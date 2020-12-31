اعلانات ومسابقات توظيف بالقطاع العمومي لعديد من ولايات الوطن

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- اعلان توظيف بالمديرية الادارة المحلية لولاية المسيلة- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية العربي بن مهيدي لولاية قسنطينة- اعلان توظيف ببلدية العلمة لولاية سطيف- اعلان توظيف بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني قاسم الشريف لولاية سطيف- اعلان توظيف بالمديرية الخدمات الجامعية لولاية البليدة- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية هواري بومدين سدراته لولاية سوق اهراس- اعلان توظيف ببلدية سيدي بلمعطار لولاية مستغانم- اعلان توظيف بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة عبد الحميد مزيان لولاية تلمسان- اعلان توظيف بالمديرية التربية لولاية بسكرة- اعلان توظيف بالمديرية العامة للامن الوطني لولاية تندوف- اعلان توظيف بالمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تبسة- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية وسط قسنطينة- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة