من درر السلف....الحلقة رقم 188

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الفرائد ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْحَنِيفُ لِلسَّلَفِ فِيهِ : ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ ..
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ / مُسْتَقِيمًا ..
وَقَالَ عَطَاءٌ / مُخْلِصًا ..
وَقَالَ آخَرُونَ / مُتَّبِعًا . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ : إلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ ..
وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ : إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ ..
وَهَذَا حَقِيقَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَهِيَ : مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْخَوْفُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي قُلُوبِ النَّاس : هو الشِّرْكُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ ..
وَكَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي إلَى قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .. .. ..
.. .. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ رِيَاسَةٌ لِمَخْلُوقِ : فَفِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 35 - 36 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ..
فَمَنْ شَنَأَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ ..
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ : إنَّ بِالْمَسْجِدِ أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ وَيَجْلِسُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فَقَالَ /
مَنْ جَلَسَ لِلنَّاس : جلسَ النَّاسُ إلَيْهِ ..
لَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ : يَبْقَوْنَ وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ ..
وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ : وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ . ..
وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْبِدْعَةِ شَنَئُوا بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَبْتَرَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ..
وَاَلَّذِينَ أَعْلَنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ لَهُمْ : نَصِيبٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ..
فَإِنَّ مَا أَكَرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مِنْ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : فَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَابِعِينَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِمْ ..
فَمَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فَلَمْ يُشَارِكْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ ثَوَابِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ . ..
🥀 أنظره / المجموع ج 28 ورقة / 38 ... 🌾🌾🌾
 
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