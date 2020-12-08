من درر السلف ...الحلقة رقم 183

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...قال تعالى : ( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) ..قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب : كَظْم الغَيْظ ..والحِلم : عن أهل الجهل ..والتَّرؤف على من أدخل نفسه : في غِمار الأشرار وأهل البغي ..والتَّشمُّر : في تخليصه ..والتَّلطُّف : في افتدائه ..والإشتغال بذلك : عن الشَّماتة به والدُّعاء عليه ..أَلَا تَرَى كَيْفَ تَمَنَّى الْخَيْرَ لِقَتَلَتِهِ وَالْبَاغِينَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَهُمْ : كَفَرَةٌ عَبَدَةُ أَصْنَامٍ . ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 15 ورقة / 20 ...منها ...ذكر الحافظ أبي الفداء إبن كثير الدمشقيّ القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في مناقب عمر بن عبد العزيز /أنَّ رجلًا كلَّمه يومًا حتى أغضبه ..فهمَّ به عمر ؛ ثمَّ أمسك نفسه ثمَّ قال للرَّجل : أردت أن يستفزَّني الشَّيطان بعزَّة السُّلطان فأنال منك ما تناله منِّي غدً !!!قُم عافاك الله ؛ لا حاجة لنا في مقاولتك . ..أنظره / البداية والنهاية ج 12 ورقة / 698 ...ومنها ...عن جبير إبن عبد الله قال /شهدت وهب بن مُنَبِّه وجاءه رجلٌ فقال :إنَّ فلانًا يقع فيك !!!فقال وهب : أما وجد الشَّيطان أحدًا يستخفَّ به غيرك !!!قال : فما كان بأسرع من أن جاء الرَّجل فرفع مجلسه وأكرمه . ..أنظره / الورع للإمام أحمد إبن حنبل رواية المروزيّ ورقة / 197 ...ومنها ...وقال الأحنف إبن قيس عليه رَحَمَات الله تعالى /قوَّة الحِلم على الغَضَب : أفضل من قوَّة الإنتقام . ..وقال /كنَّا نعدُّ المروءة : الصَّبر على كَظْم الغَيْظ ..ومن لم يصبر على كلمة : سمع كلمات . ..أنظره / ربيع الأبرار للزمخشريّ ج 02 ورقة / 221 ...ومنها ...وقال أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقيل /الكظمُ يدفع محذور الندم : كالماء يطفىء حر الضرم ..كظم يتردد في حلقي : أحب إليّ من نقص أجده في خلقي ..قال /وأفضل حلم : حسبة حلم مغضب . ..أنظره / محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ورقة / 277 ...