من درر السلف....الحلقة رقم 190

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله /
قَالَ عُلَمَاؤُنَا / وَلَيْسَ مِنْ السُّنَّةِ تَرْكُ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ ..
وَلَا بَأْسَ : بِالْجَمْعِ بَيْنَ طَعَامَيْنِ ..
ومنِ السَّرَفِ : أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْت ..
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي تَبْصِرَته /
الشِّبَعُ : يُوجِبُ تَرَهُّلَ الْبَدَنِ وَتَكَاسُلَهُ وَكَثْرَةَ النَّوْمِ وَبَلَادَةَ الذِّهْنِ ..
وَذَلِكَ : بِتَكْثِيرِ الْبُخَارِ فِي الرَّأْسِ حَتَّى يُغَطِّيَ مَوْضِعَ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ ..
وَالْبِطْنَةُ : تُذْهِبُ الْفَطِنَةَ ؛ وَتَجْلُبُ أَمْرَاضًا عَسِرَةً ..
وَمَقَامُ الْعَدْلِ : أنْ لَا يَأْكُلَ حَتَّى تُصَدَّ الشَّهْوَةُ وَأَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ وَهُوَ يَشْتَهِي الطَّعَامَ ..
وَنِهَايَةُ الْمَقَامِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ / ثُلُثٌ طَعَامٌ ..
وَثُلُثٌ شَرَابٌ ..
وَثُلُثٌ نَفَسٌ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ثُمَّ نُقِلَ عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ /
مَنْ ضَبَطَ بَطْنَهُ : ضَبَطَ دِينَهُ ..
وَمَنْ مَلَكَ جُوعَهُ : مَلَكَ الْأَخْلَاقَ الصَّالِحَةَ ..
وَإِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ بَعِيدَةٌ : مِنْ الْجَائِعِ ..
قَرِيبَةٌ : مِنْ الشَّبْعَانِ ..
وَالشِّبَعُ : يُمِيتُ الْقَلْبَ ..
وَمِنْهُ يَكُونُ الْفَرَحُ ؛ وَالْمَرَحُ وَالضَّحِكُ ..
ثُمَّ أَنْشَدَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ /
تَجَوَّعْ فَإِنَّ الْجُوعَ يُورِثُ أَهْلَهُ .. مَصَادِرَ بِرٍّ خَيْرُهَا الدَّهْرَ دَائِمُ ..
وَلَا تَكُ ذَا بَطْنٍ وَعَيْبٍ وَشَهْوَةٍ .. فَتُصْبِحَ فِي الدُّنْيَا وَقَلْبُك هَائِمُ ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 116 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلاّمة الإمام عبد الرحمن إبن سِعديّ عليه رَحَمَات الله في قوله تعالى :
( وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ) /
في هذا الوعد الذي : غروا به إخوانهم ..
ولا يستكثر هذا عليهم ؛ فإنَّ الكذب : وصفهم ..
والغرور والخداع : مقارنهم ..
والنفاق والجبن : يصحبهم ..
ولهذا كذبهم الله بقوله الذي وجد مخبره كما أخبر الله به ووقع طبق ما قال فقال : لَئِنْ أُخْرِجُوا من ديارهم جلاءً ونفيًا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ لمحبتهم للأوطان ؛ وعدم صبرهم على القتال ؛ وعدم وفائهم بوعدهم . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 851 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال /
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ..
فإنَّ الصدق : طمأنينة ..
والكذب : ريبة . ..
رواه الترمذي وغيره وصححه العلاّمة مقبل الوادعيّ في صحيح المسند ورقة / 318 ..

قال الحافظ إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
يشير إلى أنَّه لا ينبغي الإعتماد : على قول كلِّ قائل كما قال في حديث وابصة :
( وإن أفتاك الناس وأفتوك ) ..
رواه أحمد وغيره وحسنه الحافظ المنذري والألباني في صحيح الترغيب برقم / 1734 ..
وإنما يعتمد على قول من يقول : الصدق ..
وعلامة الصدق : أنَّه تطمئن به القلوب ..
وعلامة الكذب : أنه تحصل به الريبة ؛ فلا تسكن القلوب إليه ؛ بل تنفر منه ..
ومن هنا كان العقلاء في عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعوا كلامه وما يدعو إليه : عرفوا أنه صادق ؛ وأنه جاء بالحق ..
وإذا سمعوا كلام مُسَيلمةَ : عرفوا أنه كاذب ؛ وأنه جاء بالباطل . ..
🥀 أنظره / جامع العلوم والحِكَم ورقة / 285 ... 🌾🌾🌾
 
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