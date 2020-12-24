من درر السلف....الحلقة رقم 198م

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنما فضل العقل : بتأمل العواقب ..
فأما القليل العقل : فإنه يرى الحال الحاضرة ..
ولا ينظر إلى : عاقبتها ..
فإن اللص يرى أخذ المال : وينسى قطع اليد !!!
والبطال يرى لذة الراحة : وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال !!!
فإذا كبر فسئل عن علمٍ : لم يدر ..
وإذا إحتاج : سأل فذل ..
فقد أربى ما حصل له من التأسف على لذة البطالة ..
ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا ..
وكذلك شارب الخمر ؛ يلتذ تلك الساعة : وينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة !!!
وكذلك الزنا ؛ فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة : وينسى ما يجني من فضيحة الدنيا والحد !!!
وربما : كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر ..
فقس على : هذه النبذة ..
وإنتبه : للعواقب ..
ولا تُؤْثِرْ لذةً تُفَوِّتُ : خيرًا كثيرًا ..
وصابر : المشقة تحصل ربحًا وافرًا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 486 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلامٍ أعجبني /
ومن صبر على ما يكره : قَصَدَ النفع في العاقبة ..
إلْتَذَّ أضعافًا ؛ كطالب العلم ؛ فإنه يتعب يسيرًا : وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة ..
ولذة البطالة : تعقب عدم العلم والعمل ..
فيزيد الأسى على اللذة : أضعافًا ..
فالله الله : أن يغلبك هواك العاجل ..
ومتى هم الهوى بالتوثب : فامنعه ..
وَزِنْ : عاجله بآجله : ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 489 - 490 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلمة تكتب بماء العين /
الزمان أشرف : من أن يَضيعَ منه لحظة ..
فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال /
من قال / سبحان الله العظيم وبحمده : غرست له بها نخلة في الجنة .. .
فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها : الثواب الجزيل !!!
وهذه الأيام : مثل المزرعة ..
فكأنه قيل للإنسان : كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كِرْ ..
( الكر = 2925 كغ ) ..
فهل يجوز للعاقل : أن يتوقف في البذر ويتوانى ؟؟ !!!
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 493 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لا عيش في الدنيا : إلا للقنوع باليسير ..
فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش : زاد الهم ..
وتشتت : القلب ..
واستعبد : العبد ..
وأما القنوع : فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ..
ولا يبالي : بمن هو مثله ..
إذ عنده : ما عنده ..
وإن أقوامًا لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش : فأزروا بدينهم ؛ وذلوا لغيرهم ..
وخصوصًا : أرباب العلم ؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ؛ ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها ؛ وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره ..
فالذي نالهم من الذل وقلة الدين : أضعاف ما نالوا من الدنيا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 494 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال الحافظ الواعظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إنما فضل العقل : بتأمل العواقب ..
فأما القليل العقل : فإنه يرى الحال الحاضرة ..
ولا ينظر إلى : عاقبتها ..
فإن اللص يرى أخذ المال : وينسى قطع اليد !!!
والبطال يرى لذة الراحة : وينسى ما تجني من فوات العلم وكسب المال !!!
فإذا كبر فسئل عن علمٍ : لم يدر ..
وإذا إحتاج : سأل فذل ..
فقد أربى ما حصل له من التأسف على لذة البطالة ..
ثم يفوته ثواب الآخرة بترك العمل في الدنيا ..
وكذلك شارب الخمر ؛ يلتذ تلك الساعة : وينسى ما يجني من الآفات في الدنيا والآخرة !!!
وكذلك الزنا ؛ فإن الإنسان يرى قضاء الشهوة : وينسى ما يجني من فضيحة الدنيا والحد !!!
وربما : كان للمرأة زوج فألحقت الحمل من هذا به وتسلسل الأمر ..
فقس على : هذه النبذة ..
وإنتبه : للعواقب ..
ولا تُؤْثِرْ لذةً تُفَوِّتُ : خيرًا كثيرًا ..
وصابر : المشقة تحصل ربحًا وافرًا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 486 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلامٍ أعجبني /
ومن صبر على ما يكره : قَصَدَ النفع في العاقبة ..
إلْتَذَّ أضعافًا ؛ كطالب العلم ؛ فإنه يتعب يسيرًا : وينال خير الدارين مع سلامة العاقبة ..
ولذة البطالة : تعقب عدم العلم والعمل ..
فيزيد الأسى على اللذة : أضعافًا ..
فالله الله : أن يغلبك هواك العاجل ..
ومتى هم الهوى بالتوثب : فامنعه ..
وَزِنْ : عاجله بآجله : ﴿ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾ . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 489 - 490 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ أيضاً عليه رَحَمَات الله في كلمة تكتب بماء العين /
الزمان أشرف : من أن يَضيعَ منه لحظة ..
فإن في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال /
من قال / سبحان الله العظيم وبحمده : غرست له بها نخلة في الجنة .. .
فكم يضيع الآدمي من ساعات يفوته فيها : الثواب الجزيل !!!
وهذه الأيام : مثل المزرعة ..
فكأنه قيل للإنسان : كلما بذرت حبة أخرجنا لك ألف كِرْ ..
( الكر = 2925 كغ ) ..
فهل يجوز للعاقل : أن يتوقف في البذر ويتوانى ؟؟ !!!
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 493 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
لا عيش في الدنيا : إلا للقنوع باليسير ..
فإنه كلما زاد الحرص على فضول العيش : زاد الهم ..
وتشتت : القلب ..
واستعبد : العبد ..
وأما القنوع : فلا يحتاج إلى مخالطة من فوقه ..
ولا يبالي : بمن هو مثله ..
إذ عنده : ما عنده ..
وإن أقوامًا لم يقنعوا وطلبوا لذيذ العيش : فأزروا بدينهم ؛ وذلوا لغيرهم ..
وخصوصًا : أرباب العلم ؛ فإنهم ترددوا إلى الأمراء فاستعبدوهم ؛ ورأوا المنكرات فلم يقدروا على إنكارها ؛ وربما مدحوا الظالم اتقاء لشره ..
فالذي نالهم من الذل وقلة الدين : أضعاف ما نالوا من الدنيا . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 494 ...