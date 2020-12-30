من درر السلف...الحلقة رقم 204

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفَوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخُ الإسلامِ إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
كَتَبْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الْكَلَامَ عَلَى جَمْعِ اللَّهِ تَعَالَى : بَيْنَ الْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ ..
وَبَيْنَ : الْبُخْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ..
﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ ..
فِي النِّسَاءِ وَالْحَدِيدِ وَضِدُّ ذَلِكَ : الْإِعْطَاءِ وَالتَّقْوَى الْمُتَضَمِّنَةِ لِلتَّوَاضُعِ كَمَا قَالَ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ ..
وَقَالَ : ﴿ إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ..
وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ : هُمَا جِمَاعُ الدِّينِ الْعَامِّ ..
كَمَا يُقَالُ : التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ ..
وَالرَّحْمَةُ : لِعِبَادِ اللَّهِ ..
فَالتَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ : يَكُونُ بِالْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ ..
وَذَلِكَ : أَصْلُ التَّقْوَى ..
وَالرَّحْمَةُ : لِعِبَادِ اللَّهِ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ ..
وَهَذَانِ هُمَا : حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ..
فَإِنَّ الصَّلَاةَ : مُتَضَمِّنَةٌ لِلْخُشُوعِ لِلَّهِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَالذُّلِّ لَهُ ..
وَذَلِكَ كُلُّهُ : مُضَادٌّ لِلْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ وَالْكِبْرِ ..
وَالزَّكَاةُ مُتَضَمِّنَةٌ : لِنَفْعِ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ ؛ وَذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْبُخْلِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 214 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
كان من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله : أن يطيل في الفجر ..
ويتوسط : في العشاء ..
ويخفف : في المغرب ..
كما روى الحافظ النسائيّ في سننه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /
مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ فُلَانٍ . ..
قَالَ سُلَيْمَانُ : كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ..
وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْن ..
و يُخَفِّفُ الْعَصْرَ ..
وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ : بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ..
وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ : بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ..
وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْح : بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ ..
🥀 وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم / 982 ج 03 ورقة / 126 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وطوال المفصل : من ( ق ) إلى ( عم )..
ومن ( عم ) إلى ( الضحى ) : أوساط ..
ومن ( الضحى ) إلى آخره : قصار . ..
🥀 أنظره / الشرح الممتع ج 03 ورقة / 75 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام إبن بطّال أبو الحسن علي إبن خلف بن عبد الملك عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إتفق العلماء على أن أطول الصلوات : قراءة الفجر . ..
🥀 أنظره / شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 385 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سوراً بعينها يخصصها لصلاة الفجر إلا : يوم الجمعة ..
فإنه كان يقرأ فيها بـــ ( الم * تنزيل ) السجدة ..
و( هل أتى على الإنسان ) الإنسان ..
رواه البخاري برقم / 891 ..
ومسلم برقم / 880 ..
وما عدا الجمعة ؛ فكان تارة يقرأ في الفجر : بالواقعة ونحوها من السور . ..
رواه أحمد في مسنده برقم / 21033 وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صفة الصلاة ورقة / 109 ..
وقرأ مرة فيها بــ ( الطور ) ..
رواه البخاري برقم / 1626 ..
ومسلم برقم / 1276 ..
ويقرأ أحياناً بــ ( ق والقرآن المجيد ) .. رواه مسلم في صحيحه برقم / 458 ..
وقرأ مرة فيها : ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ..
رواه أبو داود برقم / 816 وحسنه العلاّمة الألباني في صحيح أبي داود ..
وقرأ - مرة - فيها في السفر بـــ : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ..
رواه أبو داود برقم / 1462 ..
وصححه العلاّمة الألباني في صحيح أبي داود ..
وصلى الصبح مرةً بمكة فاستفتح : سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أخذته صلى الله عليه وسلم سعلة فركع . ..
رواه مسلم في الصحيح برقم / 455 ..
وأمهم مرةً فيها بــ : ( الصافات ) ..
رواه أحمد في المسند برقم / 4989 ..
وصححه العلاّمة الألباني في صفة الصلاة ورقة / 109 ..
وقال أبو بَرْزَةَ رضي الله عنه : ( كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا : مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ . ..
رواه البخاري ومسلم ... 🌾🌾🌾
 
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