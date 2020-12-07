كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشاب PDF

daviid31
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كتاب الطب البديل و التداوي بالأعشاب
كتاب - الطب البديل - لي الدكتورة ضحى بنت محمود بابللي .
يبحث الكتاب في ماهية الطب البديل، وتعريفه، وعلى ما يطلق، وأساليبه، وبعض المشكلات الصحية المتعلقة به، ومن الأشخاص الذين يستعملون الطب البديل، وهل يعتبر الطب البديل فعالاً في علاج الأمراض أم لا؟
صيغة الملف : PDF
حجم الملف : 3.4 MB
رابط الكتاب
تحميل هنا
كتاب - الطب البديل - لي الدكتورة ضحى بنت محمود بابللي .
يبحث الكتاب في ماهية الطب البديل، وتعريفه، وعلى ما يطلق، وأساليبه، وبعض المشكلات الصحية المتعلقة به، ومن الأشخاص الذين يستعملون الطب البديل، وهل يعتبر الطب البديل فعالاً في علاج الأمراض أم لا؟
صيغة الملف : PDF
حجم الملف : 3.4 MB
رابط الكتاب
تحميل هنا