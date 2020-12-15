كورونا غيّب هذه الشخصيات الجزائرية في 2020

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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فقدت الجزائر، عددا كبيرا من القامات العلمية والشخصيات السياسية والثقافية التي غيبها فيروس كورونا، منذ انتشار الوباء في البلاد شهر فيفري 2020.
ودفع الجيش الأبيض فاتورة غالية جدا، من أبنائه بسبب الوباء، تجاوز عددهم المائة مع تسجيل آلاف الإصابات لحد اليوم.
الجيش الأبيض:
الاثنين 30 مارس 2020: وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى “فرانس فانون”، البرفسيور سي أحمد مهدي
الجمعة 15 ماي: وفاة الطبيبة بوديسة الحامل في الشهر الثامن بمستشفى ببرج بوعريريج.
الاثنين 6 جويلية: وفاة رئيس الجمعية الولائية للأطباء الخواص بسكرة، محمد حوحو، الطبيب المختص في الغدد و السكري.
الاثنين 10 أوت: وفاة البروفيسور عبد الرَّحمان اعمِـيَـر رئيـس مصلحة أمـراض النِّـساء والتَّوليـد بمستشفى زرالـدة.
الاثنين 17 أوت: وفاة البروفيسور بوكريسة مروان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحي بوهران.
الأحد 15 نوفمبر: وفاة البرفسيور زبيدة زايدي من جامعة سطيف المختصة في علم الأوبئة
السبت 21 نوفمبر: وفاة البروفيسور بابا أحمد مصطفى المختّص في طب التشريح لجامعة الطب بوهران.
الخميس 3 ديسمبر: وفاة البروفيسور بركان سعدي رئيس مصلحة أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى مصطفى باشا
الاثنين 7 ديسمبر: وفاة البروفيسور حجاج أول مراد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان ورئيس لجنة متابعة كوفيد 19
وعرف شهر ديسمبر تسجيل وفاة الطبيب الجراح فضيل لطيف بالمدية، والطبيب بشير مراح بالاغواط، الطبيب رداح عمار بباتنة، الطبيب عبد الرحمان بن سعدون بمستشفى فابور بالبليدة، الطبيب احمد بدري بولاية المدية، الطبيب غربي كمال ببسكرة، والطبيب شمعة ناصر بالبليدة.
كما فقد القطاع الصحي عددا كبيرا من عماله، وحسب إحصائيات وزارة الصحة فقد بلغ عدد الإصابات وسط السلك الطبي والعاملين في القطاع 10 ألاف إصابة وأزيد من 100 وفاة.
شخصيات وطنية:
الاربعاء 1 أفريل: وفاة النائب البرلماني ومالك مجمع سيم عبد القادر زغيمي
السبت 18 جويلية: وفاة الوزير السابق موسى بن حمادي
الثلاثاء 13 أكتوبر: وفاة السفير السابق عبد القادر حجار
الأربعاء 4 نوفمبر: وفاة المجاهد لخضر بورقعة
الخميس 26 نوفمبر: وفاة عضو اللجنة الوزارية للفتوى الأستاذ عيسى ميقاري
الجمعة 4 ديسمبر: عضو اللجنة المركزية في حزب طلائع الحريات مصطفى بكة
أساتذة جامعيون:
الاثنين 6 أفريل: البروفيسور بوخاتم مصطفى، أستاذ بمدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة.
الاثنين 6 جويلية: وفاة البروفيسور محمد بلحمرة، مدير مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ببسكرة.
الثلاثاء 17 نوفمبر: وفاة البروفيسور بوزرافة إبراهيم، أستاذ بكلية التكنولوجيا بسطيف
الأحد 19 نوفمبر: وفاة البروفيسور طارق بوكثير، الأستاذ بكلية التكنولوجيا بجامعة الباز.
وفي شهر نوفمبر الماضي فقدت الجامعة الجزائرية 10 أساتذة، خلال أسبوع واحد
الثقافة والفن :
الاثنين 30 مارس: وفاة أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لسمعي البصري نور الدين زيدوني.
الاثنين 21 سبتمبر: وفاة الفنان حمدي بناني
السبت 28 نوفمبر: وفاة الممثل الكوميدي محمد بوحموم المعروف باسم “تشاراك”
رحمهم الله تعالى
ودفع الجيش الأبيض فاتورة غالية جدا، من أبنائه بسبب الوباء، تجاوز عددهم المائة مع تسجيل آلاف الإصابات لحد اليوم.
