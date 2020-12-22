bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 66
- النقاط
- 503
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة ابتدائي وفق المخططات الاستثنائية .
مخططات خاصة بشهر ديسمبر و جانفي 2020/2021
مخططات قابلة للتغير و التعديل بصيغة word
من انجاز الاستاذ المحترم حبيب احمد بن على
التحميل من مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة 2020/2021 word
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة ابتدائي وفق المخططات الاستثنائية .
مخططات خاصة بشهر ديسمبر و جانفي 2020/2021
مخططات قابلة للتغير و التعديل بصيغة word
من انجاز الاستاذ المحترم حبيب احمد بن على
التحميل من مخطط المقطع الثالث للسنة الخامسة 2020/2021 word