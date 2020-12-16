من درر السلف....الحلقة رقم 190

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان ...منها ...قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله /قَالَ عُلَمَاؤُنَا / وَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ تَرْكُ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ ..وَلَا بَأْسَ : بِالْجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ ..ومنِ السَّرَفِ : أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْت ..قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَبْصِرَته /الشِّبَعُ : يُوجِبُ تَرَهُّلَ الْبَدَنِ وَتَكَاسُلَهُ وَكَثْرَةَ النَّوْمِ وَبَلَادَةَ الذِّهْنِ ..وَذَلِكَ : بِتَكْثِيرِ الْبُخَارِ فِي الرَّأْسِ حَتَّى يُغَطِّيَ مَوْضِعَ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ ..وَالْبِطْنَةُ : تُذْهِبُ الْفَطِنَةَ ؛ وَتَجْلُبُ أَمْرَاضًا عَسِرَةً ..وَمَقَامُ الْعَدْلِ : أنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى تُصَدَّ الشَّهْوَةُ وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ وَهُوَ يَشْتَهِي الطَّعَامَ ..وَنِهَايَةُ الْمَقَامِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / ثُلُثٌ طَعَامٌ ..وَثُلُثٌ شَرَابٌ ..وَثُلُثٌ نَفَسٌ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ثُمَّ نُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ /مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ : ضَبَطَ دِينَهُ ..وَمَنْ مَلَكَ جُوعَهُ : مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ ..وَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ بَعِيدَةٌ : مِنْ الْجَائِعِ ..قَرِيبَةٌ : مِنْ الشَّبْعَانِ ..وَالشِّبَعُ : يُمِيتُ الْقَلْبَ ..وَمِنْهُ يَكُونُ الْفَرَحُ ؛ وَالْمَرَحُ وَالضَّحِكُ ..ثُمَّ أَنْشَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ /تَجَوَّعْ فَإِنَّ الْجُوعَ يُورِثُ أَهْلَهُ .. مَصَادِرَ بِرٍّ خَيْرُهَا الدَّهْرَ دَائِمُ ..وَلَا تَكُ ذَا بَطْنٍ وَعَيْبٍ وَشَهْوَةٍ .. فَتُصْبِحَ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُك هَائِمُ ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ...ومنها ...و قال العلاّمة الإمام عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى :( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) /في هذا الوعد الذي : غروا به إخوانهم ..ولا يستكثر هذا عليهم ؛ فإنَّ الكذب : وصفهم ..والغرور والخداع : مقارنهم ..والنفاق والجبن : يصحبهم ..ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال فقال : لَئِنْ أُخْرِجُوا من ديارهم جلاءً ونفيًا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ لمحبتهم للأوطان ؛ وعدم صبرهم على القتال ؛ وعدم وفائهم بوعدهم . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 851 ...ومنها ...وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال /حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ..فإنَّ الصدق : طمأنينة ..والكذب : ريبة . ..رواه الترمذي وغيره وصححه العلاّمة مقبل الوادعيّ في صحيح المسند ورقة / 318 ..قال الحافظ إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /يشير إلى أنَّه لا ينبغي الإعتماد : على قول كلِّ قائل كما قال في حديث وابصة :( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ..رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ المنذري والألباني في صحيح الترغيب برقم / 1734 ..وإنما يعتمد على قول من يقول : الصدق ..وعلامة الصدق : أنَّه تطمئن به القلوب ..وعلامة الكذب : أنه تحصل به الريبة ؛ فلا تسكن القلوب إليه ؛ بل تنفر منه ..ومن هنا كان العقلاء في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه : عرفوا أنه صادق ؛ وأنه جاء بالحق ..وإذا سمعوا كلام مُسَيلمةَ : عرفوا أنه كاذب ؛ وأنه جاء بالباطل . ..أنظره / جامع العلوم والحِكَم ورقة / 285 ...