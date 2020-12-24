من درر السلف....الحلقة رقم 198م

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنما فضل العقل : بتأمل العواقب ..
فأما القليل العقل : فإنه يرى الحال الحاضرة ..
ولا ينظر إلى : عاقبتها ..
فإن اللص يرى أخذ المال : وينسى قطع اليد !!!
والبطال يرى لذة الراحة : وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال !!!
فإذا كبر فسئل عن علمٍ : لم يدر ..
وإذا إحتاج : سأل فذل ..
فقد أربى ما حصل له من التأسف على لذة البطالة ..
ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا ..
وكذلك شارب الخمر ؛ يلتذ تلك الساعة : وينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة !!!
وكذلك الزنا ؛ فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة : وينسى ما يجني من فضيحة الدنيا والحد !!!
وربما : كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر ..
فقس على : هذه النبذة ..
وإنتبه : للعواقب ..
ولا تُؤْثِرْ لذةً تُفَوِّتُ : خيرًا كثيرًا ..
وصابر : المشقة تحصل ربحًا وافرًا . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 486 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلامٍ أعجبني /
ومن صبر على ما يكره : قَصَدَ النفع في العاقبة ..
إلْتَذَّ أضعافًا ؛ كطالب العلم ؛ فإنه يتعب يسيرًا : وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة ..
ولذة البطالة : تعقب عدم العلم والعمل ..
فيزيد الأسى على اللذة : أضعافًا ..
فالله الله : أن يغلبك هواك العاجل ..
ومتى هم الهوى بالتوثب : فامنعه ..
وَزِنْ : عاجله بآجله : ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 489 - 490 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلمة تكتب بماء العين /
الزمان أشرف : من أن يَضيعَ منه لحظة ..
فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال /
من قال / سبحان الله العظيم وبحمده : غرست له بها نخلة في الجنة .. .
فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها : الثواب الجزيل !!!
وهذه الأيام : مثل المزرعة ..
فكأنه قيل للإنسان : كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كِرْ ..
( الكر = 2925 كغ ) ..
فهل يجوز للعاقل : أن يتوقف في البذر ويتوانى ؟؟ !!!
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 493 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
لا عيش في الدنيا : إلا للقنوع باليسير ..
فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش : زاد الهم ..
وتشتت : القلب ..
واستعبد : العبد ..
وأما القنوع : فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ..
ولا يبالي : بمن هو مثله ..
إذ عنده : ما عنده ..
وإن أقوامًا لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش : فأزروا بدينهم ؛ وذلوا لغيرهم ..
وخصوصًا : أرباب العلم ؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ؛ ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها ؛ وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره ..
فالذي نالهم من الذل وقلة الدين : أضعاف ما نالوا من الدنيا . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 494 ... 🌾🌾🌾
 
PRENNSEE89521

PRENNSEE89521

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 ديسمبر 2020
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلمت يداك على الطرح الرائع والمميز جعله الله في ميزان حسناتك 🌸 🌟 🥀
 
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