من درر السلف....الحلقة رقم 187

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد إبن أحمد الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
واﻹمساك فى الفتنة : سُنة ماضية ..
وأجب : لزومها ..
فإن ابتليت : فقدم نفسك دون دينك ..
وﻻ تعن على فتنة : بيد وﻻ لسان ؛ ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك ..
والله المعين . ..
أنظره / طبقات الحنابلة ج 01 ورقة / 28 ...
ومنها ...
وقال الإمام الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا وقعت الفتنة : فالْزم جوف بيتك ..
وفِرَّ : من جوار الفتنة ..
وإيّاك : والعصبية ..
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا : فهو فتنة ..
فاتَّقِ الله وحده ﻻشريك له وﻻ تخرج : فيها ..
وﻻ : تقاتل ..
وﻻ تهوى ..
وﻻ : تشايع ..
وﻻ : تمايل ..
وﻻ تحب شيئاً : من أمورهم . ..
أنظره / شرح السنة ج 01 ورقة / 147 ...
ومنها ...
و قال شيخ اﻹسلام إبن تيمية الدمشقيّ الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنِ إسْتَقْرَأَ أَحْوَالَ الْفِتَنِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ : مَا دَخَلَ فِيهَا أَحَدٌ فَحَمِدَ عَاقِبَةَ دُخُولِهِ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ : مِنْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ..
وَالْإِمْسَاكُ عَنْهَا مِنَ : الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
أنظره / منهاج السنة ج 04 ورقة / 409 - 410 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..
فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا ..
فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..
وَوَاعِظًا : لَهُمْ أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا ..
كَمَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ /
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّت عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ..
أنظره / منهاج السُنّة البنيوية ج 04 ورقة / 409 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنَّ الْفِتْنَةَ : أَصْلُهَا الِإبْتِلَاءُ ..
وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ..
فَمَنْ أَعَانَ الْمُحِقَّ : أَصَابَ ..
وَمَنْ أَعَانَ الْمُخْطِئَ : أَخْطَأَ ..
وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ : فَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ فِيهَا . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 31 ...
ومن الدرر الحسان ...
ومنها ...
وقال إمام أهل السنة والجماعة أحمد إبن أحمد الشيباني عليه رَحَمَات الله تعالى /
واﻹمساك فى الفتنة : سُنة ماضية ..
وأجب : لزومها ..
فإن ابتليت : فقدم نفسك دون دينك ..
وﻻ تعن على فتنة : بيد وﻻ لسان ؛ ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك ..
والله المعين . ..
أنظره / طبقات الحنابلة ج 01 ورقة / 28 ...
ومنها ...
وقال الإمام الكبير أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا وقعت الفتنة : فالْزم جوف بيتك ..
وفِرَّ : من جوار الفتنة ..
وإيّاك : والعصبية ..
وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا : فهو فتنة ..
فاتَّقِ الله وحده ﻻشريك له وﻻ تخرج : فيها ..
وﻻ : تقاتل ..
وﻻ تهوى ..
وﻻ : تشايع ..
وﻻ : تمايل ..
وﻻ تحب شيئاً : من أمورهم . ..
أنظره / شرح السنة ج 01 ورقة / 147 ...
ومنها ...
و قال شيخ اﻹسلام إبن تيمية الدمشقيّ الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَمَنِ إسْتَقْرَأَ أَحْوَالَ الْفِتَنِ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ : مَا دَخَلَ فِيهَا أَحَدٌ فَحَمِدَ عَاقِبَةَ دُخُولِهِ لِمَا يَحْصُلُ لَهُ مِنَ الضَّرَرِ فِي دِينِهِ وَدُنْيَاهُ ..
وَلِهَذَا كَانَتْ : مِنْ بَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ ..
وَالْإِمْسَاكُ عَنْهَا مِنَ : الْمَأْمُورِ بِهِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ . ..
أنظره / منهاج السنة ج 04 ورقة / 409 - 410 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْفِتَنَ إِنَّمَا يُعْرَفُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ : إِذَا أَدْبَرَتْ ..
فَأَمَّا إِذَا أَقْبَلَتْ : فَإِنَّهَا تُزَيَّنُ وَيُظَنُّ أَنَّ فِيهَا خَيْرًا ..
فَإِذَا ذَاقَ النَّاسُ مَا فِيهَا مِنَ الشَّرِّ وَالْمَرَارَةِ وَالْبَلَاءِ : صَارَ ذَلِكَ مُبَيِّنًا لَهُمْ مَضَرَّتَهَا ..
وَوَاعِظًا : لَهُمْ أَنْ يَعُودُوا فِي مِثْلِهَا ..
كَمَا أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ /
الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ .. تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ..
حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا .. وَلَّت عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ..
أنظره / منهاج السُنّة البنيوية ج 04 ورقة / 409 ...
ومنها ...
وقال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إِنَّ الْفِتْنَةَ : أَصْلُهَا الِإبْتِلَاءُ ..
وَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ : وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَيْهِ ..
فَمَنْ أَعَانَ الْمُحِقَّ : أَصَابَ ..
وَمَنْ أَعَانَ الْمُخْطِئَ : أَخْطَأَ ..
وَإِنْ أَشْكَلَ الْأَمْرُ : فَهِيَ الْحَالَةُ الَّتِي وَرَدَ النَّهْيُ عَنِ الْقِتَالِ فِيهَا . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 31 ...