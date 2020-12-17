من درر السلف...الحلقة رقم 191

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر الحسان فوائدِ الأنام ...
منها ...
قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِينيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ : ( صَيْدِ الْخَاطِرِ ( ..
بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ زُهَّادِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قُدِّمَ إلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ : لَا آكُلُ ..
فَقِيلَ لَهُ لِمَ ؟؟؟
قَالَ : لِأَنَّ نَفْسِي تَشْتَهِيهِ ؛ وَأَنَا مُنْذُ سِنِينَ مَا بَلَغَتْ نَفْسِي مَا تَشْتَهِي .. ..
فَقُلْت /
لَقَدْ خَفِيَتْ طَرِيقُ الصَّوَابِ عَنْ هَذَا : مِنْ وَجْهَيْنِ ..
وسَبَبُ خَفَائِهَا : عَدَمُ الْعِلْمِ ..
أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ /
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا وَلَا أَصْحَابُهُ ..
وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ ؛ ويُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ .. .. ..
ثمَ قَال /
وَالْوَجْهُ الثَّانِي /
أَنِّي أَخَافُ عَلَى الزَّاهِدِ أَنْ تَكُونَ شَهْوَتُهُ إنْقَلَبَتْ إلَى التَّرْكِ : فَصَارَ يَشْتَهِي أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ ..
وَلِلنَّفْسِ فِي هَذَا : مَكْرٌ خَفِيٌّ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ ..
فَإِنْ سَلِمَتْ مِنْ الرِّيَاءِ لِلْخَلْقِ : كَانَتْ الْآفَةُ مِنْ جِهَةِ تَعَلُّقِهَا بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ وَإِدْلَالِهَا فِي الْبَاطِنِ بِهِ ..
فَهَذِهِ مُخَاطَرَةٌ ..
قَالَ / وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ : هَذَا صَدٌّ عَنْ الْخَيْرِ ..
وَالزُّهْدِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . ..
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَرَّ بِعِبَادَةِ فُلَان ؛ وَلَا بِتَقْوَى فُلَانٍ . ..
أنظره معَ حذْفٍ مبالغ / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 132 - 134 ...
وهو بتمامه / في صيد الخاطر ورقة / 77 - 78 - 79 ...
ومنها ...
وقال أيضاً ناقلاً عن إبن الجوزيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم أجمعين /
( وهذا والله كلام جميل يُكتب بماءِ العين )
قال /
أَصْلُ الْأُصُول : العلم ..
وَأَنْفَعُ الْعِلْمِ : النَّظَرُ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ..
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 80 ...
ومنها ...
وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ صَيْدِ الْخَاطِرِ /
عَلَفُ النَّاقَةِ مُتَعَيَّنٌ لِقَطْعِ الْمَنْزِل ؛ أَلَا تَرَى إلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ ؛ وَكَانَ يَأْكُلُ اللَّذِيذَ وَيَقُولُ : إنَّ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُحْسِنْ إلَيْهَا لَمْ تَعْمَلْ ..
قَالَ / وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي هَذَا يَقُولُ : هَذَا مَيْلٌ عَلَى الزُّهَّادِ ..
فَأَقُولُ / كُنْ مَعَ الْعُلَمَاءِ ؛ وَانْظُرْ إلَى طَرِيقِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَهَؤُلَاءِ : أُصُولُ الْإِسْلَامِ ..
وَلَا تُقَلِّدْ فِي دِينَك : مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَإِنْ قَوِيَ زُهْدُهُ ..
وَأحْمِلْ أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ : يُطِيقُ هَذَا ؛ وَلَا تَقْتَدِ بِهِمْ فِيمَا لَا تُطِيقُهُ ؛ فَلَيْسَ أَمْرُنَا إلَيْنَا ؛ وَالنَّفْسُ وَدِيعَةٌ عِنْدَنَا . ..
أنظره/ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة /134 ...
وسياق الكلام لابن الجوزي في صيد الخاطر ورقة / 226 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الحزاميّ النوويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد تظاهرتْ نصوصُ الكتاب والسنة : على تحريم الكذب في الجملة ..
وهو : من قبائح الذنوب ..
وفواحش : العيوب ..
وإجماعُ : الأمة ..
منعقدٌ على تحريمه : مع النصوص المتظاهرة ..
فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ؛ وإنما المهمُّ : بيان ما يُستثنى منه ؛ والتنبيه على دقائقه . ..
أنظره / الأذكار ورقة / 377 ...
