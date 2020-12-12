الثورة العلمية مذكورة قي القرآن

والنجم اذا هوي 1 ما ضل صاحبكم وما غوي 2 وما ينطق عن الهوي 3 ان هو الا وحي يوحي 4

علمه شديد القوي 5 ذو مره فاستوي 6 وهو بالافق الاعلي7

م دنا فتدلي 8 فكان قاب قوسين او ادني9

(

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فاوحي الي عبده ما اوحي 10 ما كذب الفواد ما راي 11 افتمرونه علي ما يري12 ولقد راه نزله اخري 13 عند سدره المنتهي 14 عندها جنه الماوي 15

ما زاغ البصر وما طغي 17 لقد راي من ايت ربه الكبري 18

افريتم اللت والعزي 19 ومنوه الثالثه الاخري 20

اللت والعزي= TELSTAR

1756195

051624

51624

1962

1756195

75

22

57

22

NET

امريكا

المناة=AMERICAN NET

97712

97712

1972

33

10/1972=7/5733

67918

1983/1

1983/1/1

19

20

الكم الذكر وله الانثي 21 تلك اذا قسمه ضيزي 22

ام للانسن ما تمني 24 فلله الاخره والاولي 25 وكم من ملك في السموت لا تغني شفعتهم شيا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشا ويرضي 26 ان الذين لا يومنون بالاخره ليسمون المليكه تسميه الانثي 27 وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيا 28

فاعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد الا الحيوه الدنيا 29 ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدي 30

ولله ما في السموت وما في الارض ليجزي الذين اسوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسني 31 الذين يجتنبون كبير الاثم والفوحش الا اللمم ان ربك وسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض واذ انتم اجنه في بطون امهتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقي 32

افريت الذي تولي 33 واعطي قليلا واكدي 34 اعنده علم الغيب فهو يري 35 ام لم ينبا بما في صحف موسي 36 وابرهيم الذي وفي 37 الا تزر وازره وزر اخري 38

وان ليس للانسن الا ما سعي 39 وان سعيه سوف يري 40 ثم يجزيه الجزا الاوفي 41 وان الي ربك المنتهي 42

وانه هو اضحك وابكي 43 وانه هو امات واحيا 44 وانه خلق الزوجين الذكر والانثي 45 من نطفه اذا تمني 46 وان عليه النشاه الاخري 47

هو=ربك=الرياضيات هي التي تضحك وتبكي الخ...

وانه هو اغني واقني 48 وانه هو رب الشعري 49

وانه اهلك عادا الاولي 50 وثمودا فما ابقي 51 وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغي 52 والموتفكه اهوي 53 فغشيها ما غشي 54

فباي الا ربك تتماري 55 هذا نذير من النذر الاولي 56 ازفت الازفه 57 ليس لها من دون الله كاشفه 58

افمن هذا الحديث تعجبون 59 وتضحكون ولا تبكون 60 وانتم سمدون 61 فاسجدوا لله واعبدوا 62

