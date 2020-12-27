من درر السلف...الحلقة رقم 201

الحمد لله ...ومن الدرر الحِسَان ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن الله سبحانه إذا أراد بعبده خيراً : أنساه رؤية طاعاته ؛ ورفعها من قلبه ولسانه ..فإذا إبتلى بذنب : جعله نصب عينيه ؛ ونسى طاعته وجعل همه كله بذنبه ..فلا يزال ذنبه أمامه : إن قام أو قعد أو غدا أو راح ..فيكون هذا : عين الرحمة في حقه كما قال بعض السلف / إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة ؛ ويعمل الحسنة فيدخل بها النار ..قالوا : وكيف ذلك ؟؟؟قال / يعمل الخطيئة : لا تزال نصب عينيه كلما ذكرها بكى وندم وتاب وإستغفر وتضرّع وأناب إلى الله ؛ وذلّ له وإنكسر وعمل لها أعمالاً فتكون سبب الرحمة في حقه ..ويعمل الحسنة : فلا تزال نصب عينيه يمنّ بها ويراها ويعتدّ بها على ربه وعلى الخلق ؛ ويتكبر بها ويتعجب من الناس كيف لا يعظمونه ويكرمونه ويجلونه عليها ؛ فلا تزال هذه الأمور به حتى تقوى عليه آثارها فتدخله النار ..فعلامة السعادة أن تكون حسنات العبد : خلف ظهره ..وسيئاته : نصب عينيه ..وعلامة الشقاوة : أن يجعل حسناته نصب عينيه ..وسيئاته : خلف ظهره ؛ والله المستعانأنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 297 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا يجتمع الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس : إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت ..فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص : فاقبل على الطمع أولاً ؛ فأذبحه بسكين اليأس ..وأقبل على المدح والثناء ؛ فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة ؛ فإذا إستقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح : سهل عليك الإخلاص ..فإن قلت : وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح ؟؟؟قلت / أما ذبح الطمع فيسهله عليك : علمك يقيناً أنه ليس من شيء يطمع فيه إلاّ وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ..ولا يؤتى العبد منها شيئاً سواه ..وأما الزهد في الثناء والمدح : فيسهله عليك علمك ؛ أنه ليس أحدٌ ينفع مدحه ويزين ويضر ذمة ويشين : إلا الله وحده ..أنظره / الفوائد ورقة / 149 ...ومنها ...وقال الحافظ الواعظ إبن الجوزيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملاً وإنما يرى : إنعام الموفق لذلك العمل الذي يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاً ؛ أو يعجب به ..وذلك بأشياء منها /أنه وُفِقَّ لذلك العمل : { حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ } ..ومنها / أنه إذا قيس بالنعم : لم يف بمعشار عشرها ..ومنها / أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم : إحتقر كل عمل وتعبد ؛ هذا إذا سلم من شائبة وخلص من غفلة..فأما والغفلات : تحيط به ..فينبغي أن يغلب الحذر من : رده ..ويخاف العتاب : على التقصير فيه فيشتغل عن النظر إليه ..وتأمل على الفطناء : أحوالهم في ذلك ..فالملائكة الذين يسبحون الليل والنهار : لا يفترون ..قالوا : ما عبدناك حق عبادتك ..والخليل عليه السلام يقول : { وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي } ..وما أدل بتصبره : على النار ..وتسليمه الولد : إلى الذبح ..ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :ما منكم من ينجيه عمله ..قالوا : ولا أنت ؟؟؟قال : ولا أنا إلاّ أن يتغمدني الله برحمته . ..وأبو بكر رضي الله عنه يقول : وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ؟؟؟!!!وعمر رضي الله عنه يقول : لو أن لي طلاع الأرض لافتديت بها من هول ما أمامي قبل أن أعلم ما الخبر . ..وإبن مسعود يقول : ليتني إذا مت لا أبعث . ..وعائشة رضي الله عنها تقول : ليتني كنت نسياً منسياً . ..وهذا شأن جميع العقلاء ؛ فرضي الله عن الجميع . ..أنظره / صيد الخاطر ورقة / 393 ...