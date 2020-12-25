من درر السلف....الحلقة رقم 199

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
منها ...
سئل حمدون القصّار أبو صالح النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟؟؟
قال /
لأنهم تكلموا : لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ..
ونحن نتكلم : لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق . ..
أنظره / شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقيّ ج 02 ورقة / 173 رقم / 674 ...
ومنها ...
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه /
أن رسول الله قال / لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العُجْب . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 02 ورقة / 259 رقم الحديث / 658 ...
ومنها ...
وَرَوَى الحافظ أبوبكر البيهقيّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى أبي وهبٍ قال /
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ / مَا الْكِبْرُ ؟؟؟
قَالَ / أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسَ ..
قَالَ / وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ قَالَ / أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا : لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكَ ..
قَالَ / وَلَا أَعْلَمُ فِي الْمُصَلِّينَ شَيْئًا شَرًّا : مِنَ الْعُجْبِ . ..
أنظره / شعيب الإيمان ج 10 ورقة / 514 رقم / 7910 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ / سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ /
العُجْبُ أن تستكثر عملك : وتستقل عمل الناس ؛ أو عمل غيرك . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 ورقة / 348 ...
ومنها ...
قال إبن أبي شيبة عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ /
بحسب الرّجل من العلم : أن يخشى اللّه عزّ وجلّ ..
وبحسب الرّجل من الجهل : أن يعجب بعلمه . ..
أنظره / مصنف إبن أبي شيبة ج 07 ورقة 149 رقم / 34876 ...
ومنها ...
وسُئِلَ الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِم لا تقرأ من غير كتاب ؟؟؟
قال / أخاف : العجب . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيّ ج 21 ورقة / 449 ...
ومنها ...
وقال الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما صدق الله عبدٌ : أحبَّ الشهرة . ..
قال الحافظ الذهبي تعليقاً على ما قال /
علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك : لا يحرد ولا يبرئ نفسه ..
بل يعترف ويقول : رحم الله من أهدى إلي عيوبي ..
ولا يكن : معجباً بنفسه ..
لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر : فإن هذا داءُ مزمن . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 394 ...
ومن المسائل والدرر الحسان ...
منها ...
سئل حمدون القصّار أبو صالح النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟؟؟
قال /
لأنهم تكلموا : لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ..
ونحن نتكلم : لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق . ..
أنظره / شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقيّ ج 02 ورقة / 173 رقم / 674 ...
ومنها ...
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه /
أن رسول الله قال / لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العُجْب . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 02 ورقة / 259 رقم الحديث / 658 ...
ومنها ...
وَرَوَى الحافظ أبوبكر البيهقيّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى أبي وهبٍ قال /
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ / مَا الْكِبْرُ ؟؟؟
قَالَ / أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسَ ..
قَالَ / وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ قَالَ / أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا : لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكَ ..
قَالَ / وَلَا أَعْلَمُ فِي الْمُصَلِّينَ شَيْئًا شَرًّا : مِنَ الْعُجْبِ . ..
أنظره / شعيب الإيمان ج 10 ورقة / 514 رقم / 7910 ...
ومنها ...
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ / سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ /
العُجْبُ أن تستكثر عملك : وتستقل عمل الناس ؛ أو عمل غيرك . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 ورقة / 348 ...
ومنها ...
قال إبن أبي شيبة عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ /
بحسب الرّجل من العلم : أن يخشى اللّه عزّ وجلّ ..
وبحسب الرّجل من الجهل : أن يعجب بعلمه . ..
أنظره / مصنف إبن أبي شيبة ج 07 ورقة 149 رقم / 34876 ...
ومنها ...
وسُئِلَ الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِم لا تقرأ من غير كتاب ؟؟؟
قال / أخاف : العجب . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيّ ج 21 ورقة / 449 ...
ومنها ...
وقال الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما صدق الله عبدٌ : أحبَّ الشهرة . ..
قال الحافظ الذهبي تعليقاً على ما قال /
علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك : لا يحرد ولا يبرئ نفسه ..
بل يعترف ويقول : رحم الله من أهدى إلي عيوبي ..
ولا يكن : معجباً بنفسه ..
لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر : فإن هذا داءُ مزمن . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 394 ...