بهدى الله وضعت فرضية كون النجم هوالذي يقترب دوريا من الارض آخر مرة سنة 1986 وقد فتحت لي هذه النظرية باب تأويل بعضا من معاني سورة النجم وهي تخاطب عصرنا عصر الانترنت .فاقوم بوضع جداول احصاء لحروف سورة النجم ثم اقارن مما استنتجه من عد بعد تفصيلها ببعض التواريخ ومعلومات استوحاها من الانترنت وهذا الاستفتاح العددي سيفتح لي تدبر هذه السورة وانبهكم ان الآيات ستكتب بطريقة رسم النبي وليس العثماني او الحديث لغاية احصائية.---------------------------------------------نلاحظ ان هذه السورة لهاحرف برسم النبي وهو اذا حسبناها سنة هجرية فستكون سنةميلادي وهو بداية اقتراب مذنب هالي من كوكب الارض.هذه الآية تحتل كآية المرتبة 4785 من اول القرءان وكذلك هي الاولى في سورتها أي نتحصل على الاعداد 4785 و 1 فنستنتج من ارقامها سنة 1758 و 4 فسنة 1758 ميلادي هو مرور مذنب هالي واكتشافه من قبل العالم "" على انه مذنب ذات دورة في الفضاء مدتها قرابة 76 عاما يقترب في نهايتها من الارض.والمفاجأ نتحصل ايضا على تاريخ ميلاد هذا العالم فمن موقع آية الاولى من السورة أي من 4785 و 1 نتحصل على العام 5417 و8 اليهودي وهو ما يمثل شهر نوفمبر 1656 أي5417/8=1656/11=سنة وشهر ميلاد ادمند هالي مكتشف مذنب هالي وما يأكد فعلا ان النجم المذكور في هذه السورة هو مذنب هالي .والملاحظ ان المذنب هذا مكون من غازات و غبار ما يكون تكوينه كتكوين النجوم لذاك سماه الله نجماوكذلك نجم كفعل هو ان هذا المذنب قد نَجِمَ من ظهوره احداث علمية وتاريخية مهمة للبشرية لذلك منن الممكن ان الله سماه نجم لذلكاذا هوى : بهذا الافتراض يريد الله ان نتخذ طريقا افتراضيا في التبدر لنفهم كيف يهوى هذا النجم وما هي نتيجته .والملاحظ ان الله يخاطب رسولا غير محمد لان محمد لم يكن شاهدا على النجم أي المذنب وما نجم عنه فالاحداث وقعت بعده بالف سنة لذلك هناك حتما رسولا قادم يوجه الله له الحديث في هذه السورة. كما ستشهدون.المعنى تجدونه من قصة اكتشاف "ادمند هالي" للمذنب' هالي ' لذلك انصحكم بمطالعة قصة حياته ومذنب هالي وقدومه وكيف كان نعمة على الناس وسببا في نشر العلم وتقبله من العالمين...." ادمند " هذا تنبأ افتراضيا رياضيا بعد ملاحظات فلكية ان المذنبات التي تظهر بعضها لها دورات تجول في الفضاء في شكل بيضاوي اي اليبسية . وتنبأ بصحة سنة قدوم ما سمي بإسمه وكان في عهده اسحاق نيوتن ونظريته العلمية جديدة الفيزباء الميكانيكا لكنها غير مثبتة . فجاء عالمين وهما "لالند" و ' لبول' باستعمال حسابات عالم آخر هو ' كلاغوت ' على قاعدة نظريات نيوتن واستطاعا بالرياضيات وفيزياء الميكانيكية لنيوتن اعطاء واصلاح حسابات مسار مذنب هالي واقترابه من الارض بدقة كبيرة زمنيا وموقعا. ولهذا النجاح المبهر انتشر نظرية نيوتن بفضل الله وسادت العلوم على الجهل غير انهم لم يعترفوا بفضل الله ولم ينسبوا له هذه الثورة العلمية التي غيرت مجرى التاريخ والتقنية واستعملوه لنفي وجوده والالحاد به وقد كانت ارادة الله ان ينصر العلم على الجهل ولو ان من نصرهم سيلحدون ويكفرون به ... ستجدون الآيات تتحدث عن فيزياء نيوتن مطبقة على المذنب هلاي.فيقول الله :ومعناه اذا تنقل مذنب هالي وهو صاحبكم ( حامل خير للبشرية لانه صاحب ولانه يصطحبنا في كل العصورفهو يقترب من الارض كل 76 سنة منذ الازل فيلاحظه الناس من كل العصور) تنقل في مدار غير ضال وغير غاوي أي مدار غير معتل ودقيق المسار ليس فيه اعوجاج او تكسرات وما ينطق عن الهوى أي استخراج العلوم من المسار (قواعد نيوتن)ليست كذبا بل وحي يوحى من المذنب وتحركه علما اركانه او قواعده العلمية متينة= علمه شديد القويفقال :ما نستنتج منه انه الجاذبية ... استوى المذنب أي اخذ مسارفي مدار مستوي بدون علة عندما احكمت عليه الجاذبية () هذا الاستواء وهوأي في اعلى مستوى افقي لمساره البيضوي وما يسمى المماس tangent = الافق الاعلى" أي انه بفعل الجاذبية كان مساره على شكل بيضاوي عندما يكون في ادنى أي بعد اقصى نقطة للمماس يتدلى أي يشبه الشيء المتدلي بسبب ذوبان ونفث غازاته ويستدير بشدة وبغير الاتجاه يتخذا مدار بيضاوي معاكس لذهابه على القوس العائد دون القوس الذاهب = قاب قوسينمصحوبا بذيل طويل من الغازات اذن هوسيظهر يتدلى في مداره وكله بمشيئة الله بقواعد رياضية.