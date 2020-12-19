من درر السلف...الحلقة رقم 193

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن ؛ لأنه إن كان كبيرًا : إستهرموه ..
وإن كان صغيرًا : إحتقروه . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 274 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ليس المؤمن : بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ؛ ويتجنب المحظورات فحسب !!!
إنما المؤمن : هو الكامل الإيمان ..
ولا يختلج في قلبه : إعتراض ..
ولا يساكن [ نفسه ] فيما يجري : وسوسة ..
وكلما إشتد البلاء عليه : زاد إيمانه ..
وقوي : تسليمه ..
وقد يدعو : فلا يرى للإجابة أثرًا ..
وسره : لا يتغير ..
لأنه يعلم : أنه مملوك ..
وله مالكٌ : يتصرف بمقتضى إرادته ..
فإن إختلج في قلبه اعتراض : خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 283 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
كل المعاصي : قبيحة ..
وبعضها أقبح : من بعض ..
فإن الزنا : من أقبح الذنوب ..
فإنه يفسد : الفُرش ..
ويغير : الأنساب ..
وهو بالجَارةِ : أقبح ..
فقد روي في الصحيحين من حديث إبن مسعود قال / قلت يا رسول الله !!
أي ذنب أعظم ؟؟؟ قال / أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك ..
قلت / ثم أي ؟؟؟ قال / أن تُزَاني حليلة جارك .. .
وقد روى البخاري في تاريخه من حديث المقداد بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال / لأن يزني الرجل بعشر نسوة : أيسر من أن يزني بامرأة جاره ..
ولأن يسرق من عشرة أبيات : أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره .. .
( قال أبوحسّانة / هو حديث صحيح أنظره الصحيحة للألباني برقم / 65 ) ..
وإنما كان هذا : لأنه يضم إلى معصية الله عز وجل إنتهاك حق الجار . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 293 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال /
من عرف الشرع كما ينبغي ؛ وعلم حالة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وأحوال الصحابة ؛ وأكابر العلماء : علم أن أكثر الناس على غير الجادة ..
وإنما يمشون : مع العادة ..
يتزاورون : فيغتاب بعضهم بعضًا ..
ويطلب كل واحد منهم : عورة أخيه ..
ويحسده إن كانت : نعمة ..
ويُشَمِتْ به إن كانت : مصيبة ..
ويتكبر عليه : إن نصح له ..
ويخادعه لتحصيل شيء : من الدنيا ..
ويأخذ عليه العثرات : إن أمكن ..
هذا كله يجري بين المنتمين : إلى الزهد لا الرعاع ..
فالأولى بمن عرف الله سبحانه ؛ وعرف الشرع ؛ وسير السلف الصالحين : الإنقطاع عن الكل ..
فإن إضطر إلى لقاء منتسب إلى العلم والخير : تلقاه ..
وقد لبس : درع الحذر ..
ولم يطل معه : الكلام ..
ثم عجل الهرب منه : إلى مخالطة الكتب التي تحوي تفسيرًا لنطاق الكمال . ..
🥀 أنظره / نفس الكتاب ورقة / 301 ... 🌾🌾🌾
 
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