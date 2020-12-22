مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة 2020/2021 Word

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
66
النقاط
503
العمر
32
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين



نقدم لكم اليوم
مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة ابتدائي وفق المخططات الاستثنائية .

مخططات خاصة بشهر ديسمبر و جانفي 2020/2021

مخططات قابلة للتغير و التعديل بصيغة word
من انجاز الاستاذ المحترم حبيب احمد بن على
التحميل من مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة 2020/2021 word
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
12,579
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
استفدت منه كثيرا جزيت خيرا على الموضوع القيم والمميز اختي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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