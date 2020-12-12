الثورة العلمية مذكورة قي القرآن

رازم 9
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تدبر سوشرة النجم
هناك احداثيات واكتشافات جديدة وتحيين لهذا البحث فانصح باعادة قراءته بتمعن وتعقل
المقدمة
بهدى الله وضعت فرضية كون النجم هو مذنب هالي الذي يقترب دوريا من الارض آخر مرة سنة 1986 وقد فتحت لي هذه النظرية باب تأويل بعضا من معاني سورة النجم وهي تخاطب عصرنا عصر الانترنت .
فاقوم بوضع جداول احصاء لحروف سورة النجم ثم اقارن مما استنتجه من عد بعد تفصيلها ببعض التواريخ ومعلومات استوحاها من الانترنت وهذا الاستفتاح العددي سيفتح لي تدبر هذه السورة وانبهكم ان الآيات ستكتب بطريقة رسم النبي وليس العثماني او الحديث لغاية احصائية.
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نلاحظ ان هذه السورة لها 1405 حرف برسم النبي وهو اذا حسبناها سنة هجرية فستكون سنة 1985 ميلادي وهو بداية اقتراب مذنب هالي من كوكب الارض.
والنجم اذا هوي 1
هذه الآية تحتل كآية المرتبة 4785 من اول القرءان وكذلك هي الاولى في سورتها أي نتحصل على الاعداد 4785 و 1 فنستنتج من ارقامها سنة 1758 و 4 فسنة 1758 ميلادي هو مرور مذنب هالي واكتشافه من قبل العالم "ادمند هالي" على انه مذنب ذات دورة في الفضاء مدتها قرابة 76 عاما يقترب في نهايتها من الارض.
والمفاجأ نتحصل ايضا على تاريخ ميلاد هذا العالم فمن موقع آية الاولى من السورة أي من 4785 و 1 نتحصل على العام 5417 و8 اليهودي وهو ما يمثل شهر نوفمبر 1656 أي
5417/8=1656/11=سنة وشهر ميلاد ادمند هالي مكتشف مذنب هالي وما يأكد فعلا ان النجم المذكور في هذه السورة هو مذنب هالي .
والملاحظ ان المذنب هذا مكون من غازات و غبار ما يكون تكوينه كتكوين النجوم لذاك سماه الله نجما
وكذلك نجم كفعل هو ان هذا المذنب قد نَجِمَ من ظهوره احداث علمية وتاريخية مهمة للبشرية لذلك منن الممكن ان الله سماه نجم لذلك
اذا هوى : بهذا الافتراض يريد الله ان نتخذ طريقا افتراضيا في التبدر لنفهم كيف يهوى هذا النجم وما هي نتيجته .
والملاحظ ان الله يخاطب رسولا غير محمد لان محمد لم يكن شاهدا على النجم أي المذنب وما نجم عنه فالاحداث وقعت بعده بالف سنة لذلك هناك حتما رسولا قادم يوجه الله له الحديث في هذه السورة. كما ستشهدون.
المعنى تجدونه من قصة اكتشاف "ادمند هالي" للمذنب' هالي ' لذلك انصحكم بمطالعة قصة حياته ومذنب هالي وقدومه وكيف كان نعمة على الناس وسببا في نشر العلم وتقبله من العالمين...." ادمند " هذا تنبأ افتراضيا رياضيا بعد ملاحظات فلكية ان المذنبات التي تظهر بعضها لها دورات تجول في الفضاء في شكل بيضاوي اي اليبسية . وتنبأ بصحة سنة قدوم ما سمي بإسمه وكان في عهده اسحاق نيوتن ونظريته العلمية جديدة الفيزباء الميكانيكا لكنها غير مثبتة . فجاء عالمين وهما "لالند" و ' لبول' باستعمال حسابات عالم آخر هو ' كلاغوت ' على قاعدة نظريات نيوتن واستطاعا بالرياضيات وفيزياء الميكانيكية لنيوتن اعطاء واصلاح حسابات مسار مذنب هالي واقترابه من الارض بدقة كبيرة زمنيا وموقعا. ولهذا النجاح المبهر انتشر نظرية نيوتن بفضل الله وسادت العلوم على الجهل غير انهم لم يعترفوا بفضل الله ولم ينسبوا له هذه الثورة العلمية التي غيرت مجرى التاريخ والتقنية واستعملوه لنفي وجوده والالحاد به وقد كانت ارادة الله ان ينصر العلم على الجهل ولو ان من نصرهم سيلحدون ويكفرون به ... ستجدون الآيات تتحدث عن فيزياء نيوتن مطبقة على المذنب هلاي.
فيقول الله :
والنجم اذا هوي 1 ما ضل صاحبكم وما غوي 2 وما ينطق عن الهوي 3 ان هو الا وحي يوحي 4
ومعناه اذا تنقل مذنب هالي وهو صاحبكم ( حامل خير للبشرية لانه صاحب ولانه يصطحبنا في كل العصورفهو يقترب من الارض كل 76 سنة منذ الازل فيلاحظه الناس من كل العصور) تنقل في مدار غير ضال وغير غاوي أي مدار غير معتل ودقيق المسار ليس فيه اعوجاج او تكسرات وما ينطق عن الهوى أي استخراج العلوم من المسار (قواعد نيوتن)ليست كذبا بل وحي يوحى من المذنب وتحركه علما اركانه او قواعده العلمية متينة
= علمه شديد القوي ولا يكون الا الرياضيات فالمذنب يتحرك بقانون رياضي مبين الذي علّمه أي ادله وقاده في تحركه
فقال : علمه شديد القوي 5 ذو مره فاستوي 6 وهو بالافق الاعلي7 : المرة=إحكام ما نستنتج منه انه الجاذبية ... استوى المذنب أي اخذ مسارفي مدار مستوي بدون علة عندما احكمت عليه الجاذبية ( المرة) هذا الاستواء وهو في الافق الاعلى أي في اعلى مستوى افقي لمساره البيضوي وما يسمى المماس tangent = الافق الاعلى ."ثم دنا فتدلي 8 فكان قاب قوسين او ادني9 " أي انه بفعل الجاذبية كان مساره على شكل بيضاوي عندما يكون في ادنى أي بعد اقصى نقطة للمماس يتدلى أي يشبه الشيء المتدلي بسبب ذوبان ونفث غازاته ويستدير بشدة وبغير الاتجاه يتخذا مدار بيضاوي معاكس لذهابه على القوس العائد دون القوس الذاهب = قاب قوسين ( ) مصحوبا بذيل طويل من الغازات اذن هوسيظهر يتدلى في مداره وكله بمشيئة الله بقواعد رياضية.انظروا الى الصورة وهو يتدلى في مداره . ..
خلاصة من الآية 1 الى 9 :
يذكرنا الله بمذنب هالي ويعطينا وصفا محكما لمداره والاسباب وان طريقة دورانه المحكمة بالجاذبية هي مقدرة رياضيا. فالنجم اذاهوى هو المذنب وهو يغير في اتجاه سيره بسبب الجاذبية المقننة بالرياضيات التي اوحيت لنيوتن وزملائه علم الفيزياء وبينت لهم عمليا صحتها مما انصرهم الله على الجاهلين (الكنيسة) بقيمة الرياضيات. وبذلك نأخذ بعلمهم الذي بين كروية الارض والقمر ودورانهما حول نفسها وحول الشمس والكواكب الاخرى وبما ان الله نصرهم بالرياضيات ، فمن قال انها غير ذلك كالارض مسطحة وان الله ذكر ذلك فقد افترى على الله كذبا.