ومن الدرر الحسان فوائدِ الأنام ...
منها ...
قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِينيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ : ( صَيْدِ الْخَاطِرِ ( ..
بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ زُهَّادِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قُدِّمَ إلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ : لَا آكُلُ ..
فَقِيلَ لَهُ لِمَ ؟؟؟
قَالَ : لِأَنَّ نَفْسِي تَشْتَهِيهِ ؛ وَأَنَا مُنْذُ سِنِينَ مَا بَلَغَتْ نَفْسِي مَا تَشْتَهِي .. ..
فَقُلْت /
لَقَدْ خَفِيَتْ طَرِيقُ الصَّوَابِ عَنْ هَذَا : مِنْ وَجْهَيْنِ ..
وسَبَبُ خَفَائِهَا : عَدَمُ الْعِلْمِ ..
أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ /
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا وَلَا أَصْحَابُهُ ..
وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ ؛ ويُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ .. .. ..
ثمَ قَال /
وَالْوَجْهُ الثَّانِي /
أَنِّي أَخَافُ عَلَى الزَّاهِدِ أَنْ تَكُونَ شَهْوَتُهُ إنْقَلَبَتْ إلَى التَّرْكِ : فَصَارَ يَشْتَهِي أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ ..
وَلِلنَّفْسِ فِي هَذَا : مَكْرٌ خَفِيٌّ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ ..
فَإِنْ سَلِمَتْ مِنْ الرِّيَاءِ لِلْخَلْقِ : كَانَتْ الْآفَةُ مِنْ جِهَةِ تَعَلُّقِهَا بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ وَإِدْلَالِهَا فِي الْبَاطِنِ بِهِ ..
فَهَذِهِ مُخَاطَرَةٌ ..
قَالَ / وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ : هَذَا صَدٌّ عَنْ الْخَيْرِ ..
وَالزُّهْدِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . ..
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَرَّ بِعِبَادَةِ فُلَان ؛ وَلَا بِتَقْوَى فُلَانٍ . ..
أنظره معَ حذْفٍ مبالغ / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 132 - 134 ...
وهو بتمامه / في صيد الخاطر ورقة / 77 - 78 - 79 ...
ومنها ...
وقال أيضاً ناقلاً عن إبن الجوزيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم أجمعين /
( وهذا والله كلام جميل يُكتب بماءِ العين )
قال /
أَصْلُ الْأُصُول : العلم ..
وَأَنْفَعُ الْعِلْمِ : النَّظَرُ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ..
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 80 ...
ومنها ...
وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ صَيْدِ الْخَاطِرِ /
عَلَفُ النَّاقَةِ مُتَعَيَّنٌ لِقَطْعِ الْمَنْزِل ؛ أَلَا تَرَى إلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ ؛ وَكَانَ يَأْكُلُ اللَّذِيذَ وَيَقُولُ : إنَّ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُحْسِنْ إلَيْهَا لَمْ تَعْمَلْ ..
قَالَ / وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي هَذَا يَقُولُ : هَذَا مَيْلٌ عَلَى الزُّهَّادِ ..
فَأَقُولُ / كُنْ مَعَ الْعُلَمَاءِ ؛ وَانْظُرْ إلَى طَرِيقِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَهَؤُلَاءِ : أُصُولُ الْإِسْلَامِ ..
وَلَا تُقَلِّدْ فِي دِينَك : مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَإِنْ قَوِيَ زُهْدُهُ ..
وَأحْمِلْ أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ : يُطِيقُ هَذَا ؛ وَلَا تَقْتَدِ بِهِمْ فِيمَا لَا تُطِيقُهُ ؛ فَلَيْسَ أَمْرُنَا إلَيْنَا ؛ وَالنَّفْسُ وَدِيعَةٌ عِنْدَنَا . ..
أنظره/ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة /134 ...
وسياق الكلام لابن الجوزي في صيد الخاطر ورقة / 226 ...
ومنها ...
وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الحزاميّ النوويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد تظاهرتْ نصوصُ الكتاب والسنة : على تحريم الكذب في الجملة ..
وهو : من قبائح الذنوب ..
وفواحش : العيوب ..
وإجماعُ : الأمة ..
منعقدٌ على تحريمه : مع النصوص المتظاهرة ..
فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ؛ وإنما المهمُّ : بيان ما يُستثنى منه ؛ والتنبيه على دقائقه . ..
أنظره / الأذكار ورقة / 377 ...