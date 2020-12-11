من درر السلف....الحلقة رقم 186

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد المهمة والدررر السَنية ...قال الشيخ العثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا تتعلم القرآن من مبتدع : لأنه يخشى منه أن يقلده المتعلمون منه . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 26 ورقة / 253 ...منها ...وقال شيخ الإسلام إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا جنَّ اللَّيل : وقع الحرب بين النَّوم والسَّهر ..فكان الشَّوق والخوف : في مقدمة عسكر اليقظة ..وصار الكَسَل والتَّواني : في كتيبة الغفلة ..فإذا حمل الغريم حملة صادقة : هزم جنود الفُتُور والنَّوم ؛ فحصل الظَّفر والغنيمة ..فما يطلع الفجر إلَّا وقد قسِّمت : السُّهمان ؛ وما عند النَّائمين خبر . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 232 ...ومنها ...وقال أيضًا شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحمَات الله تعالى /وقوةُ القلب المحمودة : غير قسوته المذمومة ..فإنه ينبغي أن يكون قوياً : من غير عُنف ..وليِّناً : من غير ضعف . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 07 ورقة / 30 ...ومنها ...وقال أيضاً /النَّاسَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ /قِسْمٌ : يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلِرَبِّهِمْ ..وَقِسْمٌ : لَا يَغْضَبُونَ لِنُفُوسِهِمْ وَلَا لِرَبِّهِمْ ..وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْوَسَطُ : الَّذِي يَغْضَبُ لِرَبِّهِ لَا لِنَفْسِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ /مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ : خَادِمًا لَهُ وَلَا امْرَأَةً وَلَا دَابَّةً وَلَا شَيْئًا قَطُّ إلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ..وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ : إلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ ؛ فَإِذَا اُنْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللَّهِ لَمْ يَقُمْ لِغَضَبِهِ شَيْءٌ حَتَّى يَنْتَقِمَ لِلَّهِ﴾ . فَأَمَّا مَنْ يَغْضَبُ لِنَفْسِهِ لَا لِرَبِّهِ أَوْ يَأْخُذُ لِنَفْسِهِ وَلَا يُعْطِي غَيْرَهُ . ..فَهَذَا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : شَرُّ الخلْقِ ؛ لَا يَصْلُحُ بِهِمْ دِينٌ وَلَا دُنْيَا ..كَمَا أَنَّ الصَّالِحِينَ : أَرْبَابُ السِّيَاسَةِ الْكَامِلَةِ ..هُمْ الَّذِينَ : قَامُوا بِالْوَاجِبَاتِ وَتَرَكُوا الْحُرُمَاتِ ..وَهُمْ الَّذِينَ : يُعْطُونَ مَا يُصْلِحُ الدِّينَ بِعَطَائِهِ وَلَا يَأْخُذُونَ إلَّا مَا أُبِيحَ لَهُمْ ..وَيَغْضَبُونَ : لِرَبِّهِمْ إذَا اُنْتُهِكَتْ مَحَارِمُهُ وَيَعْفُونَ عَنْ حُقُوقِهِمْ ..وَهَذِهِ : أَخْلَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَذْلِهِ وَدَفْعِهِ ..وَهِيَ أَكْمَلُ الْأُمُورِ ..وَكُلَّمَا كَانَ إلَيْهَا أَقْرَبُ كَانَ أَفْضَلَ ..فَلْيَجْتَهِدْ الْمُسْلِمُ فِي التَّقَرُّبِ إلَيْهَا : بِجُهْدِهِ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ قُصُور ..أَوْ تَقْصِيرِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْرِفَ كَمَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدِّين ..فهذا فِي قَوْلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : ﴿ إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا ﴾ . ..أنظره / مجموع الفَتَاوَى ج 28 ورقة / 295 - 296 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رَحَمَات الله تعالى /والبرد الشديد : يوجب الموت بخلاف الحر ..فقد مات خلقٌ من البرد : بخلاف الحر ..فإن الموت منه : غير معتاد ..ولهذا قال بعض العرب :البرد : بؤس ..والحر : أذى . ..أنظره : مجموع الفتاوى ج 17 ورقة / 160 ...