فاوحي الي عبده ما اوحي 10 ما كذب الفواد ما راي 11 افتمرونه علي ما يري12 ولقد راه نزله اخري 13 عند سدره المنتهي 14 عندها جنه الماوي 15
هنا يبين الله ان الرياضيات اوحت عبدها أي من اتبع النهج الرياضي لعلى بصفة مطلقة العلماء الذين استنبطوا واثبتوا قوانين الجاذبية قد اوحي اليهم استنباطا رياضيا استدلوا بالنجم تطبيقيا ليس كذبا فهم لم يشاهدوا مداره بصريا ولكن وضعوا فرضية وبالرياضيات تاكدوا بدقة انه مساره كذا. اما من يمتري أي يشكك هي الكنيسة وامثالها كانوا يقفون ضد العلم بالجهل فاصحابهاهم الذين كانوا يمترون ولقد راوا المستنبطين علما ووضعوه مكان منزلة فكرة قديمة خاطئة (ولقد راه نزله اخرى ) وصف الله هذا العلم برؤيا من الفؤاد أي الاستنباط العقلاني دون ادراك حسي مباشر وهي التي تمكنه الرياضيات اما " راه نزلة اخري " أي العلم الجديد اخذ منزلة الفكرلعله لارسطو الخيالي الذي لم يعد يطبق لفهم الطبيعة بسبب النجم.
سدرة المنتهى: سدرة=تدرس المنتهى :تدرس له نهاية يعرفها الله ولكن لا نهائي بالنسبة لنا وبذلك يكون معناها علم الرياضيات او علم الرياضيات مطبقا في الفيزياء وبذلك يكون معنى سدرة المنتهى هي علم فيزياء نيوتن بقواعدها الرياضية او فقط علم الرياضيات اي المنتهى=الرياضيات .
عندها جنة المأوى = اي ان الرياضيات لما تجد مأوى في العلوم تكون جنة اي كجنة غلال منتجة للخير.اي علوم منتجة
الخلاصة من 10 الى 15
وبهذا المعنى يقول الله مذنب هالي بالاستدلال من مساره اعطى للرياضيات اهمية قصوى فاتخذت العلوم على منوال الفيزياء طرقا لبنائها مما جعل العلوم جنة فكيف تشكون وتكذبون في صحة هذه العلوم وهي تعتمد على وحي من ربها الذي هو الرياضيات .اظن الله يخاطب الكنيسة التي كانت من المعارضين وكذلك اناس في زمننا ما زالوا يشكون في ان طرق تدبر الرياضي هي لا تكون طرق تدبر كتاب الله ويمنعونها .ويكذبون في صحة ما اوحي اليه هذا عبد علم الرياضيات وبذلك يكذبون . .
وقد الهت في زمننا الرياضيات وعبدت من طرف الكثير دون الله لذلك هي ربهم واكن ايضا سميت كذلك لانها ربة العلوم في عصرنا وعليها الاساس. كما هي ربة الرسول القادم اذ يعتمد عليها في تدبره ومن على هذا الاثر وهذا لا يعني انه مشرك او كافر فالله هو الذي اهدانا اياها وسيلة لتدبر والعمل
ما زاغ البصر وما طغي 17 لقد راي من ايت ربه الكبري 18
ياكد الله على ان ما اكتشف بالملاحظة والبصيرة ولم يلوي (طغى) فيها الواقع ولم تكن خيال و اوهام بل هي نموذج (آية) من نماذج الكبرى الرياضية أي قواعد الجاذبية الرياضية على المذنب اذن الرب هنا هي الرياضيات او المنتهى كما سنبين لاحقا في الآيتان المقبلتين
افريتم اللت والعزي 19 ومنوه الثالثه الاخري 20
ولا تنسوا ان هذه الايات مكتوبة برسم النبي وليست بالرسم العثماني ليصح الاحصاء ونستنتج منه ما يمكن ان يكون حقا
نلاحظ ان هذه الآيتان مرقمتان 19 و 20
العزي=من عزى اي اخبر او امده بخبر=communication+info
اللت= بقراءتها معاكسة ككلمة لاتينية نتحصل على تللا = tele او TEL
وبذلك اللت والعزي =telecommunication+info =الاتصلات والاعلام
وكذلك ما عزي به اي اخبر به في هذه السورة هو النجم فاذا جعلنا عزي=النجم=STAR
اللت والعزي= TELSTAR=اول قمر صناعي للبث التلفزي عبر الفضاء 10 جويلية 1962
وما ياكد ذلك اذا قمنا بتحليل رقميا كلمة اللت بتحويلها الى عدد من جدول احصاء ترددات الحروف في القرءان ثم ضربها
اللت= اxلxلxت=
52655*38102*38102*10520=
804175619505162400 =A
من 51624 اذا جمعنا منها 4+5=9 نتحصل على 1962 سنة TELSTAR1
ومن A
1756195 --- 75 و 16951 1+5+9+6+1=22 تعطينا 5722 ومع ما تبقى 4و8
نتحصل على سنة 5722 /4/8 وهو تاريخ العبري لاطلاق القمر TELSTAR1 اول قمر للاتصلات حيث بث اول برنامج تلفزي من الفضاء بالتقويم اليهودي
اذ 1962/7/10ميلادي=5722/4/8 يهودي
فسبحان الله
المنوه تنطق المناة=ما+نات=ما+NET = ما+شبكة=ما الشبكة= الانترنت وفعلا
ما=AM=AMERICA=امريكا فشبكة الانترنت اصلها وقاعدتها من امريكا وبذلك
المناة=AMERICAN NET
وما يثبت ذلك نفس العملية التي قمنا بها مع كلمة عزي
فمناة كتبت منوه بخط النبي
منوه=مxنxوxه=
26735*27268*25676*17194
=
321838327877977120=B
من 97712 ---< 1972 و7 فـ 1972 سنة اعلان بداية الانترنت في امريكا
من 321838327877 ... 2+3=5 و 8+2+3+8+3+8+1= 33 وتبقى 7و7 7
نتحصل على 5733/7 هو سنة وشهر العبري لميلاد الانترنت اي 10/1972=7/5733 عبري
يفضل في الكل 7 7 7 0
و 7+7+7+0=21 لعل معناها القرن 21 حيث الانتشار الحقيقي الانترنت عالميا بفضل الهواتف الذكية وانخفاض السعر فاصبح متداولا.
وكذلك كلمة "الثالثه" في الآية تحتل رتبة 67918 ككلمة في كتاب الله
فمنها 7+6=13 فيكون لنا 918 و13 ولاعادة ترتيب ارقامها نجد 1983/1 وهو يمثل التاريخ 1983/1/1 اعلان بداية انطلاق استعمال الانترنت رسميا
وهذه لا يمكن ان تكون مصادفة واثبتنا فعليا بذلك ان المنوه اي المناة هي شبكة الانترت وهي الثالثة من بين الهاتف والتلفزة كوسيلة اتصال.
اللت والعزي والمناة اي الاتصالات والتلفزة وشبكة الانترنت اوجدت في القرنين 19 و 20 وهو عددي آيتهن وما معنى فعلا هذا هو معناهم الحقيقي وهم امثلة لتطبيق رياضيات وجدواها... فالله يخلق حتى الكلمات لا تفهم الا في عصرها كما خلق كلمة سدرة المنتهى=تدرّس العلم بالرياضيات والمنتهى=الرياضيات
وتتابعا مع الآيات فالله يعلمنا ان لا نأخذ من كلمات الله ما يظهر عليها فنعطيها معاني (اسماء) من دون ان نجتهد ونتأكد بالدليل وترابط الآيات في السورة تفسها من المعنى الحقيقي فالظن يدفعنا الى لم ننتبه في ألآبات 17و18 ان كلمته ربه يعنى بها الله نفسه ولكن هي تقصد برب العلوم وهي الرياضيات وهي رب لمن امتثل لها في علمه أي انها تقوده.
وكذلك ما بعدها بالنسبة للات والعزي ومناة ما حدث من تسميتها آلهة للعرب في الجاهلية.
