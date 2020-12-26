من درر السلف....الحلقة رقم 200

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن المسائل والدرر والفوائد ...
منها ...
قال الحافظ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق وإختال وإزدرى بالناس وأهلكه العجب ؛ ومقتته الأنفس ..
{ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } ..
أي : دسسها بالفجور والمعصية . ..
أنظره /سير أعلام النبلاء ج 13 ورقة / 378 ...
ومنها ...
وذكر الحافظ الذهبيّ في السير عن خُطَبِ أبي الحكم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وقال /
وقد كان فقيهاً محققاً ؛ وخطيباً بليغاً مفوهاً ..
فأعجبته نفسه وهو يخطب فقال /
حتى متى أعظ : ولا أتعظ ..
وأزجر : ولا أزدجر ..
أدل على الطريق المستدلين : وأبقى مقيماً مع الحائرين ..
كلا إن هذا : لهو البلاء المبين ..
اللهم فرغبني لما خلقتني له : ولا تشغلني بما تكفلت لي به . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 16 ورقة / 177 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف : فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ؛ وحبه للرئاسة الدينية ..
فهذا داء خفيٌّ : سار في نفوس الفقهاء ..
كما أنه داءٌ : سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة ..
وهو داء خفيٌّ : يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين ..
فتراهم يلتقون العدو ؛ ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين : مخبآت وكمائن من الإختيال ؛ وإظهار الشجاعة ليُقَالُ ..
والعُعْبُ ولبس القراقلِ المذهبة – نوع من الثياب - ؛ والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة : على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة ..
فأنى : ينصرون ؟؟؟
وكيف لا : يخذلون ؟؟؟
اللهم : فانصر دينك ووفق عبادك . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من تلمح خصال نفسه وذنوبها : علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ..
وهو من حال غيره : في شك ..
فالذي يُحذر منه : الإعجاب بالنفس ..
ورؤية التقدم : في أعمال الآخرة ..
والمؤمن : لا يزال يحتقر نفسه ..
وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :
إن مت ندفنك في حجرة رسول الله ؟؟؟
فقال /
لأنْ ألقى الله بكلِ ذنبٍ غير الشرك : أحب إلىّ من أن أرى نفسي أهلاً لذلك . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 250 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له في عقوبات الذنوب /
فسبحان الله / كم من قلب : منكوس وصاحبه لا يشعر ..
وقلب : ممسوخ ..
وقلب : مخسوف به ..
وكم من مفتون : بثناء الناس عليه ؛ ومغرور بستر الله عليه ؛ ومستدرج بنعم الله عليه ..
وكل هذه : عقوبات وإهانة ..
ويظن الجاهل : أنها كرامة !!!
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 140 ...
ومن المسائل والدرر والفوائد ...
منها ...
قال الحافظ الإمام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فمن طلب العلم للعمل : كسره العلم وبكى على نفسه ..
ومن طلب العلم للمدارس والإفتاء والفخر والرياء : تحامق وإختال وإزدرى بالناس وأهلكه العجب ؛ ومقتته الأنفس ..
{ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها } ..
أي : دسسها بالفجور والمعصية . ..
أنظره /سير أعلام النبلاء ج 13 ورقة / 378 ...
ومنها ...
وذكر الحافظ الذهبيّ في السير عن خُطَبِ أبي الحكم الأندلسي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه وقال /
وقد كان فقيهاً محققاً ؛ وخطيباً بليغاً مفوهاً ..
فأعجبته نفسه وهو يخطب فقال /
حتى متى أعظ : ولا أتعظ ..
وأزجر : ولا أزدجر ..
أدل على الطريق المستدلين : وأبقى مقيماً مع الحائرين ..
كلا إن هذا : لهو البلاء المبين ..
اللهم فرغبني لما خلقتني له : ولا تشغلني بما تكفلت لي به . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 16 ورقة / 177 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
فكم من رجل نطق بالحق ؛ وأمر بالمعروف : فيسلط الله عليه من يؤذيه لسوء قصده ؛ وحبه للرئاسة الدينية ..
فهذا داء خفيٌّ : سار في نفوس الفقهاء ..
كما أنه داءٌ : سار في نفوس المنفقين من الأغنياء وأرباب الوقوف والترب المزخرفة ..
وهو داء خفيٌّ : يسري في نفوس الجند والأمراء والمجاهدين ..
فتراهم يلتقون العدو ؛ ويصطدم الجمعان وفي نفوس المجاهدين : مخبآت وكمائن من الإختيال ؛ وإظهار الشجاعة ليُقَالُ ..
والعُعْبُ ولبس القراقلِ المذهبة – نوع من الثياب - ؛ والخوذ المزخرفة والعدد المحلاة : على نفوس متكبرة وفرسان متجبرة ..
فأنى : ينصرون ؟؟؟
وكيف لا : يخذلون ؟؟؟
اللهم : فانصر دينك ووفق عبادك . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 18 ورقة / 192 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الإمام جمال الدين أبو الفرج إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
من تلمح خصال نفسه وذنوبها : علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير ..
وهو من حال غيره : في شك ..
فالذي يُحذر منه : الإعجاب بالنفس ..
ورؤية التقدم : في أعمال الآخرة ..
والمؤمن : لا يزال يحتقر نفسه ..
وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه :
إن مت ندفنك في حجرة رسول الله ؟؟؟
فقال /
لأنْ ألقى الله بكلِ ذنبٍ غير الشرك : أحب إلىّ من أن أرى نفسي أهلاً لذلك . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 250 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في كلام له في عقوبات الذنوب /
فسبحان الله / كم من قلب : منكوس وصاحبه لا يشعر ..
وقلب : ممسوخ ..
وقلب : مخسوف به ..
وكم من مفتون : بثناء الناس عليه ؛ ومغرور بستر الله عليه ؛ ومستدرج بنعم الله عليه ..
وكل هذه : عقوبات وإهانة ..
ويظن الجاهل : أنها كرامة !!!
أنظره / الجواب الكافي ورقة / 140 ...