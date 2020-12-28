اسلام ممدوح
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البقاء بصحة جيدة أثناء التعامل مع مرض السكري
إن فهم كيفية التعامل بشكل صحيح مع مرض السكري هو جزء كبير من الفوز في المعركة ضد هذه الآفة من الاثار الجانبية للسكري ضعف الانتصاب و الذي قد يؤدي علاجه الي أسباب تقوس القضيب و لكنه يعالج عند اطباء الذكورة مثل دكتور محمود فوزي غالي. اقرأ هذه المقالة في منتدي اللمة الجزائرية للحصول على بعض النصائح الرائعة حول مرض السكري بشكل عام. قد يكون هناك شيء هنا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في وضعك.
إذا كنت تعاني من مرض السكري فمن الأهمية بمكان أن تراقب كمية الكحول التي تتناولها. يعد التقليل من استهلاك الكحول أحد أفضل الأشياء التي يمكن لمرضى السكر القيام بها لتحسين صحتهم. يحتوي الكحول على سعرات حرارية فارغة وكربوهيدرات سريعة المفعول. هذه الكربوهيدرات سريعة المفعول ترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في الجسم وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني.
لا يضطر مرضى السكري إلى التخلي عن تلك الحلوى لمجرد حالتهم. تتوفر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم وصفات وأفكار خالية من السكر للكعك والبسكويت والوجبات الخفيفة الحلوة الأخرى. تحتوي متاجر البقالة والأطعمة الصحية أيضًا على أقسام مرتبة خصيصًا للحلويات الخالية من السكر ومرضى السكر.
لمنع ممارسة الرياضة من خفض مستويات الجلوكوز في الدم لاحقًا ، تحقق من مستويات الجلوكوز لديك كل 45 دقيقة بعد التمرين. إذا رأيت أن مستوياتك بدأت في الانخفاض ، فيمكنك معالجة المشكلة بسرعة مع وجبة خفيفة محملة بالكربوهيدرات. طالما أنك استباقي في تتبع مستويات الجلوكوز لديك ، فلا ينبغي أن تكون التمارين الرياضية مشكلة.
إذا كنت والدًا لطفل يعاني من أعراض مرض السكري ، فمن المهم أن تحضره إلى الطبيب على الفور. يمكن أن يؤدي علاج الطفل من مرض السكري في سن مبكرة إلى منعه من التعرض لمضاعفات صحية خطيرة. تشمل علامات الإصابة بمرض السكري عند الأطفال العطش الشديد ، وتبليل أنفسهم بشكل متكرر ، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.
التسوق في محل بقالة مخفض يمكن أن يوفر لك الكثير من المال الذي يمكنك بدلاً من ذلك إنفاقه على مستلزمات مرضى السكري. في الواقع ، تبيع العديد من متاجر البقالة المخفضة أدوية ومستلزمات مرض السكري ، والتي يمكن أن تخفض فواتيرك إلى مستويات أقل. لا يجب أن يخرجك مرض السكري من المنزل والمنزل!
إذا كنت ترغب في التحدث مع أشخاص آخرين مصابين بالسكري ، فقد ترغب في الانضمام إلى مجموعة دعم محلية لمرض السكري. يوجد في العديد من المستشفيات والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد هذه المجموعات بحيث يمكن للأشخاص التحدث مع الآخرين الذين يعانون من هذه الحالة ومشاركة النصائح حول كيفية عيش حياة صحية مع مرض السكري.
للتأكد من أنك لا تعاني من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري ، احصل دائمًا على قسط وافر من النوم. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يأكلون الكثير من الطعام ، مما يجعل من الصعب السيطرة على مرض السكري. إن الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل سيساعد جسمك أيضًا على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
الورق والقلم هما أعظم أسلحتك في هزيمة مرض السكري. يجب أن تتابع تمارينك من خلال سجل ، ومذكرات النظام الغذائي لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، وسجل ضغط الدم ، وسجل قراءة السكر في الدم ، ومتى تتناول أدويتك وكميتها.
