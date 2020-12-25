من درر السلف....الحلقة رقم 199

الحمد لله ...ومن المسائل والدرر الحسان ...منها ...سئل حمدون القصّار أبو صالح النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟؟؟قال /لأنهم تكلموا : لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ..ونحن نتكلم : لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق . ..أنظره / شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقيّ ج 02 ورقة / 173 رقم / 674 ...ومنها ...وعن أنس بن مالك رضي الله عنه /أن رسول الله قال / لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العُجْب . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 02 ورقة / 259 رقم الحديث / 658 ...ومنها ...وَرَوَى الحافظ أبوبكر البيهقيّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى أبي وهبٍ قال /سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ / مَا الْكِبْرُ ؟؟؟قَالَ / أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسَ ..قَالَ / وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ قَالَ / أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا : لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكَ ..قَالَ / وَلَا أَعْلَمُ فِي الْمُصَلِّينَ شَيْئًا شَرًّا : مِنَ الْعُجْبِ . ..أنظره / شعيب الإيمان ج 10 ورقة / 514 رقم / 7910 ...ومنها ...قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ / سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ /العُجْبُ أن تستكثر عملك : وتستقل عمل الناس ؛ أو عمل غيرك . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 ورقة / 348 ...ومنها ...قال إبن أبي شيبة عليه رَحَمَات الله تعالى /أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ /بحسب الرّجل من العلم : أن يخشى اللّه عزّ وجلّ ..وبحسب الرّجل من الجهل : أن يعجب بعلمه . ..أنظره / مصنف إبن أبي شيبة ج 07 ورقة 149 رقم / 34876 ...ومنها ...وسُئِلَ الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لِم لا تقرأ من غير كتاب ؟؟؟قال / أخاف : العجب . ..أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيّ ج 21 ورقة / 449 ...ومنها ...وقال الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ما صدق الله عبدٌ : أحبَّ الشهرة . ..قال الحافظ الذهبي تعليقاً على ما قال /علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك : لا يحرد ولا يبرئ نفسه ..بل يعترف ويقول : رحم الله من أهدى إلي عيوبي ..ولا يكن : معجباً بنفسه ..لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر : فإن هذا داءُ مزمن . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 394 ...