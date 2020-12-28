من درر السلف.. الحلقة رقم 202

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام إبن تيميّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَبَيَّنَ أَنَّ الْبُخْلَ مِنْ الْكَبَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ..
وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الْآيَةَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 292 ...
ومنها ...
قال الإمام إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان : على نفسه مع الحاجة ..
فكم من بخيل : يمسك المال ..
ويمرض : فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة : فيمنعه منها البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة : وبين ما يؤثر على نفسه مع الحاجة ..
فالأخلاق عطايا : يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
أنظره / مختصر منهاج القاصدين ورقة / 265 ...
ومنها ...
وقال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديّ الشهير بالماورديّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / البخيل : ليس له خليل . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...
ومنها ...
وقال أيضا عليه رَحَمَات الله /
وقال آخر / البخيل : حارس نعمته ..
وخازن : ورثته . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...
ومنها ...
وقال الإمام المُفلح كما قال فيه إبن تيمية إبن المفلح الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم وهو يذم البخيل /
وقال آخر /
عجبًا للبخيل المتعجِّل للفقر الذي منه : هرب ..
والمؤخر للسَّعة التي إيَّاها : طلب ..
ولعلَّه يموت : بين هربه وطلبه فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء ..
وحسابه في الآخرة : حساب الأغنياء ..
مع أنَّك لم ترَ بخيلًا إلاّ غيره أسعد بماله منه ..
لأنَّه في الدنيا : مهتمٌّ بجمعه ..
وفي الآخرة : آثم بمنعه ..
وغيره آمن في الدنيا : من همِّه ..
وناج في الآخرة : من إثمه . ..
أنظره / الأداب الشرعية ج 03 ورقة / 16 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام إبن تيميّة الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَبَيَّنَ أَنَّ الْبُخْلَ مِنْ الْكَبَائِرِ فِي قَوْله تَعَالَى : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ ..
وَفِي قَوْلِهِ : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ الْآيَةَ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 28 ورقة / 292 ...
ومنها ...
قال الإمام إبن قدامة المقدسيّ الحنبليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وأشد درجات البخل أن يبخل الإنسان : على نفسه مع الحاجة ..
فكم من بخيل : يمسك المال ..
ويمرض : فلا يتداوى ..
ويشتهي الشهوة : فيمنعه منها البخل ..
فكم بين من يبخل على نفسه مع الحاجة : وبين ما يؤثر على نفسه مع الحاجة ..
فالأخلاق عطايا : يضعها الله عزَّ وجلَّ حيث يشاء . ..
أنظره / مختصر منهاج القاصدين ورقة / 265 ...
ومنها ...
وقال أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغداديّ الشهير بالماورديّ عليه رَحَمَات الله /
قال بعض الحكماء / البخيل : ليس له خليل . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...
ومنها ...
وقال أيضا عليه رَحَمَات الله /
وقال آخر / البخيل : حارس نعمته ..
وخازن : ورثته . ..
أنظره / أدب الدنيا والدين ورقة / 185 ...
ومنها ...
وقال الإمام المُفلح كما قال فيه إبن تيمية إبن المفلح الحافظ الحنبلي عليهم رَحَمَات الله تعالى عليهم وهو يذم البخيل /
وقال آخر /
عجبًا للبخيل المتعجِّل للفقر الذي منه : هرب ..
والمؤخر للسَّعة التي إيَّاها : طلب ..
ولعلَّه يموت : بين هربه وطلبه فيكون عيشه في الدنيا عيش الفقراء ..
وحسابه في الآخرة : حساب الأغنياء ..
مع أنَّك لم ترَ بخيلًا إلاّ غيره أسعد بماله منه ..
لأنَّه في الدنيا : مهتمٌّ بجمعه ..
وفي الآخرة : آثم بمنعه ..
وغيره آمن في الدنيا : من همِّه ..
وناج في الآخرة : من إثمه . ..
أنظره / الأداب الشرعية ج 03 ورقة / 16 ...