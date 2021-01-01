من درر السلف....الحلقة رقم 206

الحمد لله ...الحمد لله ...ومن الفوائد الحسان والدرر الثِقال ...منها ...قال الإمـام الحافظ سفيـان الثـوري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من يسمع ببدعة : فلا يحكها لجلسائه ..لا يلقيها : في قلوبهم . ..قال الإمام الحافظ الذهبيّ ذهبيّ عصره عليه رَحَمَات الله معلقاً على كلام الثوريّ ..قال / أكثر أئمة السلف : على هذا التحذير ..يرون أن القلوب : ضعيفة ..والشبه : خطافة . ..أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 261 ...ومنها ...قال العلاّمة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ /وَكَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتَ السَّحَرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ : غَاصَّةً بِالْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَمْشُونَ بِالسُّرُجِ ..وَقِيلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ : تَرْكُ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ ..إِذِ الْبُكُورُ إِلَيْهَا : مِنْ شِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِهَا . ..أنظره / أضْوَاء البَيان في إيضاحِ القرآنَ بالقرآن ج 09 ورقة / 52 ...ومنها ...وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله /وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقَلِيلِ : أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ لَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ..وَلِهَذَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيمَةً ..وَإسْتَحَبَّ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلرجل : عدد مِنْ الرَّكَعَاتِ يَقُومُ بِهَا مِنْ اللَّيْلِ لَا يَتْرُكُهَا ..فَإِنْ نَشِطَ : أَطَالَهَا ..وَإِنْ كَسِلَ : خَفَّفَهَا ..وَإِذَا نَامَ عَنْهَا : صَلَّى بَدَلَهَا مِنْ النَّهَارِ ..كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْل : صلى فِي النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ..،وَقَال / مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ : كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ . ..وَمِنْ هَذَا الْبَابِ : صَلَاةُ الضُّحَى ..فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ ..وَمَنْ زَعَمَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الضُّحَى كَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ : فَقَدْ غَلِطَ ..وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ :الْوِتْرُ ..وَالْفَجْرُ ..وَرَكْعَتَا الضُّحَى ..حَدِيثٌ : مَوْضُوعٌ . ..بَلْ ثَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى لِسَبَبٍ عَارِضٍ ؛ لَا لِأَجْلِ الْوَقْتِ ..مِثْلُ / أَنْ يَنَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي مِنْ النَّهَارِ : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ..وَمِثْلُ / أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ وَقْتَ الضُّحَى فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ . ..أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 126 - 127 ...ومنها ...عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال /قال رسول الله ﷺ /مَنْ كان له ثلاث بنات :فصبَرَ علَيْهِنَّ ..وأطعَمَهُنَّ ..وسقاهُنّ ..وكساهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ ( سعته وطاقته ) كُنَّ لَهُ : حجاباً مِن النارِ يومَ القيامة . ..أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 294 ج 01 ورقة / 590 وقال العلاّمة المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ...