من درر السلف...الحلقة رقم 195

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر السَنِية والأقوال المرضية /منها ...قال الحافظ جمال الدين عبد الرحمن إبن علي إبن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /نظرت في قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ ..ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..فرأيت الجمادات كلها : قد وصفت بالسجود ..وإستثنى : من العقلاء !!!فذكرت قول بعضهم :ما جحد الصامت من أنشأه .. ومن ذوي النطق أتى الجحود ..فقلت /إن هذه لقدرة عظيمة ؛ يوهب عقل للشخص : ثم تسلب فائدته !!!وإن هذا لأقوى دليل على : قادرٍ قاهر ..وإلاّ : فكيف يحسن من عاقل ألاّ يعرف بوجوده وجود من أوجده ؟؟؟!!وكيف ينحت صنمًا بيده : ثم يعبده ؟؟؟!!غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل : ما يثبت عليهم الحجة ..وأعمى قلوبهم كما شاء : عن المحجة . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 424 - 425 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه : ما لا يطيق ..فإن البدن : كالراحلة ..إن لم يرفق بها : لم تصل بالراكب ..فترى في الناس من يتزهد : وقد ربي جسده على الترف : فيعرض عما ألفه ..فتجد له الأمراض : فتقطعه عن كثير من العبادات ..وقد قيل :عودوا كل بدن : ما إعتاد . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 458 - 459 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ الشِّبْلِيُّ بَيْنَ يَدَيْ الْجُنَيْد / لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ..فَقَالَ الْجُنَيْد /قَوْلُك ذَا : ضِيقِ صَدْرٍ وَضِيقُ الصَّدْرِ لِتَرْكِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ .. .فَإِنَّ هَذَا : مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ ..وَكَانَ الْجُنَيْد : سَيِّدَ الطَّائِفَةِ ..وَمِنْ أَحْسَنِهِمْ : تَعْلِيمًا وَتَأْدِيبًا وَتَقْوِيمًا ..وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : كَلِمَةُ اسْتِعَانَةٍ لَا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ ..وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُهَا : عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الِإسْتِرْجَاعِ ..وَيَقُولُهَا : جَزَعًا لَا صَبْرًا ..فالْجُنَيْد أَنْكَرَ عَلَى الشِّبْلِيِّ حَالَهُ فِي سَبَبِ قَوْلِهِ لَهَا إذْ كَانَتْ : حَالًا يُنَافِي الرِّضَا ..وَلَوْ قَالَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ : لمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ . ..أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 10 ورقة / 686 - 687 ...ومنها ...وقال الحافظ الإمام إبن حَجَر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أصل الديانة منحصر في ثلاث /القول ..والفعل ..والنية ..فنبه على فساد القول : بالكذب ..وعلى فساد الفعل : بالخيانة ..وعلى فساد النية : بالخلف . ..أنظره / فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ ج 01 ورقة / 90 ...