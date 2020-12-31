اعلانات ومسابقات توظيف بالقطاع العمومي لعديد من ولايات الوطن

karimes

karimes

:: عضو مُشارك ::
إنضم
19 سبتمبر 2020
المشاركات
165
النقاط
509
العمر
41
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
اعلانات ومسابقات توظيف بالقطاع العمومي لعديد من ولايات الوطن
- اعلان توظيف بالمديرية الادارة المحلية لولاية المسيلة
- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية العربي بن مهيدي لولاية قسنطينة
- اعلان توظيف ببلدية العلمة لولاية سطيف
- اعلان توظيف بالمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني قاسم الشريف لولاية سطيف
- اعلان توظيف بالمديرية الخدمات الجامعية لولاية البليدة
- اعلان توظيف بالمؤسسة العمومية الاستشفائية هواري بومدين سدراته لولاية سوق اهراس
- اعلان توظيف ببلدية سيدي بلمعطار لولاية مستغانم
- اعلان توظيف بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة عبد الحميد مزيان لولاية تلمسان
- اعلان توظيف بالمديرية التربية لولاية بسكرة
- اعلان توظيف بالمديرية العامة للامن الوطني لولاية تندوف
- اعلان توظيف بالمديرية البرمجة ومتابعة الميزانية لولاية تبسة
- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس
- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين زعقوق مهاجي بلعربي سيدي بلعباس
- اعلان توظيف بمديرية الخدمات الجامعية وسط قسنطينة
- اعلان توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة
- اعلان 2 توظيف بمركز التكوين المهني و التمهين – مركز الخوارزمي – بالجزائر العاصمة
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top