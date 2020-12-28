من درر السلف.. الحلقة رقم 202

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام إبن تيميّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَبَيَّنَ أَنَّ الْبُخْلَ مِنْ الْكَبَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ..
وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الْآيَةَ . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 292 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان : على نفسه مع الحاجة ..
فكم من بخيل : يمسك المال ..
ويمرض : فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة : فيمنعه منها البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة : وبين ما يؤثر على نفسه مع الحاجة ..
فالأخلاق عطايا : يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
🥀 أنظره / مختصر منهاج القاصدين ورقة / 265 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديّ الشهير بالماورديّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / البخيل : ليس له خليل . ..
🥀 أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضا عليه رَحَمَات الله /
وقال آخر / البخيل : حارس نعمته ..
وخازن : ورثته . ..
🥀 أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام المُفلح كما قال فيه إبن تيمية إبن المفلح الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم وهو يذم البخيل /
وقال آخر /
عجبًا للبخيل المتعجِّل للفقر الذي منه : هرب ..
والمؤخر للسَّعة التي إيَّاها : طلب ..
ولعلَّه يموت : بين هربه وطلبه فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء ..
وحسابه في الآخرة : حساب الأغنياء ..
مع أنَّك لم ترَ بخيلًا إلاّ غيره أسعد بماله منه ..
لأنَّه في الدنيا : مهتمٌّ بجمعه ..
وفي الآخرة : آثم بمنعه ..
وغيره آمن في الدنيا : من همِّه ..
وناج في الآخرة : من إثمه . ..
🥀 أنظره / الأداب الشرعية ج 03 ورقة / 16 ... 🌾🌾🌾
 
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