الكم الذكر وله الانثي 21 تلك اذا قسمه ضيزي 22
الذكر هو من يعطي والانثى هو الذي يأخذ وليس صفة الجنس أي ان الله يخاطب من يتمسكون باشكال الاتصال والاعلام بانهم الذكر يقابلهم العبد الذي اللاقط لما ينشرون فهو الانثى لذلك . أي ان ليس هناك عدالة في الاتصالات والاعلام فبينما يحتكر الاقوياء الراي بفرض افكارهم ومعتقداتهم لا يجد من يملك الحقيقة على نشرها ومنهم الرسول القادم لا يتركون له القول والرد والاقصاح في وسائلهم كالتلفزة والانترنت أي هناك احتكار من جهة الارسال .
ان هي الا اسما سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطن ان يتبعون الا الظن وما تهوي الانفس ولقد جاهم من ربهم الهدي 23
هنا الله يفهمنا ان المعاني(اسماء) التي اعطيت للات والعزي والمناة وهي بانها آلهة لقريش ليس فيها اي صحة ولم تكن معناها... وما هي الا معاني كاذبة ومخترعة اخذت بالظن والهوى تناوب عليها الاجيال لانها ليست قصد الله فيها وهذا هو هدى الذي جائهم في نفس السورة وبعد آيتي اللت والعزى ومناة، ينبههم لخطأهم المستقبلي. فما عليهم الا ان ربطوا الاية 23 مع الأيتين 19 و20 ليتجنبوا الهوى والظن.
ام للانسن ما تمني 24 فلله الاخره والاولي 25 وكم من ملك في السموت لا تغني شفعتهم شيا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشا ويرضي 26 ان الذين لا يومنون بالاخره ليسمون المليكه تسميه الانثي 27 وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيا 28
من 24 الى 28 يقول الله في هذا المعنى ليس للانسان ان يتحصل على كل شيء ومنها الشفاعة فالتصديق ان الملائكة تشفع له فتتقبل منه اعماله (تسمية الملائكة بالانثى اي تتقبل عكس الذكر الذي يعطي ) هو كله ظن لان الله وحده يشفع لمن ياذن ويشأ ويرضى لان هو من يتفيل الاعمال ولان الآخرة كالاولى هي ملكه وحده ليس لاي ملك ان سيشاركه فيها لا بالقبول الاعمال في الاولى ولا الشفاعة في الآخرة.
اي من الذين اعتبرهم الله لا يؤمنون بالآخرة رغم انهم مؤمنون بوجود الله والآخرة ظاهريا هم ليس مؤمنون بالآخرة بها كما اراد الله اذ هم من الذين يصدقون ان الملائكة تتقبل الاعمال فتكون لها الشفاعة وهذا هو تفسير انهم يسمونها بالانثى اي الانثى هو من يتقبل وليس الجنس والعكس الذكر هو الذي يعطي وليس كجنس . ومن يصدقون بهذا ومثله ما لهم من علم بل الظن الذي لن يغير الحق أي واقع ما سيحدث في الاخرة الذي ينفي تصوراتهم فبما ان الله وحده يقبل الاعمال فهو وحده يشفع لانه يعلم كل شيء عن اعمالنا فيحكم بعلمه عدلا وغفرانا... وقول الله افصح .
في ذكر الله للات و العزى والمناة فتنة ودرس للمتدبرين فيذكرهم بان لا يتخذوا من كتاب الله مطية للجهل بالاعتماد على الهوى والظن بما بنوا تفسير سورة النجم فهي اسماء سميت اي معاني لفقت بالظن والهوى ما انزل بها الله من سلطان.
وهو يرشدنا الى ان القرءان يجل التعامل معه ايضا كتعامل مع العلوم الاخرى أي تدبره بالرياضيات والتي من انتاجاتها العملية الاقمار الصناعية والتصالات والبث التلفزي ولذلك من الواجب استعمالها في تدبر الكتاب والمقارنة بالعلوم والمعرف المعاصرة وعدم الاعنماد على الظن والهوى..
فاعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد الا الحيوه الدنيا 29 ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدي 30
يخاطب الله هنا رسولا منه بان يعرض عن من لا يقبل بذكره الذي هو الاحداث التاريخية والمعلومات العلمية التي استنبطت من كتاب الله بالحساب وبنسبة لهذه سورة هو ذكر المذنب هالي وما نتج من ظهوره والتي ذكرته اعلاه .
ولم يرد الا "الحيوه الدنيا" الحيوه هي ما يتصورونه عن الدنيا ويتمسكون يه وهو فهمهم الذي بلغوه عن العلم . وهو اعلم بمن اهتدى ومن ضل عن سبيله اي سبيل الله وهو بيّنها اي منهج الرياضيات لانها تطرق اليها الله في هذه السورة بصفة كثيرة ووحيدة كطريق.
ولله ما في السموت وما في الارض ليجزي الذين اسوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسني 31 الذين يجتنبون كبير الاثم والفوحش الا اللمم ان ربك وسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي 32
بهذا المعنى يقول تعالى انه يجزي جميع من احسن بالاعمال حسنة كالعمل الخيري ولم يعتدي على الآخرين من الناس والطبيعة جسديا (الاثم) ولم ياتي بالفواحش و هي الاعمال التي ضد الفترة التي وضعها الله وقد يكون تسبب ألام دون ان تكون اثم او فاحشة كبرى، من احسنوا اذن مهما كان هذا الشخص انثى او ذكر ومن أي معتقد حتى ولو كان ملحدا . والحجة ان الله لم يذكر معتقد من احسنوا ولكنه ذكّرنا بكيفية خلق الانسان ومن ماذا حتى يذكرنا اننا جميعا سواسية فلا يزكي احدا نفسه بان يقول عن نفسه مثلا يهودي او نصراني او مسلم الخ...اي انه المفضل بسبب ذلك، فالله هو الذي جعلنا في البيئة التي جعلتنا في معتقد ما فليس المعتقد الذي يجعلك خير من الآخر بل الاعمال الحسنة والابتعاد عن الاثم والفاحشة والله يغفر لنا جميعا وبذلك الجنة مفتوحة للجميع الانسانية ولمن عمل بما ذكر في الآيات31 -32. وبذلك اصحاح لمعتقد المسلمين من المذاهب والديانات وخاصة السماوية و الذي يقول انهم مفضلون وميسرون الى الجنة دون الاخرين رغم اعمالهم السيئة.
افريت الذي تولي 33 واعطي قليلا واكدي 34 اعنده علم الغيب فهو يري 35 ام لم ينبا بما في صحف موسي 36 وابرهيم الذي وفي 37 الا تزر وازره وزر اخري 38
يخاطب الله الرسول القادم بهذا المعنى افرايت الذي تولى أي الشخص الذي تولى تدبر وشرح هذه السورة انه اعطى قليلا من الشرح أي مازال الكثير جدا في هذه السورة لشرحه وانه تأكد في شرحها رغم قلة معارفه وانه لا يملك من الغيب أي علم فقط غير انه يلاحظ (يرى) وليست له أي نبأ بما في صحف موسى وابراهيم .
وان ما اوصاه الى تدبر السورة هوفكر فكرة عن فكرة اخرى اي استخلص فروع لفكرة مقترحة (الوزر=فكرة ذات حيلة فهي من زور=حيلة) مثلا كما فعلت برضخ احداثبات المذنب هالاي(النجم) ومقارنتها بالآيات ولدت عنها افكار متتالية بعضها والاخريات متفرقة ف 'ألا" هنا لا تفيد النفي بل التسائل مع التاكيد على ما يفعل "اليس انك تزر ...