الحصول على قسط كاف من النوم! من المهم أن تحصل على قسط كافٍ من النوم إذا كنت تعاني من مرض السكري. قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات ، والتي بدورها يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم. إذا وجدت أنك جربت كل شيء للحصول على مزيد من النوم ، ولكن لا شيء يعمل ، فتحدث إلى طبيبك للحصول على مزيد من الخيارات.
إذا كنت ترغب في اختيار علاج قد يحتوي على نسبة عالية من السكر ، فابحث عن عنصر يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين. على سبيل المثال ، يحتوي الآيس كريم على الكثير من البروتين لمساعدتك على تكسير السكر فيه. خيار آخر هو كعكة الجبن بقشرة عالية الألياف. يمكن أن يكون الزبادي مع التوت أيضًا علاجًا رائعًا ، خاصةً إذا كنت تستخدم الزبادي غير المحلى منزوع الدسم مثل الكفير.
إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فأنت بحاجة إلى رعاية قدميك جيدًا. أكثر من نصف حالات بتر القدم مرتبطة بمرض السكري. تأكد من تنظيفها جيدًا ، ولا تضع أي ضغط إضافي على قدميك. هذا يعني عدم الوقوف لفترات طويلة من الزمن ، أو القيام بأي شيء شاق.
قراءة نصائح مرض السكري في منتدي اللمة الجزائرية المختلفة مثلك تظهر استعدادًا من جانبك لتعلم كيفية التعامل مع هذا المرض الخطير. ومع ذلك ، من المهم أيضًا استدعاء قوة الإرادة للانتقال إلى الخطوة التالية ووضع هذه النصائح لتعمل من أجلك. قد يكون تطبيق بعض النصائح صعبًا ، لكنك ستشعر بالحافز للالتزام بها ، حيث تبدأ في رؤية تغييرات إيجابية في صحتك.
إن فهم كيفية التعامل بشكل صحيح مع مرض السكري هو جزء كبير من الفوز في المعركة ضد هذه الآفة من الاثار الجانبية للسكري ضعف الانتصاب و الذي قد يؤدي علاجه الي أسباب تقوس القضيب و لكنه يعالج عند اطباء الذكورة مثل دكتور محمود فوزي غالي. اقرأ هذه المقالة في منتدي اللمة الجزائرية للحصول على بعض النصائح الرائعة حول مرض السكري بشكل عام. قد يكون هناك شيء هنا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في وضعك.
إذا كنت تعاني من مرض السكري فمن الأهمية بمكان أن تراقب كمية الكحول التي تتناولها. يعد التقليل من استهلاك الكحول أحد أفضل الأشياء التي يمكن لمرضى السكر القيام بها لتحسين صحتهم. يحتوي الكحول على سعرات حرارية فارغة وكربوهيدرات سريعة المفعول. هذه الكربوهيدرات سريعة المفعول ترفع بسرعة مستويات السكر في الدم في الجسم وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني.
لا يضطر مرضى السكري إلى التخلي عن تلك الحلوى لمجرد حالتهم. تتوفر العديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم وصفات وأفكار خالية من السكر للكعك والبسكويت والوجبات الخفيفة الحلوة الأخرى. تحتوي متاجر البقالة والأطعمة الصحية أيضًا على أقسام مرتبة خصيصًا للحلويات الخالية من السكر ومرضى السكر.
لمنع ممارسة الرياضة من خفض مستويات الجلوكوز في الدم لاحقًا ، تحقق من مستويات الجلوكوز لديك كل 45 دقيقة بعد التمرين. إذا رأيت أن مستوياتك بدأت في الانخفاض ، فيمكنك معالجة المشكلة بسرعة مع وجبة خفيفة محملة بالكربوهيدرات. طالما أنك استباقي في تتبع مستويات الجلوكوز لديك ، فلا ينبغي أن تكون التمارين الرياضية مشكلة.
