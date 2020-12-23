من درر السلف...الحلقة رقم 197

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن فوائد الفوائد والدرر العوائد ...
منها ...
عنْ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ قَال /
كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى إبْنِ عُمَرَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِالعِلْمِ كُلِّهِ ..
فَكَتَبَ إِلَيْهِ /
إِنَّ العِلْمَ : كَثِيرٌ ..
وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ : مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ ..
خَمِيصَ البَطْنِ : مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..
كَافَّ اللِّسَانِ : عَنْ أَعْرَاضِهِمْ ..
لاَزِمًا لِأَمْرِ : جَمَاعَتِهِمْ فَافْعَل . ..
رواه الحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 31 ورقة / 169 بسنده قال ( أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا أنا أحمد بن منصور بن خلف أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب وشعيب بن الليث به ) ...
وأنظره أيضاً / سير أعلام النّبلاء للحَافظ الذّهبيّ ج 03 ورقة / 222 ...
ومنها ...
عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : أَعملُ لَكَ جوَارِشَ ؟؟؟
قَالَ / وَمَا هُوَ ؟؟؟
قَالَ / شَيْءٌ إِذَا كَظَّكَ الطَّعَامُ : فَأَصبْتَ مِنْهُ سَهَّلَ ..
فَقَالَ / مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشهرٍ ..
وَمَا ذَاكَ : أَنْ لاَ أَكُوْنَ لَهُ وَاجداً ..
وَلَكِنِّي عَهِدْتُ قَوْماً : يَشبَعُوْنَ مَرَّةً وَيَجُوْعُوْنَ مَرَّةً . ..
( وقوله / إذا كظَّكَ الطعام أي :
إذا إمتلاتَ منه وأثقلكَ )
أنظره / سير أعلام النبلاء للذهبيّ أيضا ج 03 ورقة / 222 ...
ومنها ...
عَنْ نَافِعٍ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ المُخْتَارَ بنَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ يُرسِلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِالمَالِ : فَيَقْبَلُهُ ..
وَيَقُوْلُ / لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً ..
وَلاَ أَرُدُّ مَا رَزقَنِي الله . ..
أنظره / الطبقات الكبرى لابن سعد ج 04 ورقة / 150 وإسناده / صحيح ...
ومنها ...
رَوَى عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ /
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةٍ : أَحْيَى لَيلَتَهُ . ..
أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ج 01 ورقة / 303 ...
ومنها ...
عنْ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ /
حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ / أَنَّهُ كَانَ يُحيِي اللَّيْلَ صَلاَةً ثُمَّ يَقُوْلُ / يَا نَافِعُ : أَسْحَرْنَا ؟؟؟
فَأَقُوْلُ : لاَ ..
فَيُعَاودُ الصَّلاَةَ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ : نَعَمْ ..
فَيقعدُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيدعُو حَتَّى يُصْبِحَ . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 01 ورقة / 303 ...
ومنها ...
قَالَ طَاوُوْسٌ إبنُ كيسَان /
مَا رَأَيْتُ مُصَلِّياً : مِثْلَ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَشدَّ اسْتقبالاً لِلْقِبْلَةِ بِوجهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ . ..
أنظره / الحلية أيضاً لأبي نعيم ج 01 ورقة / 304 ...
ومنها ...
وروى الحافظ إبن سعد القرشيّ عليه رَحَمَات الله من طريق /
حماد بن مسعدة عن إبن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه : القبلة إذا صلى ؛ حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة . ..
أنظره / الطبقات الكبرى ج 04 ورقة / 157 ...
ومنها ...
عنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ /
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ - أَوِ ابْنَ خَيْرِ النَّاسِ - فَقَالَ /
مَا أَنَا بِخيرِ النَّاسِ وَلاَ إبْنِ خَيْرِ النَّاسِ وَلَكِنِّي : عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَرْجُو اللهَ وَأَخَافُهُ ..
وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا بِالرَّجُلِ : حَتَّى تُهلكُوْهُ . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 01 ورقة / 307 من طريق / عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وهذا سند صحيح ...
ومن فوائد الفوائد والدرر العوائد ...
منها ...
عنْ اللَّيْثِ بْن سَعْدٍ قَال /
كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى إبْنِ عُمَرَ : أَنِ اكْتُبْ إِلَيَّ بِالعِلْمِ كُلِّهِ ..
فَكَتَبَ إِلَيْهِ /
إِنَّ العِلْمَ : كَثِيرٌ ..
وَلَكِنْ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلْقَى اللهَ خَفِيفَ الظَّهْرِ : مِنْ دِمَاءِ النَّاسِ ..
خَمِيصَ البَطْنِ : مِنْ أَمْوَالِهِمْ ..
