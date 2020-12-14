من درر السلف....الحلقة رقم 189

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الفرائد والغرائب ...منها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الرَّجُلِ الْوَاحِدِ / خَيْرٌ وَشَرٌّ وَفُجُورٌ وَطَاعَةٌ وَمَعْصِيَةٌ وَسُنَّةٌ وَبِدْعَةٌ : إسْتَحَقَّ مِنْ الْمُوَالَاةِ وَالثَّوَابِ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنْ الْخَيْرِ ..وَإسْتَحَقَّ : مِنْ الْمُعَادَاتِ وَالْعِقَابِ بِحَسَبِ مَا فِيهِ مِنْ الشَّرِّ ..فَيَجْتَمِعُ فِي الشَّخْصِ الْوَاحِدِ : مُوجِبَاتُ الْإِكْرَامِ وَالْإِهَانَةِ ..فَيَجْتَمِعُ لَهُ مِنْ هَذَا وَهَذَا : كَاللِّصِّ الْفَقِيرِ تُقْطَعُ يَدُهُ لِسَرِقَتِهِ ؛ وَيُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِيهِ لِحَاجَتِهِ ..هَذَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي اتَّفَقَ عَلَيْهِ : أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ..وَخَالَفَهُمْ : الْخَوَارِجُ وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ عَلَيْهِ ..فَلَمْ يَجْعَلُوا النَّاسَ : لَا مُسْتَحِقًّا لِلثَّوَابِ فَقَطْ ..وَلَا مُسْتَحِقًّا : لِلْعِقَابِ فَقَطْ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 209 ...ومنها ...وقال أيضاً /الْحَاجَةُ إلَى الْهُدَى : أَعْظَمُ مِنْ الْحَاجَةِ إلَى النَّصْرِ وَالرِّزْقِ ..بَلْ : لَا نِسْبَةَ بَيْنَهُمَا ..لِأَنَّهُ إذَا هُدِيَ : كَانَ مِنْ الْمُتَّقِينَ ؛ ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ) ..وَكَانَ : مِمَّنْ يَنْصُرُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ..وَمَنْ نَصَرَ اللَّهَ : نَصَرَهُ اللَّهُ كَانَ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ وَهُمْ الْغَالِبُونَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 39 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول /مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ؛ فأنكر عليهم من كان معي ؛ فأنكرت عليه وقلت له : إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ..وهؤلاء : يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال ؛ فدعهم . ..أنظره / إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 03 ورقة / 04 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وسمعت شيخ الإسلام يقول /كما أن خير الناس : الأنبياء ..فشر الناس من تشبه بهم : من الكذابين وادعي أنه منهم وليس منهم ..فخير الناس بعدهم : العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون ..فشر الناس : من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم . ..أنظره / الجواب الكافي ورقة / 20 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /الخوف المحمود : ما حجزك عن محارم الله . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 514 ...وقال أيضاً /وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول /إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك ؛ وإنشراحًا : فاتهمه ؛ فإن الرب تعالى شكور ..يعني : أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوة يجدها في قلبه ؛ وقوة إنشراح وقرة عين ..فحيث لم يجد ذلك : فعمله مدخول . ..أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 68 ...