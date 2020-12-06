من درر السلف...الحلقة رقم 181

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
و قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ /
الْخَوْفُ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ..
وَهُوَ وَاقِعٌ : بِأَسْبَابٍ ..
فَمِنْهَا : الْخَوْفُ بِسَابِقِ الذَّنْبِ ..
وَمِنْهَا : حَذَرُ التَّقْصِيرِ فِي الْوَاجِبَاتِ ..
وَمِنْهَا : الْخَوْفُ مِنْ السَّابِقَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا يُكْرَهُ ..
وَمِنْهَا : خَوْفُ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ..
وَمَنْ تَفَكَّرَ فِيمَا عَلَيْهِ فِي السَّابِقِ : لَمْ يَزَلْ مُنْزَعِجًا خَائِفًا خَوْفًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة 🥀 الأداب للسفّاريني ج 01 ورقة / 464 - 465 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الإمام أبو عبيد القاسم إبن سلاّم الهرويّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
وأخبرني الأصمعيّ عن أبي الأشهب العطاري قال / كان يقال : إذا وقي الرجل الشر لقلقهِ ..
وقبقبهِ ..
وذبذبه ..
فقد : وقي ..
قال /
فاللقلق : اللسان ..
والقبقب : البطن ..
والذبذب : الفرج . ..
🥀 أنظره / الأمثال ورقة / 42 - 43 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال أبو حازم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عند تصحيح الضمائر : تغفر الكبائر ..
وإذا عزم العبد على ترك الآثام : أمَّه الفتوح . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم ج 03 ورقة / 230 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام طبيب القلوب شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..
وهما الأصلان المذكوران في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات : في الأمر ..
والعزيمة : على الرشد . ..
وأصل الشكر : صحة العزيمة ..
وأصل الصبر : قوة الثبات ..
فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أُيِّد بالمعونة والتوفيق . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره – يوم الجمعة – بسورتي : الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ..
و : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ..
ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها : سجدة الجمعة ..
وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة : إستحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ..
ولهذا كره من كره من الأئمة : المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين ..
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /
إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر – الجمعة – لأنهما : تضمنتا ما كان ويكون في يومها ..
فإنهما إشتملتا : على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد ؛ وذلك يكون يوم الجمعة ..
وكان في قراءتها في هذا اليوم : تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ..
والسجدة جاءت : تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث إتفقت ..
فهذه خاصة : من خواص يوم الجمعة . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 375 ... 🌾🌾🌾
 
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