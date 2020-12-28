من درر السلف.. الحلقة رقم 202

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الإمام إبن تيميّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَبَيَّنَ أَنَّ الْبُخْلَ مِنْ الْكَبَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ..وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الْآيَةَ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 292 ...ومنها ...قال الإمام إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان : على نفسه مع الحاجة ..فكم من بخيل : يمسك المال ..ويمرض : فلا يتداوى ..ويشتهي الشهوة : فيمنعه منها البخل ..فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة : وبين ما يؤثر على نفسه مع الحاجة ..فالأخلاق عطايا : يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..أنظره / مختصر منهاج القاصدين ورقة / 265 ...ومنها ...وقال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديّ الشهير بالماورديّ عليه رَحَمَات الله /قال بعض الحكماء / البخيل : ليس له خليل . ..أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...ومنها ...وقال أيضا عليه رَحَمَات الله /وقال آخر / البخيل : حارس نعمته ..وخازن : ورثته . ..أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...ومنها ...وقال الإمام المُفلح كما قال فيه إبن تيمية إبن المفلح الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم وهو يذم البخيل /وقال آخر /عجبًا للبخيل المتعجِّل للفقر الذي منه : هرب ..والمؤخر للسَّعة التي إيَّاها : طلب ..ولعلَّه يموت : بين هربه وطلبه فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء ..وحسابه في الآخرة : حساب الأغنياء ..مع أنَّك لم ترَ بخيلًا إلاّ غيره أسعد بماله منه ..لأنَّه في الدنيا : مهتمٌّ بجمعه ..وفي الآخرة : آثم بمنعه ..وغيره آمن في الدنيا : من همِّه ..وناج في الآخرة : من إثمه . ..أنظره / الأداب الشرعية ج 03 ورقة / 16 ...