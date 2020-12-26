من درر السلف....الحلقة رقم 200

الحَمْدُ لله ...ومن المسائل والدرر والفوائد ...منها ...قال الحافظ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم وبكى على نفسه ..ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق وإختال وإزدرى بالناس وأهلكه العجب ؛ ومقتته الأنفس ..{ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } ..أي : دسسها بالفجور والمعصية . ..أنظره /سير أعلام النبلاء ج 13 ورقة / 378 ...ومنها ...وذكر الحافظ الذهبيّ في السير عن خُطَبِ أبي الحكم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وقال /وقد كان فقيهاً محققاً ؛ وخطيباً بليغاً مفوهاً ..فأعجبته نفسه وهو يخطب فقال /حتى متى أعظ : ولا أتعظ ..وأزجر : ولا أزدجر ..أدل على الطريق المستدلين : وأبقى مقيماً مع الحائرين ..كلا إن هذا : لهو البلاء المبين ..اللهم فرغبني لما خلقتني له : ولا تشغلني بما تكفلت لي به . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 16 ورقة / 177 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف : فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ؛ وحبه للرئاسة الدينية ..فهذا داء خفيٌّ : سار في نفوس الفقهاء ..كما أنه داءٌ : سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة ..وهو داء خفيٌّ : يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين ..فتراهم يلتقون العدو ؛ ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين : مخبآت وكمائن من الإختيال ؛ وإظهار الشجاعة ليُقَالُ ..والعُعْبُ ولبس القراقلِ المذهبة – نوع من الثياب - ؛ والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة : على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة ..فأنى : ينصرون ؟؟؟وكيف لا : يخذلون ؟؟؟اللهم : فانصر دينك ووفق عبادك . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...ومنها ...وقال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /من تلمح خصال نفسه وذنوبها : علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ..وهو من حال غيره : في شك ..فالذي يُحذر منه : الإعجاب بالنفس ..ورؤية التقدم : في أعمال الآخرة ..والمؤمن : لا يزال يحتقر نفسه ..وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :إن مت ندفنك في حجرة رسول الله ؟؟؟فقال /لأنْ ألقى الله بكلِ ذنبٍ غير الشرك : أحب إلىّ من أن أرى نفسي أهلاً لذلك . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 250 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له في عقوبات الذنوب /فسبحان الله / كم من قلب : منكوس وصاحبه لا يشعر ..وقلب : ممسوخ ..وقلب : مخسوف به ..وكم من مفتون : بثناء الناس عليه ؛ ومغرور بستر الله عليه ؛ ومستدرج بنعم الله عليه ..وكل هذه : عقوبات وإهانة ..ويظن الجاهل : أنها كرامة !!!أنظره / الجواب الكافي ورقة / 140 ...