تدرج التعلمات للسنة الرابعة ابتدائي شهر جانفي 2021 pdf - word

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بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليومتدرج التعلمات للسنة الرابعة ابتدائي لشهر جانفي 2021التدرج وفق التخفيف الجديد للموسم الدراسي 2020-2021بصيغة word - pdfالتحميل من