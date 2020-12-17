من درر السلف...الحلقة رقم 191

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان فوائدِ الأنام ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن سالم السَفَّارِينيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِهِ : ( صَيْدِ الْخَاطِرِ ( ..
بَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ زُهَّادِ زَمَانِنَا أَنَّهُ قُدِّمَ إلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالَ : لَا آكُلُ ..
فَقِيلَ لَهُ لِمَ ؟؟؟
قَالَ : لِأَنَّ نَفْسِي تَشْتَهِيهِ ؛ وَأَنَا مُنْذُ سِنِينَ مَا بَلَغَتْ نَفْسِي مَا تَشْتَهِي .. ..
فَقُلْت /
لَقَدْ خَفِيَتْ طَرِيقُ الصَّوَابِ عَنْ هَذَا : مِنْ وَجْهَيْنِ ..
وسَبَبُ خَفَائِهَا : عَدَمُ الْعِلْمِ ..
أَمَّا الْوَجْهُ الْأَوَّلُ /
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ عَلَى هَذَا وَلَا أَصْحَابُهُ ..
وَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : يَأْكُلُ لَحْمَ الدَّجَاجِ ؛ ويُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ .. .. ..
ثمَ قَال /
وَالْوَجْهُ الثَّانِي /
أَنِّي أَخَافُ عَلَى الزَّاهِدِ أَنْ تَكُونَ شَهْوَتُهُ إنْقَلَبَتْ إلَى التَّرْكِ : فَصَارَ يَشْتَهِي أَنْ لَا يَتَنَاوَلَ ..
وَلِلنَّفْسِ فِي هَذَا : مَكْرٌ خَفِيٌّ وَرِيَاءٌ دَقِيقٌ ..
فَإِنْ سَلِمَتْ مِنْ الرِّيَاءِ لِلْخَلْقِ : كَانَتْ الْآفَةُ مِنْ جِهَةِ تَعَلُّقِهَا بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ وَإِدْلَالِهَا فِي الْبَاطِنِ بِهِ ..
فَهَذِهِ مُخَاطَرَةٌ ..
قَالَ / وَرُبَّمَا قَالَ بَعْضُ الْجُهَّالِ : هَذَا صَدٌّ عَنْ الْخَيْرِ ..
وَالزُّهْدِ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ ..
فَإِنَّ الْحَدِيثَ قَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ عَمَلٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ . ..
وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَغْتَرَّ بِعِبَادَةِ فُلَان ؛ وَلَا بِتَقْوَى فُلَانٍ . ..
🥀 أنظره معَ حذْفٍ مبالغ / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة / 132 - 134 ...
وهو بتمامه / في صيد الخاطر ورقة / 77 - 78 - 79 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
وقال أيضاً ناقلاً عن إبن الجوزيّ عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم أجمعين /
( وهذا والله كلام جميل يُكتب بماءِ العين )
قال /
أَصْلُ الْأُصُول : العلم ..
وَأَنْفَعُ الْعِلْمِ : النَّظَرُ فِي سِيَرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ ..
﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ ﴾ . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 80 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَقَالَ فِي مَحَلٍّ آخَرَ مِنْ صَيْدِ الْخَاطِرِ /
عَلَفُ النَّاقَةِ مُتَعَيَّنٌ لِقَطْعِ الْمَنْزِل ؛ أَلَا تَرَى إلَى سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : فَإِنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الْمَعْرِفَةِ وَالْخَوْفِ ؛ وَكَانَ يَأْكُلُ اللَّذِيذَ وَيَقُولُ : إنَّ الدَّابَّةَ إذَا لَمْ يُحْسِنْ إلَيْهَا لَمْ تَعْمَلْ ..
قَالَ / وَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَسْمَعُ كَلَامِي هَذَا يَقُولُ : هَذَا مَيْلٌ عَلَى الزُّهَّادِ ..
فَأَقُولُ / كُنْ مَعَ الْعُلَمَاءِ ؛ وَانْظُرْ إلَى طَرِيقِ الْحَسَنِ وَسُفْيَانَ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ؛ وَهَؤُلَاءِ : أُصُولُ الْإِسْلَامِ ..
وَلَا تُقَلِّدْ فِي دِينَك : مَنْ قَلَّ عِلْمُهُ وَإِنْ قَوِيَ زُهْدُهُ ..
وَأحْمِلْ أَمْرَهُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ : يُطِيقُ هَذَا ؛ وَلَا تَقْتَدِ بِهِمْ فِيمَا لَا تُطِيقُهُ ؛ فَلَيْسَ أَمْرُنَا إلَيْنَا ؛ وَالنَّفْسُ وَدِيعَةٌ عِنْدَنَا . ..
🥀 أنظره/ غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 02 ورقة /134 ...
وسياق الكلام لابن الجوزي في صيد الخاطر ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف الحزاميّ النوويّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قد تظاهرتْ نصوصُ الكتاب والسنة : على تحريم الكذب في الجملة ..
وهو : من قبائح الذنوب ..
وفواحش : العيوب ..
وإجماعُ : الأمة ..
منعقدٌ على تحريمه : مع النصوص المتظاهرة ..
فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ؛ وإنما المهمُّ : بيان ما يُستثنى منه ؛ والتنبيه على دقائقه . ..
🥀 أنظره / الأذكار ورقة / 377 ... 🌾🌾🌾
 
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