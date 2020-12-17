من درر السلف...الحلقة رقم 191

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر الحسان فوائدِ الأنام ...منها ...قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِينيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ : ( صَيْدِ الْخَاطِرِ ( ..بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ زُهَّادِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قُدِّمَ إلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ : لَا آكُلُ ..فَقِيلَ لَهُ لِمَ ؟؟؟قَالَ : لِأَنَّ نَفْسِي تَشْتَهِيهِ ؛ وَأَنَا مُنْذُ سِنِينَ مَا بَلَغَتْ نَفْسِي مَا تَشْتَهِي .. ..فَقُلْت /لَقَدْ خَفِيَتْ طَرِيقُ الصَّوَابِ عَنْ هَذَا : مِنْ وَجْهَيْنِ ..وسَبَبُ خَفَائِهَا : عَدَمُ الْعِلْمِ ..أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ /فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا وَلَا أَصْحَابُهُ ..وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ ؛ ويُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ .. .. ..ثمَ قَال /وَالْوَجْهُ الثَّانِي /أَنِّي أَخَافُ عَلَى الزَّاهِدِ أَنْ تَكُونَ شَهْوَتُهُ إنْقَلَبَتْ إلَى التَّرْكِ : فَصَارَ يَشْتَهِي أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ ..وَلِلنَّفْسِ فِي هَذَا : مَكْرٌ خَفِيٌّ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ ..فَإِنْ سَلِمَتْ مِنْ الرِّيَاءِ لِلْخَلْقِ : كَانَتْ الْآفَةُ مِنْ جِهَةِ تَعَلُّقِهَا بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ وَإِدْلَالِهَا فِي الْبَاطِنِ بِهِ ..فَهَذِهِ مُخَاطَرَةٌ ..قَالَ / وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ : هَذَا صَدٌّ عَنْ الْخَيْرِ ..وَالزُّهْدِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ..فَإِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . ..وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَرَّ بِعِبَادَةِ فُلَان ؛ وَلَا بِتَقْوَى فُلَانٍ . ..أنظره معَ حذْفٍ مبالغ / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 132 - 134 ...وهو بتمامه / في صيد الخاطر ورقة / 77 - 78 - 79 ...ومنها ...وقال أيضاً ناقلاً عن إبن الجوزيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم أجمعين /( وهذا والله كلام جميل يُكتب بماءِ العين )قال /أَصْلُ الْأُصُول : العلم ..وَأَنْفَعُ الْعِلْمِ : النَّظَرُ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ..﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 80 ...ومنها ...وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ صَيْدِ الْخَاطِرِ /عَلَفُ النَّاقَةِ مُتَعَيَّنٌ لِقَطْعِ الْمَنْزِل ؛ أَلَا تَرَى إلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ ؛ وَكَانَ يَأْكُلُ اللَّذِيذَ وَيَقُولُ : إنَّ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُحْسِنْ إلَيْهَا لَمْ تَعْمَلْ ..قَالَ / وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي هَذَا يَقُولُ : هَذَا مَيْلٌ عَلَى الزُّهَّادِ ..فَأَقُولُ / كُنْ مَعَ الْعُلَمَاءِ ؛ وَانْظُرْ إلَى طَرِيقِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَهَؤُلَاءِ : أُصُولُ الْإِسْلَامِ ..وَلَا تُقَلِّدْ فِي دِينَك : مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَإِنْ قَوِيَ زُهْدُهُ ..وَأحْمِلْ أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ : يُطِيقُ هَذَا ؛ وَلَا تَقْتَدِ بِهِمْ فِيمَا لَا تُطِيقُهُ ؛ فَلَيْسَ أَمْرُنَا إلَيْنَا ؛ وَالنَّفْسُ وَدِيعَةٌ عِنْدَنَا . ..أنظره/ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة /134 ...وسياق الكلام لابن الجوزي في صيد الخاطر ورقة / 226 ...ومنها ...وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الحزاميّ النوويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قد تظاهرتْ نصوصُ الكتاب والسنة : على تحريم الكذب في الجملة ..وهو : من قبائح الذنوب ..وفواحش : العيوب ..وإجماعُ : الأمة ..منعقدٌ على تحريمه : مع النصوص المتظاهرة ..فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ؛ وإنما المهمُّ : بيان ما يُستثنى منه ؛ والتنبيه على دقائقه . ..أنظره / الأذكار ورقة / 377 ...