من درر السلف...الحلقة رقم 204

الحَمْدُ لله ...ومن الفَوائد والدرر ...منها ...قال شيخُ الإسلامِ إبن تيميّة عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /كَتَبْنَا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ الْكَلَامَ عَلَى جَمْعِ اللَّهِ تَعَالَى : بَيْنَ الْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ ..وَبَيْنَ : الْبُخْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ : ﴿ إنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ ..﴿ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ﴾ ..فِي النِّسَاءِ وَالْحَدِيدِ وَضِدُّ ذَلِكَ : الْإِعْطَاءِ وَالتَّقْوَى الْمُتَضَمِّنَةِ لِلتَّوَاضُعِ كَمَا قَالَ : ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴾ ..وَقَالَ : ﴿ إنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ ..وَهَذَانِ الْأَصْلَانِ : هُمَا جِمَاعُ الدِّينِ الْعَامِّ ..كَمَا يُقَالُ : التَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ ..وَالرَّحْمَةُ : لِعِبَادِ اللَّهِ ..فَالتَّعْظِيمُ لِأَمْرِ اللَّهِ : يَكُونُ بِالْخُشُوعِ وَالتَّوَاضُعِ ..وَذَلِكَ : أَصْلُ التَّقْوَى ..وَالرَّحْمَةُ : لِعِبَادِ اللَّهِ بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ ..وَهَذَانِ هُمَا : حَقِيقَةُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ ..فَإِنَّ الصَّلَاةَ : مُتَضَمِّنَةٌ لِلْخُشُوعِ لِلَّهِ وَالْعُبُودِيَّةِ لَهُ وَالتَّوَاضُعِ لَهُ وَالذُّلِّ لَهُ ..وَذَلِكَ كُلُّهُ : مُضَادٌّ لِلْخُيَلَاءِ وَالْفَخْرِ وَالْكِبْرِ ..وَالزَّكَاةُ مُتَضَمِّنَةٌ : لِنَفْعِ الْخَلْقِ وَالْإِحْسَانِ إلَيْهِمْ ؛ وَذَلِكَ مُضَادٌّ لِلْبُخْلِ . ..أنْظُرهُ / مَجْمُوع الفَتَاوَى ج 14 وَرَقَة / 214 ...ومنها ...كان من هدي النبيّ صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله : أن يطيل في الفجر ..ويتوسط : في العشاء ..ويخفف : في المغرب ..كما روى الحافظ النسائيّ في سننه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ / عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ /مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مِنْ فُلَانٍ . ..قَالَ سُلَيْمَانُ : كَانَ يُطِيلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ ..وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْن ..و يُخَفِّفُ الْعَصْرَ ..وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ : بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ ..وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ : بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ ..وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْح : بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ ..وصححه الألباني في صحيح وضعيف سنن النسائي برقم / 982 ج 03 ورقة / 126 ...ومنها ...قال العلاّمة إبن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وطوال المفصل : من ( ق ) إلى ( عم )..ومن ( عم ) إلى ( الضحى ) : أوساط ..ومن ( الضحى ) إلى آخره : قصار . ..أنظره / الشرح الممتع ج 03 ورقة / 75 ...ومنها ...وقال الإمام إبن بطّال أبو الحسن علي إبن خلف بن عبد الملك عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إتفق العلماء على أن أطول الصلوات : قراءة الفجر . ..أنظره / شرح صحيح البخاري ج 02 ورقة / 385 ...ومنها ...لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد سوراً بعينها يخصصها لصلاة الفجر إلا : يوم الجمعة ..فإنه كان يقرأ فيها بـــ ( الم * تنزيل ) السجدة ..و( هل أتى على الإنسان ) الإنسان ..رواه البخاري برقم / 891 ..ومسلم برقم / 880 ..وما عدا الجمعة ؛ فكان تارة يقرأ في الفجر : بالواقعة ونحوها من السور . ..رواه أحمد في مسنده برقم / 21033 وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله في صفة الصلاة ورقة / 109 ..وقرأ مرة فيها بــ ( الطور ) ..رواه البخاري برقم / 1626 ..ومسلم برقم / 1276 ..ويقرأ أحياناً بــ ( ق والقرآن المجيد ) .. رواه مسلم في صحيحه برقم / 458 ..وقرأ مرة فيها : ( إذا زلزلت ) في الركعتين كلتيهما ..رواه أبو داود برقم / 816 وحسنه العلاّمة الألباني في صحيح أبي داود ..وقرأ - مرة - فيها في السفر بـــ : ( قل أعوذ برب الفلق ) و ( قل أعوذ برب الناس ) ..رواه أبو داود برقم / 1462 ..وصححه العلاّمة الألباني في صحيح أبي داود ..وصلى الصبح مرةً بمكة فاستفتح : سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أخذته صلى الله عليه وسلم سعلة فركع . ..رواه مسلم في الصحيح برقم / 455 ..وأمهم مرةً فيها بــ : ( الصافات ) ..رواه أحمد في المسند برقم / 4989 ..وصححه العلاّمة الألباني في صفة الصلاة ورقة / 109 ..وقال أبو بَرْزَةَ رضي الله عنه : ( كَانَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى الصُّبْحَ وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ وَيَقْرَأُ فِيهَا : مَا بَيْنَ السِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ . ..رواه البخاري ومسلم ...