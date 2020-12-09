من درر السلف...الحلقة رقم 184

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,304
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن درر الفرائد من غرر القلائد ...
منها ...
وسئل شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
فأجاب /
مُجَرَّدُ الْإِحْسَاسِ : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ..
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ : بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدْ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ؟؟؟
فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . ..
وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ خُرُوجَ الْبَوْلِ إلَى ظَاهِرِ الذَّكَرِ : فَقَدْ إنْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ وَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 219 - 220 ...
ومنها ...
وَسُئِلَ أَيْضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَنْ رَجُلٍ كُلَّمَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ : يَحْدُثُ لَهُ رِيَاحٌ كَثِيرَةٌ ..
حَتَّى فِي الصَّلَاةِ : يَتَوَضَّأُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَى حِينِ يَقْضِي الصَّلَاةَ يَزُولُ عَنْهُ الْعَارِضُ ؛ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا سَبَبُ ذَلِكَ ؟؟؟ .. ..
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/
نَعَمْ ؛ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْأَعْذَارِ مِثْلِ : الِاسْتِحَاضَةِ ..
وَسَلَسِ الْبَوْلِ ..
وَالْمَذْيًِ..
وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَأُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حِفْظُ الطَّهَارَةِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ : فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَلَا يَضُرُّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلَا يَنْتَقِضُ وَضَوْءُهُ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ : أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .. .. .
أنظره / مجموع الفتاوى مع بعض الحذف ج 21 ورقة / 220 - 221 ...
ومنها ...
وَسُئِلَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟؟؟
وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟؟؟
فَأَجَابَ /
لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَان : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ : وَجْهَيْن ..
وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ : خَاصَّةً ..
وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ :،الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْقُضُ بِحَالِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...
ومن درر الفرائد من غرر القلائد ...
منها ...
وسئل شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
فأجاب /
مُجَرَّدُ الْإِحْسَاسِ : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ..
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ : بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدْ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ؟؟؟
فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . ..
وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ خُرُوجَ الْبَوْلِ إلَى ظَاهِرِ الذَّكَرِ : فَقَدْ إنْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ وَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 219 - 220 ...
ومنها ...
وَسُئِلَ أَيْضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَنْ رَجُلٍ كُلَّمَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ : يَحْدُثُ لَهُ رِيَاحٌ كَثِيرَةٌ ..
حَتَّى فِي الصَّلَاةِ : يَتَوَضَّأُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَى حِينِ يَقْضِي الصَّلَاةَ يَزُولُ عَنْهُ الْعَارِضُ ؛ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا سَبَبُ ذَلِكَ ؟؟؟ .. ..
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/
نَعَمْ ؛ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْأَعْذَارِ مِثْلِ : الِاسْتِحَاضَةِ ..
وَسَلَسِ الْبَوْلِ ..
وَالْمَذْيًِ..
وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَأُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حِفْظُ الطَّهَارَةِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ : فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَلَا يَضُرُّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلَا يَنْتَقِضُ وَضَوْءُهُ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ : أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .. .. .
أنظره / مجموع الفتاوى مع بعض الحذف ج 21 ورقة / 220 - 221 ...
ومنها ...
وَسُئِلَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟؟؟
وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟؟؟
فَأَجَابَ /
لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَان : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ : وَجْهَيْن ..
وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ : خَاصَّةً ..
وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ :،الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْقُضُ بِحَالِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 231 ...
ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...