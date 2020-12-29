من درر السلف.... الحلقة رقم 203

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحِسَان ...
ومنها ...
قال إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريّ أبو إسحاق الحُصريّ القيروانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك والعجل فإن العرب كانت تكنيها : أم الندامة ..
لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..
ويجيب قبل : أن يفهم ..
ويعزم قبل : أن يفكر ..
ويقطع قبل : أن يقدر ..
ويحمد قبل : أن يجرب ..
ويذم قبل : أن يخبر ..
ولن يصحب هذه الصفة أحد إلاّ : صحب الندامة وإعتزل السلامة . ..
أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 149 ...
ومنها ...
وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل / مَن دام كسله : خاب أمله ..
قال أبو بكر الخوارزمي /
لا تصحب الكسلان فى حالاته .. كم صالح بفساد آخر يفسدْ ..
عدوى البليدِ إلى الجليدِ سريعة ... والجمرُ يوضع فى الرماد فيخمدْ ..
أنظره / روح البيان ج 03 ورقة / 448 - 449 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
تأمل قوله تعالى : ﴿ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ..
كيف شرك بينهما : في الخروج ..
وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله : بالكسب والمعاش والمرأة في خدرها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال سعيد بن إسماعيل عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخوف من الله : يوصلك إلى الله ..
والكبر والعجب في نفسك : يقطعك عن الله ..
وإحتقار الناس في نفسك : مرض لا يداوى . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 10 ورقة / 245 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل ﴾ .. ..
قَدْ تُؤُوِّلَتْ فِي الْبُخْلِ : بِالْمَالِ وَالْمَنْعِ ؛ وَالْبُخْلِ بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ ..
وَهِيَ تَعُمُّ الْبُخْلَ بِكُلِّ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا : مِنْ عِلْمٍ وَمَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..
كَمَا تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ النَّفَقَةُ مِنْ : الْمَالِ ..
وَالنَّفَقَةُ : مِنْ الْعِلْمِ ..
وَقَالَ مُعَاذٌ فِي الْعِلْمِ : تَعَلُّمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ..
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ أَفْضَلَ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِهَا جَمَاعَةً فَيَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمْ اللَّهُ بِهَا ..
أَوْ كَمَا قَالَ ..
وَفِي الْأَثَرِ نِعْمَةُ الْعَطِيَّةِ وَنِعْمَت الْهَدِيَّةُ ..
الْكَلِمَةُ مِنْ الْخَبَرِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُهْدِيهَا إلَى أَخ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ : وَهَذِهِ صَدَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ وَوَرَثَتُهُمْ الْعُلَمَاءُ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 212 ...
ومن الدرر والفوائد الحِسَان ...
ومنها ...
قال إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريّ أبو إسحاق الحُصريّ القيروانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إياك والعجل فإن العرب كانت تكنيها : أم الندامة ..
لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..
ويجيب قبل : أن يفهم ..
ويعزم قبل : أن يفكر ..
ويقطع قبل : أن يقدر ..
ويحمد قبل : أن يجرب ..
ويذم قبل : أن يخبر ..
ولن يصحب هذه الصفة أحد إلاّ : صحب الندامة وإعتزل السلامة . ..
أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 149 ...
ومنها ...
وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل / مَن دام كسله : خاب أمله ..
قال أبو بكر الخوارزمي /
لا تصحب الكسلان فى حالاته .. كم صالح بفساد آخر يفسدْ ..
عدوى البليدِ إلى الجليدِ سريعة ... والجمرُ يوضع فى الرماد فيخمدْ ..
أنظره / روح البيان ج 03 ورقة / 448 - 449 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
تأمل قوله تعالى : ﴿ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ..
كيف شرك بينهما : في الخروج ..
وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله : بالكسب والمعاش والمرأة في خدرها . ..
أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 229 ...
ومنها ...
وقال سعيد بن إسماعيل عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الخوف من الله : يوصلك إلى الله ..
والكبر والعجب في نفسك : يقطعك عن الله ..
وإحتقار الناس في نفسك : مرض لا يداوى . ..
أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 10 ورقة / 245 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /
﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل ﴾ .. ..
قَدْ تُؤُوِّلَتْ فِي الْبُخْلِ : بِالْمَالِ وَالْمَنْعِ ؛ وَالْبُخْلِ بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ ..
وَهِيَ تَعُمُّ الْبُخْلَ بِكُلِّ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا : مِنْ عِلْمٍ وَمَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..
كَمَا تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ النَّفَقَةُ مِنْ : الْمَالِ ..
وَالنَّفَقَةُ : مِنْ الْعِلْمِ ..
وَقَالَ مُعَاذٌ فِي الْعِلْمِ : تَعَلُّمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ..
وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ أَفْضَلَ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِهَا جَمَاعَةً فَيَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمْ اللَّهُ بِهَا ..
أَوْ كَمَا قَالَ ..
وَفِي الْأَثَرِ نِعْمَةُ الْعَطِيَّةِ وَنِعْمَت الْهَدِيَّةُ ..
الْكَلِمَةُ مِنْ الْخَبَرِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُهْدِيهَا إلَى أَخ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ : وَهَذِهِ صَدَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ وَوَرَثَتُهُمْ الْعُلَمَاءُ . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 212 ...