انظروا الى الصورة وهو يتدلى في مداره . ..خلاصة من الآية 1 الى 9 :يذكرنا الله بمذنب هالي ويعطينا وصفا محكما لمداره والاسباب وان طريقة دورانه المحكمة بالجاذبية هي مقدرة رياضيا. فالنجم اذاهوى هو المذنب وهو يغير في اتجاه سيره بسبب الجاذبية المقننة بالرياضيات التي اوحيت لنيوتن وزملائه علم الفيزياء وبينت لهم عمليا صحتها مما انصرهم الله على الجاهلين (الكنيسة) بقيمة الرياضيات. وبذلك نأخذ بعلمهم الذي بين كروية الارض والقمر ودورانهما حول نفسها وحول الشمس والكواكب الاخرى وبما ان الله نصرهم بالرياضيات ، فمن قال انها غير ذلك كالارض مسطحة وان الله ذكر ذلك فقد افترى على الله كذبا.هنا يبين الله ان الرياضيات اوحت عبدها أي من اتبع النهج الرياضي لعلى بصفة مطلقة العلماء الذين استنبطوا واثبتوا قوانين الجاذبية قد اوحي اليهم استنباطا رياضيا استدلوا بالنجم تطبيقيا ليس كذبا فهم لم يشاهدوا مداره بصريا ولكن وضعوا فرضية وبالرياضيات تاكدوا بدقة انه مساره كذا. اما من يمتري أي يشكك هي الكنيسة وامثالها كانوا يقفون ضد العلم بالجهل فاصحابهاهم الذين كانوا يمترون ولقد راوا المستنبطين علما ووضعوه مكان منزلة فكرة قديمة خاطئة () وصف الله هذا العلم برؤيا من الفؤاد أي الاستنباط العقلاني دون ادراك حسي مباشر وهي التي تمكنه الرياضيات اما " راه نزلة اخري " أي العلم الجديد اخذ منزلة الفكرلعله لارسطو الخيالي الذي لم يعد يطبق لفهم الطبيعة بسبب النجم.سدرة=تدرس المنتهى :تدرس له نهاية يعرفها الله ولكن لا نهائي بالنسبة لنا وبذلك يكون معناها علم الرياضيات او علم الرياضيات مطبقا في الفيزياء وبذلك يكون معنى سدرة المنتهى هي علم فيزياء نيوتن بقواعدها الرياضية او فقط علم الرياضيات اي المنتهى=الرياضيات .= اي ان الرياضيات لما تجد مأوى في العلوم تكون جنة اي كجنة غلال منتجة للخير.اي علوم منتجةالخلاصة من 10 الى 15وبهذا المعنى يقول الله مذنب هالي بالاستدلال من مساره اعطى للرياضيات اهمية قصوى فاتخذت العلوم على منوال الفيزياء طرقا لبنائها مما جعل العلوم جنة فكيف تشكون وتكذبون في صحة هذه العلوم وهي تعتمد على وحي من ربها الذي هو الرياضيات .اظن الله يخاطب الكنيسة التي كانت من المعارضين وكذلك اناس في زمننا ما زالوا يشكون في ان طرق تدبر الرياضي هي لا تكون طرق تدبر كتاب الله ويمنعونها .ويكذبون في صحة ما اوحي اليه هذا عبد علم الرياضيات وبذلك يكذبون . .وقد الهت في زمننا الرياضيات وعبدت من طرف الكثير دون الله لذلك هي ربهم واكن ايضا سميت كذلك لانها ربة العلوم في عصرنا وعليها الاساس. كما هي ربة الرسول القادم اذ يعتمد عليها في تدبره ومن على هذا الاثر وهذا لا يعني انه مشرك او كافر فالله هو الذي اهدانا اياها وسيلة لتدبر والعملياكد الله على ان ما اكتشف بالملاحظة والبصيرة ولم يلوي (طغى) فيها الواقع ولم تكن خيال و اوهام بل هي نموذج (آية) من نماذج الكبرى الرياضية أي قواعد الجاذبية الرياضية على المذنب اذن الرب هنا هي الرياضيات او المنتهى كما سنبين لاحقا في الآيتان المقبلتيننلاحظ ان هذه الآيتان مرقمتان=من عزى اي اخبر او امده بخبر=communication+info= بقراءتها معاكسة ككلمة لاتينية نتحصل على تللا =او=telecommunication+info =الاتصلات والاعلاموكذلك ما عزي به اي اخبر به في هذه السورة هو النجم فاذا جعلنا عزي=النجم=STAR=اول قمر صناعي للبث التلفزي عبر الفضاء 10 جويلية 1962وما ياكد ذلك اذا قمنا بتحليل رقميا كلمة اللت بتحويلها الى عدد من جدول احصاء ترددات الحروف في القرءان ثم ضربهااللت= اxلxلxت=52655*38102*38102*10520=00 =Aمناذا جمعنا منها 4+5=9 نتحصل علىسنةومن A---و 16951 1+5+9+6+1=تعطيناومع ما تبقىنتحصل على سنة 5722 /4/8 وهو تاريخ العبري لاطلاق القمر TELSTAR1 اول قمر للاتصلات حيث بث اول برنامج تلفزي من الفضاء بالتقويم اليهوديفسبحان اللهالمنوهما=AM=AMERICA=فشبكة الانترنت اصلها وقاعدتها من امريكا وبذلك197257عبري21