هوووبا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 30 مارس 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 34
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
شركة-المهندس
شركة المهندس رائدة فى مجال التنظيف والجلى وتلميع الرخام والباركية وقد تم تأسيس الشركة سنة 2008 اى خبرة اكثر من 10 سنوات والشركة على استعداد لتقديم جميع خدماتها فى المجالات الخاصة بالنظافة داخل المملكة العربية السعودية بالكامل
شركة تنظيف بالخبر
شركة تنظيف بالقطيف
شركة تنظيف بالدمام
كما ان الشركة تقدم خدمة شفط البيارات وتنظيفها فى اى وقت نصل بسرعه لتنفيذ العمل على اكمل وجه
شركة-شفط-بيارات-بالخبر
والتخصصات الاخرى التى تشملها الشركة مثل (أعمال الدهانات – جلى الرخام – تنظيف المعادن – تنظيف المداخن والمطابخ – أعمال اللاندسكيب – أعمال الباركية والقنال تكس – أعمال الواجهات الزجاجية – أعمال الواجهات الرخامية ومكافحة الحشرات والآفات والحيوانات الضالة والزواحف هى من اهم الخدمات الموجود لدى شركتنا
شركة-مكافحة-حشرات-بالخبر
شركة مكافحة حشرات بالقطيف
شركة مكافحة حشرات بالدمام
كما ان شركتنا تهتم بخدمة تنظيف المفروشات – وتنظيف الحوائط – وتنظيف الارضيات –والآفات والحيوانات الضالة والزواحف – تأسيس أرضيات كما انها تهتم بمكافحة الحمام من فوق الاسطح
شركة-مكافحة-الحمام-بالخبر
شركة مكافحة الحمام بالقطيف
شركة مكافحة الحمام بالدمام
كما اننا نقدم هذه الخدمات والاعمال بأقل التكاليف وأفضل الخامات والمعدات مع العمالة المدربة على اداء اصعب المهمات بجانب الخصومات التى تقدمها الشركة لعملائها الجدد
شركة-مكافحة-النمل-الابيض-بالخبر
شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام
شركة مكافحة النمل الابيض بالقطيف
شركة-تنظيف-مسابح-بالخبر
شركة تنظيف مسابح بالدمام
شركة تنظيف مسابح بالقطيف
كما ان تنظيف المسابح من اهم الخدمات لدينا عند الاتصال بنا والاتفاق معنا علي الموعد المحدد، تقوم شركتنا كواحدة من أفضل شركات تنظيف شقق بالمملكة العربية السعودية بالاتى : نقوم بارسال عدد عمالة مناسب لمنزلك، مجهزين بأفضل الادوات والمعدات التي تسهل عليهم بجانب كل مواد النظافة والتطهير والتعقيم الخاصة بالخدمة، لذلك لن تشغلي بالك بجلب أي معدات أو مواد التنظيف .
شركة-تنظيف-مطابخ-بالخبر
شركة تنظيف مطابخ بالقطيف
شركة تنظيف مطابخ بالدمام
خدمات تنظيف المنزل تشمل تنظيف المطابخ وغرفة المعيشة من تلميع الأثاث و مسح الأرضيات، وتلميع الشبابيك والزجاج ، تنظيف السجاد و تنظيف الستائر وترتيب الأثاث.
ويمكن الاتفاق عند طلب الخدمة طلب خدمات إضافية مثل غسل الستائر أو غسل السجاد بمقابل إضافي أو تنظيف الموكيت بمواد متخصصة وأيضا غسل الانتريه وتنظيفه وإعادة رونقه مرة أخرى .
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شركة تنظيف افران غاز بالقطيف
شركة تنظيف افران غاز بالدمام
أما بالنسبة لغرف النوم، فسيتم الترتيب والتلميع والكنس والمسح وتنظيف سلات القمامة وترتيب ما بها من أغراض، وترتيب الملابس وأيضا في غرف الأطفال ترتيب اللعب ومكتب الاطفال.
اما بالنسبة لتنظيف الحمام نقوم بتنظيف وتلميع ما به من مرايا و غسل الأحواض والبانيو ومسحه وتعقيمه، بالإضافة إلى غسل السيراميك وتلميعه .
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شركة تنظيف كنب بالدمام
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شركة تنظيف مساجد بالقطيف
شركة تنظيف مساجد بالدمام
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شركة تسليك مجاري بالقطيف
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