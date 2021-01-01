من درر السلف....الحلقة رقم 206

إلياس

إلياس

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الحمد لله ...

📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد الحسان والدرر الثِقال ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمـام الحافظ سفيـان الثـوري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من يسمع ببدعة : فلا يحكها لجلسائه ..
لا يلقيها : في قلوبهم . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ ذهبيّ عصره عليه رَحَمَات الله معلقاً على كلام الثوريّ ..
قال / أكثر أئمة السلف : على هذا التحذير ..
يرون أن القلوب : ضعيفة ..
والشبه : خطافة . ..
🥀 أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 261 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ /
وَكَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتَ السَّحَرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ : غَاصَّةً بِالْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَمْشُونَ بِالسُّرُجِ ..
وَقِيلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ : تَرْكُ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ ..
إِذِ الْبُكُورُ إِلَيْهَا : مِنْ شِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِهَا . ..
🥀 أنظره / أضْوَاء البَيان في إيضاحِ القرآنَ بالقرآن ج 09 ورقة / 52 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله /
وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقَلِيلِ : أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ لَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيمَةً ..
وَإسْتَحَبَّ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلرجل : عدد مِنْ الرَّكَعَاتِ يَقُومُ بِهَا مِنْ اللَّيْلِ لَا يَتْرُكُهَا ..
فَإِنْ نَشِطَ : أَطَالَهَا ..
وَإِنْ كَسِلَ : خَفَّفَهَا ..
وَإِذَا نَامَ عَنْهَا : صَلَّى بَدَلَهَا مِنْ النَّهَارِ ..
كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْل : صلى فِي النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ..
،وَقَال / مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ : كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ . ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ : صَلَاةُ الضُّحَى ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ ..
وَمَنْ زَعَمَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الضُّحَى كَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ : فَقَدْ غَلِطَ ..
وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ :
الْوِتْرُ ..
وَالْفَجْرُ ..
وَرَكْعَتَا الضُّحَى ..
حَدِيثٌ : مَوْضُوعٌ . ..
بَلْ ثَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى لِسَبَبٍ عَارِضٍ ؛ لَا لِأَجْلِ الْوَقْتِ ..
مِثْلُ / أَنْ يَنَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي مِنْ النَّهَارِ : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ..
وَمِثْلُ / أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ وَقْتَ الضُّحَى فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ . ..
🥀 أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 126 - 127 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال /
قال رسول الله ﷺ /
مَنْ كان له ثلاث بنات :
فصبَرَ علَيْهِنَّ ..
وأطعَمَهُنَّ ..
وسقاهُنّ ..
وكساهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ ( سعته وطاقته ) كُنَّ لَهُ : حجاباً مِن النارِ يومَ القيامة . ..
🥀 أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 294 ج 01 ورقة / 590 وقال العلاّمة المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ... 🌾🌾🌾
 
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