة / 439 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال إبن حجر الهيتمي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كل نميمة : غيبة ..
وليس كل غيبة : نميمة ..
فإن الإنسان قد يذكر عن غيره ما يكرهه ولا إفساد فيه بينه وبين أحد : وهذا غيبة ..
وقد يذكر عن غيره ما يكرهه وفيه إفساد : وهذا غيبة ونميمة معاً . ..
🥀 أنظره / تطهير العيبة من دنس الغيبة ورقة / 45 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقيل لعدي بن حاتم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أي الأشياء أوضع للرجال ؟؟؟
قال /
كثرة الكلام ..
وإضاعة السرّ ..
والثقة بكل أحدٍ . ..
🥀 أنظره / لباب الآداب لأسامة بن منقذ ورقة / 243 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وكان يقال /
الكاتم سرّه بين إحدى فضيلتين :
الظّفر : بحاجته ..
والسلامة : من شرّ إذاعته . ..
🥀 أنظره / نهاية الأرب في فنون الأدب للنويريّ ورقة / 83 ... 🌾🌾🌾
 
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