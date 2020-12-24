من درر السلف....الحلقة رقم 198م

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إنما فضل العقل : بتأمل العواقب ..فأما القليل العقل : فإنه يرى الحال الحاضرة ..ولا ينظر إلى : عاقبتها ..فإن اللص يرى أخذ المال : وينسى قطع اليد !!!والبطال يرى لذة الراحة : وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال !!!فإذا كبر فسئل عن علمٍ : لم يدر ..وإذا إحتاج : سأل فذل ..فقد أربى ما حصل له من التأسف على لذة البطالة ..ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا ..وكذلك شارب الخمر ؛ يلتذ تلك الساعة : وينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة !!!وكذلك الزنا ؛ فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة : وينسى ما يجني من فضيحة الدنيا والحد !!!وربما : كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر ..فقس على : هذه النبذة ..وإنتبه : للعواقب ..ولا تُؤْثِرْ لذةً تُفَوِّتُ : خيرًا كثيرًا ..وصابر : المشقة تحصل ربحًا وافرًا . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 486 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلامٍ أعجبني /ومن صبر على ما يكره : قَصَدَ النفع في العاقبة ..إلْتَذَّ أضعافًا ؛ كطالب العلم ؛ فإنه يتعب يسيرًا : وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة ..ولذة البطالة : تعقب عدم العلم والعمل ..فيزيد الأسى على اللذة : أضعافًا ..فالله الله : أن يغلبك هواك العاجل ..ومتى هم الهوى بالتوثب : فامنعه ..وَزِنْ : عاجله بآجله : ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 489 - 490 ...ومنها ...وقال الحافظ الواعظ أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلمة تكتب بماء العين /الزمان أشرف : من أن يَضيعَ منه لحظة ..فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال /من قال / سبحان الله العظيم وبحمده : غرست له بها نخلة في الجنة .. .فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها : الثواب الجزيل !!!وهذه الأيام : مثل المزرعة ..فكأنه قيل للإنسان : كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كِرْ ..( الكر = 2925 كغ ) ..فهل يجوز للعاقل : أن يتوقف في البذر ويتوانى ؟؟ !!!أنظره / صيد الخاطر ورقة / 493 ...ومنها ...وقال أيضاً /لا عيش في الدنيا : إلا للقنوع باليسير ..فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش : زاد الهم ..وتشتت : القلب ..واستعبد : العبد ..وأما القنوع : فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ..ولا يبالي : بمن هو مثله ..إذ عنده : ما عنده ..وإن أقوامًا لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش : فأزروا بدينهم ؛ وذلوا لغيرهم ..وخصوصًا : أرباب العلم ؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ؛ ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها ؛ وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره ..فالذي نالهم من الذل وقلة الدين : أضعاف ما نالوا من الدنيا . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 494 ...