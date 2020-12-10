من درر السلف....الحلقة رقم 185

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد ودرر الدرر ...

🥀🥀 منها ...
قَالَ العَلمُ شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /
وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ : بِغَضِّ الْبَصَرِ وَهُوَ نَوْعَانِ ..
غَضُّ الْبَصَرِ : عَنْ الْعَوْرَةِ ..
وَغَضُّهَا : عَنْ مَحَلِّ الشَّهْوَةِ ..
فَالْأَوَّلُ : كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَهُ عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ / لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ .. ..
وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ لمعاوية بْنِ حَيْدَةَ / إحْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَعَ قَوْمِهِ ؟؟؟
قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ..
قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟؟؟
قَالَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ .. ..
وَيَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا يَكْشِفُ عِنْدَ التَّخَلِّي ..
وَكَذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِجَنْبِ مَا يَسْتُرُهُ : فَلَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عريانا كَمَا إغْتَسَلَ مُوسَى عريانا وَأَيُّوبُ ..
وَكَمَا فِي إغْتِسَالِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاغْتِسَالِهِ فِي حَدِيث مَيْمُونَةَ ..
وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ النَّظَرِ : كَالنَّظَرِ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ..
فَهَذَا : أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ..
وَعَلَى صَاحِبِهَا : الْحَدُّ ..
وَتِلْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَنَاوَلَهَا غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ لَهَا كَانَ عَلَيْهِ : التَّعْزِيرُ ..
لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ : لَا تَشْتَهِيهَا النُّفُوسُ كَمَا تَشْتَهِي الْخَمْرَ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجلِ : لايُشْتَهَى كَمَا يُشْتَهَى النَّظَرُ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِنَّ ..
وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةِ : هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ..
وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ : عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لِشَهْوَةِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 247 - 248 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْصِ : حَرَامٌ كُلُّهُ ..
سَوَاءٌ : كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..
لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنِ : أَشَدُّ ..
بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ الْمَعَارِيضِ وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..
لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..
وَذَلِكَ الْمَعْنَى يُرِيدُ : أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..
فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..
وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ ..
وَهِيَ : كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ . ..
🥀 أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 223 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ : إلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..
وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى : تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ..
وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ : إلَى خَشْيَةِ اللَّهِ وَأَلَّا يَشْتَرِيَ بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ..
وَتَرَكَ : خَشْيَةَ النَّاسِ ..
وَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ الَّتِي أَخَذَهَا اللَّهُ : عَلَى كُلِّ مَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 253 - 254 ... 🌾🌾🌾
 
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