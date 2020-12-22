من درر السلف...الحلقة رقم 196

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
ومن الحزم : جمع المال ..
وإدخاره : لعارض حاجة من ذلك ..
ومن التغفيل : إنفاق الحاصل ..
فربما عرضت حاجة : فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن ..
أو في العرض بطلبها : من الأنذال . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 465 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى / { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
عن مكحـــول الأزديّ عليه رَحَمَات الله قال / قلت لابن عمر / أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله
وقد قـــال الله تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..
قـــال / إذا ذكـــر الله هـــذا : ذكـــره الله بلعنتـــه حتـــى يسكت . ..
🥀 أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 197 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
( الدخول إلى الحمام قبل الوضوء )
عن عبدالله بن الأرقم رضي الله عنه قال /
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /إذا إقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء : فليبدأ بالخلاء . ..
رواه الترمذيّ ..
أنظره / الصحيح المسند للعلامة الإمام مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 464 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عـن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ و العافيةَ : فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقينِ خيرًا من العافيةِ . ..
🥀 أنظره / صحيح الجامع للعلامة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه برقم / 3632 ... 🌾🌾🌾
قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنيا والآخرة إذا مرض القلب :
بالشك ..
أو بالشرك ..
أو النفاق ..
أو كراهة ما أنزل الله ..
أو بعض أولياء الله أو ما أشبه ذلك ..
فقد خسر الإنسان : دنياه وآخرته ..
ولهذا ينبغـي لك إن سألت اللـه العافية : أن تستحضر أنك تسأل اللـه العافية من مرض القلب والبدن ..
مرض القلب الذي مداره : على شك أو شرك أو شهوة . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 21 ... 🌾🌾🌾
 
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