من درر السلف....الحلقة رقم 186

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد المهمة والدررر السَنية ...
قال الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا تتعلم القرآن من مبتدع : لأنه يخشى منه أن يقلده المتعلمون منه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..
فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضًا شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحمَات الله تعالى /
وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..
فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..
وليِّناً : من غير ضعف . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
النَّاسَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ /
قِسْمٌ : يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلِرَبِّهِمْ ..
وَقِسْمٌ : لَا يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلَا لِرَبِّهِمْ ..
وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْوَسَطُ : الَّذِي يَغْضَبُ لِرَبِّهِ لَا لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ /
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ : خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا دَابَّةً وَلَا شَيْئًا قَطُّ إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ : إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ ؛ فَإِذَا اُنْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَقِمَ لِلَّهِ﴾ . فَأَمَّا مَنْ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ لَا لِرَبِّهِ أَوْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُعْطِي غَيْرَهُ . ..
فَهَذَا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : شَرُّ الخلْقِ ؛ لَا يَصْلُحُ بِهِمْ دِينٌ وَلَا دُنْيَا ..
كَمَا أَنَّ الصَّالِحِينَ : أَرْبَابُ السِّيَاسَةِ الْكَامِلَةِ ..
هُمْ الَّذِينَ : قَامُوا بِالْوَاجِبَاتِ وَتَرَكُوا الْحُرُمَاتِ ..
وَهُمْ الَّذِينَ : يُعْطُونَ مَا يُصْلِحُ الدِّينَ بِعَطَائِهِ وَلَا يَأْخُذُونَ إلَّا مَا أُبِيحَ لَهُمْ ..
وَيَغْضَبُونَ : لِرَبِّهِمْ إذَا اُنْتُهِكَتْ مَحَارِمُهُ وَيَعْفُونَ عَنْ حُقُوقِهِمْ ..
وَهَذِهِ : أَخْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَذْلِهِ وَدَفْعِهِ ..
وَهِيَ أَكْمَلُ الْأُمُورِ ..
وَكُلَّمَا كَانَ إلَيْهَا أَقْرَبُ كَانَ أَفْضَلَ ..
فَلْيَجْتَهِدْ الْمُسْلِمُ فِي التَّقَرُّبِ إلَيْهَا : بِجُهْدِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قُصُور ..
أَوْ تَقْصِيرِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ كَمَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدِّين ..
فهذا فِي قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 295 - 296 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /
والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..
فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..
فإن الموت منه : غير معتاد ..
ولهذا قال بعض العرب :
البرد : بؤس ..
والحر : أذى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...
ومن الفوائد المهمة والدررر السَنية ...
قال الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا تتعلم القرآن من مبتدع : لأنه يخشى منه أن يقلده المتعلمون منه . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...
منها ...
وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..
فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..
وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..
فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..
فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...
ومنها ...
وقال أيضًا شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحمَات الله تعالى /
وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..
فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..
وليِّناً : من غير ضعف . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
النَّاسَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ /
قِسْمٌ : يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلِرَبِّهِمْ ..
وَقِسْمٌ : لَا يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلَا لِرَبِّهِمْ ..
وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْوَسَطُ : الَّذِي يَغْضَبُ لِرَبِّهِ لَا لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ /
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ : خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا دَابَّةً وَلَا شَيْئًا قَطُّ إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..
وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ : إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ ؛ فَإِذَا اُنْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَقِمَ لِلَّهِ﴾ . فَأَمَّا مَنْ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ لَا لِرَبِّهِ أَوْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُعْطِي غَيْرَهُ . ..
فَهَذَا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : شَرُّ الخلْقِ ؛ لَا يَصْلُحُ بِهِمْ دِينٌ وَلَا دُنْيَا ..
كَمَا أَنَّ الصَّالِحِينَ : أَرْبَابُ السِّيَاسَةِ الْكَامِلَةِ ..
هُمْ الَّذِينَ : قَامُوا بِالْوَاجِبَاتِ وَتَرَكُوا الْحُرُمَاتِ ..
وَهُمْ الَّذِينَ : يُعْطُونَ مَا يُصْلِحُ الدِّينَ بِعَطَائِهِ وَلَا يَأْخُذُونَ إلَّا مَا أُبِيحَ لَهُمْ ..
وَيَغْضَبُونَ : لِرَبِّهِمْ إذَا اُنْتُهِكَتْ مَحَارِمُهُ وَيَعْفُونَ عَنْ حُقُوقِهِمْ ..
وَهَذِهِ : أَخْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَذْلِهِ وَدَفْعِهِ ..
وَهِيَ أَكْمَلُ الْأُمُورِ ..
وَكُلَّمَا كَانَ إلَيْهَا أَقْرَبُ كَانَ أَفْضَلَ ..
فَلْيَجْتَهِدْ الْمُسْلِمُ فِي التَّقَرُّبِ إلَيْهَا : بِجُهْدِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قُصُور ..
أَوْ تَقْصِيرِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ كَمَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدِّين ..
فهذا فِي قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ﴾ . ..
أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 295 - 296 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /
والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..
فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..
فإن الموت منه : غير معتاد ..
ولهذا قال بعض العرب :
البرد : بؤس ..
والحر : أذى . ..
أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...