من درر السلف...الحلقة رقم 193

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان ...منها ...قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن ؛ لأنه إن كان كبيرًا : إستهرموه ..وإن كان صغيرًا : إحتقروه . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 274 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ليس المؤمن : بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ؛ ويتجنب المحظورات فحسب !!!إنما المؤمن : هو الكامل الإيمان ..ولا يختلج في قلبه : إعتراض ..ولا يساكن [ نفسه ] فيما يجري : وسوسة ..وكلما إشتد البلاء عليه : زاد إيمانه ..وقوي : تسليمه ..وقد يدعو : فلا يرى للإجابة أثرًا ..وسره : لا يتغير ..لأنه يعلم : أنه مملوك ..وله مالكٌ : يتصرف بمقتضى إرادته ..فإن إختلج في قلبه اعتراض : خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 283 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /كل المعاصي : قبيحة ..وبعضها أقبح : من بعض ..فإن الزنا : من أقبح الذنوب ..فإنه يفسد : الفُرش ..ويغير : الأنساب ..وهو بالجَارةِ : أقبح ..فقد روي في الصحيحين من حديث إبن مسعود قال / قلت يا رسول الله !!أي ذنب أعظم ؟؟؟ قال / أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك ..قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ..قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تُزَاني حليلة جارك .. .وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال / لأن يزني الرجل بعشر نسوة : أيسر من أن يزني بامرأة جاره ..ولأن يسرق من عشرة أبيات : أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .. .( قال أبوحسّانة / هو حديث صحيح أنظره الصحيحة للألباني برقم / 65 ) ..وإنما كان هذا : لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل إنتهاك حق الجار . ..أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 293 ...ومنها ...وقال /من عرف الشرع كما ينبغي ؛ وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأحوال الصحابة ؛ وأكابر العلماء : علم أن أكثر الناس على غير الجادة ..وإنما يمشون : مع العادة ..يتزاورون : فيغتاب بعضهم بعضًا ..ويطلب كل واحد منهم : عورة أخيه ..ويحسده إن كانت : نعمة ..ويُشَمِتْ به إن كانت : مصيبة ..ويتكبر عليه : إن نصح له ..ويخادعه لتحصيل شيء : من الدنيا ..ويأخذ عليه العثرات : إن أمكن ..هذا كله يجري بين المنتمين : إلى الزهد لا الرعاع ..فالأولى بمن عرف الله سبحانه ؛ وعرف الشرع ؛ وسير السلف الصالحين : الإنقطاع عن الكل ..فإن إضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير : تلقاه ..وقد لبس : درع الحذر ..ولم يطل معه : الكلام ..ثم عجل الهرب منه : إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال . ..أنظره / نفس الكتاب ورقة / 301 ...