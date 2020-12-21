من درر السلف...الحلقة رقم 195

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,556
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر السَنِية والأقوال المرضية /
منها ...
قال الحافظ جمال الدين عبد الرحمن إبن علي إبن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
نظرت في قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ ..
ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
فرأيت الجمادات كلها : قد وصفت بالسجود ..
وإستثنى : من العقلاء !!!
فذكرت قول بعضهم :
ما جحد الصامت من أنشأه .. ومن ذوي النطق أتى الجحود ..
فقلت /
إن هذه لقدرة عظيمة ؛ يوهب عقل للشخص : ثم تسلب فائدته !!!
وإن هذا لأقوى دليل على : قادرٍ قاهر ..
وإلاّ : فكيف يحسن من عاقل ألاّ يعرف بوجوده وجود من أوجده ؟؟؟!!
وكيف ينحت صنمًا بيده : ثم يعبده ؟؟؟!!
غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل : ما يثبت عليهم الحجة ..
وأعمى قلوبهم كما شاء : عن المحجة . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 424 - 425 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه : ما لا يطيق ..
فإن البدن : كالراحلة ..
إن لم يرفق بها : لم تصل بالراكب ..
فترى في الناس من يتزهد : وقد ربي جسده على الترف : فيعرض عما ألفه ..
فتجد له الأمراض : فتقطعه عن كثير من العبادات ..
وقد قيل :
عودوا كل بدن : ما إعتاد . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 458 - 459 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الشِّبْلِيُّ بَيْنَ يَدَيْ الْجُنَيْد / لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ..
فَقَالَ الْجُنَيْد /
قَوْلُك ذَا : ضِيقِ صَدْرٍ وَضِيقُ الصَّدْرِ لِتَرْكِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ .. .
فَإِنَّ هَذَا : مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ ..
وَكَانَ الْجُنَيْد : سَيِّدَ الطَّائِفَةِ ..
وَمِنْ أَحْسَنِهِمْ : تَعْلِيمًا وَتَأْدِيبًا وَتَقْوِيمًا ..
وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : كَلِمَةُ اسْتِعَانَةٍ لَا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُهَا : عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الِإسْتِرْجَاعِ ..
وَيَقُولُهَا : جَزَعًا لَا صَبْرًا ..
فالْجُنَيْد أَنْكَرَ عَلَى الشِّبْلِيِّ حَالَهُ فِي سَبَبِ قَوْلِهِ لَهَا إذْ كَانَتْ : حَالًا يُنَافِي الرِّضَا ..
وَلَوْ قَالَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ : لمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 10 ورقة / 686 - 687 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام إبن حَجَر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصل الديانة منحصر في ثلاث /
القول ..
والفعل ..
والنية ..
فنبه على فساد القول : بالكذب ..
وعلى فساد الفعل : بالخيانة ..
وعلى فساد النية : بالخلف . ..
أنظره / فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ ج 01 ورقة / 90 ...
ومن الدرر السَنِية والأقوال المرضية /
منها ...
قال الحافظ جمال الدين عبد الرحمن إبن علي إبن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
نظرت في قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ ..
ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
فرأيت الجمادات كلها : قد وصفت بالسجود ..
وإستثنى : من العقلاء !!!
فذكرت قول بعضهم :
ما جحد الصامت من أنشأه .. ومن ذوي النطق أتى الجحود ..
فقلت /
إن هذه لقدرة عظيمة ؛ يوهب عقل للشخص : ثم تسلب فائدته !!!
وإن هذا لأقوى دليل على : قادرٍ قاهر ..
وإلاّ : فكيف يحسن من عاقل ألاّ يعرف بوجوده وجود من أوجده ؟؟؟!!
وكيف ينحت صنمًا بيده : ثم يعبده ؟؟؟!!
غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل : ما يثبت عليهم الحجة ..
وأعمى قلوبهم كما شاء : عن المحجة . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 424 - 425 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه : ما لا يطيق ..
فإن البدن : كالراحلة ..
إن لم يرفق بها : لم تصل بالراكب ..
فترى في الناس من يتزهد : وقد ربي جسده على الترف : فيعرض عما ألفه ..
فتجد له الأمراض : فتقطعه عن كثير من العبادات ..
وقد قيل :
عودوا كل بدن : ما إعتاد . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 458 - 459 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الشِّبْلِيُّ بَيْنَ يَدَيْ الْجُنَيْد / لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ..
فَقَالَ الْجُنَيْد /
قَوْلُك ذَا : ضِيقِ صَدْرٍ وَضِيقُ الصَّدْرِ لِتَرْكِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ .. .
فَإِنَّ هَذَا : مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ ..
وَكَانَ الْجُنَيْد : سَيِّدَ الطَّائِفَةِ ..
وَمِنْ أَحْسَنِهِمْ : تَعْلِيمًا وَتَأْدِيبًا وَتَقْوِيمًا ..
وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : كَلِمَةُ اسْتِعَانَةٍ لَا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُهَا : عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الِإسْتِرْجَاعِ ..
وَيَقُولُهَا : جَزَعًا لَا صَبْرًا ..
فالْجُنَيْد أَنْكَرَ عَلَى الشِّبْلِيِّ حَالَهُ فِي سَبَبِ قَوْلِهِ لَهَا إذْ كَانَتْ : حَالًا يُنَافِي الرِّضَا ..
وَلَوْ قَالَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ : لمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ . ..
أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 10 ورقة / 686 - 687 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام إبن حَجَر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصل الديانة منحصر في ثلاث /
القول ..
والفعل ..
والنية ..
فنبه على فساد القول : بالكذب ..
وعلى فساد الفعل : بالخيانة ..
وعلى فساد النية : بالخلف . ..
أنظره / فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ ج 01 ورقة / 90 ...