وان ليس للانسن الا ما سعي 39 وان سعيه سوف يري 40 ثم يجزيه الجزا الاوفي 41 وان الي ربك المنتهي 42
يتحصل الانسان حسب سعيه أي من الفرضية على نتائج يلاحظ من هذه الاخيرة معارف توفي فرضيته وهذه العملية الفرضية مقرونة الى ربك= المنتهى =علم رياضيات=أي استعمال الرياضيات في هذه العملية الافتراضية. كما هو تبيين من لدنه ان العملية الفكرية للعقل البشري ما هي في الاخير عمليات رياضية متتالية بالمقارنة .
فانتبهوا هنا ان ربك تقصد علم الرياضيات او الحساب وليس الله
وانه هو اضحك وابكي 43 وانه هو امات واحيا 44 وانه خلق الزوجين الذكر والانثي 45 من نطفه اذا تمني 46 وان عليه النشاه الاخري 47
هو=ربك=الرياضيات هي التي تضحك وتبكي الخ...
اضحك= / القسمة لان ضحك=انشق
ابكى= x الضرب لأن ابكي=تباك=تراكم (معنى مفقود في المعاجم يذكرنا به الله)
امات=- سلبي والطرح
احيا=+ ايجابي والجمع
الزوجين=فردي وزوجي
الذكر=الزوجي
الانثى=الفردي
نطفه=عيب=بتر او حذف
تمنى= تتحصل
معنى الاية 46 وهي تأكد على ان الانثى هي الفردي فمعناها ان نتحصل على الانثى اي الفردي بعيب في الذكر أي '
ذكر- 1= زوجي- 1 = انثى'=فردي
انثى-1=ذكر=زوجي
أي" نطفه=1- " أي عملية طرح 1من كذا
وان عليه النشأة الاخرى = عملية حسابية بالجمع(انشاء=تكبير القيمة) ومغايرة لللآية التي سبقتها أي بالجمع مع1
انثى+ 1=ذكر
ذكر+1=انثى
اذن التنشاة=1+
وبذلك هو التدرج من انثى الى ذكر الى انثى الى ذكر الى الخ... بزيادة او نقصان 1
وانه هو اغني واقني 48 وانه هو رب الشعري 49
اغنى=اكثر كلفة اقنى=ارفع
اغنى واقنى أي الاعداد مرتبة بارتفع حسب ما تحمله من كلفة فمثلا 3>2>1
وبذلك رب الشعرى هو انه الرياضيات هي ربة أي بما معنى اصل التنظيم والترتيب حسب القيمة للعدد
بما ان الشعر هي الكلمات منظمة ببحور فالشعرى هي الاعداد منظمة بقوانين القيمة اي<>=
وانه اهلك عادا الاولي 50 وثمودا فما ابقي 51 وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغي 52 والموتفكه اهوي 53 فغشيها ما غشي 54
اهلكت=تدمير=عملية الكسرالرياضية
العاد الاولى المهلكة=الاعداد الطبيعية لان شرطها الكسر فيها يعطي عدد من النمط الاول أي طبيعي
وثمودا فما ابقى = الاعداد العشرية لان نتيجة الكسر وشرطها ان يكون ما بعد الفاصل عدد له نهاية
قوم نوح =الاعداد النسبية لان قوم نوح هو اول من اهلك وهم اظلم واطغي (اعداد ذات لا نهائي بعد الفاصل اثر كسرها)
المؤتفكة اهوى = الاعداد الحقيقية
الصفر اذا كسر عليه نتصل على اللانهائي(الاهوى)
فغشيها ما غشى أي اذا كسر الصفر على أي عدد نتحصل على صفر أي يغشى الاعداد مهما كانت بنفسه أي 0
وبذلك =
عاد ﬤ ثمود ﬤ قوم نوح ﬤ المؤتفكة
المؤتفكة هم قوم زماننا اختاروا ان يكذوبوا على الله بالهوى والظن مصدقين بالله او لا كالملحدون ايضا حسب المعنى الظاهر لهذه الآيات وان المؤتفكة هم القوم جمعوا كل انواع الطغيان والظلم واكثراضافة الى الكذب من الاقوام المهلكون من الله سابقا فلينتهوا من ذلك لعل عذاب عظيم سيشملهم عند قدوم النذير ولا يتبعون اوامر الله ورسوله القادم والتي هي في كتب الله. .
كما المعاني الرياضية التي استنبطها هي واحدة من كثير ة المعاني اخرى رياضية ما زالت تستدعي عمل من هو مضطلع في علم الرياضيات لكشفها فانا لست ضليع.
فباي الا ربك تتماري 55 هذا نذير من النذر الاولي 56 ازفت الازفه 57 ليس لها من دون الله كاشفه 58
الاء=جمع الى=مناهج او طرق
تتمارى=تتحاجج
نذير=تحذير
55-56: فبأي مجموع الطرق الرياضية التي تتحاجج بها هي نذير من النذر الاولى فقد يعني ان الرسول سينذر العالمين باستعمال المحاججة بطرق الرياضيات بالأول و نذر اخرى ستليها
57-58 : ازفت الازفة=اعلنت المحاججة المعلنة والله واحده يكشفها اي يظهرها وليس احد آخر للعالمين. .
بما معنى ان كل محاججة بالرياضيات من الرسول القادم ولا تكون الا ان تكون هي التدبر في كتاب الله بالطرق الرياضية وهي نذير للبشر وستعلن وتنشر هذه التدبرات المعلنة في كتاب الله للعالمين بالله نفسه الذي سيتولى كشفها لناس لتكون نذير اولي لهم تتبعه نذر اخرى. فانتبهوا يا قوم عند ظهور هذه النذر الاولى اي المحاججات الرياضية حول الكتاب ان تقول ان من نشرها ليس الله فهو الذي توكل بكشفها بنفسه دون غيره فسبحانه.
افمن هذا الحديث تعجبون 59 وتضحكون ولا تبكون 60 وانتم سمدون 61 فاسجدوا لله واعبدوا 62
الحديث = التفسير المحدث لسورة النجم من قبل الرسول القادم .
تتعجبون=تنكرون الحديث وتستغربون منه
تضحكون=تنشقون عنه(ضحك=انشقّ وتفلقّ)
ولا تبكون =لا تضيفوا عليه بالتدبر(تباك=تراكم=تزايد)
سمدون=غير منتبهين
اسجدوا=العمل الجاد والجدي بالعقل في تدبر كتاب الله
اعبدوا=العمل التطبيقي لما حصل من السجود لله (من عبد الطريق).
وبهذا المعنى نهاية السورة : اتنكرون وتستغربون هذا التدبر الحديث لسورة النجم الذي سيحمله الرسول وتنشقون عنه عوض ان تقوموا بتدبره او تضيفون له من عندكم وانتم لا تنتبهون لقيمته فاعملوا عقولكم فيه بجدية وجدوا فيه ثم طبقوا بتعبيده اي جعله طريقا في تدبر كتاب الله
اذن هذا الامر بالاشتراك في تدبر هذه السورة واخرى مع الرسول القادم كل من اختصاصه او جهده اي الحث على العمل الجماعي لتدبر كتاب الله بعد ان ارانا مفهوم علم الرياضبات والفيزياء وعلم الاحياء والتاريخ فهي صالحة لتدبر الكتاب فلا تتهاونوا
اخيرا نلاحظ ان اخر كلمة في السورة النجم 'واعبدوا' تحتل كرتبة في القرآن 68199 نستنبط منها التاريخ 1986/9 وهو تاريخ مذنب هالي اي النجم لعل بداية اختفاءه عن انظار التلسكوبات وفي نفس الوقت تحتل الرتبة اخر حرفها 1405 كهجري اي هي سنة 1985 بداية اقترابه كما هي في الاية 62 فسيعود المذنب ان شاء الله سنة 2062 فسبحان الله. وما يدل على اننا على صحة في استنتاجنا.
بهدى الله وضعت فرضية كون النجم هو مذنب هالي الذي يقترب دوريا من الارض آخر مرة سنة 1986 وقد فتحت لي هذه النظرية باب تأويل بعضا من معاني سورة النجم وهي تخاطب عصرنا عصر الانترنت .
فاقوم بوضع جداول احصاء لحروف سورة النجم ثم اقارن مما استنتجه من عد بعد تفصيلها ببعض التواريخ ومعلومات استوحاها من الانترنت وهذا الاستفتاح العددي سيفتح لي تدبر هذه السورة وانبهكم ان الآيات ستكتب بطريقة رسم النبي وليس العثماني او الحديث لغاية احصائية.
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نلاحظ ان هذه السورة لها 1405 حرف برسم النبي وهو اذا حسبناها سنة هجرية فستكون سنة 1985 ميلادي وهو بداية اقتراب مذنب هالي من كوكب الارض.
والنجم اذا هوي 1
هذه الآية تحتل كآية المرتبة 4785 من اول القرءان وكذلك هي الاولى في سورتها أي نتحصل على الاعداد 4785 و 1 فنستنتج من ارقامها سنة 1758 و 4 فسنة 1758 ميلادي هو مرور مذنب هالي واكتشافه من قبل العالم "ادمند هالي" على انه مذنب ذات دورة في الفضاء مدتها قرابة 76 عاما يقترب في نهايتها من الارض.
والمفاجأ نتحصل ايضا على تاريخ ميلاد هذا العالم فمن موقع آية الاولى من السورة أي من 4785 و 1 نتحصل على العام 5417 و8 اليهودي وهو ما يمثل شهر نوفمبر 1656 أي
5417/8=1656/11=سنة وشهر ميلاد ادمند هالي مكتشف مذنب هالي وما يأكد فعلا ان النجم المذكور في هذه السورة هو مذنب هالي .
والملاحظ ان المذنب هذا مكون من غازات و غبار ما يكون تكوينه كتكوين النجوم لذاك سماه الله نجما
وكذلك نجم كفعل هو ان هذا المذنب قد نَجِمَ من ظهوره احداث علمية وتاريخية مهمة للبشرية لذلك منن الممكن ان الله سماه نجم لذلك
اذا هوى : بهذا الافتراض يريد الله ان نتخذ طريقا افتراضيا في التبدر لنفهم كيف يهوى هذا النجم وما هي نتيجته .
والملاحظ ان الله يخاطب رسولا غير محمد لان محمد لم يكن شاهدا على النجم أي المذنب وما نجم عنه فالاحداث وقعت بعده بالف سنة لذلك هناك حتما رسولا قادم يوجه الله له الحديث في هذه السورة. كما ستشهدون.
المعنى تجدونه من قصة اكتشاف "ادمند هالي" للمذنب' هالي ' لذلك انصحكم بمطالعة قصة حياته ومذنب هالي وقدومه وكيف كان نعمة على الناس وسببا في نشر العلم وتقبله من العالمين...." ادمند " هذا تنبأ افتراضيا رياضيا بعد ملاحظات فلكية ان المذنبات التي تظهر بعضها لها دورات تجول في الفضاء في شكل بيضاوي اي اليبسية . وتنبأ بصحة سنة قدوم ما سمي بإسمه وكان في عهده اسحاق نيوتن ونظريته العلمية جديدة الفيزباء الميكانيكا لكنها غير مثبتة . فجاء عالمين وهما "لالند" و ' لبول' باستعمال حسابات عالم آخر هو ' كلاغوت ' على قاعدة نظريات نيوتن واستطاعا بالرياضيات وفيزياء الميكانيكية لنيوتن اعطاء واصلاح حسابات مسار مذنب هالي واقترابه من الارض بدقة كبيرة زمنيا وموقعا. ولهذا النجاح المبهر انتشر نظرية نيوتن بفضل الله وسادت العلوم على الجهل غير انهم لم يعترفوا بفضل الله ولم ينسبوا له هذه الثورة العلمية التي غيرت مجرى التاريخ والتقنية واستعملوه لنفي وجوده والالحاد به وقد كانت ارادة الله ان ينصر العلم على الجهل ولو ان من نصرهم سيلحدون ويكفرون به ... ستجدون الآيات تتحدث عن فيزياء نيوتن مطبقة على المذنب هلاي.
فيقول الله :
والنجم اذا هوي 1 ما ضل صاحبكم وما غوي 2 وما ينطق عن الهوي 3 ان هو الا وحي يوحي 4
ومعناه اذا تنقل مذنب هالي وهو صاحبكم ( حامل خير للبشرية لانه صاحب ولانه يصطحبنا في كل العصورفهو يقترب من الارض كل 76 سنة منذ الازل فيلاحظه الناس من كل العصور) تنقل في مدار غير ضال وغير غاوي أي مدار غير معتل ودقيق المسار ليس فيه اعوجاج او تكسرات وما ينطق عن الهوى أي استخراج العلوم من المسار (قواعد نيوتن)ليست كذبا بل وحي يوحى من المذنب وتحركه علما اركانه او قواعده العلمية متينة
= علمه شديد القوي ولا يكون الا الرياضيات فالمذنب يتحرك بقانون رياضي مبين الذي علّمه أي ادله وقاده في تحركه
فقال : علمه شديد القوي 5 ذو مره فاستوي 6 وهو بالافق الاعلي7 : المرة=إحكام ما نستنتج منه انه الجاذبية ... استوى المذنب أي اخذ مسارفي مدار مستوي بدون علة عندما احكمت عليه الجاذبية ( المرة) هذا الاستواء وهو في الافق الاعلى أي في اعلى مستوى افقي لمساره البيضوي وما يسمى المماس tangent = الافق الاعلى ."ثم دنا فتدلي 8 فكان قاب قوسين او ادني9 " أي انه بفعل الجاذبية كان مساره على شكل بيضاوي عندما يكون في ادنى أي بعد اقصى نقطة للمماس يتدلى أي يشبه الشيء المتدلي بسبب ذوبان ونفث غازاته ويستدير بشدة وبغير الاتجاه يتخذا مدار بيضاوي معاكس لذهابه على القوس العائد دون القوس الذاهب = قاب قوسين ( ) مصحوبا بذيل طويل من الغازات اذن هوسيظهر يتدلى في مداره وكله بمشيئة الله بقواعد رياضية.انظروا الى الصورة وهو يتدلى في مداره . ..
خلاصة من الآية 1 الى 9 :
يذكرنا الله بمذنب هالي ويعطينا وصفا محكما لمداره والاسباب وان طريقة دورانه المحكمة بالجاذبية هي مقدرة رياضيا. فالنجم اذاهوى هو المذنب وهو يغير في اتجاه سيره بسبب الجاذبية المقننة بالرياضيات التي اوحيت لنيوتن وزملائه علم الفيزياء وبينت لهم عمليا صحتها مما انصرهم الله على الجاهلين (الكنيسة) بقيمة الرياضيات. وبذلك نأخذ بعلمهم الذي بين كروية الارض والقمر ودورانهما حول نفسها وحول الشمس والكواكب الاخرى وبما ان الله نصرهم بالرياضيات ، فمن قال انها غير ذلك كالارض مسطحة وان الله ذكر ذلك فقد افترى على الله كذبا.
فاوحي الي عبده ما اوحي 10 ما كذب الفواد ما راي 11 افتمرونه علي ما يري12 ولقد راه نزله اخري 13 عند سدره المنتهي 14 عندها جنه الماوي 15
هنا يبين الله ان الرياضيات اوحت عبدها أي من اتبع النهج الرياضي لعلى بصفة مطلقة العلماء الذين استنبطوا واثبتوا قوانين الجاذبية قد اوحي اليهم استنباطا رياضيا استدلوا بالنجم تطبيقيا ليس كذبا فهم لم يشاهدوا مداره بصريا ولكن وضعوا فرضية وبالرياضيات تاكدوا بدقة انه مساره كذا. اما من يمتري أي يشكك هي الكنيسة وامثالها كانوا يقفون ضد العلم بالجهل فاصحابهاهم الذين كانوا يمترون ولقد راوا المستنبطين علما ووضعوه مكان منزلة فكرة قديمة خاطئة (ولقد راه نزله اخرى ) وصف الله هذا العلم برؤيا من الفؤاد أي الاستنباط العقلاني دون ادراك حسي مباشر وهي التي تمكنه الرياضيات اما " راه نزلة اخري " أي العلم الجديد اخذ منزلة الفكرلعله لارسطو الخيالي الذي لم يعد يطبق لفهم الطبيعة بسبب النجم.
سدرة المنتهى: سدرة=تدرس المنتهى :تدرس له نهاية يعرفها الله ولكن لا نهائي بالنسبة لنا وبذلك يكون معناها علم الرياضيات او علم الرياضيات مطبقا في الفيزياء وبذلك يكون معنى سدرة المنتهى هي علم فيزياء نيوتن بقواعدها الرياضية او فقط علم الرياضيات اي المنتهى=الرياضيات .
عندها جنة المأوى = اي ان الرياضيات لما تجد مأوى في العلوم تكون جنة اي كجنة غلال منتجة للخير.اي علوم منتجة
الخلاصة من 10 الى 15
وبهذا المعنى يقول الله مذنب هالي بالاستدلال من مساره اعطى للرياضيات اهمية قصوى فاتخذت العلوم على منوال الفيزياء طرقا لبنائها مما جعل العلوم جنة فكيف تشكون وتكذبون في صحة هذه العلوم وهي تعتمد على وحي من ربها الذي هو الرياضيات .اظن الله يخاطب الكنيسة التي كانت من المعارضين وكذلك اناس في زمننا ما زالوا يشكون في ان طرق تدبر الرياضي هي لا تكون طرق تدبر كتاب الله ويمنعونها .ويكذبون في صحة ما اوحي اليه هذا عبد علم الرياضيات وبذلك يكذبون . .
وقد الهت في زمننا الرياضيات وعبدت من طرف الكثير دون الله لذلك هي ربهم واكن ايضا سميت كذلك لانها ربة العلوم في عصرنا وعليها الاساس. كما هي ربة الرسول القادم اذ يعتمد عليها في تدبره ومن على هذا الاثر وهذا لا يعني انه مشرك او كافر فالله هو الذي اهدانا اياها وسيلة لتدبر والعمل
ما زاغ البصر وما طغي 17 لقد راي من ايت ربه الكبري 18
ياكد الله على ان ما اكتشف بالملاحظة والبصيرة ولم يلوي (طغى) فيها الواقع ولم تكن خيال و اوهام بل هي نموذج (آية) من نماذج الكبرى الرياضية أي قواعد الجاذبية الرياضية على المذنب اذن الرب هنا هي الرياضيات او المنتهى كما سنبين لاحقا في الآيتان المقبلتين
افريتم اللت والعزي 19 ومنوه الثالثه الاخري 20
ولا تنسوا ان هذه الايات مكتوبة برسم النبي وليست بالرسم العثماني ليصح الاحصاء ونستنتج منه ما يمكن ان يكون حقا
نلاحظ ان هذه الآيتان مرقمتان 19 و 20
العزي=من عزى اي اخبر او امده بخبر=communication+info
اللت= بقراءتها معاكسة ككلمة لاتينية نتحصل على تللا = tele او TEL
وبذلك اللت والعزي =telecommunication+info =الاتصلات والاعلام
وكذلك ما عزي به اي اخبر به في هذه السورة هو النجم فاذا جعلنا عزي=النجم=STAR
اللت والعزي= TELSTAR=اول قمر صناعي للبث التلفزي عبر الفضاء 10 جويلية 1962
وما ياكد ذلك اذا قمنا بتحليل رقميا كلمة اللت بتحويلها الى عدد من جدول احصاء ترددات الحروف في القرءان ثم ضربها
اللت= اxلxلxت=
52655*38102*38102*10520=
804175619505162400 =A
من 51624 اذا جمعنا منها 4+5=9 نتحصل على 1962 سنة TELSTAR1
ومن A
1756195 --- 75 و 16951 1+5+9+6+1=22 تعطينا 5722 ومع ما تبقى 4و8
نتحصل على سنة 5722 /4/8 وهو تاريخ العبري لاطلاق القمر TELSTAR1 اول قمر للاتصلات حيث بث اول برنامج تلفزي من الفضاء بالتقويم اليهودي
اذ 1962/7/10ميلادي=5722/4/8 يهودي
فسبحان الله
المنوه تنطق المناة=ما+نات=ما+NET = ما+شبكة=ما الشبكة= الانترنت وفعلا
ما=AM=AMERICA=امريكا فشبكة الانترنت اصلها وقاعدتها من امريكا وبذلك
المناة=AMERICAN NET
وما يثبت ذلك نفس العملية التي قمنا بها مع كلمة عزي
فمناة كتبت منوه بخط النبي
منوه=مxنxوxه=
26735*27268*25676*17194
=
321838327877977120=B
من 97712 ---< 1972 و7 فـ 1972 سنة اعلان بداية الانترنت في امريكا
من 321838327877 ... 2+3=5 و 8+2+3+8+3+8+1= 33 وتبقى 7و7 7
نتحصل على 5733/7 هو سنة وشهر العبري لميلاد الانترنت اي 10/1972=7/5733 عبري
يفضل في الكل 7 7 7 0
و 7+7+7+0=21 لعل معناها القرن 21 حيث الانتشار الحقيقي الانترنت عالميا بفضل الهواتف الذكية وانخفاض السعر فاصبح متداولا.
وكذلك كلمة "الثالثه" في الآية تحتل رتبة 67918 ككلمة في كتاب الله
فمنها 7+6=13 فيكون لنا 918 و13 ولاعادة ترتيب ارقامها نجد 1983/1 وهو يمثل التاريخ 1983/1/1 اعلان بداية انطلاق استعمال الانترنت رسميا
وهذه لا يمكن ان تكون مصادفة واثبتنا فعليا بذلك ان المنوه اي المناة هي شبكة الانترت وهي الثالثة من بين الهاتف والتلفزة كوسيلة اتصال.
اللت والعزي والمناة اي الاتصالات والتلفزة وشبكة الانترنت اوجدت في القرنين 19 و 20 وهو عددي آيتهن وما معنى فعلا هذا هو معناهم الحقيقي وهم امثلة لتطبيق رياضيات وجدواها... فالله يخلق حتى الكلمات لا تفهم الا في عصرها كما خلق كلمة سدرة المنتهى=تدرّس العلم بالرياضيات والمنتهى=الرياضيات
وتتابعا مع الآيات فالله يعلمنا ان لا نأخذ من كلمات الله ما يظهر عليها فنعطيها معاني (اسماء) من دون ان نجتهد ونتأكد بالدليل وترابط الآيات في السورة تفسها من المعنى الحقيقي فالظن يدفعنا الى لم ننتبه في ألآبات 17و18 ان كلمته ربه يعنى بها الله نفسه ولكن هي تقصد برب العلوم وهي الرياضيات وهي رب لمن امتثل لها في علمه أي انها تقوده.
وكذلك ما بعدها بالنسبة للات والعزي ومناة ما حدث من تسميتها آلهة للعرب في الجاهلية.
