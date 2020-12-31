من درر السلف ....الحلقة رقم 206

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المُستفاد من الدرر ...
ومنها ...
سئل علماء اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء /
في صلاة الفجر دائماً ما أقرأ في الركعة الأولى : سورة الانشراح إعتقاداً وإحساساً مني أنني عندما أقرأ هذه السورة بالذات بأنني أبدأ يوماً جديداً ..
علماً بأنني : أحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم ..
فما حكم تخصيص الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة واحدة هي سورة الانشراح ؟؟؟
فأجابوا /
المشروع في صلاة الفجر : إطالة القراءة ..
ويقرأ : ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ..
إلاّ ما ورد الدليل بتخصيصه : كسورة السجدة ..
وسورة : الدهر ( هل أتى على الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة ..
لأن التخصيص من غير دليل : يكون بدعة . ..
أنظره / فتاوى اللجنة الدائمة ج 05 ورقة / 340 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن البدع / التخصيص بلا دليل . ..
أنظره / بدع القراءة ورقة / 14 ...
ومنها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام إبن تيمية عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْحُرِّيَّةُ / حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ / عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى / غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ . ..
وَهَذَا لَعَمْرِي : إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُبَاحَةً ..
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً ؛ إمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : إجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ
.. .. ..
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 - 187 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ إبن العثيمين عليه رحَمَات رب العالمين عليه /
ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشرىٰ : لإخوانه ما إستطاع ..
ولكن أحيانًا يكون الإنذار : خيرًا لأخيه المسلم ..
فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب ؛ أو انتهاك لمحرم : فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه ..
فالإنسان ينبغي له أن يستعمل : الحكمة ..
ولكن : يغلب جانب البشرىٰ ..
فلو جاءك رجل مثلاً وقال : إنه أسرف على نفسه ؛ وفعل معاصي كبيرة ؛ وسأل هل له من توبة ؟؟؟
فينبغي لك أن تقول :
نعم : أبشر ..
إذا تبت : تاب الله عليك ..
فتدخل عليه : السرور ..
وتدخل عليه : الأمل حتىٰ لا ييأس من رحمة الله عز وجل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 226 ...
ومن المُستفاد من الدرر ...
ومنها ...
سئل علماء اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء /
في صلاة الفجر دائماً ما أقرأ في الركعة الأولى : سورة الانشراح إعتقاداً وإحساساً مني أنني عندما أقرأ هذه السورة بالذات بأنني أبدأ يوماً جديداً ..
علماً بأنني : أحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم ..
فما حكم تخصيص الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة واحدة هي سورة الانشراح ؟؟؟
فأجابوا /
المشروع في صلاة الفجر : إطالة القراءة ..
ويقرأ : ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ..
إلاّ ما ورد الدليل بتخصيصه : كسورة السجدة ..
وسورة : الدهر ( هل أتى على الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة ..
لأن التخصيص من غير دليل : يكون بدعة . ..
أنظره / فتاوى اللجنة الدائمة ج 05 ورقة / 340 ...
ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن البدع / التخصيص بلا دليل . ..
أنظره / بدع القراءة ورقة / 14 ...
ومنها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام إبن تيمية عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْحُرِّيَّةُ / حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ / عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى / غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ . ..
وَهَذَا لَعَمْرِي : إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُبَاحَةً ..
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً ؛ إمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : إجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ
.. .. ..
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ..
أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 - 187 ...
ومنها ...
و قال العلامة الشيخ إبن العثيمين عليه رحَمَات رب العالمين عليه /
ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشرىٰ : لإخوانه ما إستطاع ..
ولكن أحيانًا يكون الإنذار : خيرًا لأخيه المسلم ..
فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب ؛ أو انتهاك لمحرم : فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه ..
فالإنسان ينبغي له أن يستعمل : الحكمة ..
ولكن : يغلب جانب البشرىٰ ..
فلو جاءك رجل مثلاً وقال : إنه أسرف على نفسه ؛ وفعل معاصي كبيرة ؛ وسأل هل له من توبة ؟؟؟
فينبغي لك أن تقول :
نعم : أبشر ..
إذا تبت : تاب الله عليك ..
فتدخل عليه : السرور ..
وتدخل عليه : الأمل حتىٰ لا ييأس من رحمة الله عز وجل . ..
أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 226 ...