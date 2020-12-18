شركة المهندس رائدة فى مجال التنظيف والجلى وتلميع الرخام والباركية وقد تم تأسيس الشركة سنة 2008 اى خبرة اكثر من 10 سنوات والشركة على استعداد لتقديم جميع خدماتها فى المجالات الخاصة بالنظافة داخل المملكة العربية السعودية بالكاملكما ان الشركة تقدم خدمة شفط البيارات وتنظيفها فى اى وقت نصل بسرعه لتنفيذ العمل على اكمل وجهوالتخصصات الاخرى التى تشملها الشركة مثل (أعمال الدهانات – جلى الرخام – تنظيف المعادن – تنظيف المداخن والمطابخ – أعمال اللاندسكيب – أعمال الباركية والقنال تكس – أعمال الواجهات الزجاجية – أعمال الواجهات الرخامية ومكافحة الحشرات والآفات والحيوانات الضالة والزواحف هى من اهم الخدمات الموجود لدى شركتناكما ان شركتنا تهتم بخدمة تنظيف المفروشات – وتنظيف الحوائط – وتنظيف الارضيات –والآفات والحيوانات الضالة والزواحف – تأسيس أرضيات كما انها تهتم بمكافحة الحمام من فوق الاسطحكما اننا نقدم هذه الخدمات والاعمال بأقل التكاليف وأفضل الخامات والمعدات مع العمالة المدربة على اداء اصعب المهمات بجانب الخصومات التى تقدمها الشركة لعملائها الجددكما ان تنظيف المسابح من اهم الخدمات لدينا عند الاتصال بنا والاتفاق معنا علي الموعد المحدد، تقوم شركتنا كواحدة من أفضل شركات تنظيف شقق بالمملكة العربية السعودية بالاتى : نقوم بارسال عدد عمالة مناسب لمنزلك، مجهزين بأفضل الادوات والمعدات التي تسهل عليهم بجانب كل مواد النظافة والتطهير والتعقيم الخاصة بالخدمة، لذلك لن تشغلي بالك بجلب أي معدات أو مواد التنظيف .خدمات تنظيف المنزل تشمل تنظيف المطابخ وغرفة المعيشة من تلميع الأثاث و مسح الأرضيات، وتلميع الشبابيك والزجاج ، تنظيف السجاد و تنظيف الستائر وترتيب الأثاث.ويمكن الاتفاق عند طلب الخدمة طلب خدمات إضافية مثل غسل الستائر أو غسل السجاد بمقابل إضافي أو تنظيف الموكيت بمواد متخصصة وأيضا غسل الانتريه وتنظيفه وإعادة رونقه مرة أخرى .أما بالنسبة لغرف النوم، فسيتم الترتيب والتلميع والكنس والمسح وتنظيف سلات القمامة وترتيب ما بها من أغراض، وترتيب الملابس وأيضا في غرف الأطفال ترتيب اللعب ومكتب الاطفال.اما بالنسبة لتنظيف الحمام نقوم بتنظيف وتلميع ما به من مرايا و غسل الأحواض والبانيو ومسحه وتعقيمه، بالإضافة إلى غسل السيراميك وتلميعه .اطلب الآن 0553904489​