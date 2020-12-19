من درر السلف...الحلقة رقم 193

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن ؛ لأنه إن كان كبيرًا : إستهرموه ..
وإن كان صغيرًا : إحتقروه . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 274 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس المؤمن : بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ؛ ويتجنب المحظورات فحسب !!!
إنما المؤمن : هو الكامل الإيمان ..
ولا يختلج في قلبه : إعتراض ..
ولا يساكن [ نفسه ] فيما يجري : وسوسة ..
وكلما إشتد البلاء عليه : زاد إيمانه ..
وقوي : تسليمه ..
وقد يدعو : فلا يرى للإجابة أثرًا ..
وسره : لا يتغير ..
لأنه يعلم : أنه مملوك ..
وله مالكٌ : يتصرف بمقتضى إرادته ..
فإن إختلج في قلبه اعتراض : خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 283 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كل المعاصي : قبيحة ..
وبعضها أقبح : من بعض ..
فإن الزنا : من أقبح الذنوب ..
فإنه يفسد : الفُرش ..
ويغير : الأنساب ..
وهو بالجَارةِ : أقبح ..
فقد روي في الصحيحين من حديث إبن مسعود قال / قلت يا رسول الله !!
أي ذنب أعظم ؟؟؟ قال / أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تُزَاني حليلة جارك .. .
وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال / لأن يزني الرجل بعشر نسوة : أيسر من أن يزني بامرأة جاره ..
ولأن يسرق من عشرة أبيات : أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .. .
( قال أبوحسّانة / هو حديث صحيح أنظره الصحيحة للألباني برقم / 65 ) ..
وإنما كان هذا : لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل إنتهاك حق الجار . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال /
من عرف الشرع كما ينبغي ؛ وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأحوال الصحابة ؛ وأكابر العلماء : علم أن أكثر الناس على غير الجادة ..
وإنما يمشون : مع العادة ..
يتزاورون : فيغتاب بعضهم بعضًا ..
ويطلب كل واحد منهم : عورة أخيه ..
ويحسده إن كانت : نعمة ..
ويُشَمِتْ به إن كانت : مصيبة ..
ويتكبر عليه : إن نصح له ..
ويخادعه لتحصيل شيء : من الدنيا ..
ويأخذ عليه العثرات : إن أمكن ..
هذا كله يجري بين المنتمين : إلى الزهد لا الرعاع ..
فالأولى بمن عرف الله سبحانه ؛ وعرف الشرع ؛ وسير السلف الصالحين : الإنقطاع عن الكل ..
فإن إضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير : تلقاه ..
وقد لبس : درع الحذر ..
ولم يطل معه : الكلام ..
ثم عجل الهرب منه : إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال . ..
أنظره / نفس الكتاب ورقة / 301 ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن ؛ لأنه إن كان كبيرًا : إستهرموه ..
وإن كان صغيرًا : إحتقروه . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 274 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس المؤمن : بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ؛ ويتجنب المحظورات فحسب !!!
إنما المؤمن : هو الكامل الإيمان ..
ولا يختلج في قلبه : إعتراض ..
ولا يساكن [ نفسه ] فيما يجري : وسوسة ..
وكلما إشتد البلاء عليه : زاد إيمانه ..
وقوي : تسليمه ..
وقد يدعو : فلا يرى للإجابة أثرًا ..
وسره : لا يتغير ..
لأنه يعلم : أنه مملوك ..
وله مالكٌ : يتصرف بمقتضى إرادته ..
فإن إختلج في قلبه اعتراض : خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 283 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كل المعاصي : قبيحة ..
وبعضها أقبح : من بعض ..
فإن الزنا : من أقبح الذنوب ..
فإنه يفسد : الفُرش ..
ويغير : الأنساب ..
وهو بالجَارةِ : أقبح ..
فقد روي في الصحيحين من حديث إبن مسعود قال / قلت يا رسول الله !!
أي ذنب أعظم ؟؟؟ قال / أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تُزَاني حليلة جارك .. .
وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال / لأن يزني الرجل بعشر نسوة : أيسر من أن يزني بامرأة جاره ..
ولأن يسرق من عشرة أبيات : أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .. .
( قال أبوحسّانة / هو حديث صحيح أنظره الصحيحة للألباني برقم / 65 ) ..
وإنما كان هذا : لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل إنتهاك حق الجار . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 293 ...
ومنها ...
وقال /
من عرف الشرع كما ينبغي ؛ وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأحوال الصحابة ؛ وأكابر العلماء : علم أن أكثر الناس على غير الجادة ..
وإنما يمشون : مع العادة ..
يتزاورون : فيغتاب بعضهم بعضًا ..
ويطلب كل واحد منهم : عورة أخيه ..
ويحسده إن كانت : نعمة ..
ويُشَمِتْ به إن كانت : مصيبة ..
ويتكبر عليه : إن نصح له ..
ويخادعه لتحصيل شيء : من الدنيا ..
ويأخذ عليه العثرات : إن أمكن ..
هذا كله يجري بين المنتمين : إلى الزهد لا الرعاع ..
فالأولى بمن عرف الله سبحانه ؛ وعرف الشرع ؛ وسير السلف الصالحين : الإنقطاع عن الكل ..
فإن إضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير : تلقاه ..
وقد لبس : درع الحذر ..
ولم يطل معه : الكلام ..
ثم عجل الهرب منه : إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال . ..
أنظره / نفس الكتاب ورقة / 301 ...