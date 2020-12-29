من درر السلف.... الحلقة رقم 203

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحِسَان ...ومنها ...قال إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاريّ أبو إسحاق الحُصريّ القيروانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إياك والعجل فإن العرب كانت تكنيها : أم الندامة ..لأن صاحبها يقول : قبل أن يعلم ..ويجيب قبل : أن يفهم ..ويعزم قبل : أن يفكر ..ويقطع قبل : أن يقدر ..ويحمد قبل : أن يجرب ..ويذم قبل : أن يخبر ..ولن يصحب هذه الصفة أحد إلاّ : صحب الندامة وإعتزل السلامة . ..أنظره / زهر الآداب وثمر الألباب ج 04 ورقة / 149 ...ومنها ...وقال إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قيل / مَن دام كسله : خاب أمله ..قال أبو بكر الخوارزمي /لا تصحب الكسلان فى حالاته .. كم صالح بفساد آخر يفسدْ ..عدوى البليدِ إلى الجليدِ سريعة ... والجمرُ يوضع فى الرماد فيخمدْ ..أنظره / روح البيان ج 03 ورقة / 448 - 449 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /تأمل قوله تعالى : ﴿ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ ..كيف شرك بينهما : في الخروج ..وخص الذكر بالشقاء لاشتغاله : بالكسب والمعاش والمرأة في خدرها . ..أنظره / بدائع الفوائد ج 03 ورقة / 229 ...ومنها ...وقال سعيد بن إسماعيل عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الخوف من الله : يوصلك إلى الله ..والكبر والعجب في نفسك : يقطعك عن الله ..وإحتقار الناس في نفسك : مرض لا يداوى . ..أنظره / حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم ج 10 ورقة / 245 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى في قوله سبحانه /﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْل ﴾ .. ..قَدْ تُؤُوِّلَتْ فِي الْبُخْلِ : بِالْمَالِ وَالْمَنْعِ ؛ وَالْبُخْلِ بِالْعِلْمِ وَنَحْوِهِ ..وَهِيَ تَعُمُّ الْبُخْلَ بِكُلِّ مَا يَنْفَعُ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا : مِنْ عِلْمٍ وَمَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ ..كَمَا تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ النَّفَقَةُ مِنْ : الْمَالِ ..وَالنَّفَقَةُ : مِنْ الْعِلْمِ ..وَقَالَ مُعَاذٌ فِي الْعِلْمِ : تَعَلُّمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ ..وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ : مَا تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِصَدَقَةِ أَفْضَلَ مِنْ مَوْعِظَةٍ يَعِظُ بِهَا جَمَاعَةً فَيَتَفَرَّقُونَ وَقَدْ نَفَعَهُمْ اللَّهُ بِهَا ..أَوْ كَمَا قَالَ ..وَفِي الْأَثَرِ نِعْمَةُ الْعَطِيَّةِ وَنِعْمَت الْهَدِيَّةُ ..الْكَلِمَةُ مِنْ الْخَبَرِ يَسْمَعُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُهْدِيهَا إلَى أَخ لَهُ أَوْ كَمَا قَالَ : وَهَذِهِ صَدَقَةُ الْأَنْبِيَاءِ ؛ وَوَرَثَتُهُمْ الْعُلَمَاءُ . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 14 ورقة / 212 ...