من درر السلف ...الحلقة رقم 183

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...


🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى : ( قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ) ..
قال الإمام القرطبي الخزرجيّ الأنصاري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب : كَظْم الغَيْظ ..
والحِلم : عن أهل الجهل ..
والتَّرؤف على من أدخل نفسه : في غِمار الأشرار وأهل البغي ..
والتَّشمُّر : في تخليصه ..
والتَّلطُّف : في افتدائه ..
والإشتغال بذلك : عن الشَّماتة به والدُّعاء عليه ..
أَلَا تَرَى كَيْفَ تَمَنَّى الْخَيْرَ لِقَتَلَتِهِ وَالْبَاغِينَ لَهُ الْغَوَائِلَ وَهُمْ : كَفَرَةٌ عَبَدَةُ أَصْنَامٍ . ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 15 ورقة / 20 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 منها ...
ذكر الحافظ أبي الفداء إبن كثير الدمشقيّ القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى في مناقب عمر بن عبد العزيز /
أنَّ رجلًا كلَّمه يومًا حتى أغضبه ..
فهمَّ به عمر ؛ ثمَّ أمسك نفسه ثمَّ قال للرَّجل : أردت أن يستفزَّني الشَّيطان بعزَّة السُّلطان فأنال منك ما تناله منِّي غدً !!!
قُم عافاك الله ؛ لا حاجة لنا في مقاولتك . ..
🥀 أنظره / البداية والنهاية ج 12 ورقة / 698 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن جبير إبن عبد الله قال /
شهدت وهب بن مُنَبِّه وجاءه رجلٌ فقال :
إنَّ فلانًا يقع فيك !!!
فقال وهب : أما وجد الشَّيطان أحدًا يستخفَّ به غيرك !!!
قال : فما كان بأسرع من أن جاء الرَّجل فرفع مجلسه وأكرمه . ..
🥀 أنظره / الورع للإمام أحمد إبن حنبل رواية المروزيّ ورقة / 197 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الأحنف إبن قيس عليه رَحَمَات الله تعالى /
قوَّة الحِلم على الغَضَب : أفضل من قوَّة الإنتقام . ..
وقال /
كنَّا نعدُّ المروءة : الصَّبر على كَظْم الغَيْظ ..
ومن لم يصبر على كلمة : سمع كلمات . ..
🥀 أنظره / ربيع الأبرار للزمخشريّ ج 02 ورقة / 221 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقيل /
الكظمُ يدفع محذور الندم : كالماء يطفىء حر الضرم ..
كظم يتردد في حلقي : أحب إليّ من نقص أجده في خلقي ..
قال /
وأفضل حلم : حسبة حلم مغضب . ..
🥀 أنظره / محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ورقة / 277 ... 🌾🌾🌾
 
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