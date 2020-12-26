من درر السلف....الحلقة رقم 200

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن المسائل والدرر والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال الحافظ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق وإختال وإزدرى بالناس وأهلكه العجب ؛ ومقتته الأنفس ..
{ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } ..
أي : دسسها بالفجور والمعصية . ..
🥀 أنظره /سير أعلام النبلاء ج 13 ورقة / 378 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وذكر الحافظ الذهبيّ في السير عن خُطَبِ أبي الحكم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وقال /
وقد كان فقيهاً محققاً ؛ وخطيباً بليغاً مفوهاً ..
فأعجبته نفسه وهو يخطب فقال /
حتى متى أعظ : ولا أتعظ ..
وأزجر : ولا أزدجر ..
أدل على الطريق المستدلين : وأبقى مقيماً مع الحائرين ..
كلا إن هذا : لهو البلاء المبين ..
اللهم فرغبني لما خلقتني له : ولا تشغلني بما تكفلت لي به . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 16 ورقة / 177 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف : فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ؛ وحبه للرئاسة الدينية ..
فهذا داء خفيٌّ : سار في نفوس الفقهاء ..
كما أنه داءٌ : سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة ..
وهو داء خفيٌّ : يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين ..
فتراهم يلتقون العدو ؛ ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين : مخبآت وكمائن من الإختيال ؛ وإظهار الشجاعة ليُقَالُ ..
والعُعْبُ ولبس القراقلِ المذهبة – نوع من الثياب - ؛ والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة : على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة ..
فأنى : ينصرون ؟؟؟
وكيف لا : يخذلون ؟؟؟
اللهم : فانصر دينك ووفق عبادك . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من تلمح خصال نفسه وذنوبها : علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ..
وهو من حال غيره : في شك ..
فالذي يُحذر منه : الإعجاب بالنفس ..
ورؤية التقدم : في أعمال الآخرة ..
والمؤمن : لا يزال يحتقر نفسه ..
وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :
إن مت ندفنك في حجرة رسول الله ؟؟؟
فقال /
لأنْ ألقى الله بكلِ ذنبٍ غير الشرك : أحب إلىّ من أن أرى نفسي أهلاً لذلك . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 250 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له في عقوبات الذنوب /
فسبحان الله / كم من قلب : منكوس وصاحبه لا يشعر ..
وقلب : ممسوخ ..
وقلب : مخسوف به ..
وكم من مفتون : بثناء الناس عليه ؛ ومغرور بستر الله عليه ؛ ومستدرج بنعم الله عليه ..
وكل هذه : عقوبات وإهانة ..
ويظن الجاهل : أنها كرامة !!!
🥀 أنظره / الجواب الكافي ورقة / 140 ... 🌾🌾🌾
 
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