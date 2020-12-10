من درر السلف....الحلقة رقم 185

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد ودرر الدرر ...
منها ...
قَالَ العَلمُ شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ : بِغَضِّ الْبَصَرِ وَهُوَ نَوْعَانِ ..
غَضُّ الْبَصَرِ : عَنْ الْعَوْرَةِ ..
وَغَضُّهَا : عَنْ مَحَلِّ الشَّهْوَةِ ..
فَالْأَوَّلُ : كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَهُ عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ / لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ .. ..
وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ لمعاوية بْنِ حَيْدَةَ / إحْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَعَ قَوْمِهِ ؟؟؟
قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟؟؟
قَالَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ .. ..
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا يَكْشِفُ عِنْدَ التَّخَلِّي ..
وَكَذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِجَنْبِ مَا يَسْتُرُهُ : فَلَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عريانا كَمَا إغْتَسَلَ مُوسَى عريانا وَأَيُّوبُ ..
وَكَمَا فِي إغْتِسَالِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاغْتِسَالِهِ فِي حَدِيث مَيْمُونَةَ ..
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ النَّظَرِ : كَالنَّظَرِ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ..
فَهَذَا : أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ..
وَعَلَى صَاحِبِهَا : الْحَدُّ ..
وَتِلْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَنَاوَلَهَا غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ لَهَا كَانَ عَلَيْهِ : التَّعْزِيرُ ..
لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ : لَا تَشْتَهِيهَا النُّفُوسُ كَمَا تَشْتَهِي الْخَمْرَ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجلِ : لايُشْتَهَى كَمَا يُشْتَهَى النَّظَرُ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِنَّ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةِ : هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ..
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ : عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لِشَهْوَةِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 247 - 248 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْصِ : حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ : كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنِ : أَشَدُّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ الْمَعَارِيضِ وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى يُرِيدُ : أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ ..
وَهِيَ : كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ . ..
أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 223 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ : إلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى : تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ..
وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ : إلَى خَشْيَةِ اللَّهِ وَأَلَّا يَشْتَرِيَ بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ..
وَتَرَكَ : خَشْيَةَ النَّاسِ ..
وَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ الَّتِي أَخَذَهَا اللَّهُ : عَلَى كُلِّ مَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 253 - 254 ...
ومن الفوائد ودرر الدرر ...
منها ...
قَالَ العَلمُ شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ : بِغَضِّ الْبَصَرِ وَهُوَ نَوْعَانِ ..
غَضُّ الْبَصَرِ : عَنْ الْعَوْرَةِ ..
وَغَضُّهَا : عَنْ مَحَلِّ الشَّهْوَةِ ..
فَالْأَوَّلُ : كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَهُ عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ / لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ .. ..
وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ لمعاوية بْنِ حَيْدَةَ / إحْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَعَ قَوْمِهِ ؟؟؟
قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟؟؟
قَالَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ .. ..
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا يَكْشِفُ عِنْدَ التَّخَلِّي ..
وَكَذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِجَنْبِ مَا يَسْتُرُهُ : فَلَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عريانا كَمَا إغْتَسَلَ مُوسَى عريانا وَأَيُّوبُ ..
وَكَمَا فِي إغْتِسَالِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاغْتِسَالِهِ فِي حَدِيث مَيْمُونَةَ ..
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ النَّظَرِ : كَالنَّظَرِ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ..
فَهَذَا : أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ..
وَعَلَى صَاحِبِهَا : الْحَدُّ ..
وَتِلْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَنَاوَلَهَا غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ لَهَا كَانَ عَلَيْهِ : التَّعْزِيرُ ..
لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ : لَا تَشْتَهِيهَا النُّفُوسُ كَمَا تَشْتَهِي الْخَمْرَ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجلِ : لايُشْتَهَى كَمَا يُشْتَهَى النَّظَرُ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِنَّ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةِ : هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ..
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ : عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لِشَهْوَةِ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 247 - 248 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْصِ : حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ : كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنِ : أَشَدُّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ الْمَعَارِيضِ وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى يُرِيدُ : أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ ..
وَهِيَ : كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ . ..
أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 223 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ : إلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى : تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ..
وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ : إلَى خَشْيَةِ اللَّهِ وَأَلَّا يَشْتَرِيَ بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ..
وَتَرَكَ : خَشْيَةَ النَّاسِ ..
وَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ الَّتِي أَخَذَهَا اللَّهُ : عَلَى كُلِّ مَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 253 - 254 ...