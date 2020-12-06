من درر السلف...الحلقة رقم 181

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
و قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ /
الْخَوْفُ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ..
وَهُوَ وَاقِعٌ : بِأَسْبَابٍ ..
فَمِنْهَا : الْخَوْفُ بِسَابِقِ الذَّنْبِ ..
وَمِنْهَا : حَذَرُ التَّقْصِيرِ فِي الْوَاجِبَاتِ ..
وَمِنْهَا : الْخَوْفُ مِنْ السَّابِقَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا يُكْرَهُ ..
وَمِنْهَا : خَوْفُ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ..
وَمَنْ تَفَكَّرَ فِيمَا عَلَيْهِ فِي السَّابِقِ : لَمْ يَزَلْ مُنْزَعِجًا خَائِفًا خَوْفًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب للسفّاريني ج 01 ورقة / 464 - 465 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبيد القاسم إبن سلاّم الهرويّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأخبرني الأصمعيّ عن أبي الأشهب العطاري قال / كان يقال : إذا وقي الرجل الشر لقلقهِ ..
وقبقبهِ ..
وذبذبه ..
فقد : وقي ..
قال /
فاللقلق : اللسان ..
والقبقب : البطن ..
والذبذب : الفرج . ..
أنظره / الأمثال ورقة / 42 - 43 ...
ومنها ...
قال أبو حازم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عند تصحيح الضمائر : تغفر الكبائر ..
وإذا عزم العبد على ترك الآثام : أمَّه الفتوح . ..
أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم ج 03 ورقة / 230 ...
ومنها ...
وقال الإمام طبيب القلوب شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات : في الأمر ..
والعزيمة : على الرشد . ..
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أُيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره – يوم الجمعة – بسورتي : الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ..
و : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ..
ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها : سجدة الجمعة ..
وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة : إستحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ..
ولهذا كره من كره من الأئمة : المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين ..
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /
إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر – الجمعة – لأنهما : تضمنتا ما كان ويكون في يومها ..
فإنهما إشتملتا : على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد ؛ وذلك يكون يوم الجمعة ..
وكان في قراءتها في هذا اليوم : تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ..
والسجدة جاءت : تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث إتفقت ..
فهذه خاصة : من خواص يوم الجمعة . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 375 ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
ومنها ...
و قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ /
الْخَوْفُ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ..
وَهُوَ وَاقِعٌ : بِأَسْبَابٍ ..
فَمِنْهَا : الْخَوْفُ بِسَابِقِ الذَّنْبِ ..
وَمِنْهَا : حَذَرُ التَّقْصِيرِ فِي الْوَاجِبَاتِ ..
وَمِنْهَا : الْخَوْفُ مِنْ السَّابِقَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا يُكْرَهُ ..
وَمِنْهَا : خَوْفُ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ..
وَمَنْ تَفَكَّرَ فِيمَا عَلَيْهِ فِي السَّابِقِ : لَمْ يَزَلْ مُنْزَعِجًا خَائِفًا خَوْفًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الأداب للسفّاريني ج 01 ورقة / 464 - 465 ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبيد القاسم إبن سلاّم الهرويّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأخبرني الأصمعيّ عن أبي الأشهب العطاري قال / كان يقال : إذا وقي الرجل الشر لقلقهِ ..
وقبقبهِ ..
وذبذبه ..
فقد : وقي ..
قال /
فاللقلق : اللسان ..
والقبقب : البطن ..
والذبذب : الفرج . ..
أنظره / الأمثال ورقة / 42 - 43 ...
ومنها ...
قال أبو حازم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عند تصحيح الضمائر : تغفر الكبائر ..
وإذا عزم العبد على ترك الآثام : أمَّه الفتوح . ..
أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم ج 03 ورقة / 230 ...
ومنها ...
وقال الإمام طبيب القلوب شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات : في الأمر ..
والعزيمة : على الرشد . ..
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أُيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره – يوم الجمعة – بسورتي : الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ..
و : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ..
ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها : سجدة الجمعة ..
وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة : إستحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ..
ولهذا كره من كره من الأئمة : المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين ..
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /
إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر – الجمعة – لأنهما : تضمنتا ما كان ويكون في يومها ..
فإنهما إشتملتا : على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد ؛ وذلك يكون يوم الجمعة ..
وكان في قراءتها في هذا اليوم : تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ..
والسجدة جاءت : تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث إتفقت ..
فهذه خاصة : من خواص يوم الجمعة . ..
أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 375 ...