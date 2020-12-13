من درر السلف....الحلقة رقم 188

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الفرائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْحَنِيفُ لِلسَّلَفِ فِيهِ : ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ ..
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ / مُسْتَقِيمًا ..
وَقَالَ عَطَاءٌ / مُخْلِصًا ..
وَقَالَ آخَرُونَ / مُتَّبِعًا . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ : إلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ ..
وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ : إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ ..
وَهَذَا حَقِيقَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَهِيَ : مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْخَوْفُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي قُلُوبِ النَّاس : هو الشِّرْكُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ ..
وَكَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي إلَى قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .. .. ..
.. .. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ رِيَاسَةٌ لِمَخْلُوقِ : فَفِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 35 - 36 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ..
فَمَنْ شَنَأَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ ..
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ : إنَّ بِالْمَسْجِدِ أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ وَيَجْلِسُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فَقَالَ /
مَنْ جَلَسَ لِلنَّاس : جلسَ النَّاسُ إلَيْهِ ..
لَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ : يَبْقَوْنَ وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ ..
وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ : وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ . ..
وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْبِدْعَةِ شَنَئُوا بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَبْتَرَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ..
وَاَلَّذِينَ أَعْلَنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ لَهُمْ : نَصِيبٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ..
فَإِنَّ مَا أَكَرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مِنْ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : فَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَابِعِينَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِمْ ..
فَمَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فَلَمْ يُشَارِكْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ ثَوَابِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ . ..
أنظره / المجموع ج 28 ورقة / 38 ...
ومن الدرر الفرائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْحَنِيفُ لِلسَّلَفِ فِيهِ : ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ ..
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ / مُسْتَقِيمًا ..
وَقَالَ عَطَاءٌ / مُخْلِصًا ..
وَقَالَ آخَرُونَ / مُتَّبِعًا . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَلَيْسَ لِلْقُلُوبِ سُرُورٌ وَلَا لَذَّةٌ تَامَّةٌ : إلَّا فِي مَحَبَّةِ اللَّهِ وَالتَّقَرُّبِ إلَيْهِ بِمَا يُحِبُّهُ ..
وَلَا تُمْكِنُ مَحَبَّتُهُ : إلَّا بِالْإِعْرَاضِ عَنْ كُلِّ مَحْبُوبٍ سِوَاهُ ..
وَهَذَا حَقِيقَةُ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ ..
وَهِيَ : مِلَّةُ إبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَالْخَوْفُ الَّذِي يَحْصُلُ فِي قُلُوبِ النَّاس : هو الشِّرْكُ الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ ﴾ ..
وَكَمَا قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ فِي قِصَّةِ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : ﴿ أَتُحَاجُّونَنِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِي إلَى قَوْلِهِ : ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ .. .. ..
.. .. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ رِيَاسَةٌ لِمَخْلُوقِ : فَفِيهِ مِنْ عُبُودِيَّتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 35 - 36 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ ﴿إنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ ..
فَمَنْ شَنَأَ شَيْئًا مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَهُ مِنْ ذَلِكَ نَصِيبٌ ..
وَلِهَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ لَمَّا قِيلَ لَهُ : إنَّ بِالْمَسْجِدِ أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ وَيَجْلِسُ النَّاسُ إلَيْهِمْ فَقَالَ /
مَنْ جَلَسَ لِلنَّاس : جلسَ النَّاسُ إلَيْهِ ..
لَكِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ : يَبْقَوْنَ وَيَبْقَى ذِكْرُهُمْ ..
وَأَهْلَ الْبِدْعَةِ يَمُوتُونَ : وَيَمُوتُ ذِكْرُهُمْ . ..
وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ الْبِدْعَةِ شَنَئُوا بَعْضَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَأَبْتَرَهُمْ بِقَدْرِ ذَلِكَ ..
وَاَلَّذِينَ أَعْلَنُوا مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ لَهُمْ : نَصِيبٌ مِنْ قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ ..
فَإِنَّ مَا أَكَرَمَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ مِنْ سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ : فَلِلْمُؤْمِنِينَ الْمُتَابِعِينَ نَصِيبٌ بِقَدْرِ إيمَانِهِمْ ..
فَمَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النُّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ فَلَمْ يُشَارِكْ فِيهِ أَحَدٌ مِنْ أُمَّتِهِ ؛ وَمَا كَانَ مِنْ ثَوَابِ الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ فَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ نَصِيبٌ بِقَدْرِ ذَلِكَ . ..
أنظره / المجموع ج 28 ورقة / 38 ...