من درر السلف. . ..الحلقة رقم 194

الحَمْدُ لله ...دقَائقٌ من الدرر الثمينة ...منها ...كلمة أعجبتني للحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه قال /قد غمني في هذا الزمان أن العلماء - لتقصيرهم في العلم - : صاروا كالعامة ..وإذا مر بهم حديث موضوع قالوا : قد روي !!!والبكاء ينبغي أن يكون : على خساسة الهمم ..ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 313 ...ومنها ...وقال أيضاً /فإن دوام العزلة : كالبناء ..والنظر في سير السلف : يرفعه ..فإذا وقعت المخالطة : إنتقض ما بني في مدة في لحظة ..وصعب : التلافي ..وضعف : القلب ..ومن له فهم : يعرف أمراض القلب ؛ وإعراضه عن صاحبه ؛ وخروج طائره من قفصه ..ولا يؤمن على هذا المريض أن يكون مرضه هذا : سبب التلف ..ولا على هذا الطائر المحصور : أن يقع في الشبكة ..وسبب مرض القلب أنه كان مَحْمِيًّا : عن التخليط ؛ مغذيًا بالعلم وسير السلف ؛ فخلط فلم يحتمل : مزاجه فوقع المرض . ..أنظره / صيد الخاطر أيضاً ورقة / 365 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه : ليست مما يقطع بالإقدام ..وإنما : يقطع بالقلوب ..والشهوات العاجلة : قُطَّاع الطريق ..والسبيلُ : كالليلِ المدلهم ؛ غير أن عين الموفق بَصَرُ فَرَسٍ ؛ لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء ..والصدق في الطلب : منار ؛ أين وُجِدَ يدل على الجادة ..وإنما يتعثر : من لم يُخلص ..وإنما يمتنع الإخلاص : ممن لا يراد . ..أنظره / نفس الكتاب ورقة / 367 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالدنيا وضعت : للبلاء ..فينبغي للعاقل : أن يوطن نفسه على الصبر ..وأن يعلم أنَّ ما حصل من المرادِ : فلطفٍ ..وما لم يحصل : فعلى أصلِ الخلقِ والجبلةِ للدنيا كما قيل /طبعت على كدر وأنت تريدها .. صفوًا من الأقذاء والأكدَارِ ..ومُكَلِّفُ الأيام ضد طباعِهَا .. متطلب في الماء جَذْوَةَ نَارِ ..وها هنا : تتبين قوة الإيمان وضعفه ..فليستعمل المؤمن من أدوية هذا المرض : التسليمَ لمالكِ ..والتحكيمَ : لحكمتهِ ..وليقل : قد قيل لسيد الكل صلى الله عليه وسلم : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ ..ثم ليُسلِ نفسه بأنَّ المنعَ ليس : عن بخلٍ ..وإنما هو : لمصلحة لا يعلمها ..وليؤجر الصابر عن أغراضه، وليعلم الله الذين سلموا ورضوا، وأن زمن الابتلاء مقدار يسير، والأغراض مدخرة تلقى بعد قليل . ..أنظره / نفس المصدر ورقة / 399 - 400 ...