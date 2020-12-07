من درر السلف....الحلقة رقم 182

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...منها ...قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) ..قال الحافظ إبن كثير الصالحيّ القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /يأمر تعالى عباده المؤمنين : بالمعاونة على فعل الخيرات ؛ وهو البرُّ ..وترك المنكرات : وهو التَّقوى ..وينهاهم : عن التَّناصر على الباطل ..والتَّعاون : على المآثم والمحارم . ..أنظره / تفسيره للقرآن العظيم ج 02 ورقة / 12 ...ومنها ...وقال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في قوله تعالى الآنفُ الذِكْرِ /هو أمرٌ لجميع الخَلْق : بالتَّعاون على البرِّ والتَّقوى ..أي : ليُعن بعضكم بعضًا ..وتحاثُّوا على ما أمر الله تعالى واعملوا به ..وانتهوا عمَّا نهى الله عنه وامتنعوا منه ..وهذا موافقٌ لما رُوِي عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال / ( الدَّالُّ على الخير كفاعله ) ( الحديث صححه الألباني عليه رَحَمَات الله ) .. ..وقال الماورديُّ / ندب الله سبحانه إلى التَّعاون بالبرِّ ؛ وقرنه بالتَّقوى له ..لأنَّ في التَّقوى : رضا الله تعالى ..وفي البرِّ : رضا النَّاس ..ومَن جمع بين رضا الله تعالى ورضا النَّاس : فقد تمَّت سعادته وعمَّت نعمته . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 06 ورقة / 46 - 47 ...ومنها ...وعن أبي عبد الرَّحمن زيد بن خالد الجهنيّ رضي الله عنه قال / قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /مَن جهَّز غازيًّا في سبيل الله : فقد غزا ..ومَن خلَّف غازيًا في أهله بخيرٍ : فقد غزا . ..أخرجاه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحيهما واللفظ لمسلمٍ ...قال الإمام إبن بطَّال عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال الطَّبري /وفيه مِن الفقه أنَّ كلَّ مَن أعان مؤمنًا على عمل برٍّ : فللمُعِين عليه أجر مثل العامل ..وإذا أخبر الرَّسول : ( أنَّ مَن جهَّز غازيًا فقد غزا ) ،،فكذلك مَن فطَّر : صائمًا ؛ أو قوَّاه على صومه ،،وكذلك مَن أعان : حاجًّا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجِّه أو عمرته حتى يأتى ذلك على تمامه فله مثل أجره ..ومَن أعان فإنَّما يجيء مِن حقوق الله بنفسه أو بماله حتى يغلبه على الباطل بمعونة فله مثل : أجر القائم ..ثمَّ كذلك سائر أعمال البرِّ ..وإذا كان ذلك بحكم المعونة على أعمال البرِّ فمثله : المعونة على معاصي الله وما يكرهه الله للمعين عليها مِن الوزر والإثم مثل ما لعاملها . ..أنظره / عمدة القاري للعينيّ ج 12 ورقة / 289 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية العالم القَبَّانُ العدلُ المنصفُ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حياةُ بني آدم وعيشهم في الدُّنْيا لا يتم إلَّا بمعاونة بعضهم لبعضٍ في الأقوال : أخبارها وغير أخبارها ؛ وفي الأعمال أيضًا . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 06 ورقة / 364 ...