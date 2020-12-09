من درر السلف...الحلقة رقم 184

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,304
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن درر الفرائد من غرر القلائد ...

🥀🥀 منها ...
وسئل شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَمَّا إذَا تَوَضَّأَ وَقَامَ يُصَلِّي وَأَحَسَّ بِالنُّقْطَةِ فِي صَلَاتِهِ : فَهَلْ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟؟؟
فأجاب /
مُجَرَّدُ الْإِحْسَاسِ : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ ..
وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْخُرُوجُ مِنْ الصَّلَاةِ الْوَاجِبَةِ : بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ ..
فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدْ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ؟؟؟
فَقَالَ : لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا . ..
وَأَمَّا إذَا تَيَقَّنَ خُرُوجَ الْبَوْلِ إلَى ظَاهِرِ الذَّكَرِ : فَقَدْ إنْتَقَضَ وُضُوءُهُ ؛ وَعَلَيْهِ الِاسْتِنْجَاءُ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ فَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ إذَا فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ. ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 219 - 220 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَسُئِلَ أَيْضًا عليهِ رَحَمَات الله تعالى عليه /
عَنْ رَجُلٍ كُلَّمَا شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ : يَحْدُثُ لَهُ رِيَاحٌ كَثِيرَةٌ ..
حَتَّى فِي الصَّلَاةِ : يَتَوَضَّأُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ إلَى حِينِ يَقْضِي الصَّلَاةَ يَزُولُ عَنْهُ الْعَارِضُ ؛ ثُمَّ لَا يَعُودُ إلَيْهِ إلَّا فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا سَبَبُ ذَلِكَ ؟؟؟ .. ..
فَأَجَابَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ/
نَعَمْ ؛ حُكْمُهُ حُكْمُ أَهْلِ الْأَعْذَارِ مِثْلِ : الِاسْتِحَاضَةِ ..
وَسَلَسِ الْبَوْلِ ..
وَالْمَذْيًِ..
وَالْجُرْحِ الَّذِي لَا يَرْقَأُ وَنَحْوِ ذَلِكَ ..
فَمَنْ لَمْ يُمْكِنْهُ حِفْظُ الطَّهَارَةِ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ : فَإِنَّهُ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي وَلَا يَضُرُّهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ فِي الصَّلَاةِ ؛ وَلَا يَنْتَقِضُ وَضَوْءُهُ بِذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَأَكْثَرُ مَا عَلَيْهِ : أَنْ يَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ .. .. .
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى مع بعض الحذف ج 21 ورقة / 220 - 221 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَسُئِلَ أيضاً عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى عليهِ /
هَلْ لَمْسُ كُلِّ ذَكَرٍ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ الْآدَمِيِّينَ وَالْحَيَوَانِ ؟؟؟
وَهَلْ بَاطِنُ الْكَفِّ هُوَ مَا دُونَ بَاطِنِ الْأَصَابِعِ ؟؟؟
فَأَجَابَ /
لَمْسُ فَرْجِ الْحَيَوَانِ غَيْرُ الْإِنْسَان : لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ ..
وَذَكَرَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِيهِ : وَجْهَيْن ..
وَإِنَّمَا تَنَازَعُوا فِي مَسِّ فَرْجِ الْإِنْسَانِ : خَاصَّةً ..
وَبَطْنُ الْكَفِّ يَتَنَاوَلُ :،الْبَاطِنَ كُلَّهُ بَطْنَ الرَّاحَةِ وَالْأَصَابِعِ ..
وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : لَا يَنْقُضُ بِحَالِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 231 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً في مطلع كلامه عليه رَحَمَات الله /
الصلاة بعد تفويت الوقت عمداً : لا تقبل من صاحبها ..
ولا يسقط عنه : إثم التفويت المحرم ..
ولو قضاها : باتفاق المسلمين . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 456 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top