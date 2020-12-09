من درر السلف...الحلقة رقم 184

الحمد لله ...ومن درر الفرائد من غرر القلائد ...منها ...وسئل شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟فأجاب /مُجَرَّدُ الْإِحْسَاسِ : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ..وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ : بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ..فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدْ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ؟؟؟فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . ..وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ خُرُوجَ الْبَوْلِ إلَى ظَاهِرِ الذَّكَرِ : فَقَدْ إنْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ وَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 219 - 220 ...ومنها ...وَسُئِلَ أَيْضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /عَنْ رَجُلٍ كُلَّمَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ : يَحْدُثُ لَهُ رِيَاحٌ كَثِيرَةٌ ..حَتَّى فِي الصَّلَاةِ : يَتَوَضَّأُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَى حِينِ يَقْضِي الصَّلَاةَ يَزُولُ عَنْهُ الْعَارِضُ ؛ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا سَبَبُ ذَلِكَ ؟؟؟ .. ..فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/نَعَمْ ؛ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْأَعْذَارِ مِثْلِ : الِاسْتِحَاضَةِ ..وَسَلَسِ الْبَوْلِ ..وَالْمَذْيًِ..وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَأُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حِفْظُ الطَّهَارَةِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ : فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَلَا يَضُرُّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلَا يَنْتَقِضُ وَضَوْءُهُ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ : أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .. .. .أنظره / مجموع الفتاوى مع بعض الحذف ج 21 ورقة / 220 - 221 ...ومنها ...وَسُئِلَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟؟؟وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟؟؟فَأَجَابَ /لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَان : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ : وَجْهَيْن ..وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ : خَاصَّةً ..وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ :،الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ ..وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْقُضُ بِحَالِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 231 ...ومنها ...وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ...