karimes
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 19 سبتمبر 2020
- المشاركات
- 165
- النقاط
- 509
- العمر
- 41
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
اعلانات ومسابقات توظيف بالقطاع العمومي لعديد من ولايات الوطن- اعلان توظيف بالمديرية الادارة المحلية لولاية المسيلة
- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية العربي بن مهيدي لولاية قسنطينة
- اعلان توظيف ببلدية العلمة لولاية سطيف
- اعلان توظيف بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني قاسم الشريف لولاية سطيف
- اعلان توظيف بالمديرية الخدمات الجامعية لولاية البليدة
- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية هواري بومدين سدراته لولاية سوق اهراس
- اعلان توظيف ببلدية سيدي بلمعطار لولاية مستغانم
- اعلان توظيف بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة عبد الحميد مزيان لولاية تلمسان
- اعلان توظيف بالمديرية التربية لولاية بسكرة
- اعلان توظيف بالمديرية العامة للامن الوطني لولاية تندوف
- اعلان توظيف بالمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تبسة
- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس
- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس
- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية وسط قسنطينة
- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة
- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة