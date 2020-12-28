نصائح الخبراء حول كيفية التعامل مع الأرق

اسلام ممدوح
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إذا وصف طبيبك دواءً منومًا ، فتناوله تمامًا كما ورد في الملصق او في الدواء العربي. يجب تناول أدوية النوم قبل النوم مباشرة لأنها مصممة للعمل بسرعة. لا تقد السيارة أبدًا بعد تناول حبة نوم. لا تشرب الكحول أبدًا أثناء تناول الحبوب المنومة. إذا قررت التوقف عن تناول الدواء ، فتحدث إلى طبيبك أولاً.
لا تبحث تلقائيًا عن الأدوية الموصوفة عندما لا تتمكن من النوم ، حيث يمكن أن يصبح ذلك عادة خطيرة. غالبًا ما يكون الأرق مؤقتًا أو بسبب شيء مرهق يحدث في حياتك. جرب أشياء أخرى أولاً ، مثل الحليب الدافئ أو الاستحمام ، وتأكد من حصولك على موافقة طبيبك قبل تجربة الأشياء الثقيلة اقرا عن الادوية علي الدواء العربي.
لماذا تبقى مستيقظًا بعد أن ينام الجميع؟ هل يمكنك تحديد سبب الأرق؟ هل هذا وضع أنت مستعد لتصحيحه؟ ابدأ بهذه المقالة ، حيث ستمنحك الحيل التي تحتاجها لطرد الأرق من حياتك.
تأكد من مراقبة درجة الحرارة داخل غرفتك أيضًا. إذا كانت غرفتك خانقة أو ساخنة ، فسيكون من الصعب النوم. هذا يجعل النوم أكثر صعوبة. قم بخفض منظم الحرارة إلى ما يقرب من 65 درجة لظروف النوم المثلى. ضع البطانيات على سريرك بحيث يمكن إزالتها إذا لزم الأمر.
تعتاد على النوم على ظهرك. من بين جميع أوضاع النوم ، فإن النوم على ظهرك يسبب أقل ضغط على أعضائك الداخلية أثناء الراحة. يجب أن يساعد ذلك جسمك بالكامل على الاسترخاء بدرجة كافية لكسر الأرق. إذا لم يكن النوم على الظهر خيارًا ، فإن الخيار التالي هو النوم على جانبك الأيمن.
قم بنشاط في دماغك مثل عد الخراف. نعم ، إنها قصة زوجة قديمة ، لكنها من الناحية الفنية يمكن أن تساعدك على النوم. إنها تجربة مخدرة للدماغ أن تقوم بحساب تلك الأغنام ببطء ، ويمكن أن يساعد ذلك جسمك على الاسترخاء. قد يبدو الأمر سخيفًا ، لكن جربه لمعرفة ما إذا كان يناسبك.
إذا كنت تواجه مشكلة في النوم على أساس ثابت ، فقد تحتاج إلى تغيير بعض عاداتك خلال اليوم. لا تأخذ قيلولة أثناء النهار. تربك هذه القيلولة جسمك وتجعل من الصعب الحصول على إيقاع نوم طبيعي. لذا توقف عن أخذ قيلولة النهار للحصول على قسط من النوم أثناء الليل.
قد لا تدرك أن ضوضاء الليل تجعلك مستيقظًا. طنين الثلاجة. دوي الفرن يندفع. حتى دقات الساعة أو شخير شريكك يمكن أن يفسد أي فرصة للنوم المريح. جرب ارتداء بعض سدادات الأذن لترى ما إذا كان الغرق في الضوضاء يجعلك تنام بشكل أسرع.
يجب أن يكون سريرك مريحًا. استخدم الوسائد حسب الضرورة واغسل الكتان بانتظام. تحقق من درجة الحرارة في غرفة نومك قبل النوم. قد تواجه صعوبة أكبر في النوم في غرفة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة. افتح نافذة للهواء النقي أو احصل على مروحة لتدوير الهواء.
إجبار نفسك على النوم بالتأكيد لن ينجح. بدلًا من السعي للحصول على وقت نوم منتظم ، اذهب إلى الفراش عندما تكون متعبًا. قد يبدو الأمر عكسيًا ، ولكن بالانتظار قد تجد أنك تغفو في وقت أقرب مما تستلقي مستيقظًا في السرير.
يعاني الكثير من الناس من صعوبة في النوم ليلًا ولا يعرفون السبب. مكان واحد للبحث عن إجابات هو المنتجات الشائعة التي نتخذها للحفاظ على صحتنا. تحتوي العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية البرد وحتى الفيتامينات المتعددة على منبهات تضعف قدرتنا على النوم. اقرأ جميع ملصقات المنتجات التي تستهلكها حتى تتمكن من تحديد أي منبهات قد تتناولها وتضعف قدرتك على النوم.
لا تقلق مع اقتراب موعد النوم. من الطرق الجيدة لتقليل الأرق المرتبط بالتوتر أن تسمح لنفسك بوقت للقلق ، لكن اجعله مبكرًا خلال يومك. كثير من الناس لا يستطيعون الحصول على أفكار اليوم لتغلقها وتنام. خصص جزءًا من يومك لتجاوز أي شيء يدور في ذهنك. إذا قمت بذلك ، يمكنك تخفيف ضغط محاولة حلها عندما تحتاج إلى النوم.
الآن بعد أن قرأت النصائح ، ابدأ في استخدامها. بمجرد القيام بذلك ، من المؤكد أن نومك سيتحسن ، وستشعر بالراحة كل يوم. استمر في تجربة هذه النصائح لتحقيق نوم مريح وحياة أفضل.
لا تبحث تلقائيًا عن الأدوية الموصوفة عندما لا تتمكن من النوم ، حيث يمكن أن يصبح ذلك عادة خطيرة. غالبًا ما يكون الأرق مؤقتًا أو بسبب شيء مرهق يحدث في حياتك. جرب أشياء أخرى أولاً ، مثل الحليب الدافئ أو الاستحمام ، وتأكد من حصولك على موافقة طبيبك قبل تجربة الأشياء الثقيلة اقرا عن الادوية علي الدواء العربي.
لماذا تبقى مستيقظًا بعد أن ينام الجميع؟ هل يمكنك تحديد سبب الأرق؟ هل هذا وضع أنت مستعد لتصحيحه؟ ابدأ بهذه المقالة ، حيث ستمنحك الحيل التي تحتاجها لطرد الأرق من حياتك.
تأكد من مراقبة درجة الحرارة داخل غرفتك أيضًا. إذا كانت غرفتك خانقة أو ساخنة ، فسيكون من الصعب النوم. هذا يجعل النوم أكثر صعوبة. قم بخفض منظم الحرارة إلى ما يقرب من 65 درجة لظروف النوم المثلى. ضع البطانيات على سريرك بحيث يمكن إزالتها إذا لزم الأمر.
تعتاد على النوم على ظهرك. من بين جميع أوضاع النوم ، فإن النوم على ظهرك يسبب أقل ضغط على أعضائك الداخلية أثناء الراحة. يجب أن يساعد ذلك جسمك بالكامل على الاسترخاء بدرجة كافية لكسر الأرق. إذا لم يكن النوم على الظهر خيارًا ، فإن الخيار التالي هو النوم على جانبك الأيمن.
قم بنشاط في دماغك مثل عد الخراف. نعم ، إنها قصة زوجة قديمة ، لكنها من الناحية الفنية يمكن أن تساعدك على النوم. إنها تجربة مخدرة للدماغ أن تقوم بحساب تلك الأغنام ببطء ، ويمكن أن يساعد ذلك جسمك على الاسترخاء. قد يبدو الأمر سخيفًا ، لكن جربه لمعرفة ما إذا كان يناسبك.
إذا كنت تواجه مشكلة في النوم على أساس ثابت ، فقد تحتاج إلى تغيير بعض عاداتك خلال اليوم. لا تأخذ قيلولة أثناء النهار. تربك هذه القيلولة جسمك وتجعل من الصعب الحصول على إيقاع نوم طبيعي. لذا توقف عن أخذ قيلولة النهار للحصول على قسط من النوم أثناء الليل.
قد لا تدرك أن ضوضاء الليل تجعلك مستيقظًا. طنين الثلاجة. دوي الفرن يندفع. حتى دقات الساعة أو شخير شريكك يمكن أن يفسد أي فرصة للنوم المريح. جرب ارتداء بعض سدادات الأذن لترى ما إذا كان الغرق في الضوضاء يجعلك تنام بشكل أسرع.
يجب أن يكون سريرك مريحًا. استخدم الوسائد حسب الضرورة واغسل الكتان بانتظام. تحقق من درجة الحرارة في غرفة نومك قبل النوم. قد تواجه صعوبة أكبر في النوم في غرفة شديدة الحرارة أو شديدة البرودة. افتح نافذة للهواء النقي أو احصل على مروحة لتدوير الهواء.
إجبار نفسك على النوم بالتأكيد لن ينجح. بدلًا من السعي للحصول على وقت نوم منتظم ، اذهب إلى الفراش عندما تكون متعبًا. قد يبدو الأمر عكسيًا ، ولكن بالانتظار قد تجد أنك تغفو في وقت أقرب مما تستلقي مستيقظًا في السرير.
يعاني الكثير من الناس من صعوبة في النوم ليلًا ولا يعرفون السبب. مكان واحد للبحث عن إجابات هو المنتجات الشائعة التي نتخذها للحفاظ على صحتنا. تحتوي العديد من الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية وأدوية البرد وحتى الفيتامينات المتعددة على منبهات تضعف قدرتنا على النوم. اقرأ جميع ملصقات المنتجات التي تستهلكها حتى تتمكن من تحديد أي منبهات قد تتناولها وتضعف قدرتك على النوم.
لا تقلق مع اقتراب موعد النوم. من الطرق الجيدة لتقليل الأرق المرتبط بالتوتر أن تسمح لنفسك بوقت للقلق ، لكن اجعله مبكرًا خلال يومك. كثير من الناس لا يستطيعون الحصول على أفكار اليوم لتغلقها وتنام. خصص جزءًا من يومك لتجاوز أي شيء يدور في ذهنك. إذا قمت بذلك ، يمكنك تخفيف ضغط محاولة حلها عندما تحتاج إلى النوم.
الآن بعد أن قرأت النصائح ، ابدأ في استخدامها. بمجرد القيام بذلك ، من المؤكد أن نومك سيتحسن ، وستشعر بالراحة كل يوم. استمر في تجربة هذه النصائح لتحقيق نوم مريح وحياة أفضل.