كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشاب PDF

daviid31

daviid31

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 ديسمبر 2020
المشاركات
2
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
CHLEF
الجنس
ذكر
كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشاب
Capture4.JPG


كتاب - الطب البديل - لي الدكتورة ضحى بنت محمود بابللي .
يبحث الكتاب في ماهية الطب البديل، وتعريفه، وعلى ما يطلق، وأساليبه، وبعض المشكلات الصحية المتعلقة به، ومن الأشخاص الذين يستعملون الطب البديل، وهل يعتبر الطب البديل فعالاً في علاج الأمراض أم لا؟

صيغة الملف : PDF
حجم الملف : 3.4 MB

رابط الكتاب
تحميل هنا
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top