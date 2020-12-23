من درر السلف...الحلقة رقم 197

الحَمْدُ لله ...ومن فوائد الفوائد والدرر العوائد ...منها ...عنْ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ قَال /كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى إبْنِ عُمَرَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِالعِلْمِ كُلِّهِ ..فَكَتَبَ إِلَيْهِ /إِنَّ العِلْمَ : كَثِيرٌ ..وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ : مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ ..خَمِيصَ البَطْنِ : مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..كَافَّ اللِّسَانِ : عَنْ أَعْرَاضِهِمْ ..لاَزِمًا لِأَمْرِ : جَمَاعَتِهِمْ فَافْعَل . ..رواه الحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 31 ورقة / 169 بسنده قال ( أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا أنا أحمد بن منصور بن خلف أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب وشعيب بن الليث به ) ...وأنظره أيضاً / سير أعلام النّبلاء للحَافظ الذّهبيّ ج 03 ورقة / 222 ...ومنها ...عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عليهِ رَحَمَات الله /أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : أَعملُ لَكَ جوَارِشَ ؟؟؟قَالَ / وَمَا هُوَ ؟؟؟قَالَ / شَيْءٌ إِذَا كَظَّكَ الطَّعَامُ : فَأَصبْتَ مِنْهُ سَهَّلَ ..فَقَالَ / مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشهرٍ ..وَمَا ذَاكَ : أَنْ لاَ أَكُوْنَ لَهُ وَاجداً ..وَلَكِنِّي عَهِدْتُ قَوْماً : يَشبَعُوْنَ مَرَّةً وَيَجُوْعُوْنَ مَرَّةً . ..( وقوله / إذا كظَّكَ الطعام أي :إذا إمتلاتَ منه وأثقلكَ )أنظره / سير أعلام النبلاء للذهبيّ أيضا ج 03 ورقة / 222 ...ومنها ...عَنْ نَافِعٍ عليه رَحَمَات الله /أَنَّ المُخْتَارَ بنَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ يُرسِلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِالمَالِ : فَيَقْبَلُهُ ..وَيَقُوْلُ / لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً ..وَلاَ أَرُدُّ مَا رَزقَنِي الله . ..أنظره / الطبقات الكبرى لابن سعد ج 04 ورقة / 150 وإسناده / صحيح ...ومنها ...رَوَى عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ /أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةٍ : أَحْيَى لَيلَتَهُ . ..أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ج 01 ورقة / 303 ...ومنها ...عنْ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ /حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ / أَنَّهُ كَانَ يُحيِي اللَّيْلَ صَلاَةً ثُمَّ يَقُوْلُ / يَا نَافِعُ : أَسْحَرْنَا ؟؟؟فَأَقُوْلُ : لاَ ..فَيُعَاودُ الصَّلاَةَ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ : نَعَمْ ..فَيقعدُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيدعُو حَتَّى يُصْبِحَ . ..أنظره / الحلية أيضاً ج 01 ورقة / 303 ...ومنها ...قَالَ طَاوُوْسٌ إبنُ كيسَان /مَا رَأَيْتُ مُصَلِّياً : مِثْلَ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَشدَّ اسْتقبالاً لِلْقِبْلَةِ بِوجهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ . ..أنظره / الحلية أيضاً لأبي نعيم ج 01 ورقة / 304 ...ومنها ...وروى الحافظ إبن سعد القرشيّ عليه رَحَمَات الله من طريق /حماد بن مسعدة عن إبن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه : القبلة إذا صلى ؛ حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة . ..أنظره / الطبقات الكبرى ج 04 ورقة / 157 ...ومنها ...عنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ /أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ - أَوِ ابْنَ خَيْرِ النَّاسِ - فَقَالَ /مَا أَنَا بِخيرِ النَّاسِ وَلاَ إبْنِ خَيْرِ النَّاسِ وَلَكِنِّي : عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَرْجُو اللهَ وَأَخَافُهُ ..وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا بِالرَّجُلِ : حَتَّى تُهلكُوْهُ . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 01 ورقة / 307 من طريق / عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وهذا سند صحيح ...