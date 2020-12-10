من درر السلف....الحلقة رقم 185

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد ودرر الدرر ...منها ...قَالَ العَلمُ شيخ الإسلام إبن تيمية الدمشقيّ عليهِ رَحَمَات الله /وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ : بِغَضِّ الْبَصَرِ وَهُوَ نَوْعَانِ ..غَضُّ الْبَصَرِ : عَنْ الْعَوْرَةِ ..وَغَضُّهَا : عَنْ مَحَلِّ الشَّهْوَةِ ..فَالْأَوَّلُ : كَغَضِّ الرَّجُلِ بَصَرَهُ عَنْ عَوْرَةِ غَيْرِهِ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ / لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ .. ..وَيَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ لمعاوية بْنِ حَيْدَةَ / إحْفَظْ عَوْرَتَك إلَّا مِنْ زَوْجَتِك أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُك ..قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا مَعَ قَوْمِهِ ؟؟؟قَالَ : إنْ اسْتَطَعْت أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا ..قُلْت : فَإِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟؟؟قَالَ : فَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحَيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ .. ..وَيَجُوزُ أَنْ يَكْشِفَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ كَمَا يَكْشِفُ عِنْدَ التَّخَلِّي ..وَكَذَلِكَ إذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ بِجَنْبِ مَا يَسْتُرُهُ : فَلَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ عريانا كَمَا إغْتَسَلَ مُوسَى عريانا وَأَيُّوبُ ..وَكَمَا فِي إغْتِسَالِهِ يَوْمَ الْفَتْحِ وَاغْتِسَالِهِ فِي حَدِيث مَيْمُونَةَ ..وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي مِنْ النَّظَرِ : كَالنَّظَرِ إلَى الزِّينَةِ الْبَاطِنَةِ مِنْ الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ ..فَهَذَا : أَشَدُّ مِنْ الْأَوَّلِ كَمَا أَنَّ الْخَمْرَ أَشَدُّ مِنْ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ..وَعَلَى صَاحِبِهَا : الْحَدُّ ..وَتِلْكَ الْمُحَرَّمَاتُ إذَا تَنَاوَلَهَا غَيْرُ مُسْتَحِلٍّ لَهَا كَانَ عَلَيْهِ : التَّعْزِيرُ ..لِأَنَّ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ : لَا تَشْتَهِيهَا النُّفُوسُ كَمَا تَشْتَهِي الْخَمْرَ ..وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى عَوْرَةِ الرَّجلِ : لايُشْتَهَى كَمَا يُشْتَهَى النَّظَرُ إلَى النِّسَاءِ وَنَحْوِهِنَّ ..وَكَذَلِكَ النَّظَرُ إلَى الْأَمْرَدِ بِشَهْوَةِ : هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ ..وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ : عَلَى تَحْرِيمِ ذَلِكَ كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى تَحْرِيمِ النَّظَرِ إلَى الْأَجْنَبِيَّةِ وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ لِشَهْوَةِ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 21 ورقة / 247 - 248 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /فَالْكَذِبُ عَلَى الشَّخْصِ : حَرَامٌ كُلُّهُ ..سَوَاءٌ : كَانَ الرَّجُلُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا بَرًّا أَوْ فَاجِرًا ..لَكِنَّ الِإفْتِرَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنِ : أَشَدُّ ..بَلْ الْكَذِبُ : كُلُّهُ حَرَامٌ ..وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةِ الشَّرْعِيَّةِ ؛ الْمَعَارِيضِ وَقَدْ تُسَمَّى : كَذِبًا ..لِأَنَّ الْكَلَامَ يَعْنِي بِهِ الْمُتَكَلِّمُ : مَعْنًى ..وَذَلِكَ الْمَعْنَى يُرِيدُ : أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُ ..فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا يَعْنِيهِ : فَهُوَ الْكَذِبُ الْمَحْضُ ..وَإِنْ كَانَ عَلَى مَا يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ الْمُخَاطَبُ : فَهَذِهِ الْمَعَارِيضُ ..وَهِيَ : كَذِبٌ بِاعْتِبَارِ الْأَفْهَامِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ كَذِبًا بِاعْتِبَارِ الْغَايَةِ السَّائِغَةِ . ..أنظرهُ : مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 223 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وَالْقُوَّةُ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ تَرْجِعُ : إلَى الْعِلْمِ بِالْعَدْلِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ..وَإِلَى الْقُدْرَةِ عَلَى : تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ ..وَالْأَمَانَةُ تَرْجِعُ : إلَى خَشْيَةِ اللَّهِ وَأَلَّا يَشْتَرِيَ بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ..وَتَرَكَ : خَشْيَةَ النَّاسِ ..وَهَذِهِ الْخِصَالُ الثَّلَاثُ الَّتِي أَخَذَهَا اللَّهُ : عَلَى كُلِّ مَنْ حَكَمَ عَلَى النَّاسِ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 253 - 254 ...