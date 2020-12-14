من درر السلف....الحلقة رقم 189

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الفرائد والغرائب ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ / خَيْرٌ وَشَرٌّ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ : إسْتَحَقَّ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَالثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ ..
وَإسْتَحَقَّ : مِنْ الْمُعَادَاتِ وَالْعِقَابِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ ..
فَيَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ : مُوجِبَاتُ الْإِكْرَامِ وَالْإِهَانَةِ ..
فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا : كَاللِّصِّ الْفَقِيرِ تُقْطَعُ يَدُهُ لِسَرِقَتِهِ ؛ وَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ لِحَاجَتِهِ ..
هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَخَالَفَهُمْ : الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ ..
فَلَمْ يَجْعَلُوا النَّاسَ : لَا مُسْتَحِقًّا لِلثَّوَابِ فَقَطْ ..
وَلَا مُسْتَحِقًّا : لِلْعِقَابِ فَقَطْ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 209 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْحَاجَةُ إلَى الْهُدَى : أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ ..
بَلْ : لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ..
لِأَنَّهُ إذَا هُدِيَ : كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ؛ ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ..
وَكَانَ : مِمَّنْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..
وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ : نَصَرَهُ اللَّهُ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَالِبُونَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 39 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول /
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ؛ فأنكر عليهم من كان معي ؛ فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ..
وهؤلاء : يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ؛ فدعهم . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 03 ورقة / 04 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام يقول /
كما أن خير الناس : الأنبياء ..
فشر الناس من تشبه بهم : من الكذابين وادعي أنه منهم وليس منهم ..
فخير الناس بعدهم : العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون ..
فشر الناس : من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم . ..
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 20 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 514 ...
وقال أيضاً /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وإنشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور ..
يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ؛ وقوة إنشراح وقرة عين ..
فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 68 ...
ومن الدرر الفرائد والغرائب ...
منها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ / خَيْرٌ وَشَرٌّ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ : إسْتَحَقَّ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَالثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ ..
وَإسْتَحَقَّ : مِنْ الْمُعَادَاتِ وَالْعِقَابِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ ..
فَيَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ : مُوجِبَاتُ الْإِكْرَامِ وَالْإِهَانَةِ ..
فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا : كَاللِّصِّ الْفَقِيرِ تُقْطَعُ يَدُهُ لِسَرِقَتِهِ ؛ وَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ لِحَاجَتِهِ ..
هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..
وَخَالَفَهُمْ : الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ ..
فَلَمْ يَجْعَلُوا النَّاسَ : لَا مُسْتَحِقًّا لِلثَّوَابِ فَقَطْ ..
وَلَا مُسْتَحِقًّا : لِلْعِقَابِ فَقَطْ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 209 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
الْحَاجَةُ إلَى الْهُدَى : أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ ..
بَلْ : لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ..
لِأَنَّهُ إذَا هُدِيَ : كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ؛ ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ..
وَكَانَ : مِمَّنْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..
وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ : نَصَرَهُ اللَّهُ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَالِبُونَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 39 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول /
مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ؛ فأنكر عليهم من كان معي ؛ فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ..
وهؤلاء : يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ؛ فدعهم . ..
أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 03 ورقة / 04 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام يقول /
كما أن خير الناس : الأنبياء ..
فشر الناس من تشبه بهم : من الكذابين وادعي أنه منهم وليس منهم ..
فخير الناس بعدهم : العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون ..
فشر الناس : من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم . ..
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 20 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 514 ...
وقال أيضاً /
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /
إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وإنشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور ..
يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ؛ وقوة إنشراح وقرة عين ..
فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 68 ...