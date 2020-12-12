من درر السلف....الحلقة رقم 187

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد إبن أحمد الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
واﻹمساك فى الفتنة : سُنة ماضية ..
وأجب : لزومها ..
فإن ابتليت : فقدم نفسك دون دينك ..
وﻻ تعن على فتنة : بيد وﻻ لسان ؛ ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك ..
والله المعين . ..
🥀 أنظره / طبقات الحنابلة ‏ج 01 ورقة / 28 ... 🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا وقعت الفتنة : فالْزم جوف بيتك ..
وفِرَّ : من جوار الفتنة ..
وإيّاك : والعصبية ..
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا : فهو فتنة ..
فاتَّقِ الله وحده ﻻشريك له وﻻ تخرج : فيها ..
وﻻ : تقاتل ..
وﻻ تهوى ..
وﻻ : تشايع ..
وﻻ : تمايل ..
وﻻ تحب شيئاً : من أمورهم . ..
🥀 أنظره / شرح السنة ‏ج 01 ورقة / 147 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ اﻹسلام إبن تيمية الدمشقيّ الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنِ إسْتَقْرَأَ أَحْوَالَ الْفِتَنِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ : مَا دَخَلَ فِيهَا أَحَدٌ فَحَمِدَ عَاقِبَةَ دُخُولِهِ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ : مِنْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ..
وَالْإِمْسَاكُ عَنْهَا مِنَ : الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
🥀 أنظره / منهاج السنة ‏ج 04 ورقة / 409 - 410 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..
فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا ..
فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..
وَوَاعِظًا : لَهُمْ أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا ..
كَمَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ /
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّت عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ..
🥀 أنظره / منهاج السُنّة البنيوية ج 04 ورقة / 409 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنَّ الْفِتْنَةَ : أَصْلُهَا الِإبْتِلَاءُ ..
وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ..
فَمَنْ أَعَانَ الْمُحِقَّ : أَصَابَ ..
وَمَنْ أَعَانَ الْمُخْطِئَ : أَخْطَأَ ..
وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ : فَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ فِيهَا . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 31 ... 🌾🌾🌾
 
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