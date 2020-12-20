من درر السلف. . ..الحلقة رقم 194

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 دقَائقٌ من الدرر الثمينة ...

🥀🥀 منها ...
كلمة أعجبتني للحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /
قد غمني في هذا الزمان أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - : صاروا كالعامة ..
وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا : قد روي !!!
والبكاء ينبغي أن يكون : على خساسة الهمم ..
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 313 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فإن دوام العزلة : كالبناء ..
والنظر في سير السلف : يرفعه ..
فإذا وقعت المخالطة : إنتقض ما بني في مدة في لحظة ..
وصعب : التلافي ..
وضعف : القلب ..
ومن له فهم : يعرف أمراض القلب ؛ وإعراضه عن صاحبه ؛ وخروج طائره من قفصه ..
ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا : سبب التلف ..
ولا على هذا الطائر المحصور : أن يقع في الشبكة ..
وسبب مرض القلب أنه كان مَحْمِيًّا : عن التخليط ؛ مغذيًا بالعلم وسير السلف ؛ فخلط فلم يحتمل : مزاجه فوقع المرض . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 365 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه : ليست مما يقطع بالإقدام ..
وإنما : يقطع بالقلوب ..
والشهوات العاجلة : قُطَّاع الطريق ..
والسبيلُ : كالليلِ المدلهم ؛ غير أن عين الموفق بَصَرُ فَرَسٍ ؛ لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء ..
والصدق في الطلب : منار ؛ أين وُجِدَ يدل على الجادة ..
وإنما يتعثر : من لم يُخلص ..
وإنما يمتنع الإخلاص : ممن لا يراد . ..
🥀 أنظره / نفس الكتاب ورقة / 367 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالدنيا وضعت : للبلاء ..
فينبغي للعاقل : أن يوطن نفسه على الصبر ..
وأن يعلم أنَّ ما حصل من المرادِ : فلطفٍ ..
وما لم يحصل : فعلى أصلِ الخلقِ والجبلةِ للدنيا كما قيل /
طبعت على كدر وأنت تريدها .. صفوًا من الأقذاء والأكدَارِ ..
ومُكَلِّفُ الأيام ضد طباعِهَا .. متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ ..
وها هنا : تتبين قوة الإيمان وضعفه ..
فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض : التسليمَ لمالكِ ..
والتحكيمَ : لحكمتهِ ..
وليقل : قد قيل لسيد الكل صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ..
ثم ليُسلِ نفسه بأنَّ المنعَ ليس : عن بخلٍ ..
وإنما هو : لمصلحة لا يعلمها ..
وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل . ..
🥀 أنظره / نفس المصدر ورقة / 399 - 400 ... 🌾🌾🌾
 
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