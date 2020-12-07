كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشاب PDF

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كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشابيبحث الكتاب في ماهية الطب البديل، وتعريفه، وعلى ما يطلق، وأساليبه، وبعض المشكلات الصحية المتعلقة به، ومن الأشخاص الذين يستعملون الطب البديل، وهل يعتبر الطب البديل فعالاً في علاج الأمراض أم لا؟