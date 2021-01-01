من درر السلف....الحلقة رقم 206

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
الحمد لله ...
ومن الفوائد الحسان والدرر الثِقال ...
منها ...
قال الإمـام الحافظ سفيـان الثـوري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من يسمع ببدعة : فلا يحكها لجلسائه ..
لا يلقيها : في قلوبهم . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ ذهبيّ عصره عليه رَحَمَات الله معلقاً على كلام الثوريّ ..
قال / أكثر أئمة السلف : على هذا التحذير ..
يرون أن القلوب : ضعيفة ..
والشبه : خطافة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 261 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ /
وَكَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتَ السَّحَرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ : غَاصَّةً بِالْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَمْشُونَ بِالسُّرُجِ ..
وَقِيلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ : تَرْكُ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ ..
إِذِ الْبُكُورُ إِلَيْهَا : مِنْ شِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِهَا . ..
أنظره / أضْوَاء البَيان في إيضاحِ القرآنَ بالقرآن ج 09 ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله /
وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقَلِيلِ : أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ لَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيمَةً ..
وَإسْتَحَبَّ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلرجل : عدد مِنْ الرَّكَعَاتِ يَقُومُ بِهَا مِنْ اللَّيْلِ لَا يَتْرُكُهَا ..
فَإِنْ نَشِطَ : أَطَالَهَا ..
وَإِنْ كَسِلَ : خَفَّفَهَا ..
وَإِذَا نَامَ عَنْهَا : صَلَّى بَدَلَهَا مِنْ النَّهَارِ ..
كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْل : صلى فِي النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ..
،وَقَال / مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ : كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ . ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ : صَلَاةُ الضُّحَى ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ ..
وَمَنْ زَعَمَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الضُّحَى كَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ : فَقَدْ غَلِطَ ..
وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ :
الْوِتْرُ ..
وَالْفَجْرُ ..
وَرَكْعَتَا الضُّحَى ..
حَدِيثٌ : مَوْضُوعٌ . ..
بَلْ ثَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى لِسَبَبٍ عَارِضٍ ؛ لَا لِأَجْلِ الْوَقْتِ ..
مِثْلُ / أَنْ يَنَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي مِنْ النَّهَارِ : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ..
وَمِثْلُ / أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ وَقْتَ الضُّحَى فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 126 - 127 ...
ومنها ...
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال /
قال رسول الله ﷺ /
مَنْ كان له ثلاث بنات :
فصبَرَ علَيْهِنَّ ..
وأطعَمَهُنَّ ..
وسقاهُنّ ..
وكساهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ ( سعته وطاقته ) كُنَّ لَهُ : حجاباً مِن النارِ يومَ القيامة . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 294 ج 01 ورقة / 590 وقال العلاّمة المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ...
الحمد لله ...
ومن الفوائد الحسان والدرر الثِقال ...
منها ...
قال الإمـام الحافظ سفيـان الثـوري عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من يسمع ببدعة : فلا يحكها لجلسائه ..
لا يلقيها : في قلوبهم . ..
قال الإمام الحافظ الذهبيّ ذهبيّ عصره عليه رَحَمَات الله معلقاً على كلام الثوريّ ..
قال / أكثر أئمة السلف : على هذا التحذير ..
يرون أن القلوب : ضعيفة ..
والشبه : خطافة . ..
أنظره / سير أعلام النبلاء ج 07 ورقة / 261 ...
ومنها ...
قال العلاّمة الإمام محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكنيّ الشنقيطيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ /
وَكَانَتِ الطُّرُقَاتُ فِي أَيَّامِ السَّلَفِ وَقْتَ السَّحَرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ : غَاصَّةً بِالْمُبَكِّرِينَ إِلَى الْجُمُعَةِ يَمْشُونَ بِالسُّرُجِ ..
وَقِيلَ أَوَّلُ بِدْعَةٍ أُحْدِثَتْ فِي الْإِسْلَامِ : تَرْكُ الْبُكُورِ إِلَى الْجُمُعَةِ ..
إِذِ الْبُكُورُ إِلَيْهَا : مِنْ شِدَّةِ الْعِنَايَةِ بِهَا . ..
أنظره / أضْوَاء البَيان في إيضاحِ القرآنَ بالقرآن ج 09 ورقة / 52 ...
ومنها ...
وقال شَيْخ الإِسْلام إبن تَيْمية عليهِ رَحَمَات الله /
وَالْمُدَاوَمَةُ عَلَى الْقَلِيلِ : أَفْضَلُ مِنْ كَثِيرٍ لَا يُدَاوَمُ عَلَيْهِ ..
وَلِهَذَا كَانَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِيمَةً ..
وَإسْتَحَبَّ الْأَئِمَّةُ أَنْ يَكُونَ لِلرجل : عدد مِنْ الرَّكَعَاتِ يَقُومُ بِهَا مِنْ اللَّيْلِ لَا يَتْرُكُهَا ..
فَإِنْ نَشِطَ : أَطَالَهَا ..
وَإِنْ كَسِلَ : خَفَّفَهَا ..
وَإِذَا نَامَ عَنْهَا : صَلَّى بَدَلَهَا مِنْ النَّهَارِ ..
كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا نَامَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْل : صلى فِي النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً . ..
،وَقَال / مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ : كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنْ اللَّيْلِ . ..
وَمِنْ هَذَا الْبَابِ : صَلَاةُ الضُّحَى ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ يُدَاوِمُ عَلَيْهَا بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ بِسُنَّتِهِ ..
وَمَنْ زَعَمَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أَنَّ رَكْعَتَيْ الضُّحَى كَانَتَا وَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهِ : فَقَدْ غَلِطَ ..
وَالْحَدِيثُ الَّذِي يَذْكُرُونَهُ : ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ :
الْوِتْرُ ..
وَالْفَجْرُ ..
وَرَكْعَتَا الضُّحَى ..
حَدِيثٌ : مَوْضُوعٌ . ..
بَلْ ثَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ لَا مُعَارِضَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يُصَلِّي وَقْتَ الضُّحَى لِسَبَبٍ عَارِضٍ ؛ لَا لِأَجْلِ الْوَقْتِ ..
مِثْلُ / أَنْ يَنَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي مِنْ النَّهَارِ : اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ..
وَمِثْلُ / أَنْ يَقْدَمَ مِنْ سَفَرٍ وَقْتَ الضُّحَى فَيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ . ..
أنْظُرهُ / الفَتَاوَى الكُبرى ج 02 وَرَقَة / 126 - 127 ...
ومنها ...
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال /
قال رسول الله ﷺ /
مَنْ كان له ثلاث بنات :
فصبَرَ علَيْهِنَّ ..
وأطعَمَهُنَّ ..
وسقاهُنّ ..
وكساهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ ( سعته وطاقته ) كُنَّ لَهُ : حجاباً مِن النارِ يومَ القيامة . ..
أنظره / سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم / 294 ج 01 ورقة / 590 وقال العلاّمة المحدث الألبانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى : وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال مسلم ...