من درر السلف....الحلقة رقم 199

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
سئل حمدون القصّار أبو صالح النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟؟؟
قال /
لأنهم تكلموا : لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضى الرحمن ..
ونحن نتكلم : لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق . ..
🥀 أنظره / شعب الإيمان للحافظ أبي بكر البيهقيّ ج 02 ورقة / 173 رقم / 674 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه /
أن رسول الله قال / لو لم تكونوا تذنبون خشيت عليكم أكثر من ذلك : العُجْب . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة ج 02 ورقة / 259 رقم الحديث / 658 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وَرَوَى الحافظ أبوبكر البيهقيّ النيسابوريّ عليه رَحَمَات الله تعالى بسنده إلى أبي وهبٍ قال /
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ / مَا الْكِبْرُ ؟؟؟
قَالَ / أَنْ تَزْدَرِيَ النَّاسَ ..
قَالَ / وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْعُجْبِ قَالَ / أَنْ تَرَى أَنَّ عِنْدَكَ شَيْئًا : لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِكَ ..
قَالَ / وَلَا أَعْلَمُ فِي الْمُصَلِّينَ شَيْئًا شَرًّا : مِنَ الْعُجْبِ . ..
🥀 أنظره / شعيب الإيمان ج 10 ورقة / 514 رقم / 7910 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ..
ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ / سَمِعْتُ بِشْرَ بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ /
العُجْبُ أن تستكثر عملك : وتستقل عمل الناس ؛ أو عمل غيرك . ..
🥀 أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج 08 ورقة / 348 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال إبن أبي شيبة عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ /
بحسب الرّجل من العلم : أن يخشى اللّه عزّ وجلّ ..
وبحسب الرّجل من الجهل : أن يعجب بعلمه . ..
🥀 أنظره / مصنف إبن أبي شيبة ج 07 ورقة 149 رقم / 34876 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وسُئِلَ الحافظ عبد الغنيّ المقدسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لِم لا تقرأ من غير كتاب ؟؟؟
قال / أخاف : العجب . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبيّ ج 21 ورقة / 449 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ما صدق الله عبدٌ : أحبَّ الشهرة . ..
قال الحافظ الذهبي تعليقاً على ما قال /
علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك : لا يحرد ولا يبرئ نفسه ..
بل يعترف ويقول : رحم الله من أهدى إلي عيوبي ..
ولا يكن : معجباً بنفسه ..
لا يشعر بعيوبها بل لا يشعر أنه لا يشعر : فإن هذا داءُ مزمن . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 394 ... 🌾🌾🌾
 
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