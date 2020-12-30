أكل على الشارع بطاطس بصوص الفراولة أحلى أكل

ك

كاثرين الشافعي

:: عضو منتسِب ::
إنضم
28 نوفمبر 2020
المشاركات
1
النقاط
2
العمر
25
محل الإقامة
saudi
الجنس
أنثى
أكل على الشارع بطاطس بصوص الفراولة أحلى أكل


اذا تحب الاكل
احنا قناة ( أكل على الشارع ) نصورلكم اكلات الفودترك ونعطيكم رأينا و تجربتنا فيها و نقولكم في كل ترك ايش ألذ أكله عنده ونوضحلكم اماكنها و اسعارها و مقابله خفيفه معاهم عشان تستفيدوا من تجاربهم
نهتم بدعم هذه الفئة *مجانا* من شباب و بنات البلد
في المناطق ( مكة ، جدة و الطائف ).. وقريبًا باذن الله جميع مناطق المملكة
اذا تعرف اي احد عنده فودترك ارسل لنا معلوماته و نروح ندعمه لوجه الله ومانبا الا الدعوه الطيبة ، مرر الرسالة لنشر الدعم في جميع انحاء المملكة وبين اولاد وبنات بلدنا
واتس اب: 0533321555

حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي:
تيك توك:
www.tiktok.com

أكل على الشارع (@food.on.the.street) TikTok | شاهد أحدث فيديوهات أكل على الشارع على TikTok

أكل على الشارع (@food.on.the.street) على TikTok (تيك توك) | 96.1K من تسجيلات الإعجاب. 17.1K من المعجبين. #الداعم_الاول لعربات الفودترك🍟🌭🥙ننشر دعمنا لشباب بلدي الطموح🇸🇦💫سنابنا⬇️
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