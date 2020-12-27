من درر السلف...الحلقة رقم 201

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيراً : أنساه رؤية طاعاته ؛ ورفعها من قلبه ولسانه ..
فإذا إبتلى بذنب : جعله نصب عينيه ؛ ونسى طاعته وجعل همه كله بذنبه ..
فلا يزال ذنبه أمامه : إن قام أو قعد أو غدا أو راح ..
فيكون هذا : عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف / إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ؛ ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ..
قالوا : وكيف ذلك ؟؟؟
قال / يعمل الخطيئة : لا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب وإستغفر وتضرّع وأناب إلى الله ؛ وذلّ له وإنكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقه ..
ويعمل الحسنة : فلا تزال نصب عينيه يمنّ بها ويراها ويعتدّ بها على ربه وعلى الخلق ؛ ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها ؛ فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار ..
فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد : خلف ظهره ..
وسيئاته : نصب عينيه ..
وعلامة الشقاوة : أن يجعل حسناته نصب عينيه ..
وسيئاته : خلف ظهره ؛ والله المستعان
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 297 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس : إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ..
فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص : فاقبل على الطمع أولاً ؛ فأذبحه بسكين اليأس ..
وأقبل على المدح والثناء ؛ فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة ؛ فإذا إستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح : سهل عليك الإخلاص ..
فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح ؟؟؟
قلت / أما ذبح الطمع فيسهله عليك : علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ..
ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه ..
وأما الزهد في الثناء والمدح : فيسهله عليك علمك ؛ أنه ليس أحدٌ ينفع مدحه ويزين ويضر ذمة ويشين : إلا الله وحده ..
🥀 أنظره / الفوائد ورقة / 149 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ الواعظ إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً وإنما يرى : إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاً ؛ أو يعجب به ..
وذلك بأشياء منها /
أنه وُفِقَّ لذلك العمل : { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } ..
ومنها / أنه إذا قيس بالنعم : لم يف بمعشار عشرها ..
ومنها / أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم : إحتقر كل عمل وتعبد ؛ هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة..
فأما والغفلات : تحيط به ..
فينبغي أن يغلب الحذر من : رده ..
ويخاف العتاب : على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه ..
وتأمل على الفطناء : أحوالهم في ذلك ..
فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار : لا يفترون ..
قالوا : ما عبدناك حق عبادتك ..
والخليل عليه السلام يقول : { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي } ..
وما أدل بتصبره : على النار ..
وتسليمه الولد : إلى الذبح ..
ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
ما منكم من ينجيه عمله ..
قالوا : ولا أنت ؟؟؟
قال : ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته . ..
وأبو بكر رضي الله عنه يقول : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟؟؟!!!
وعمر رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . ..
وإبن مسعود يقول : ليتني إذا مت لا أبعث . ..
وعائشة رضي الله عنها تقول : ليتني كنت نسياً منسياً . ..
وهذا شأن جميع العقلاء ؛ فرضي الله عن الجميع . ..
🥀 أنظره / صيد الخاطر ورقة / 393 ... 🌾🌾🌾
 
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