كَافَّ اللِّسَانِ : عَنْ أَعْرَاضِهِمْ ..
لاَزِمًا لِأَمْرِ : جَمَاعَتِهِمْ فَافْعَل . ..
رواه الحافظ إبن عساكر في تاريخ دمشق ج 31 ورقة / 169 بسنده قال ( أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن علي وأبو القاسم زاهر بن طاهر قالا أنا أحمد بن منصور بن خلف أنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسن الأزهري أنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الحافظ نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب وشعيب بن الليث به ) ...
وأنظره أيضاً / سير أعلام النّبلاء للحَافظ الذّهبيّ ج 03 ورقة / 222 ...
ومنها ...
عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عليهِ رَحَمَات الله /
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : أَعملُ لَكَ جوَارِشَ ؟؟؟
قَالَ / وَمَا هُوَ ؟؟؟
قَالَ / شَيْءٌ إِذَا كَظَّكَ الطَّعَامُ : فَأَصبْتَ مِنْهُ سَهَّلَ ..
فَقَالَ / مَا شَبِعْتُ مُنْذُ أَرْبَعَةِ أَشهرٍ ..
وَمَا ذَاكَ : أَنْ لاَ أَكُوْنَ لَهُ وَاجداً ..
وَلَكِنِّي عَهِدْتُ قَوْماً : يَشبَعُوْنَ مَرَّةً وَيَجُوْعُوْنَ مَرَّةً . ..
( وقوله / إذا كظَّكَ الطعام أي :
إذا إمتلاتَ منه وأثقلكَ )
أنظره / سير أعلام النبلاء للذهبيّ أيضا ج 03 ورقة / 222 ...
ومنها ...
عَنْ نَافِعٍ عليه رَحَمَات الله /
أَنَّ المُخْتَارَ بنَ أَبِي عُبَيْدٍ كَانَ يُرسِلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِالمَالِ : فَيَقْبَلُهُ ..
وَيَقُوْلُ / لاَ أَسْأَلُ أَحَداً شَيْئاً ..
وَلاَ أَرُدُّ مَا رَزقَنِي الله . ..
أنظره / الطبقات الكبرى لابن سعد ج 04 ورقة / 150 وإسناده / صحيح ...
ومنها ...
رَوَى عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ /
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ العِشَاءُ فِي جَمَاعَةٍ : أَحْيَى لَيلَتَهُ . ..
أخرجه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الحلية ج 01 ورقة / 303 ...
ومنها ...
عنْ الوَلِيْدُ بنُ مُسْلِمٍ /
حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بنُ مُوْسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ / أَنَّهُ كَانَ يُحيِي اللَّيْلَ صَلاَةً ثُمَّ يَقُوْلُ / يَا نَافِعُ : أَسْحَرْنَا ؟؟؟
فَأَقُوْلُ : لاَ ..
فَيُعَاودُ الصَّلاَةَ إِلَى أَنْ أَقُوْلَ : نَعَمْ ..
فَيقعدُ وَيَسْتَغْفِرُ وَيدعُو حَتَّى يُصْبِحَ . ..
أنظره / الحلية أيضاً ج 01 ورقة / 303 ...
ومنها ...
قَالَ طَاوُوْسٌ إبنُ كيسَان /
مَا رَأَيْتُ مُصَلِّياً : مِثْلَ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَشدَّ اسْتقبالاً لِلْقِبْلَةِ بِوجهِهِ وَكَفَّيْهِ وَقَدَمَيْهِ . ..
أنظره / الحلية أيضاً لأبي نعيم ج 01 ورقة / 304 ...
ومنها ...
وروى الحافظ إبن سعد القرشيّ عليه رَحَمَات الله من طريق /
حماد بن مسعدة عن إبن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال : كان ابن عمر يحب أن يستقبل كل شيء منه : القبلة إذا صلى ؛ حتى كان يستقبل بإبهامه القبلة . ..
أنظره / الطبقات الكبرى ج 04 ورقة / 157 ...
ومنها ...
عنْ مَعْمَر عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ أَوْ غَيْرِهِ /
أَنَّ رَجُلاً قَالَ لابْنِ عُمَرَ : يَا خَيْرَ النَّاسِ - أَوِ ابْنَ خَيْرِ النَّاسِ - فَقَالَ /
مَا أَنَا بِخيرِ النَّاسِ وَلاَ إبْنِ خَيْرِ النَّاسِ وَلَكِنِّي : عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ أَرْجُو اللهَ وَأَخَافُهُ ..
وَاللهِ لَنْ تَزَالُوا بِالرَّجُلِ : حَتَّى تُهلكُوْهُ . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 01 ورقة / 307 من طريق / عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع وهذا سند صحيح ...