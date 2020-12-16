من درر السلف....الحلقة رقم 190

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا / وَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ تَرْكُ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ ..
وَلَا بَأْسَ : بِالْجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ ..
ومنِ السَّرَفِ : أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْت ..
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَبْصِرَته /
الشِّبَعُ : يُوجِبُ تَرَهُّلَ الْبَدَنِ وَتَكَاسُلَهُ وَكَثْرَةَ النَّوْمِ وَبَلَادَةَ الذِّهْنِ ..
وَذَلِكَ : بِتَكْثِيرِ الْبُخَارِ فِي الرَّأْسِ حَتَّى يُغَطِّيَ مَوْضِعَ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ ..
وَالْبِطْنَةُ : تُذْهِبُ الْفَطِنَةَ ؛ وَتَجْلُبُ أَمْرَاضًا عَسِرَةً ..
وَمَقَامُ الْعَدْلِ : أنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى تُصَدَّ الشَّهْوَةُ وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ وَهُوَ يَشْتَهِي الطَّعَامَ ..
وَنِهَايَةُ الْمَقَامِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / ثُلُثٌ طَعَامٌ ..
وَثُلُثٌ شَرَابٌ ..
وَثُلُثٌ نَفَسٌ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ثُمَّ نُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ /
مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ : ضَبَطَ دِينَهُ ..
وَمَنْ مَلَكَ جُوعَهُ : مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ ..
وَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ بَعِيدَةٌ : مِنْ الْجَائِعِ ..
قَرِيبَةٌ : مِنْ الشَّبْعَانِ ..
وَالشِّبَعُ : يُمِيتُ الْقَلْبَ ..
وَمِنْهُ يَكُونُ الْفَرَحُ ؛ وَالْمَرَحُ وَالضَّحِكُ ..
ثُمَّ أَنْشَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ /
تَجَوَّعْ فَإِنَّ الْجُوعَ يُورِثُ أَهْلَهُ .. مَصَادِرَ بِرٍّ خَيْرُهَا الدَّهْرَ دَائِمُ ..
وَلَا تَكُ ذَا بَطْنٍ وَعَيْبٍ وَشَهْوَةٍ .. فَتُصْبِحَ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُك هَائِمُ ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى :
( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) /
في هذا الوعد الذي : غروا به إخوانهم ..
ولا يستكثر هذا عليهم ؛ فإنَّ الكذب : وصفهم ..
والغرور والخداع : مقارنهم ..
والنفاق والجبن : يصحبهم ..
ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال فقال : لَئِنْ أُخْرِجُوا من ديارهم جلاءً ونفيًا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ لمحبتهم للأوطان ؛ وعدم صبرهم على القتال ؛ وعدم وفائهم بوعدهم . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 851 ...
ومنها ...
وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال /
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ..
فإنَّ الصدق : طمأنينة ..
والكذب : ريبة . ..
رواه الترمذي وغيره وصححه العلاّمة مقبل الوادعيّ في صحيح المسند ورقة / 318 ..
قال الحافظ إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
يشير إلى أنَّه لا ينبغي الإعتماد : على قول كلِّ قائل كما قال في حديث وابصة :
( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ..
رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ المنذري والألباني في صحيح الترغيب برقم / 1734 ..
وإنما يعتمد على قول من يقول : الصدق ..
وعلامة الصدق : أنَّه تطمئن به القلوب ..
وعلامة الكذب : أنه تحصل به الريبة ؛ فلا تسكن القلوب إليه ؛ بل تنفر منه ..
ومن هنا كان العقلاء في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه : عرفوا أنه صادق ؛ وأنه جاء بالحق ..
وإذا سمعوا كلام مُسَيلمةَ : عرفوا أنه كاذب ؛ وأنه جاء بالباطل . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ورقة / 285 ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا / وَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ تَرْكُ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ ..
وَلَا بَأْسَ : بِالْجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ ..
ومنِ السَّرَفِ : أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْت ..
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَبْصِرَته /
الشِّبَعُ : يُوجِبُ تَرَهُّلَ الْبَدَنِ وَتَكَاسُلَهُ وَكَثْرَةَ النَّوْمِ وَبَلَادَةَ الذِّهْنِ ..
وَذَلِكَ : بِتَكْثِيرِ الْبُخَارِ فِي الرَّأْسِ حَتَّى يُغَطِّيَ مَوْضِعَ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ ..
وَالْبِطْنَةُ : تُذْهِبُ الْفَطِنَةَ ؛ وَتَجْلُبُ أَمْرَاضًا عَسِرَةً ..
وَمَقَامُ الْعَدْلِ : أنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى تُصَدَّ الشَّهْوَةُ وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ وَهُوَ يَشْتَهِي الطَّعَامَ ..
وَنِهَايَةُ الْمَقَامِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / ثُلُثٌ طَعَامٌ ..
وَثُلُثٌ شَرَابٌ ..
وَثُلُثٌ نَفَسٌ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ثُمَّ نُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ /
مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ : ضَبَطَ دِينَهُ ..
وَمَنْ مَلَكَ جُوعَهُ : مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ ..
وَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ بَعِيدَةٌ : مِنْ الْجَائِعِ ..
قَرِيبَةٌ : مِنْ الشَّبْعَانِ ..
وَالشِّبَعُ : يُمِيتُ الْقَلْبَ ..
وَمِنْهُ يَكُونُ الْفَرَحُ ؛ وَالْمَرَحُ وَالضَّحِكُ ..
ثُمَّ أَنْشَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ /
تَجَوَّعْ فَإِنَّ الْجُوعَ يُورِثُ أَهْلَهُ .. مَصَادِرَ بِرٍّ خَيْرُهَا الدَّهْرَ دَائِمُ ..
وَلَا تَكُ ذَا بَطْنٍ وَعَيْبٍ وَشَهْوَةٍ .. فَتُصْبِحَ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُك هَائِمُ ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...
ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى :
( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) /
في هذا الوعد الذي : غروا به إخوانهم ..
ولا يستكثر هذا عليهم ؛ فإنَّ الكذب : وصفهم ..
والغرور والخداع : مقارنهم ..
والنفاق والجبن : يصحبهم ..
ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال فقال : لَئِنْ أُخْرِجُوا من ديارهم جلاءً ونفيًا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ لمحبتهم للأوطان ؛ وعدم صبرهم على القتال ؛ وعدم وفائهم بوعدهم . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 851 ...
ومنها ...
وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال /
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ..
فإنَّ الصدق : طمأنينة ..
والكذب : ريبة . ..
رواه الترمذي وغيره وصححه العلاّمة مقبل الوادعيّ في صحيح المسند ورقة / 318 ..
قال الحافظ إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
يشير إلى أنَّه لا ينبغي الإعتماد : على قول كلِّ قائل كما قال في حديث وابصة :
( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ..
رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ المنذري والألباني في صحيح الترغيب برقم / 1734 ..
وإنما يعتمد على قول من يقول : الصدق ..
وعلامة الصدق : أنَّه تطمئن به القلوب ..
وعلامة الكذب : أنه تحصل به الريبة ؛ فلا تسكن القلوب إليه ؛ بل تنفر منه ..
ومن هنا كان العقلاء في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه : عرفوا أنه صادق ؛ وأنه جاء بالحق ..
وإذا سمعوا كلام مُسَيلمةَ : عرفوا أنه كاذب ؛ وأنه جاء بالباطل . ..
أنظره / جامع العلوم والحِكَم ورقة / 285 ...