من درر السلف. . ..الحلقة رقم 194

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
دقَائقٌ من الدرر الثمينة ...
منها ...
كلمة أعجبتني للحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
قد غمني في هذا الزمان أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - : صاروا كالعامة ..
وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا : قد روي !!!
والبكاء ينبغي أن يكون : على خساسة الهمم ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن دوام العزلة : كالبناء ..
والنظر في سير السلف : يرفعه ..
فإذا وقعت المخالطة : إنتقض ما بني في مدة في لحظة ..
وصعب : التلافي ..
وضعف : القلب ..
ومن له فهم : يعرف أمراض القلب ؛ وإعراضه عن صاحبه ؛ وخروج طائره من قفصه ..
ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا : سبب التلف ..
ولا على هذا الطائر المحصور : أن يقع في الشبكة ..
وسبب مرض القلب أنه كان مَحْمِيًّا : عن التخليط ؛ مغذيًا بالعلم وسير السلف ؛ فخلط فلم يحتمل : مزاجه فوقع المرض . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 365 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه : ليست مما يقطع بالإقدام ..
وإنما : يقطع بالقلوب ..
والشهوات العاجلة : قُطَّاع الطريق ..
والسبيلُ : كالليلِ المدلهم ؛ غير أن عين الموفق بَصَرُ فَرَسٍ ؛ لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء ..
والصدق في الطلب : منار ؛ أين وُجِدَ يدل على الجادة ..
وإنما يتعثر : من لم يُخلص ..
وإنما يمتنع الإخلاص : ممن لا يراد . ..
أنظره / نفس الكتاب ورقة / 367 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالدنيا وضعت : للبلاء ..
فينبغي للعاقل : أن يوطن نفسه على الصبر ..
وأن يعلم أنَّ ما حصل من المرادِ : فلطفٍ ..
وما لم يحصل : فعلى أصلِ الخلقِ والجبلةِ للدنيا كما قيل /
طبعت على كدر وأنت تريدها .. صفوًا من الأقذاء والأكدَارِ ..
ومُكَلِّفُ الأيام ضد طباعِهَا .. متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ ..
وها هنا : تتبين قوة الإيمان وضعفه ..
فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض : التسليمَ لمالكِ ..
والتحكيمَ : لحكمتهِ ..
وليقل : قد قيل لسيد الكل صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ..
ثم ليُسلِ نفسه بأنَّ المنعَ ليس : عن بخلٍ ..
وإنما هو : لمصلحة لا يعلمها ..
وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل . ..
أنظره / نفس المصدر ورقة / 399 - 400 ...
دقَائقٌ من الدرر الثمينة ...
منها ...
كلمة أعجبتني للحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
قد غمني في هذا الزمان أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - : صاروا كالعامة ..
وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا : قد روي !!!
والبكاء ينبغي أن يكون : على خساسة الهمم ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 313 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن دوام العزلة : كالبناء ..
والنظر في سير السلف : يرفعه ..
فإذا وقعت المخالطة : إنتقض ما بني في مدة في لحظة ..
وصعب : التلافي ..
وضعف : القلب ..
ومن له فهم : يعرف أمراض القلب ؛ وإعراضه عن صاحبه ؛ وخروج طائره من قفصه ..
ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا : سبب التلف ..
ولا على هذا الطائر المحصور : أن يقع في الشبكة ..
وسبب مرض القلب أنه كان مَحْمِيًّا : عن التخليط ؛ مغذيًا بالعلم وسير السلف ؛ فخلط فلم يحتمل : مزاجه فوقع المرض . ..
أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 365 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه : ليست مما يقطع بالإقدام ..
وإنما : يقطع بالقلوب ..
والشهوات العاجلة : قُطَّاع الطريق ..
والسبيلُ : كالليلِ المدلهم ؛ غير أن عين الموفق بَصَرُ فَرَسٍ ؛ لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء ..
والصدق في الطلب : منار ؛ أين وُجِدَ يدل على الجادة ..
وإنما يتعثر : من لم يُخلص ..
وإنما يمتنع الإخلاص : ممن لا يراد . ..
أنظره / نفس الكتاب ورقة / 367 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالدنيا وضعت : للبلاء ..
فينبغي للعاقل : أن يوطن نفسه على الصبر ..
وأن يعلم أنَّ ما حصل من المرادِ : فلطفٍ ..
وما لم يحصل : فعلى أصلِ الخلقِ والجبلةِ للدنيا كما قيل /
طبعت على كدر وأنت تريدها .. صفوًا من الأقذاء والأكدَارِ ..
ومُكَلِّفُ الأيام ضد طباعِهَا .. متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ ..
وها هنا : تتبين قوة الإيمان وضعفه ..
فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض : التسليمَ لمالكِ ..
والتحكيمَ : لحكمتهِ ..
وليقل : قد قيل لسيد الكل صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ..
ثم ليُسلِ نفسه بأنَّ المنعَ ليس : عن بخلٍ ..
وإنما هو : لمصلحة لا يعلمها ..
وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل . ..
أنظره / نفس المصدر ورقة / 399 - 400 ...