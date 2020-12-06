من درر السلف...الحلقة رقم 181

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر الحسان ...ومنها ...و قَالَ الْإِمَامُ الْحَافِظُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه فِي قَوْله تَعَالَى ﴿ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾ /الْخَوْفُ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ ..وَهُوَ وَاقِعٌ : بِأَسْبَابٍ ..فَمِنْهَا : الْخَوْفُ بِسَابِقِ الذَّنْبِ ..وَمِنْهَا : حَذَرُ التَّقْصِيرِ فِي الْوَاجِبَاتِ ..وَمِنْهَا : الْخَوْفُ مِنْ السَّابِقَةِ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَا يُكْرَهُ ..وَمِنْهَا : خَوْفُ الْإِجْلَالِ وَالتَّعْظِيمِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ ..وَمَنْ تَفَكَّرَ فِيمَا عَلَيْهِ فِي السَّابِقِ : لَمْ يَزَلْ مُنْزَعِجًا خَائِفًا خَوْفًا لَا يَمْلِكُ رَدَّهُ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومةالأداب للسفّاريني ج 01 ورقة / 464 - 465 ...ومنها ...قال الحافظ الإمام أبو عبيد القاسم إبن سلاّم الهرويّ البغداديّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وأخبرني الأصمعيّ عن أبي الأشهب العطاري قال / كان يقال : إذا وقي الرجل الشر لقلقهِ ..وقبقبهِ ..وذبذبه ..فقد : وقي ..قال /فاللقلق : اللسان ..والقبقب : البطن ..والذبذب : الفرج . ..أنظره / الأمثال ورقة / 42 - 43 ...ومنها ...قال أبو حازم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /عند تصحيح الضمائر : تغفر الكبائر ..وإذا عزم العبد على ترك الآثام : أمَّه الفتوح . ..أنظره / حلية الأولياء لأبي نعيم ج 03 ورقة / 230 ...ومنها ...وقال الإمام طبيب القلوب شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الدين مداره على أصلين : العزم والثبات ..وهما الأصلان المذكوران في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم / اللهم إني أسألك الثبات : في الأمر ..والعزيمة : على الرشد . ..وأصل الشكر : صحة العزيمة ..وأصل الصبر : قوة الثبات ..فمتى أُيِّد العبد بعزيمة وثبات : فقد أُيِّد بالمعونة والتوفيق . ..أنظره / عدة الصابرين ج 01 ورقة / 90 ...ومنها ...وقال أيضاً /كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره – يوم الجمعة – بسورتي : الم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ ..و : هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ..ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها : سجدة الجمعة ..وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة : إستحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة ..ولهذا كره من كره من الأئمة : المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعاً لتوهم الجاهلين ..وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول /إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر – الجمعة – لأنهما : تضمنتا ما كان ويكون في يومها ..فإنهما إشتملتا : على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد ؛ وذلك يكون يوم الجمعة ..وكان في قراءتها في هذا اليوم : تذكير للأمة بما كان فيه ويكون ..والسجدة جاءت : تبعاً ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث إتفقت ..فهذه خاصة : من خواص يوم الجمعة . ..أنظره / زاد المعاد ج 01 ورقة / 375 ...