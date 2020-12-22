من درر السلف...الحلقة رقم 196

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
- إنضم
- 24 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 12,579
- النقاط
- 1,151
- محل الإقامة
- فار إلى الله
- الجنس
- ذكر
الحمد لله ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الحزم : جمع المال ..
وإدخاره : لعارض حاجة من ذلك ..
ومن التغفيل : إنفاق الحاصل ..
فربما عرضت حاجة : فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن ..
أو في العرض بطلبها : من الأنذال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 465 ...
ومنها ...
قال تعالى / { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
عن مكحـــول الأزديّ عليه رَحَمَات الله قال / قلت لابن عمر / أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله
وقد قـــال الله تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
قـــال / إذا ذكـــر الله هـــذا : ذكـــره الله بلعنتـــه حتـــى يسكت . ..
أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 197 ...
ومنها ...
( الدخول إلى الحمام قبل الوضوء )
عن عبدالله بن الأرقم رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /إذا إقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء : فليبدأ بالخلاء . ..
رواه الترمذيّ ..
أنظره / الصحيح المسند للعلامة الإمام مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 464 ...
ومنها ...
عـن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ و العافيةَ : فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقينِ خيرًا من العافيةِ . ..
أنظره / صحيح الجامع للعلامة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه برقم / 3632 ...
قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنيا والآخرة إذا مرض القلب :
بالشك ..
أو بالشرك ..
أو النفاق ..
أو كراهة ما أنزل الله ..
أو بعض أولياء الله أو ما أشبه ذلك ..
فقد خسر الإنسان : دنياه وآخرته ..
ولهذا ينبغـي لك إن سألت اللـه العافية : أن تستحضر أنك تسأل اللـه العافية من مرض القلب والبدن ..
مرض القلب الذي مداره : على شك أو شرك أو شهوة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 21 ...
ومن الدرر الحسان ...
منها ...
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الحزم : جمع المال ..
وإدخاره : لعارض حاجة من ذلك ..
ومن التغفيل : إنفاق الحاصل ..
فربما عرضت حاجة : فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن ..
أو في العرض بطلبها : من الأنذال . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 465 ...
ومنها ...
قال تعالى / { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
عن مكحـــول الأزديّ عليه رَحَمَات الله قال / قلت لابن عمر / أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله
وقد قـــال الله تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
قـــال / إذا ذكـــر الله هـــذا : ذكـــره الله بلعنتـــه حتـــى يسكت . ..
أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 197 ...
ومنها ...
( الدخول إلى الحمام قبل الوضوء )
عن عبدالله بن الأرقم رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /إذا إقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء : فليبدأ بالخلاء . ..
رواه الترمذيّ ..
أنظره / الصحيح المسند للعلامة الإمام مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 464 ...
ومنها ...
عـن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ و العافيةَ : فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقينِ خيرًا من العافيةِ . ..
أنظره / صحيح الجامع للعلامة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه برقم / 3632 ...
قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنيا والآخرة إذا مرض القلب :
بالشك ..
أو بالشرك ..
أو النفاق ..
أو كراهة ما أنزل الله ..
أو بعض أولياء الله أو ما أشبه ذلك ..
فقد خسر الإنسان : دنياه وآخرته ..
ولهذا ينبغـي لك إن سألت اللـه العافية : أن تستحضر أنك تسأل اللـه العافية من مرض القلب والبدن ..
مرض القلب الذي مداره : على شك أو شرك أو شهوة . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 21 ...