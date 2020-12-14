من درر السلف....الحلقة رقم 189

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الفرائد والغرائب ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ / خَيْرٌ وَشَرٌّ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ : إسْتَحَقَّ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَالثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ ..
وَإسْتَحَقَّ : مِنْ الْمُعَادَاتِ وَالْعِقَابِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ ..
فَيَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ : مُوجِبَاتُ الْإِكْرَامِ وَالْإِهَانَةِ ..
فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا : كَاللِّصِّ الْفَقِيرِ تُقْطَعُ يَدُهُ لِسَرِقَتِهِ ؛ وَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ لِحَاجَتِهِ ..
هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَخَالَفَهُمْ : الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ ..
فَلَمْ يَجْعَلُوا النَّاسَ : لَا مُسْتَحِقًّا لِلثَّوَابِ فَقَطْ ..
وَلَا مُسْتَحِقًّا : لِلْعِقَابِ فَقَطْ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 209 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
الْحَاجَةُ إلَى الْهُدَى : أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ ..
بَلْ : لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ..
لِأَنَّهُ إذَا هُدِيَ : كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ؛ ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ..
وَكَانَ : مِمَّنْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..
وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ : نَصَرَهُ اللَّهُ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَالِبُونَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 39 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول /
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ؛ فأنكر عليهم من كان معي ؛ فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ..
وهؤلاء : يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ؛ فدعهم . ..
🥀 أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 03 ورقة / 04 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام يقول /
كما أن خير الناس : الأنبياء ..
فشر الناس من تشبه بهم : من الكذابين وادعي أنه منهم وليس منهم ..
فخير الناس بعدهم : العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون ..
فشر الناس : من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم . ..
🥀 أنظره / الجواب الكافي ورقة / 20 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 514 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀
وقال أيضاً /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وإنشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور ..
يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ؛ وقوة إنشراح وقرة عين ..
فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول . ..
🥀 أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 68 ... 🌾🌾🌾
 
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