من درر السلف....الحلقة رقم 188

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الفرائد ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْحَنِيفُ لِلسَّلَفِ فِيهِ : ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ ..قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ / مُسْتَقِيمًا ..وَقَالَ عَطَاءٌ / مُخْلِصًا ..وَقَالَ آخَرُونَ / مُتَّبِعًا . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ : إلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ ..وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ : إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ ..وَهَذَا حَقِيقَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..وَهِيَ : مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَالْخَوْفُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي قُلُوبِ النَّاس : هو الشِّرْكُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ ..وَكَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي إلَى قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .. .. .... .. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ رِيَاسَةٌ لِمَخْلُوقِ : فَفِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 35 - 36 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ..فَمَنْ شَنَأَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ ..وَلِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ : إنَّ بِالْمَسْجِدِ أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ وَيَجْلِسُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فَقَالَ /مَنْ جَلَسَ لِلنَّاس : جلسَ النَّاسُ إلَيْهِ ..لَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ : يَبْقَوْنَ وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ ..وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ : وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ . ..وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْبِدْعَةِ شَنَئُوا بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَبْتَرَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ..وَاَلَّذِينَ أَعْلَنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ لَهُمْ : نَصِيبٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ..فَإِنَّ مَا أَكَرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مِنْ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : فَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَابِعِينَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِمْ ..فَمَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فَلَمْ يُشَارِكْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ ثَوَابِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ . ..أنظره / المجموع ج 28 ورقة / 38 ...