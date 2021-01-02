عرض بيع متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth / ltc للبيع

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
190.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Bitcoin - بيتكوين
kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
3,164
النقاط
691
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
متوفر مبلغ 500 دولار BTC /eth / ltc للبيع....
سعر الدولار = 190 دج

عمولة على المشتري
الاولوية لمن يحجز كامل مبلغ
اقل مبلغ للحجز 100 دولار

سعر ثابت
ملاحظة : عند الدفع راح يتم التاكد من المبلغ في مركز البريد او الموقع 00..
ارسال وصل الدفع مكتوب عليه اسم العضويتين و اسم المنتدى و ارساله على الخاص
 
NOUR.DZ

NOUR.DZ

:: عضو منتسِب ::
إنضم
14 ديسمبر 2019
المشاركات
98
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
bordj bou arreridj
الجنس
ذكر
عاودت وليت تبيع يا السراق عندك من سبتمبر ما دخلتش للمنتدى باه ننسى بلي خدعتني
نوكل عليك ربي و هذيك 30 دولار سكريل ما نسماحالكش
والله ما تحشم
 
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