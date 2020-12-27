من درر السلف...الحلقة رقم 201

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيراً : أنساه رؤية طاعاته ؛ ورفعها من قلبه ولسانه ..
فإذا إبتلى بذنب : جعله نصب عينيه ؛ ونسى طاعته وجعل همه كله بذنبه ..
فلا يزال ذنبه أمامه : إن قام أو قعد أو غدا أو راح ..
فيكون هذا : عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف / إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ؛ ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ..
قالوا : وكيف ذلك ؟؟؟
قال / يعمل الخطيئة : لا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب وإستغفر وتضرّع وأناب إلى الله ؛ وذلّ له وإنكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقه ..
ويعمل الحسنة : فلا تزال نصب عينيه يمنّ بها ويراها ويعتدّ بها على ربه وعلى الخلق ؛ ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها ؛ فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار ..
فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد : خلف ظهره ..
وسيئاته : نصب عينيه ..
وعلامة الشقاوة : أن يجعل حسناته نصب عينيه ..
وسيئاته : خلف ظهره ؛ والله المستعان
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس : إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ..
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص : فاقبل على الطمع أولاً ؛ فأذبحه بسكين اليأس ..
وأقبل على المدح والثناء ؛ فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة ؛ فإذا إستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح : سهل عليك الإخلاص ..
فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح ؟؟؟
قلت / أما ذبح الطمع فيسهله عليك : علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ..
ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه ..
وأما الزهد في الثناء والمدح : فيسهله عليك علمك ؛ أنه ليس أحدٌ ينفع مدحه ويزين ويضر ذمة ويشين : إلا الله وحده ..
أنظره / الفوائد ورقة / 149 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً وإنما يرى : إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاً ؛ أو يعجب به ..
وذلك بأشياء منها /
أنه وُفِقَّ لذلك العمل : { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } ..
ومنها / أنه إذا قيس بالنعم : لم يف بمعشار عشرها ..
ومنها / أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم : إحتقر كل عمل وتعبد ؛ هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة..
فأما والغفلات : تحيط به ..
فينبغي أن يغلب الحذر من : رده ..
ويخاف العتاب : على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه ..
وتأمل على الفطناء : أحوالهم في ذلك ..
فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار : لا يفترون ..
قالوا : ما عبدناك حق عبادتك ..
والخليل عليه السلام يقول : { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي } ..
وما أدل بتصبره : على النار ..
وتسليمه الولد : إلى الذبح ..
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
ما منكم من ينجيه عمله ..
قالوا : ولا أنت ؟؟؟
قال : ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته . ..
وأبو بكر رضي الله عنه يقول : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟؟؟!!!
وعمر رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . ..
وإبن مسعود يقول : ليتني إذا مت لا أبعث . ..
وعائشة رضي الله عنها تقول : ليتني كنت نسياً منسياً . ..
وهذا شأن جميع العقلاء ؛ فرضي الله عن الجميع . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 393 ...
ومن الدرر الحِسَان ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيراً : أنساه رؤية طاعاته ؛ ورفعها من قلبه ولسانه ..
فإذا إبتلى بذنب : جعله نصب عينيه ؛ ونسى طاعته وجعل همه كله بذنبه ..
فلا يزال ذنبه أمامه : إن قام أو قعد أو غدا أو راح ..
فيكون هذا : عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف / إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ؛ ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ..
قالوا : وكيف ذلك ؟؟؟
قال / يعمل الخطيئة : لا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب وإستغفر وتضرّع وأناب إلى الله ؛ وذلّ له وإنكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقه ..
ويعمل الحسنة : فلا تزال نصب عينيه يمنّ بها ويراها ويعتدّ بها على ربه وعلى الخلق ؛ ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها ؛ فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار ..
فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد : خلف ظهره ..
وسيئاته : نصب عينيه ..
وعلامة الشقاوة : أن يجعل حسناته نصب عينيه ..
وسيئاته : خلف ظهره ؛ والله المستعان
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 297 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس : إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ..
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص : فاقبل على الطمع أولاً ؛ فأذبحه بسكين اليأس ..
وأقبل على المدح والثناء ؛ فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة ؛ فإذا إستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح : سهل عليك الإخلاص ..
فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح ؟؟؟
قلت / أما ذبح الطمع فيسهله عليك : علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ..
ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه ..
وأما الزهد في الثناء والمدح : فيسهله عليك علمك ؛ أنه ليس أحدٌ ينفع مدحه ويزين ويضر ذمة ويشين : إلا الله وحده ..
أنظره / الفوائد ورقة / 149 ...
ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً وإنما يرى : إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاً ؛ أو يعجب به ..
وذلك بأشياء منها /
أنه وُفِقَّ لذلك العمل : { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } ..
ومنها / أنه إذا قيس بالنعم : لم يف بمعشار عشرها ..
ومنها / أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم : إحتقر كل عمل وتعبد ؛ هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة..
فأما والغفلات : تحيط به ..
فينبغي أن يغلب الحذر من : رده ..
ويخاف العتاب : على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه ..
وتأمل على الفطناء : أحوالهم في ذلك ..
فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار : لا يفترون ..
قالوا : ما عبدناك حق عبادتك ..
والخليل عليه السلام يقول : { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي } ..
وما أدل بتصبره : على النار ..
وتسليمه الولد : إلى الذبح ..
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
ما منكم من ينجيه عمله ..
قالوا : ولا أنت ؟؟؟
قال : ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته . ..
وأبو بكر رضي الله عنه يقول : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟؟؟!!!
وعمر رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . ..
وإبن مسعود يقول : ليتني إذا مت لا أبعث . ..
وعائشة رضي الله عنها تقول : ليتني كنت نسياً منسياً . ..
وهذا شأن جميع العقلاء ؛ فرضي الله عن الجميع . ..
أنظره / صيد الخاطر ورقة / 393 ...