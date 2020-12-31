من درر السلف ....الحلقة رقم 206

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المُستفاد من الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
سئل علماء اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء /
في صلاة الفجر دائماً ما أقرأ في الركعة الأولى : سورة الانشراح إعتقاداً وإحساساً مني أنني عندما أقرأ هذه السورة بالذات بأنني أبدأ يوماً جديداً ..
علماً بأنني : أحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم ..
فما حكم تخصيص الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة واحدة هي سورة الانشراح ؟؟؟
فأجابوا /
المشروع في صلاة الفجر : إطالة القراءة ..
ويقرأ : ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ..
إلاّ ما ورد الدليل بتخصيصه : كسورة السجدة ..
وسورة : الدهر ( هل أتى على الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة ..
لأن التخصيص من غير دليل : يكون بدعة . ..
🥀 أنظره / فتاوى اللجنة الدائمة ج 05 ورقة / 340 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن البدع / التخصيص بلا دليل . ..
🥀 أنظره / بدع القراءة ورقة / 14 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ شَيْخ الْإِسْلام إبن تيمية عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /
فَالْحُرِّيَّةُ / حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..
وَالْعُبُودِيَّةُ / عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..
كَمَا أَنَّ الْغِنَى / غِنَى النَّفْسِ ..
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ . ..
وَهَذَا لَعَمْرِي : إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُبَاحَةً ..
فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً ؛ إمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..
وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..
وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..
فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : إجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..
وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..
وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ
.. .. ..
وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..
فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..
وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..
أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..
فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ..
🥀 أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 - 187 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال العلامة الشيخ إبن العثيمين عليه رحَمَات رب العالمين عليه /
ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشرىٰ : لإخوانه ما إستطاع ..
ولكن أحيانًا يكون الإنذار : خيرًا لأخيه المسلم ..
فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب ؛ أو انتهاك لمحرم : فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه ..
فالإنسان ينبغي له أن يستعمل : الحكمة ..
ولكن : يغلب جانب البشرىٰ ..
فلو جاءك رجل مثلاً وقال : إنه أسرف على نفسه ؛ وفعل معاصي كبيرة ؛ وسأل هل له من توبة ؟؟؟
فينبغي لك أن تقول :
نعم : أبشر ..
إذا تبت : تاب الله عليك ..
فتدخل عليه : السرور ..
وتدخل عليه : الأمل حتىٰ لا ييأس من رحمة الله عز وجل . ..
🥀 أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 226 ... 🌾🌾🌾
 
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