الكم الذكر وله الانثي 21 تلك اذا قسمه ضيزي 22
الذكر هو من يعطي والانثى هو الذي يأخذ وليس صفة الجنس أي ان الله يخاطب من يتمسكون باشكال الاتصال والاعلام بانهم الذكر يقابلهم العبد الذي اللاقط لما ينشرون فهو الانثى لذلك . أي ان ليس هناك عدالة في الاتصالات والاعلام فبينما يحتكر الاقوياء الراي بفرض افكارهم ومعتقداتهم لا يجد من يملك الحقيقة على نشرها ومنهم الرسول القادم لا يتركون له القول والرد والاقصاح في وسائلهم كالتلفزة والانترنت أي هناك احتكار من جهة الارسال .
ان هي الا اسما سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطن ان يتبعون الا الظن وما تهوي الانفس ولقد جاهم من ربهم الهدي 23
هنا الله يفهمنا ان المعاني(اسماء) التي اعطيت للات والعزي والمناة وهي بانها آلهة لقريش ليس فيها اي صحة ولم تكن معناها... وما هي الا معاني كاذبة ومخترعة اخذت بالظن والهوى تناوب عليها الاجيال لانها ليست قصد الله فيها وهذا هو هدى الذي جائهم في نفس السورة وبعد آيتي اللت والعزى ومناة، ينبههم لخطأهم المستقبلي. فما عليهم الا ان ربطوا الاية 23 مع الأيتين 19 و20 ليتجنبوا الهوى والظن.
ام للانسن ما تمني 24 فلله الاخره والاولي 25 وكم من ملك في السموت لا تغني شفعتهم شيا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشا ويرضي 26 ان الذين لا يومنون بالاخره ليسمون المليكه تسميه الانثي 27 وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيا 28
من 24 الى 28 يقول الله في هذا المعنى ليس للانسان ان يتحصل على كل شيء ومنها الشفاعة فالتصديق ان الملائكة تشفع له فتتقبل منه اعماله (تسمية الملائكة بالانثى اي تتقبل عكس الذكر الذي يعطي ) هو كله ظن لان الله وحده يشفع لمن ياذن ويشأ ويرضى لان هو من يتفيل الاعمال ولان الآخرة كالاولى هي ملكه وحده ليس لاي ملك ان سيشاركه فيها لا بالقبول الاعمال في الاولى ولا الشفاعة في الآخرة.
اي من الذين اعتبرهم الله لا يؤمنون بالآخرة رغم انهم مؤمنون بوجود الله والآخرة ظاهريا هم ليس مؤمنون بالآخرة بها كما اراد الله اذ هم من الذين يصدقون ان الملائكة تتقبل الاعمال فتكون لها الشفاعة وهذا هو تفسير انهم يسمونها بالانثى اي الانثى هو من يتقبل وليس الجنس والعكس الذكر هو الذي يعطي وليس كجنس . ومن يصدقون بهذا ومثله ما لهم من علم بل الظن الذي لن يغير الحق أي واقع ما سيحدث في الاخرة الذي ينفي تصوراتهم فبما ان الله وحده يقبل الاعمال فهو وحده يشفع لانه يعلم كل شيء عن اعمالنا فيحكم بعلمه عدلا وغفرانا... وقول الله افصح .
في ذكر الله للات و العزى والمناة فتنة ودرس للمتدبرين فيذكرهم بان لا يتخذوا من كتاب الله مطية للجهل بالاعتماد على الهوى والظن بما بنوا تفسير سورة النجم فهي اسماء سميت اي معاني لفقت بالظن والهوى ما انزل بها الله من سلطان.
وهو يرشدنا الى ان القرءان يجل التعامل معه ايضا كتعامل مع العلوم الاخرى أي تدبره بالرياضيات والتي من انتاجاتها العملية الاقمار الصناعية والتصالات والبث التلفزي ولذلك من الواجب استعمالها في تدبر الكتاب والمقارنة بالعلوم والمعرف المعاصرة وعدم الاعنماد على الظن والهوى..
فاعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد الا الحيوه الدنيا 29 ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدي 30
يخاطب الله هنا رسولا منه بان يعرض عن من لا يقبل بذكره الذي هو الاحداث التاريخية والمعلومات العلمية التي استنبطت من كتاب الله بالحساب وبنسبة لهذه سورة هو ذكر المذنب هالي وما نتج من ظهوره والتي ذكرته اعلاه .
ولم يرد الا "الحيوه الدنيا" الحيوه هي ما يتصورونه عن الدنيا ويتمسكون يه وهو فهمهم الذي بلغوه عن العلم . وهو اعلم بمن اهتدى ومن ضل عن سبيله اي سبيل الله وهو بيّنها اي منهج الرياضيات لانها تطرق اليها الله في هذه السورة بصفة كثيرة ووحيدة كطريق.
ولله ما في السموت وما في الارض ليجزي الذين اسوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسني 31 الذين يجتنبون كبير الاثم والفوحش الا اللمم ان ربك وسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي 32
بهذا المعنى يقول تعالى انه يجزي جميع من احسن بالاعمال حسنة كالعمل الخيري ولم يعتدي على الآخرين من الناس والطبيعة جسديا (الاثم) ولم ياتي بالفواحش و هي الاعمال التي ضد الفترة التي وضعها الله وقد يكون تسبب ألام دون ان تكون اثم او فاحشة كبرى، من احسنوا اذن مهما كان هذا الشخص انثى او ذكر ومن أي معتقد حتى ولو كان ملحدا . والحجة ان الله لم يذكر معتقد من احسنوا ولكنه ذكّرنا بكيفية خلق الانسان ومن ماذا حتى يذكرنا اننا جميعا سواسية فلا يزكي احدا نفسه بان يقول عن نفسه مثلا يهودي او نصراني او مسلم الخ...اي انه المفضل بسبب ذلك، فالله هو الذي جعلنا في البيئة التي جعلتنا في معتقد ما فليس المعتقد الذي يجعلك خير من الآخر بل الاعمال الحسنة والابتعاد عن الاثم والفاحشة والله يغفر لنا جميعا وبذلك الجنة مفتوحة للجميع الانسانية ولمن عمل بما ذكر في الآيات31 -32. وبذلك اصحاح لمعتقد المسلمين من المذاهب والديانات وخاصة السماوية و الذي يقول انهم مفضلون وميسرون الى الجنة دون الاخرين رغم اعمالهم السيئة.
افريت الذي تولي 33 واعطي قليلا واكدي 34 اعنده علم الغيب فهو يري 35 ام لم ينبا بما في صحف موسي 36 وابرهيم الذي وفي 37 الا تزر وازره وزر اخري 38
يخاطب الله الرسول القادم بهذا المعنى افرايت الذي تولى أي الشخص الذي تولى تدبر وشرح هذه السورة انه اعطى قليلا من الشرح أي مازال الكثير جدا في هذه السورة لشرحه وانه تأكد في شرحها رغم قلة معارفه وانه لا يملك من الغيب أي علم فقط غير انه يلاحظ (يرى) وليست له أي نبأ بما في صحف موسى وابراهيم .
وان ما اوصاه الى تدبر السورة هوفكر فكرة عن فكرة اخرى اي استخلص فروع لفكرة مقترحة (الوزر=فكرة ذات حيلة فهي من زور=حيلة) مثلا كما فعلت برضخ احداثبات المذنب هالاي(النجم) ومقارنتها بالآيات ولدت عنها افكار متتالية بعضها والاخريات متفرقة ف 'ألا" هنا لا تفيد النفي بل التسائل مع التاكيد على ما يفعل "اليس انك تزر ...
وان ليس للانسن الا ما سعي 39 وان سعيه سوف يري 40 ثم يجزيه الجزا الاوفي 41 وان الي ربك المنتهي 42
يتحصل الانسان حسب سعيه أي من الفرضية على نتائج يلاحظ من هذه الاخيرة معارف توفي فرضيته وهذه العملية الفرضية مقرونة الى ربك= المنتهى =علم رياضيات=أي استعمال الرياضيات في هذه العملية الافتراضية. كما هو تبيين من لدنه ان العملية الفكرية للعقل البشري ما هي في الاخير عمليات رياضية متتالية بالمقارنة .
