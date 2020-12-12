من درر السلف....الحلقة رقم 187

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان ...ومنها ...وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد إبن أحمد الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /واﻹمساك فى الفتنة : سُنة ماضية ..وأجب : لزومها ..فإن ابتليت : فقدم نفسك دون دينك ..وﻻ تعن على فتنة : بيد وﻻ لسان ؛ ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك ..والله المعين . ..أنظره / طبقات الحنابلة ‏ج 01 ورقة / 28 ...ومنها ...وقال الإمام الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا وقعت الفتنة : فالْزم جوف بيتك ..وفِرَّ : من جوار الفتنة ..وإيّاك : والعصبية ..وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا : فهو فتنة ..فاتَّقِ الله وحده ﻻشريك له وﻻ تخرج : فيها ..وﻻ : تقاتل ..وﻻ تهوى ..وﻻ : تشايع ..وﻻ : تمايل ..وﻻ تحب شيئاً : من أمورهم . ..أنظره / شرح السنة ‏ج 01 ورقة / 147 ...ومنها ...و قال شيخ اﻹسلام إبن تيمية الدمشقيّ الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَمَنِ إسْتَقْرَأَ أَحْوَالَ الْفِتَنِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ : مَا دَخَلَ فِيهَا أَحَدٌ فَحَمِدَ عَاقِبَةَ دُخُولِهِ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ..وَلِهَذَا كَانَتْ : مِنْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ..وَالْإِمْسَاكُ عَنْهَا مِنَ : الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..أنظره / منهاج السنة ‏ج 04 ورقة / 409 - 410 ...ومنها ...وقال أيضاً /الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا ..فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..وَوَاعِظًا : لَهُمْ أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا ..كَمَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ /الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّت عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ..أنظره / منهاج السُنّة البنيوية ج 04 ورقة / 409 ...ومنها ...وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إِنَّ الْفِتْنَةَ : أَصْلُهَا الِإبْتِلَاءُ ..وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ..فَمَنْ أَعَانَ الْمُحِقَّ : أَصَابَ ..وَمَنْ أَعَانَ الْمُخْطِئَ : أَخْطَأَ ..وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ : فَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ فِيهَا . ..أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 31 ...