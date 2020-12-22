مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة ابتدائي وفق المخططات الاستثنائية .

التحميل من مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة 2020/2021 word

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليوممخططات خاصة بشهر ديسمبر و جانفي 2020/2021