إذا كنت والدًا لطفل يعاني من أعراض مرض السكري ، فمن المهم أن تحضره إلى الطبيب على الفور. يمكن أن يؤدي علاج الطفل من مرض السكري في سن مبكرة إلى منعه من التعرض لمضاعفات صحية خطيرة. تشمل علامات الإصابة بمرض السكري عند الأطفال العطش الشديد ، وتبليل أنفسهم بشكل متكرر ، والتهابات الجهاز التنفسي المتكررة.
التسوق في محل بقالة مخفض يمكن أن يوفر لك الكثير من المال الذي يمكنك بدلاً من ذلك إنفاقه على مستلزمات مرضى السكري. في الواقع ، تبيع العديد من متاجر البقالة المخفضة أدوية ومستلزمات مرض السكري ، والتي يمكن أن تخفض فواتيرك إلى مستويات أقل. لا يجب أن يخرجك مرض السكري من المنزل والمنزل!
إذا كنت ترغب في التحدث مع أشخاص آخرين مصابين بالسكري ، فقد ترغب في الانضمام إلى مجموعة دعم محلية لمرض السكري. يوجد في العديد من المستشفيات والعيادات الصحية في جميع أنحاء البلاد هذه المجموعات بحيث يمكن للأشخاص التحدث مع الآخرين الذين يعانون من هذه الحالة ومشاركة النصائح حول كيفية عيش حياة صحية مع مرض السكري.
للتأكد من أنك لا تعاني من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري ، احصل دائمًا على قسط وافر من النوم. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من الحرمان من النوم يأكلون الكثير من الطعام ، مما يجعل من الصعب السيطرة على مرض السكري. إن الحصول على قسط من الراحة أثناء الليل سيساعد جسمك أيضًا على الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.
الورق والقلم هما أعظم أسلحتك في هزيمة مرض السكري. يجب أن تتابع تمارينك من خلال سجل ، ومذكرات النظام الغذائي لمعرفة أسباب ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم ، وسجل ضغط الدم ، وسجل قراءة السكر في الدم ، ومتى تتناول أدويتك وكميتها.
الحصول على قسط كاف من النوم! من المهم أن تحصل على قسط كافٍ من النوم إذا كنت تعاني من مرض السكري. قلة النوم يمكن أن تعطل الهرمونات ، والتي بدورها يمكن أن ترفع نسبة السكر في الدم. إذا وجدت أنك جربت كل شيء للحصول على مزيد من النوم ، ولكن لا شيء يعمل ، فتحدث إلى طبيبك للحصول على مزيد من الخيارات.
إذا كنت ترغب في اختيار علاج قد يحتوي على نسبة عالية من السكر ، فابحث عن عنصر يحتوي أيضًا على نسبة عالية من البروتين. على سبيل المثال ، يحتوي الآيس كريم على الكثير من البروتين لمساعدتك على تكسير السكر فيه. خيار آخر هو كعكة الجبن بقشرة عالية الألياف. يمكن أن يكون الزبادي مع التوت أيضًا علاجًا رائعًا ، خاصةً إذا كنت تستخدم الزبادي غير المحلى منزوع الدسم مثل الكفير.
إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فأنت بحاجة إلى رعاية قدميك جيدًا. أكثر من نصف حالات بتر القدم مرتبطة بمرض السكري. تأكد من تنظيفها جيدًا ، ولا تضع أي ضغط إضافي على قدميك. هذا يعني عدم الوقوف لفترات طويلة من الزمن ، أو القيام بأي شيء شاق.
قراءة نصائح مرض السكري في منتدي اللمة الجزائرية المختلفة مثلك تظهر استعدادًا من جانبك لتعلم كيفية التعامل مع هذا المرض الخطير. ومع ذلك ، من المهم أيضًا استدعاء قوة الإرادة للانتقال إلى الخطوة التالية ووضع هذه النصائح لتعمل من أجلك. قد يكون تطبيق بعض النصائح صعبًا ، لكنك ستشعر بالحافز للالتزام بها ، حيث تبدأ في رؤية تغييرات إيجابية في صحتك.