من درر السلف ....الحلقة رقم 206

الحمد لله ...ومن المُستفاد من الدرر ...ومنها ...سئل علماء اللجنة الدائمة للدعوة والإفتاء /في صلاة الفجر دائماً ما أقرأ في الركعة الأولى : سورة الانشراح إعتقاداً وإحساساً مني أنني عندما أقرأ هذه السورة بالذات بأنني أبدأ يوماً جديداً ..علماً بأنني : أحفظ كثيرا من سور القرآن الكريم ..فما حكم تخصيص الركعة الأولى من صلاة الفجر بسورة واحدة هي سورة الانشراح ؟؟؟فأجابوا /المشروع في صلاة الفجر : إطالة القراءة ..ويقرأ : ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة من غير تخصيص لسورة معينة ..إلاّ ما ورد الدليل بتخصيصه : كسورة السجدة ..وسورة : الدهر ( هل أتى على الإنسان ) في صلاة الفجر يوم الجمعة ..لأن التخصيص من غير دليل : يكون بدعة . ..أنظره / فتاوى اللجنة الدائمة ج 05 ورقة / 340 ...ومنها ...قال الشيخ العلاّمة بكر أبو زيد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن البدع / التخصيص بلا دليل . ..أنظره / بدع القراءة ورقة / 14 ...ومنها ...قَالَ شَيْخ الْإِسْلام إبن تيمية عَلَيْه رَحَمَات الله تَعَالَى عليه /فَالْحُرِّيَّةُ / حُرِّيَّةُ الْقَلْبِ ..وَالْعُبُودِيَّةُ / عُبُودِيَّةُ الْقَلْبِ ..كَمَا أَنَّ الْغِنَى / غِنَى النَّفْسِ ..قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ؛ وَإِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ . ..وَهَذَا لَعَمْرِي : إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُبَاحَةً ..فَأَمَّا مَنْ اسْتَعْبَدَ قَلْبَهُ صُورَةً مُحَرَّمَةً ؛ إمْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا : فَهَذَا هُوَ الْعَذَابُ الَّذِي لَا يُدَانُ فِيهِ ..وَهَؤُلَاءِ مِنْ أَعْظَمِ النَّاسِ : عَذَابًا ..وَأَقَلِّهِمْ : ثَوَابًا ..فَإِنَّ الْعَاشِقَ لِصُورَةِ إذَا بَقِيَ قَلْبُهُ مُتَعَلِّقًا بِهَا مُسْتَعْبَدًا لَهَا : إجْتَمَعَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ الشَّرِّ وَالْفَسَادِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا رَبُّ الْعِبَادِ ..وَلَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الْفَاحِشَةِ الْكُبْرَى فَدَوَامُ تَعَلُّقِ الْقَلْبِ بِهَا بِلَا فِعْلِ الْفَاحِشَةِ : أَشَدُّ ضَرَرًا عَلَيْهِ مِمَّنْ يَفْعَلُ ذَنْبًا ثُمَّ يَتُوبُ مِنْهُ ؛ وَيَزُولُ أَثَرُهُ مِنْ قَلْبِهِ ..وَهَؤُلَاءِ يُشَبَّهُونَ : بِالسُّكَارَى وَالْمَجَانِينِ.. .. ..وَمِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَلَاءِ : إعْرَاضُ الْقَلْبِ عَنْ اللَّهِ ..فَإِنَّ الْقَلْبَ إذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةِ اللَّهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ : لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَطُّ أَحْلَى مِنْ ذَلِكَ ؛ وَلَا أَلَذَّ وَلَا أَطْيَبَ ..وَالْإِنْسَانُ لَا يَتْرُكُ مَحْبُوبًا : إلَّا بِمَحْبُوبِ آخَرَ يَكُونُ أَحَبَّ إلَيْهِ مِنْهُ ..أَوْ خَوْفًا : مِنْ مَكْرُوهٍ ..فَالْحُبُّ الْفَاسِدُ : إنَّمَا يَنْصَرِفُ الْقَلْبُ عَنْهُ بِالْحُبِّ الصَّالِحِ أَوْ بِالْخَوْفِ مِنْ الضَّرَرِ . ..أُنْظُره / مَجْمُوع الْفَتَاوَى ج 10 وَرَقَة / 186 - 187 ...ومنها ...و قال العلامة الشيخ إبن العثيمين عليه رحَمَات رب العالمين عليه /ينبغي للإنسان أن يستعمل البُشرىٰ : لإخوانه ما إستطاع ..ولكن أحيانًا يكون الإنذار : خيرًا لأخيه المسلم ..فقد يكون أخوك المسلم في جانب تفريط في واجب ؛ أو انتهاك لمحرم : فيكون من المصلحة أن تنذره وتخوفه ..فالإنسان ينبغي له أن يستعمل : الحكمة ..ولكن : يغلب جانب البشرىٰ ..فلو جاءك رجل مثلاً وقال : إنه أسرف على نفسه ؛ وفعل معاصي كبيرة ؛ وسأل هل له من توبة ؟؟؟فينبغي لك أن تقول :نعم : أبشر ..إذا تبت : تاب الله عليك ..فتدخل عليه : السرور ..وتدخل عليه : الأمل حتىٰ لا ييأس من رحمة الله عز وجل . ..أنظره / شرح رياض الصالحين ج 02 ورقة / 226 ...