الجيش الأبيض:
الاثنين 30 مارس 2020: وفاة رئيس قسم الجراحة بمستشفى “فرانس فانون”، البرفسيور سي أحمد مهدي
الجمعة 15 ماي: وفاة الطبيبة بوديسة الحامل في الشهر الثامن بمستشفى ببرج بوعريريج.
الاثنين 6 جويلية: وفاة رئيس الجمعية الولائية للأطباء الخواص بسكرة، محمد حوحو، الطبيب المختص في الغدد و السكري.
الاثنين 10 أوت: وفاة البروفيسور عبد الرَّحمان اعمِـيَـر رئيـس مصلحة أمـراض النِّـساء والتَّوليـد بمستشفى زرالـدة.
الاثنين 17 أوت: وفاة البروفيسور بوكريسة مروان رئيس مصلحة الاستعجالات الجراحي بوهران.
الأحد 15 نوفمبر: وفاة البرفسيور زبيدة زايدي من جامعة سطيف المختصة في علم الأوبئة
السبت 21 نوفمبر: وفاة البروفيسور بابا أحمد مصطفى المختّص في طب التشريح لجامعة الطب بوهران.
الخميس 3 ديسمبر: وفاة البروفيسور بركان سعدي رئيس مصلحة أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى مصطفى باشا
الاثنين 7 ديسمبر: وفاة البروفيسور حجاج أول مراد رئيس مصلحة الأمراض الصدرية بالمركز الاستشفائي الجامعي لتلمسان ورئيس لجنة متابعة كوفيد 19
وعرف شهر ديسمبر تسجيل وفاة الطبيب الجراح فضيل لطيف بالمدية، والطبيب بشير مراح بالاغواط، الطبيب رداح عمار بباتنة، الطبيب عبد الرحمان بن سعدون بمستشفى فابور بالبليدة، الطبيب احمد بدري بولاية المدية، الطبيب غربي كمال ببسكرة، والطبيب شمعة ناصر بالبليدة.
كما فقد القطاع الصحي عددا كبيرا من عماله، وحسب إحصائيات وزارة الصحة فقد بلغ عدد الإصابات وسط السلك الطبي والعاملين في القطاع 10 ألاف إصابة وأزيد من 100 وفاة.
شخصيات وطنية:
الاربعاء 1 أفريل: وفاة النائب البرلماني ومالك مجمع سيم عبد القادر زغيمي
السبت 18 جويلية: وفاة الوزير السابق موسى بن حمادي
الثلاثاء 13 أكتوبر: وفاة السفير السابق عبد القادر حجار
الأربعاء 4 نوفمبر: وفاة المجاهد لخضر بورقعة
الخميس 26 نوفمبر: وفاة عضو اللجنة الوزارية للفتوى الأستاذ عيسى ميقاري
الجمعة 4 ديسمبر: عضو اللجنة المركزية في حزب طلائع الحريات مصطفى بكة
أساتذة جامعيون:
الاثنين 6 أفريل: البروفيسور بوخاتم مصطفى، أستاذ بمدرسة الدراسات العليا التجارية بالقليعة.
الاثنين 6 جويلية: وفاة البروفيسور محمد بلحمرة، مدير مركز البحث العلمي والتقني للمناطق الجافة ببسكرة.
الثلاثاء 17 نوفمبر: وفاة البروفيسور بوزرافة إبراهيم، أستاذ بكلية التكنولوجيا بسطيف
الأحد 19 نوفمبر: وفاة البروفيسور طارق بوكثير، الأستاذ بكلية التكنولوجيا بجامعة الباز.
وفي شهر نوفمبر الماضي فقدت الجامعة الجزائرية 10 أساتذة، خلال أسبوع واحد
الثقافة والفن :
الاثنين 30 مارس: وفاة أستاذ السينوغرافيا بالمعهد العالي لسمعي البصري نور الدين زيدوني.
الاثنين 21 سبتمبر: وفاة الفنان حمدي بناني
السبت 28 نوفمبر: وفاة الممثل الكوميدي محمد بوحموم المعروف باسم “تشاراك”
رحمهم الله تعالى