فانتبهوا هنا ان ربك تقصد علم الرياضيات او الحساب وليس الله
وانه هو اضحك وابكي 43 وانه هو امات واحيا 44 وانه خلق الزوجين الذكر والانثي 45 من نطفه اذا تمني 46 وان عليه النشاه الاخري 47
هو=ربك=الرياضيات هي التي تضحك وتبكي الخ...
اضحك= / القسمة لان ضحك=انشق
ابكى= x الضرب لأن ابكي=تباك=تراكم (معنى مفقود في المعاجم يذكرنا به الله)
امات=- سلبي والطرح
احيا=+ ايجابي والجمع
الزوجين=فردي وزوجي
الذكر=الزوجي
الانثى=الفردي
نطفه=عيب=بتر او حذف
تمنى= تتحصل
معنى الاية 46 وهي تأكد على ان الانثى هي الفردي فمعناها ان نتحصل على الانثى اي الفردي بعيب في الذكر أي '
ذكر- 1= زوجي- 1 = انثى'=فردي
انثى-1=ذكر=زوجي
أي" نطفه=1- " أي عملية طرح 1من كذا
وان عليه النشأة الاخرى = عملية حسابية بالجمع(انشاء=تكبير القيمة) ومغايرة لللآية التي سبقتها أي بالجمع مع1
انثى+ 1=ذكر
ذكر+1=انثى
اذن التنشاة=1+
وبذلك هو التدرج من انثى الى ذكر الى انثى الى ذكر الى الخ... بزيادة او نقصان 1
وانه هو اغني واقني 48 وانه هو رب الشعري 49
اغنى=اكثر كلفة اقنى=ارفع
اغنى واقنى أي الاعداد مرتبة بارتفع حسب ما تحمله من كلفة فمثلا 3>2>1
وبذلك رب الشعرى هو انه الرياضيات هي ربة أي بما معنى اصل التنظيم والترتيب حسب القيمة للعدد
بما ان الشعر هي الكلمات منظمة ببحور فالشعرى هي الاعداد منظمة بقوانين القيمة اي<>=
وانه اهلك عادا الاولي 50 وثمودا فما ابقي 51 وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغي 52 والموتفكه اهوي 53 فغشيها ما غشي 54
اهلكت=تدمير=عملية الكسرالرياضية
العاد الاولى المهلكة=الاعداد الطبيعية لان شرطها الكسر فيها يعطي عدد من النمط الاول أي طبيعي
وثمودا فما ابقى = الاعداد العشرية لان نتيجة الكسر وشرطها ان يكون ما بعد الفاصل عدد له نهاية
قوم نوح =الاعداد النسبية لان قوم نوح هو اول من اهلك وهم اظلم واطغي (اعداد ذات لا نهائي بعد الفاصل اثر كسرها)
المؤتفكة اهوى = الاعداد الحقيقية
الصفر اذا كسر عليه نتصل على اللانهائي(الاهوى)
فغشيها ما غشى أي اذا كسر الصفر على أي عدد نتحصل على صفر أي يغشى الاعداد مهما كانت بنفسه أي 0
وبذلك =
عاد ﬤ ثمود ﬤ قوم نوح ﬤ المؤتفكة
المؤتفكة هم قوم زماننا اختاروا ان يكذوبوا على الله بالهوى والظن مصدقين بالله او لا كالملحدون ايضا حسب المعنى الظاهر لهذه الآيات وان المؤتفكة هم القوم جمعوا كل انواع الطغيان والظلم واكثراضافة الى الكذب من الاقوام المهلكون من الله سابقا فلينتهوا من ذلك لعل عذاب عظيم سيشملهم عند قدوم النذير ولا يتبعون اوامر الله ورسوله القادم والتي هي في كتب الله. .
كما المعاني الرياضية التي استنبطها هي واحدة من كثير ة المعاني اخرى رياضية ما زالت تستدعي عمل من هو مضطلع في علم الرياضيات لكشفها فانا لست ضليع.
فباي الا ربك تتماري 55 هذا نذير من النذر الاولي 56 ازفت الازفه 57 ليس لها من دون الله كاشفه 58
الاء=جمع الى=مناهج او طرق
تتمارى=تتحاجج
نذير=تحذير
55-56: فبأي مجموع الطرق الرياضية التي تتحاجج بها هي نذير من النذر الاولى فقد يعني ان الرسول سينذر العالمين باستعمال المحاججة بطرق الرياضيات بالأول و نذر اخرى ستليها
57-58 : ازفت الازفة=اعلنت المحاججة المعلنة والله واحده يكشفها اي يظهرها وليس احد آخر للعالمين. .
بما معنى ان كل محاججة بالرياضيات من الرسول القادم ولا تكون الا ان تكون هي التدبر في كتاب الله بالطرق الرياضية وهي نذير للبشر وستعلن وتنشر هذه التدبرات المعلنة في كتاب الله للعالمين بالله نفسه الذي سيتولى كشفها لناس لتكون نذير اولي لهم تتبعه نذر اخرى. فانتبهوا يا قوم عند ظهور هذه النذر الاولى اي المحاججات الرياضية حول الكتاب ان تقول ان من نشرها ليس الله فهو الذي توكل بكشفها بنفسه دون غيره فسبحانه.
افمن هذا الحديث تعجبون 59 وتضحكون ولا تبكون 60 وانتم سمدون 61 فاسجدوا لله واعبدوا 62
الحديث = التفسير المحدث لسورة النجم من قبل الرسول القادم .
تتعجبون=تنكرون الحديث وتستغربون منه
تضحكون=تنشقون عنه(ضحك=انشقّ وتفلقّ)
ولا تبكون =لا تضيفوا عليه بالتدبر(تباك=تراكم=تزايد)
سمدون=غير منتبهين
اسجدوا=العمل الجاد والجدي بالعقل في تدبر كتاب الله
اعبدوا=العمل التطبيقي لما حصل من السجود لله (من عبد الطريق).
وبهذا المعنى نهاية السورة : اتنكرون وتستغربون هذا التدبر الحديث لسورة النجم الذي سيحمله الرسول وتنشقون عنه عوض ان تقوموا بتدبره او تضيفون له من عندكم وانتم لا تنتبهون لقيمته فاعملوا عقولكم فيه بجدية وجدوا فيه ثم طبقوا بتعبيده اي جعله طريقا في تدبر كتاب الله
اذن هذا الامر بالاشتراك في تدبر هذه السورة واخرى مع الرسول القادم كل من اختصاصه او جهده اي الحث على العمل الجماعي لتدبر كتاب الله بعد ان ارانا مفهوم علم الرياضبات والفيزياء وعلم الاحياء والتاريخ فهي صالحة لتدبر الكتاب فلا تتهاونوا
اخيرا نلاحظ ان اخر كلمة في السورة النجم 'واعبدوا' تحتل كرتبة في القرآن 68199 نستنبط منها التاريخ 1986/9 وهو تاريخ مذنب هالي اي النجم لعل بداية اختفاءه عن انظار التلسكوبات وفي نفس الوقت تحتل الرتبة اخر حرفها 1405 كهجري اي هي سنة 1985 بداية اقترابه كما هي في الاية 62 فسيعود المذنب ان شاء الله سنة 2062 فسبحان الله. وما يدل على اننا على صحة في استنتاجنا.
والله اعلم
يا ربي يا الله فإن كان لا يرضيك هذا فأمحيه واغفر لي وان كان طيبا فأصّله واحميه بأصله واصلحه وانشره.
30-08-2020
ح.ن
يا ربي يا الله فإن كان لا يرضيك هذا فأمحيه واغفر لي وان كان طيبا فأصّله واحميه بأصله واصلحه وانشره.
30-08-2020
ح.ن