من درر السلف...الحلقة رقم 195

إلياس

إلياس

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📚الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر السَنِية والأقوال المرضية /

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ جمال الدين عبد الرحمن إبن علي إبن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله عليه /
نظرت في قول الله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ ﴾ ..
ثم قال : ﴿ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ ..
فرأيت الجمادات كلها : قد وصفت بالسجود ..
وإستثنى : من العقلاء !!!
فذكرت قول بعضهم :
ما جحد الصامت من أنشأه .. ومن ذوي النطق أتى الجحود ..
فقلت /
إن هذه لقدرة عظيمة ؛ يوهب عقل للشخص : ثم تسلب فائدته !!!
وإن هذا لأقوى دليل على : قادرٍ قاهر ..
وإلاّ : فكيف يحسن من عاقل ألاّ يعرف بوجوده وجود من أوجده ؟؟؟!!
وكيف ينحت صنمًا بيده : ثم يعبده ؟؟؟!!
غير أن الحق سبحانه وتعالى وهب لأقوام من العقل : ما يثبت عليهم الحجة ..
وأعمى قلوبهم كما شاء : عن المحجة . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 424 - 425 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
ينبغي للإنسان أن يحمل على بدنه : ما لا يطيق ..
فإن البدن : كالراحلة ..
إن لم يرفق بها : لم تصل بالراكب ..
فترى في الناس من يتزهد : وقد ربي جسده على الترف : فيعرض عما ألفه ..
فتجد له الأمراض : فتقطعه عن كثير من العبادات ..
وقد قيل :
عودوا كل بدن : ما إعتاد . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 458 - 459 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الشِّبْلِيُّ بَيْنَ يَدَيْ الْجُنَيْد / لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ ..
فَقَالَ الْجُنَيْد /
قَوْلُك ذَا : ضِيقِ صَدْرٍ وَضِيقُ الصَّدْرِ لِتَرْكِ الرِّضَا بِالْقَضَاءِ .. .
فَإِنَّ هَذَا : مِنْ أَحْسَنِ الْكَلَامِ ..
وَكَانَ الْجُنَيْد : سَيِّدَ الطَّائِفَةِ ..
وَمِنْ أَحْسَنِهِمْ : تَعْلِيمًا وَتَأْدِيبًا وَتَقْوِيمًا ..
وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ : كَلِمَةُ اسْتِعَانَةٍ لَا كَلِمَةُ اسْتِرْجَاعٍ ..
وَكَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ يَقُولُهَا : عِنْدَ الْمَصَائِبِ بِمَنْزِلَةِ الِإسْتِرْجَاعِ ..
وَيَقُولُهَا : جَزَعًا لَا صَبْرًا ..
فالْجُنَيْد أَنْكَرَ عَلَى الشِّبْلِيِّ حَالَهُ فِي سَبَبِ قَوْلِهِ لَهَا إذْ كَانَتْ : حَالًا يُنَافِي الرِّضَا ..
وَلَوْ قَالَهَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ : لمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ . ..
🥀 أنظرهُ / مجموع الفَتَاوَى ج 10 ورقة / 686 - 687 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الإمام إبن حَجَر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصل الديانة منحصر في ثلاث /
القول ..
والفعل ..
والنية ..
فنبه على فساد القول : بالكذب ..
وعلى فساد الفعل : بالخيانة ..
وعلى فساد النية : بالخلف . ..
🥀 أنظره / فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ ج 01 ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾
 
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