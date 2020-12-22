من درر السلف...الحلقة رقم 196

الحمد لله ...ومن الدرر الحسان ...منها ...قال الحافظ أبو الفرج جمال الدين إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /ومن الحزم : جمع المال ..وإدخاره : لعارض حاجة من ذلك ..ومن التغفيل : إنفاق الحاصل ..فربما عرضت حاجة : فلم يقدر عليها فأثر عدمها في البدن ..أو في العرض بطلبها : من الأنذال . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 465 ...ومنها ...قال تعالى / { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..عن مكحـــول الأزديّ عليه رَحَمَات الله قال / قلت لابن عمر / أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر اللهوقد قـــال الله تعالى : { فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } ..قـــال / إذا ذكـــر الله هـــذا : ذكـــره الله بلعنتـــه حتـــى يسكت . ..أنظره / تفسير إبن كثير ج 01 ورقة / 197 ...ومنها ...( الدخول إلى الحمام قبل الوضوء )عن عبدالله بن الأرقم رضي الله عنه قال /قال رسول الله صلى الله عليه وسلم /إذا إقيمت الصلاة ووجد أحدكم الخلاء : فليبدأ بالخلاء . ..رواه الترمذيّ ..أنظره / الصحيح المسند للعلامة الإمام مقبل إبن هادي الوادعيّ عليه رَحَمَات الله ج 01 ورقة / 464 ...ومنها ...عـن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال /سَلوا اللهَ العفوَ و العافيةَ : فإنَّ أحدًا لم يُعْطَ بعد اليقينِ خيرًا من العافيةِ . ..أنظره / صحيح الجامع للعلامة الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه برقم / 3632 ...قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مرض القلب والعياذ بالله فيه فساد الدنيا والآخرة إذا مرض القلب :بالشك ..أو بالشرك ..أو النفاق ..أو كراهة ما أنزل الله ..أو بعض أولياء الله أو ما أشبه ذلك ..فقد خسر الإنسان : دنياه وآخرته ..ولهذا ينبغـي لك إن سألت اللـه العافية : أن تستحضر أنك تسأل اللـه العافية من مرض القلب والبدن ..مرض القلب الذي مداره : على شك أو شرك أو شهوة . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 06 ورقة / 21 ...