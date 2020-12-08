من درر السلف ...الحلقة رقم 183

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال تعالى : ( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) ..
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب : كَظْم الغَيْظ ..
والحِلم : عن أهل الجهل ..
والتَّرؤف على من أدخل نفسه : في غِمار الأشرار وأهل البغي ..
والتَّشمُّر : في تخليصه ..
والتَّلطُّف : في افتدائه ..
والإشتغال بذلك : عن الشَّماتة به والدُّعاء عليه ..
أَلَا تَرَى كَيْفَ تَمَنَّى الْخَيْرَ لِقَتَلَتِهِ وَالْبَاغِينَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَهُمْ : كَفَرَةٌ عَبَدَةُ أَصْنَامٍ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 15 ورقة / 20 ...
منها ...
ذكر الحافظ أبي الفداء إبن كثير الدمشقيّ القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في مناقب عمر بن عبد العزيز /
أنَّ رجلًا كلَّمه يومًا حتى أغضبه ..
فهمَّ به عمر ؛ ثمَّ أمسك نفسه ثمَّ قال للرَّجل : أردت أن يستفزَّني الشَّيطان بعزَّة السُّلطان فأنال منك ما تناله منِّي غدً !!!
قُم عافاك الله ؛ لا حاجة لنا في مقاولتك . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 12 ورقة / 698 ...
ومنها ...
عن جبير إبن عبد الله قال /
شهدت وهب بن مُنَبِّه وجاءه رجلٌ فقال :
إنَّ فلانًا يقع فيك !!!
فقال وهب : أما وجد الشَّيطان أحدًا يستخفَّ به غيرك !!!
قال : فما كان بأسرع من أن جاء الرَّجل فرفع مجلسه وأكرمه . ..
أنظره / الورع للإمام أحمد إبن حنبل رواية المروزيّ ورقة / 197 ...
ومنها ...
وقال الأحنف إبن قيس عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوَّة الحِلم على الغَضَب : أفضل من قوَّة الإنتقام . ..
وقال /
كنَّا نعدُّ المروءة : الصَّبر على كَظْم الغَيْظ ..
ومن لم يصبر على كلمة : سمع كلمات . ..
أنظره / ربيع الأبرار للزمخشريّ ج 02 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقيل /
الكظمُ يدفع محذور الندم : كالماء يطفىء حر الضرم ..
كظم يتردد في حلقي : أحب إليّ من نقص أجده في خلقي ..
قال /
وأفضل حلم : حسبة حلم مغضب . ..
أنظره / محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ورقة / 277 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال تعالى : ( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) ..
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب : كَظْم الغَيْظ ..
والحِلم : عن أهل الجهل ..
والتَّرؤف على من أدخل نفسه : في غِمار الأشرار وأهل البغي ..
والتَّشمُّر : في تخليصه ..
والتَّلطُّف : في افتدائه ..
والإشتغال بذلك : عن الشَّماتة به والدُّعاء عليه ..
أَلَا تَرَى كَيْفَ تَمَنَّى الْخَيْرَ لِقَتَلَتِهِ وَالْبَاغِينَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَهُمْ : كَفَرَةٌ عَبَدَةُ أَصْنَامٍ . ..
أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 15 ورقة / 20 ...
منها ...
ذكر الحافظ أبي الفداء إبن كثير الدمشقيّ القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في مناقب عمر بن عبد العزيز /
أنَّ رجلًا كلَّمه يومًا حتى أغضبه ..
فهمَّ به عمر ؛ ثمَّ أمسك نفسه ثمَّ قال للرَّجل : أردت أن يستفزَّني الشَّيطان بعزَّة السُّلطان فأنال منك ما تناله منِّي غدً !!!
قُم عافاك الله ؛ لا حاجة لنا في مقاولتك . ..
أنظره / البداية والنهاية ج 12 ورقة / 698 ...
ومنها ...
عن جبير إبن عبد الله قال /
شهدت وهب بن مُنَبِّه وجاءه رجلٌ فقال :
إنَّ فلانًا يقع فيك !!!
فقال وهب : أما وجد الشَّيطان أحدًا يستخفَّ به غيرك !!!
قال : فما كان بأسرع من أن جاء الرَّجل فرفع مجلسه وأكرمه . ..
أنظره / الورع للإمام أحمد إبن حنبل رواية المروزيّ ورقة / 197 ...
ومنها ...
وقال الأحنف إبن قيس عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوَّة الحِلم على الغَضَب : أفضل من قوَّة الإنتقام . ..
وقال /
كنَّا نعدُّ المروءة : الصَّبر على كَظْم الغَيْظ ..
ومن لم يصبر على كلمة : سمع كلمات . ..
أنظره / ربيع الأبرار للزمخشريّ ج 02 ورقة / 221 ...
ومنها ...
وقال أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقيل /
الكظمُ يدفع محذور الندم : كالماء يطفىء حر الضرم ..
كظم يتردد في حلقي : أحب إليّ من نقص أجده في خلقي ..
قال /
وأفضل حلم : حسبة حلم مغضب . ..
أنظره / محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ورقة / 277 ...